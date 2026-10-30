Un crime de braves gens, de George Marbeck, adapté par Vincent Le Port

Le réalisateur et producteur français Vincent Le Port se confrontera à la cruauté gratuite à l'occasion de son prochain long-métrage, Hautefaye, coproduit par Stank et Les Films du Losange. Il s'était déjà penché sur une autre histoire vraie pour Bruno Reidal (2021), inspiré par le crime du jeune séminariste Jean-Marie Bladier qui, à l'âge de 17 ans, avait décapité un garçon à Raulhac, dans le Cantal.

Comme le rapportait Cinergie il y a quelques mois, le tournage de Hautefaye a démarré en juillet dernier et se poursuit en Dordogne. Le scénario du long-métrage, écrit par Vincent Le Port lui-même, se base sur Un crime de braves gens de George Marbeck.

Été 1870 : la France est envahie. Sous le coup de ces événements, dans un hameau du Périgord, des paysans en fête s'en prennent à un homme : ils l'accusent à tort d'être un traître, le torturent, le brûlent, dansent autour de son bûcher. Ce livre d'histoire nous montre l'application de la théorie du bouc-émissaire, les aspects sociologiques d'un crime de masse ignominieux, les effets délétères de la rumeur et de la crainte du complot. – Le résumé de l'éditeur pour Un crime de braves gens

La distribution du long-métrage réunit Arieh Worthalter, Guillaume Marbeck, Patrick Descamps, Marc Barbe, Clotilde Mollet, Marie Naima ou encore Theo Verdier.

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Hautefaye bénéficie du soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée, d’Arte France, d’Eurimages, des régions Nouvelle-Aquitaine et Normandie, ainsi que des départements du Lot-et-Garonne et de la Dordogne.

Pour l'instant, aucune date de sortie n'est précisée.

Photographie : Couverture du livre de George Marbeck, Un crime de braves gens (L'Harmattan)

Par Antoine Oury

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