La Belle et la Bête : dans l’atelier des sortilèges de Cocteau

« Il faut faire croire au merveilleux plutôt que de le montrer. »

Belle, dans le corridor du château, ne marche pas, elle glisse. Une planche de bois montée sur quatre roulements à billes, que les machinistes tirent avec un petit câble, explique le merveilleux. Apprendre cela ruine la scène ? C’est tout le contraire, on a envie de la revoir.

Voilà l’une des joies de ce La Belle et la Bête, écrit et dirigé par Dominique Marny, petite-nièce de Jean Cocteau, avec Nicolas Patrzynski à la codirection artistique. Le livre ouvre les portes de l’atelier sans prétendre enfermer le film dans ses explications, heureusement. Il restitue à une œuvre son étrangeté, et le travail qu’il a fallu pour l’inventer.

Une couverture avec quelques traits de Cocteau. À l’intérieur, les grandes pages claires alternent avec des fonds noirs, les dessins avec les photographies, les textes avec des respirations théâtrales. Des touches violettes ponctuent l’ensemble. Le regard dispose d’espace, les images prennent le temps de raconter.

Avant le cinéma, la Bibliothèque rose

Enfant, Cocteau lisait le conte de Mme Leprince de Beaumont à plat ventre, dans sa chambre de malade. Il se souviendra de la Bibliothèque rose et de son cartonnage rouge et or comme d’un premier rideau de théâtre.

Dominique Marny replace le projet dans l’hiver 1944, alors que la France est encore occupée. Au milieu des privations et des deuils, Cocteau revient à cette lecture d’enfance. La féerie n’apparaît plus comme une fantaisie qu’on s’offrirait une fois les affaires sérieuses réglées. Elle devient une manière de répondre à ce qui manque.

Mais ce souvenir personnel possède une longue généalogie. L’ouvrage remonte jusqu’à l’histoire d’Amour et Psyché chez Apulée, puis à la version publiée en 1740 par Mme de Villeneuve, avant celle de Leprince de Beaumont, parue en 1756 dans Le Magasin des enfants. Dominique Marny souligne une petite injustice de la mémoire : Cocteau ne cite que cette dernière, alors que son château conserve aussi des éléments du récit de Villeneuve, notamment les serviteurs invisibles.

Vermeer à la maison, Doré au château

Cet imaginaire a aussi ses peintres et ses graveurs. Pour le logis du marchand et la vie familiale de Belle, Cocteau regarde du côté de Vermeer. Pour le château, la forêt menaçante et les chemins de l’enchantement, Gustave Doré lui fournit une autre mémoire visuelle. Le film fait communiquer ces deux régimes d’images : la maison où l’on s’affaire, où le linge sèche, où les rancœurs circulent, puis la demeure où les objets vous attendent.

Aux pages 82 et 83, les études de Christian Bérard pour le masque de la Bête et le costume de Belle se répondent. D’un côté, une face sombre arrachée à la matière, de l’autre, une silhouette dont la robe semble déjà emportée par son mouvement.

Bérard, auquel revient la direction artistique, n’est pas un simple exécutant. Cocteau connaît son mélange de désordre et de précision. Sa méthode pour le mettre au travail : lui proposer un décor médiocre, puis le laisser le corriger jusqu’à rejoindre son rêve. Autour d’eux, Henri Alekan invente les lumières, Georges Auric compose la musique, René Clément apporte son expérience technique. Quelle équipe ! La mise en pages rend sensibles les passages entre ces métiers.

Il faut également un corps à ce rêve, celui de Jean Marais, que Cocteau aime et auquel il confie trois rôles : Avenant, le prétendant éconduit, la Bête et le Prince. Plusieurs apparences du désir. « Il faut à Marais le mufle du lion, des yeux clairs et superbes, une chevelure qui rayonne, des griffes, des crocs », écrit l'auteur des Enfants terribles dans son journal.

Des heures de maquillage, des poils disposés sur du tulle, des dents noircies, une colle qui provoque des réactions cutanées. Cocteau, lui, souffre de furoncles et d’abcès, jusqu’à devoir être hospitalisé. Le tournage se poursuit dans une France où manquent le chauffage, l’électricité, parfois même une pellicule en bon état.

Exciter l'imagination

Pour les visages vivants de la cheminée, les figurants restent agenouillés derrière le décor, dans une position inconfortable. L’un d’eux fume pour tromper l’attente. Cocteau y voit aussitôt une possibilité : une figure de pierre exhalera de la fumée.

Les bras qui tiennent les flambeaux sont filmés à l’envers pour que les bougies semblent s’allumer seules. Les voiles du corridor s’animent sous l’effet de ventilateurs. Pour la chambre de Belle, Cocteau et Bérard mêlent le tissu, les feuillages, les présences sculptées. « J’aime le travail de fortune et les moyens pauvres qui excitent l’imagination », résume le cinéaste.

Tout n’est pas de la récupération en revanche : les larmes de Belle sont des diamants prêtés par la maison Cartier. Il y a aussi la rose, le miroir, le cheval nommé le Magnifique, le gant et la clé d’or. Chacun permet un passage, impose une épreuve ou expose un désir.

Le gant, par exemple, remplace la bague magique du conte de Leprince de Beaumont. En le donnant à Belle, la Bête lui remet le moyen de lui échapper. Elle abandonne une part de son pouvoir et accepte de devenir vulnérable. Quant au miroir, il appartient à l’univers profond de Cocteau : une ouverture vers l’ailleurs, entre le visible et l’invisible. Dominique Marny relie ces objets aux motifs qui traversent son œuvre, du Sang d’un poète à Orphée.

Sous la morale familière - ne pas se fier aux apparences - le film devient plus troublant. Belle apprend à regarder, mais celui qui la retient doit apprendre à la laisser partir.

Avec ce beau livre, on s'offre un objet précieux : les photographies occupent parfois toute la double page, ailleurs, quelques traits suffisent. Les manuscrits rendent visible le geste de l’écriture. On retrouve aussi Nicolas Dax, qu'on avait déjà croisé dans un livre des Saint Pères consacré à l'Amour, qui réinterprète ici des scènes du film.

Cocteau définissait le cinéma comme « ce tour de cartes perpétuel qu’on exécute devant le public et dont il ne doit pas connaître le mécanisme ». Ce beau livre le trahit pour mieux lui rendre hommage.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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