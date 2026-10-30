Le nombre d'usagers inscrits dans les bibliothèques passe la barre des 7 millions

Alors que les signaux d'alerte se multiplient autour d'un désamour apparent de la population pour la lecture, une bonne nouvelle ne sera sans doute pas superflue. Le nombre d'inscrits dans les établissements de prêt augmente une nouvelle fois, d'après les estimations publiées par le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace pour l'année 2026.

Il atteint ainsi 7 millions d'inscrits dans les bibliothèques publiques (7.094.806 exactement), en hausse par rapport aux 6,9 millions (6.967.989 individus) recensés l'année dernière. Depuis 2024, chaque année enregistre une nouvelle augmentation, confortant le statut de premier équipement culturel de proximité que l'on accole à ces établissements.

Les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt connaissent la même tendance, avec 283.792 inscrits, contre 278.720 dans le dernier relevé.

À l'inverse, les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'Enseignement supérieur connaissent une nouvelle érosion de leur nombre d'inscrits. Le nombre passe ainsi sous la barre du million d'inscrit, à 997.407 personnes.

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Pour les bibliothèques universitaires, la tendance est ainsi à la baisse depuis deux ans : les 1.014.545 d'usagers inscrits enregistrés en 2025 étaient déjà moins nombreux que l'année précédente (1.025.843).

Une contribution forfaitaire en hausse

Pour l'année 2026, le montant de la contribution forfaitaire à la charge de l'État atteint les 12 millions € (12.065.304 €), qui se décompose en 11.067.897 € pour le ministère de la Culture et 997.407 € pour le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. L'année dernière, cette contribution forfaitaire était de 11.884.608 €.

L'estimation du nombre d'usagers inscrits dans les bibliothèques publiques et dans les établissements universitaires, publiée chaque année, permet à l'État de calculer sa contribution forfaitaire, au titre de la rémunération pour le prêt en bibliothèque.

En effet, ni l'auteur ni le traducteur ni l'éditeur d'une œuvre ne peuvent s'opposer à ce que celle-ci soit prêtée en bibliothèque. « En compensation, il perçoit une rémunération et une retraite complémentaire financées par les fournisseurs de livres et l’État », en vertu d'un système de licence légale. La contribution forfaitaire de l'État est calculée par rapport au nombre d'usagers inscrits, à raison de 1 € par usager inscrit dans les bibliothèques de l’enseignement supérieur et à 1,5 € par usager inscrit dans les bibliothèques publiques territoriales, associatives ou celles des comités d’entreprise.

La contribution forfaitaire de l'État est complétée par un prélèvement sur les ventes des livres des librairies aux bibliothèques, de 6 % sur le prix public hors taxe, qui finance notamment la retraite complémentaire des auteurs.

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La Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (Sofia), après avoir reversé une partie au profit des auteurs affiliés au régime de retraite complémentaire des auteurs de livres (IRCEC/RAAP), se charge de redistribuer aux éditeurs et à ses adhérents auteurs les montants restants — les éditeurs doivent partager avec les auteurs non adhérents de la Sofia, à 50-50.

La Sofia a encaissé au titre du droit de prêt, en 2025, un montant total de 19,48 millions €, en augmentation de 8 % par rapport à l’exercice 2024. Cette somme se décompose en la contribution forfaitaire de l'État (11,8 millions €, donc) et les perceptions réalisées auprès des fournisseurs de livres, soit 7,59 millions € en 2025 (en hausse de 5 % par rapport à l'année précédente).

Sources de perception des droits au titre du droit de prêt en bibliothèque (Sofia, Synthèse d’activité 2025)

Les droits distribués aux auteurs et aux éditeurs de livres, pour leur part, se sont élevés en 2025 à 9,48 millions € (– 25 % par rapport à 2024), une baisse expliquée par la Sofia en raison de « l'augmentation particulièrement importante du montant prélevé sur les perceptions au profit du financement partiel des cotisations des auteurs de livres à leur régime de retraite complémentaire (6,71 millions €, soit +37 %) » dans sa synthèse d'activité pour 2025.

Photographie : Bibliothèque de Grignols, Gironde, Nouvelle-Aquitaine (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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