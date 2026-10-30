Mike Flanagan croise William Peter Blatty pour L'Exorciste : Martyrs

Paru en 1971, le roman original de William Peter Blatty (disponible en France chez Robert Laffont dans une traduction de Jacqueline Remillet) a donné lieu à toute une franchise cinématographique, ouverte en majesté par le film L'Exorciste, réalisé en 1973 par William Friedkin.

Une suite avait rapidement été produite, réalisée par John Boorman et sortie en 1977, avant, 13 ans plus tard, l'intervention de William Peter Blatty lui-même, derrière la caméra, pour le troisième volet. Les tentatives postérieures (en 2004, 2005 et 2023) ont plutôt déçu, mais l'espoir est revenu avec l'arrivée de Mike Flanagan...

Celui-ci a réuni Scarlett Johansson, Sasha Calle, Diane Lane, Chiwetel Ejiofor et Laurence Fishburne au sein de la distribution de son long-métrage, dont il a lui-même assuré l'écriture du scénario. La sortie est française est annoncée pour le 10 mars 2027.

Par Antoine Oury

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