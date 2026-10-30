Gaston Lagaffe déloge Rebecca Yarros, la BD prend la tête des ventes

Du 19 au 25 octobre 2026, Gaston, tome 23 : Des boum et des paf, de Trondheim et Delaf (Dupuis), prend la première place des meilleures ventes de livres en France, avec 42.591 exemplaires écoulés. Sarah Knafo reste deuxième, devant Freida McFadden. Quatre bandes dessinées figurent désormais parmi les dix premiers titres, tandis que le marché du livre progresse de 8 % en volume.
Le 30/10/2026 à 12:21 par Nicolas Gary
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30/10/2026 à 12:21
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Gaston Lagaffe ne s’est pas embarrassé des présentations. À peine paru, le 23e album de la série, Des boum et des paf, signé Trondheim et Delaf (Dupuis), s’installe directement en tête du classement avec 42.591 exemplaires vendus. L’avance sur Sarah Knafo, deuxième, atteint 23.198 exemplaires. De quoi interrompre le passage de Rebecca Yarros au sommet, qui n’aura duré qu’une semaine.
Après cinq semaines de domination de Sarah Knafo, Freida McFadden avait pris la relève, avant de céder sa place à Rebecca Yarros. Gaston devient ainsi le quatrième numéro un en quatre semaines. Derrière lui, les positions se stabilisent : Le Casse du siècle, de Sarah Knafo (Fayard), conserve la deuxième place avec 19.393 ventes et franchit les 300.000 exemplaires cumulés, selon Edistat.
Freida McFadden complète le podium. Le Boyfriend (trad. Karine Xaragai, J’ai lu) écoule 17.610 exemplaires, portant son total à 57.431 depuis sa parution. L’autrice occupe également le quatrième rang avec Chère Debbie (trad. Laura Bourgeois, City), crédité de 14.006 ventes. Les deux titres restent aux mêmes positions que sept jours plus tôt, malgré un ralentissement de leurs ventes.
Rebecca Yarros connaît une trajectoire inverse. Son recueil The Empyrean : Threshing Day (trad. Karine Forestier et Emmanuelle Casse-Castric, Hugo Roman) dégringole de la première à la huitième place. Avec 9144 exemplaires, il enregistre moins de la moitié des 23.024 ventes réalisées la semaine précédente.
L’arrivée de Gaston s’accompagne d’une présence accrue de la bande dessinée dans le top 10. Mortelle Adèle et les labyrinthes de papier, de Mr Tan et Diane Le Feyer (Mr Tan & Co), gagne trois rangs pour atteindre la cinquième position, avec 11.685 exemplaires écoulés. Une progression qui lui permet de passer devant Résurrection : Le Retour de la France éternelle, de Philippe de Villiers (Fayard), désormais sixième avec 10.275 ventes.
Le quatrième tome d’Elles : Intemporelle(s), de Kid Toussaint et Aveline Stokart (Le Lombard), retrouve également les dix premiers. Après avoir occupé la neuvième place en semaine 41, puis la onzième la semaine suivante, l’album remonte au septième rang avec 9197 exemplaires vendus.
L’autre nouveauté vient de Brume, tome 5 : La Cité d’Ys, de Jérôme Pélissier et Carine Hinder (Glénat). Avec 7916 ventes dès sa sortie, l’album entre directement à la dixième place. Le classement rassemble ainsi quatre bandes dessinées, réparties entre les première, cinquième, septième et dixième positions.
Cette arrivée se fait notamment aux dépens de Lou ! Sonata, tome 3, de Julien Neel (Glénat), qui glisse au onzième rang avec 7474 exemplaires. One Piece, tome 113 : La Naissance de Loki, d’Eiichiro Oda (trad. Djamel Rabahi et Julien Favereau, Glénat), poursuit son recul jusqu’à la treizième position, avec 7124 ventes.
Entre les deux nouveautés du top 10, Le Fondateur, de Giuliano da Empoli (Gallimard), occupe désormais la neuvième place, après un recul de trois rangs. L’ouvrage enregistre 8209 exemplaires supplémentaires et totalise 38.700 ventes depuis sa parution.
Plus bas, le septième tome des Best-of du Chat : Le Chat président, de Philippe Geluck (Casterman), réalise la plus forte progression du classement : 75 places gagnées, jusqu’au 86e rang, avec 2401 exemplaires. Un bond spectaculaire en position, sans commune mesure toutefois avec les volumes du top 10.
Le marché français du livre retrouve de la croissance, selon le bilan hebdomadaire d’Edistat. Du 19 au 25 octobre, 4,972 millions d’exemplaires ont été écoulés, contre 4,594 millions la semaine précédente, soit une hausse de 8 %. Le chiffre d’affaires progresse de 5 %, à 62,434 millions €.
Les grandes surfaces spécialisées concentrent 52 % des ventes en volume, devant les librairies (33 %) et les grandes surfaces alimentaires (15 %). Ces dernières affichent la plus forte hausse hebdomadaire, avec 23 % d’exemplaires supplémentaires, contre 6 % dans les enseignes spécialisées et 5 % en librairie.
La comparaison annuelle reste moins favorable : le marché accuse un recul de 18 % en volume et de 17 % en valeur par rapport à la semaine correspondante de 2025. La reprise observée en octobre n’efface donc pas cet écart.
Au sommet du classement, le renouvellement continue : après Knafo, McFadden et Yarros, Gaston devient le quatrième titre à occuper la première place en quatre semaines. Il y parvient avec plus du double des ventes de son poursuivant immédiat.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
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À LIRE - Budget 2027 : “La lecture n’est pas une dépense accessoire”
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Par Nicolas Gary
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Paru le 05/03/2025
568 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 30/09/2026
566 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 26/08/2026
192 pages
Pika Edition
7,20 €
Paru le 15/09/2006
254 pages
Editions Gallimard
8,60 €
Paru le 10/06/2026
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Hachette
20,00 €
Paru le 01/10/2026
432 pages
9,50 €
Paru le 02/04/2025
327 pages
LGF/Le Livre de Poche
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Paru le 10/09/2026
416 pages
Hauteville
16,95 €
Paru le 07/10/2015
40 pages
Hachette
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Paru le 14/10/2026
240 pages
Grasset & Fasquelle
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Paru le 01/10/2025
40 pages
Hachette
2,90 €
Paru le 18/06/2026
128 pages
7,90 €
Paru le 23/09/2026
576 pages
Hugo et Compagnie
18,50 €
Paru le 09/10/2026
48 pages
Editions Dupuis
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Paru le 07/10/2026
528 pages
Gallmeister
11,90 €
Paru le 07/10/2026
390 pages
HarperCollins France
20,90 €
Paru le 07/10/2026
442 pages
Editions ESI
17,90 €
Paru le 21/10/2026
736 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 14/01/2026
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Paru le 03/05/2023
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Belin
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