Mike Flanagan croise William Peter Blatty pour L'Exorciste : Martyrs

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Le 30/10/2026 à 11:04 par Antoine Oury

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Publié le :

30/10/2026 à 11:04

Antoine Oury

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Paru en 1971, le roman original de William Peter Blatty (disponible en France chez Robert Laffont dans une traduction de Jacqueline Remillet) a donné lieu à toute une franchise cinématographique, ouverte en majesté par le film L'Exorciste, réalisé en 1973 par William Friedkin.

Une suite avait rapidement été produite, réalisée par John Boorman et sortie en 1977, avant, 13 ans plus tard, l'intervention de William Peter Blatty lui-même, derrière la caméra, pour le troisième volet. Les tentatives postérieures (en 2004, 2005 et 2023) ont plutôt déçu, mais l'espoir est revenu avec l'arrivée de Mike Flanagan...

Celui-ci a réuni Scarlett Johansson, Sasha Calle, Diane Lane, Chiwetel Ejiofor et Laurence Fishburne au sein de la distribution de son long-métrage, dont il a lui-même assuré l'écriture du scénario. La sortie est française est annoncée pour le 10 mars 2027.

 
 
 
 
 
 
 

 

Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com

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L'exorciste

William Peter Blatty trad. Jacqueline Remillet, Pierre Guglielmina

Paru le 21/10/2021

543 pages

Robert Laffont

13,00 €

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Le très prolifique réalisateur Wes Anderson, disposant sans doute d'un peu trop de temps libre, a accepté la commande de la société Montblanc, à l'occasion du centenaire de l'iconique stylo Meisterstück. Fait assez rare pour être souligné, il apparait lui-même dans ce très court-métrage...

15/05/2024, 14:57

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MC Solaar sous la coupole de l'Institut de France

Pour la Semaine de la langue française et de la Francophonie, qui se poursuit jusqu'au 24 mars prochain, MC Solaar a été convié par l'Institut de France pour rendre un hommage à cet outil indispensable, que le rappeur manie avec brio...

20/03/2024, 09:24

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XIII : 40 ans d'amnésie et d'aventures

AnniversaireXIII – Au commencement était un corps, trouvé sur le rivage et sacrément malmené. Jean Van Hamme et William Vance inventent XIII, ainsi baptisé de par le tatouage sur sa clavicule. Après une prépublication dans le magazine Spirou, la BD sort en 1984, sans laisser présager du succès phénoménal qu’elle connaîtra.

31/01/2024, 10:38

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Saint-Elme : Lehman et Peeters signent la fin de leur folle saga 

Avec Les Thermopyles, à paraître ce 24 janvier chez Delcourt, les deux auteurs mettent un point final à leur fresque, avec cinq tomes qui se dévorent d’une traite. D’ailleurs… comment appelle-t-on une oeuvre en cinq volumes, hein ?

23/01/2024, 12:43

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L'univers graphique de Cocteau : entre rêve et réalité

Jean Cocteau, artiste multidisciplinaire français, était célèbre pour son influence majeure dans les milieux littéraires, cinématographiques et artistiques du XXe siècle. Ses œuvres, marquées par une créativité onirique et un style avant-gardiste, ont grandement contribué à la modernité de l'art français.

30/11/2023, 09:14

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Dans les mots de Marais : un hommage personnel à Cocteau

Jean Cocteau, artiste multidisciplinaire français, était célèbre pour son influence majeure dans les milieux littéraires, cinématographiques et artistiques du 20e siècle. Ses œuvres, marquées par une créativité onirique et un style avant-gardiste, ont grandement contribué à la modernité de l'art français.

28/11/2023, 14:15

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Bradbury à l'honneur : La trappe dans les Histoires de Nuit par Axolot

LaBibledubizarre – « Les Histoires de Nuit, ce sont des nouvelles ou des récits courts que j'aime particulièrement, et que j'avais envie de partager avec vous en les lisant. » Obscures, fantastiques, et musique, Patrick Baud, sur sa chaîne Axolot, guide l'auditeur vers un état de méditation et l'invite dans le monde des rêves.

28/11/2023, 14:00

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Cocteau et Proust : Croisements Littéraires à l'Aube du XXe Siècle

Jean Cocteau, artiste multidisciplinaire français, était célèbre pour son influence majeure dans les milieux littéraires, cinématographiques et artistiques du 20e siècle. Ses œuvres, marquées par une créativité onirique et un style avant-gardiste, ont grandement contribué à la modernité de l'art français.

27/11/2023, 10:15

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Explorations nocturnes : la magie des Histoires de Nuit

LaBibledubizarre – « Les Histoires de Nuit, ce sont des nouvelles ou des récits courts que j'aime particulièrement, et que j'avais envie de partager avec vous en les lisant. » Sélectionnées pour leur ambiance nocturne, ces récits naviguent entre réalité et fantastique. 

27/11/2023, 08:20

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Le « prince frivole » : La vie de Cocteau

Jean Cocteau, artiste multidisciplinaire français, était célèbre pour son influence majeure dans les milieux littéraires, cinématographiques et artistiques du 20e siècle. Ses œuvres, marquées par une créativité onirique et un style avant-gardiste, ont grandement contribué à la modernité de l'art français.

22/11/2023, 15:15

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