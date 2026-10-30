Le nombre d'usagers inscrits dans les bibliothèques passe la barre des 7 millions

Le ministère de la Culture a publié son estimation du nombre d'inscrits auprès des bibliothèques publiques, qui dépasse désormais les 7 millions. La contribution forfaitaire à la charge de l'État, au titre de la rémunération pour le prêt en bibliothèque, passe pour sa part la barre des 11 millions €.
Le 30/10/2026 à 09:14 par Antoine Oury
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30/10/2026 à 09:14
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Alors que les signaux d'alerte se multiplient autour d'un désamour apparent de la population pour la lecture, une bonne nouvelle ne sera sans doute pas superflue. Le nombre d'inscrits dans les établissements de prêt augmente une nouvelle fois, d'après les estimations publiées par le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace pour l'année 2026.
Il atteint ainsi 7 millions d'inscrits dans les bibliothèques publiques (7.094.806 exactement), en hausse par rapport aux 6,9 millions (6.967.989 individus) recensés l'année dernière. Depuis 2024, chaque année enregistre une nouvelle augmentation, confortant le statut de premier équipement culturel de proximité que l'on accole à ces établissements.
Les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt connaissent la même tendance, avec 283.792 inscrits, contre 278.720 dans le dernier relevé.
À l'inverse, les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'Enseignement supérieur connaissent une nouvelle érosion de leur nombre d'inscrits. Le nombre passe ainsi sous la barre du million d'inscrit, à 997.407 personnes.
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Pour les bibliothèques universitaires, la tendance est ainsi à la baisse depuis deux ans : les 1.014.545 d'usagers inscrits enregistrés en 2025 étaient déjà moins nombreux que l'année précédente (1.025.843).
Pour l'année 2026, le montant de la contribution forfaitaire à la charge de l'État atteint les 12 millions € (12.065.304 €), qui se décompose en 11.067.897 € pour le ministère de la Culture et 997.407 € pour le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. L'année dernière, cette contribution forfaitaire était de 11.884.608 €.
L'estimation du nombre d'usagers inscrits dans les bibliothèques publiques et dans les établissements universitaires, publiée chaque année, permet à l'État de calculer sa contribution forfaitaire, au titre de la rémunération pour le prêt en bibliothèque.
En effet, ni l'auteur ni le traducteur ni l'éditeur d'une œuvre ne peuvent s'opposer à ce que celle-ci soit prêtée en bibliothèque. « En compensation, il perçoit une rémunération et une retraite complémentaire financées par les fournisseurs de livres et l’État », en vertu d'un système de licence légale. La contribution forfaitaire de l'État est calculée par rapport au nombre d'usagers inscrits, à raison de 1 € par usager inscrit dans les bibliothèques de l’enseignement supérieur et à 1,5 € par usager inscrit dans les bibliothèques publiques territoriales, associatives ou celles des comités d’entreprise.
La contribution forfaitaire de l'État est complétée par un prélèvement sur les ventes des livres des librairies aux bibliothèques, de 6 % sur le prix public hors taxe, qui finance notamment la retraite complémentaire des auteurs.
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La Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (Sofia), après avoir reversé une partie au profit des auteurs affiliés au régime de retraite complémentaire des auteurs de livres (IRCEC/RAAP), se charge de redistribuer aux éditeurs et à ses adhérents auteurs les montants restants — les éditeurs doivent partager avec les auteurs non adhérents de la Sofia, à 50-50.
La Sofia a encaissé au titre du droit de prêt, en 2025, un montant total de 19,48 millions €, en augmentation de 8 % par rapport à l’exercice 2024. Cette somme se décompose en la contribution forfaitaire de l'État (11,8 millions €, donc) et les perceptions réalisées auprès des fournisseurs de livres, soit 7,59 millions € en 2025 (en hausse de 5 % par rapport à l'année précédente).
Les droits distribués aux auteurs et aux éditeurs de livres, pour leur part, se sont élevés en 2025 à 9,48 millions € (– 25 % par rapport à 2024), une baisse expliquée par la Sofia en raison de « l'augmentation particulièrement importante du montant prélevé sur les perceptions au profit du financement partiel des cotisations des auteurs de livres à leur régime de retraite complémentaire (6,71 millions €, soit +37 %) » dans sa synthèse d'activité pour 2025.
Photographie : Bibliothèque de Grignols, Gironde, Nouvelle-Aquitaine (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Le journaliste, éditeur et essayiste Antoine Spire est mort le lundi 26 octobre 2026, à l'âge de 80 ans. Ancien président du PEN Club français, de 2020 à 2023, il avait consacré une grande partie de sa vie à la défense de la liberté d'expression, à la transmission des savoirs et au débat intellectuel. Le monde des lettres perd également une voix familière de France Culture, où il avait travaillé pendant plus de 20 ans.
27/10/2026, 17:45
Pour la première fois, vivez la mythologie scandinave comme si vous y étiez ! Les sagas du Prélude au Ragnarök et des Chroniques du Ragnarök vous ouvrent les portes de cet univers de légende.
Au programme de notre campagne Ulule : récits mythologiques, beaux-livres, collectors et brochés illustrés, statuettes, tableaux, t-shirts et bien d’autres goodies exclusifs ! Projet porté par les Éditions Cavaliers Seuls.
27/10/2026, 16:47
En novembre 1966, la crue de l'Arno submergeait une partie de Florence et endommageait plus d'un million de documents conservés à la Bibliothèque nationale centrale. Soixante ans plus tard, l'établissement ouvre exceptionnellement, les 3 et 4 novembre, les espaces les plus durement touchés. Deux soirées pour revenir sur la catastrophe, mais aussi sur les opérations qui se poursuivent afin de rendre accessibles des milliers d'ouvrages sauvés des eaux.
27/10/2026, 16:26
Quand j’étais toute petite, j’ai promis à ma mère qu’un jour, on me lirait. J’écris depuis toujours pour mes proches, mes enfants, mes neveux et nièces, ma famille, mes amis ou pour moi. Cette année, j’ai souhaité me lancer dans une toute nouvelle aventure formidable et passionnante : être lue par vous ! Projet porté E.C. Desvignes.
27/10/2026, 15:09
L'Authors Guild, organisation américaine de défense des écrivains, rejoint la mobilisation internationale contre un possible assouplissement du droit d'auteur australien au profit des entreprises d'intelligence artificielle. Elle redoute que celles-ci puissent entraîner leurs modèles sur des livres protégés sans autorisation préalable. Canberra assure pourtant avoir écarté une exception générale. Entre les engagements officiels et les pistes encore discutées, auteurs et éditeurs exigent des garanties.
27/10/2026, 12:36
La salle d’attente de la vie est un livre de développement personnel destiné aux jeunes diplômés, demandeurs d’emploi et personnes en transition ou en réinsertion professionnelle. Il parle du chômage autrement, en s’intéressant moins aux CV et aux candidatures qu’à ce qu’on ressent vraiment : perte de confiance, isolement, culpabilité, doutes et sentiment de ne plus avancer. Le livre mêle témoignage, humour, réflexions, jeux et exercices pour aider chacun à mieux vivre cette période. Projet porté par Marie Boquillon.
27/10/2026, 11:46
Le mangaka japonais Tetsuya Chiba, né en 1939, est décédé le 22 octobre dernier, à l'âge de 87 ans, indiquent les éditions Glénat, qui publient en France Ashita no Joe, série cosignée avec le scénariste Asao Takamori. Outre cette œuvre très bien accueillie, qui se déroule dans l'univers de la boxe, Tetsuya Chiba est aussi l'auteur d'autres mangas sportifs.
27/10/2026, 11:20
Rouge nuit jour est un recueil de poésie illustré qui parle sans le nommer d'un arrêt de grossesse, et questionne de façon plus générale l'existence des choses que l'on ne nomme pas. Au fil des pages, les poèmes se suspendent à une attente. L'attente se fait voyage immobile, naturellement incertain, nécessairement confiant. Projet porté par Coline Hezard, poétesse et graphiste à Lille.
26/10/2026, 17:33
Sept cartes Pokémon achetées pendant son enfance, puis revendues plus de vingt ans après : c'est ainsi que Johannes Feifel a contribué à financer sa librairie. Depuis le 1er octobre 2026, ce professionnel du livre accueille les lecteurs à Ratisbonne, en Allemagne, dans une boutique consacrée principalement à la fantasy et à la romantasy. Avec ses murs vert jade, ses lustres et ses rayonnages noirs, Der Bücherdrache entend faire entrer les visiteurs dans l'univers de leurs lectures.
26/10/2026, 17:18
Exclusif - Ce 26 octobre avait lieu, au Tribunal des Activités économiques de Paris, une audience consacrée au redressement judiciaire du groupe Gibert, qui portait plus précisément sur la période d'observation. Un nouveau rendez-vous a été fixé au 7 décembre prochain, en raison d'éléments d'analyse, fournis par la direction, jugés peu fiables par les administrateurs...
26/10/2026, 16:27
L'écrivain français René Belletto est mort ce dimanche, à l'âge de 81 ans, partagent les éditions P.O.L. Auteur de romans noirs et fantastiques, il avait notamment remporté le prix Femina et le prix du Livre Inter en 1986 pour L'Enfer. Une œuvre traversée par l'angoisse, l'humour et la musique.
26/10/2026, 16:06
À Winterthour, la papeterie Schoch restera à la même adresse, sous la même enseigne. Mais, après quatre générations dans la famille fondatrice, elle passe dans le giron d'Orell Füssli Thalia. Le groupe de librairies suisse a annoncé son acquisition le 23 octobre, ajoutant à son réseau un commerce installé depuis 1882 dans la vieille ville. Les dix salariés doivent conserver leur emploi, tandis que Karin Schoch, l'actuelle propriétaire, accompagnera la reprise jusqu'en février 2027.
26/10/2026, 15:00
Une future librairie, baptisée La Cabane à Livres, a pour ambition de construire une identité forte en insufflant une véritable âme au lieu. Elle souhaite proposer un fonctionnement moderne, une offre diversifiée, des services complémentaires innovants et une communication digitale renforcée, afin de développer pleinement son attractivité et d’assurer sa pérennité économique. Projet porté par Aurélie
Fiani.
26/10/2026, 14:22
Babouche à oreille, maison d'édition indépendante installée à Saint-Clément-de-Rivière, dans l'Hérault, fabrique des livres qui s'écoutent : un QR code dans le livre, des musiques composées pour chaque histoire, des voix d'artistes, et ni écran, ni application, ni abonnement. Ses trois nouveautés d'automne sont en précommande sur Ulule jusqu'au 5 novembre : un roman de pirates dont chaque chapitre se termine par une vraie recette, le retour d'un album très demandé sur l'art du partage, et un calendrier de l'Avent sonore pour les tout-petits, où chaque fenêtre cache une comptine plutôt qu'un chocolat. Projet porté par la maison d'édition Babouche à oreille.
26/10/2026, 14:22
Exclusif — Interrogée sur les possibilités accordées par la législation européenne en matière de répartition et d'utilisation des droits collectés par les organismes de gestion collective, la Cour de Justice de l'Union européenne a rendu son analyse le 22 octobre dernier. Si une partie des sommes peut financer des services sociaux, culturels et éducatifs à destination des titulaires de droits uniquement, les « irrépartissables », pour leur part, peuvent être fléchés vers des actions aux publics plus larges.
26/10/2026, 11:26
À Vancouver, la poésie pourrait bientôt quitter les transports en commun. Depuis 1996, le programme Poetry in Transit permet aux voyageurs de découvrir des textes d’auteurs de Colombie-Britannique pendant leurs déplacements. Mais le retrait annoncé du financement de TransLink menace cette initiative culturelle, qui célèbre précisément son trentième anniversaire. Écrivains et éditeurs se mobilisent pour empêcher sa disparition, désormais envisagée à l’issue de la saison 2026-2027.
26/10/2026, 09:00
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