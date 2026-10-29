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La littérature queer venue d’ailleurs : sept livres à la conquête du Gouincourt

Le premier Prix Gouincourt étranger approche de son dénouement : après une sélection initiale de 14 ouvrages, sept titres restent en compétition. Consacrée à la littérature lesbienne et queer internationale, cette nouvelle distinction sera attribuée le 10 novembre à la Bellevilloise, à Paris, en même temps que le Prix Gouincourt francophone.

Le 29/10/2026 à 18:13 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

29/10/2026 à 18:13

Hocine Bouhadjera

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Réuni le mercredi 28 octobre, le jury du Prix Gouincourt étranger a établi sa deuxième et dernière sélection. Sept ouvrages traduits en français ont été retenus, parmi les quatorze titres qui figuraient précédemment en compétition.

Comme ActuaLitté le rapportait le 15 octobre, cette nouvelle récompense entend mettre en lumière la diversité de la littérature lesbienne et queer étrangère, tout en valorisant les traducteurs et les maisons d'édition qui permettent à ces œuvres de rencontrer le public francophone.

Les sept finalistes du Prix Gouincourt étranger 2026 :

À ton éveil, fends la cosse, Becky Chambers, traduit par Marie Surgers (L’Atalante)

Apprends-moi tout ce que tu sais, Hanna Bervoets, traduit par Noëlle Michel (Le Bruit du monde)

En attendant Marky Moon, Natalie Adler, traduit par Caroline Bouet (Phébus)

Je suis une idiote de t’aimer, Camila Sosa Villada, traduit par Laura Alcoba (Métailié)

Nos femmes sous la mer, Julia Armfield, traduit par Laetitia Devaux et Laure Jouanneau-Lopez (La Croisée)

Toute une vie à chercher, Kae Tempest, traduit par Madeleine Nasalik (L’Olivier)

Trans Amazone, McKenzie Wark, traduit par Antoine Chainas et Olga Rozenblum (Plon)

Parmi les finalistes figure notamment Kae Tempest, dont le roman Toute une vie à chercher avait rejoint la compétition après la première annonce. Sept livres quittent donc la compétition, parmi lesquels Rubyfruit Jungle de Rita Mae Brown (Héloïse d'Ormesson), Girls, Visions and Everything de Sarah Schulman (Héloïse d'Ormesson), Magical Girl de Park Seolyeon (Aux Forges de Vulcain) et Clown ! de Kristen Arnett (Mercure de France).

Deux prix décernés le 10 novembre

Le jury de cette première édition étrangère réunit Nour Bekkar, Lénaïg Cariou, Mélie Chen, Camille Kouchner, Mélissa Laveaux et Soazic Courbet, libraire à L'Affranchie, à Lille. Des personnalités issues de l'écriture, de la traduction, de l'édition et de la création artistique, chargées de départager les sept ouvrages.

Créé en 2025 par Lauriane Nicol et Alex Lachkar, le Prix Gouincourt poursuit son développement avec cette nouvelle catégorie internationale. La distinction bénéficie du soutien financier du fonds de dotation Lesbiennes d'intérêt général (LIG) et de Tinder.

Du côté francophone, 10 ouvrages restent en lice depuis la sélection du 22 octobre. Le jury, qui compte notamment Virginie Despentes, Anna Mouglalis et Joëlle Sambi, devra lui aussi désigner les lauréats de cette deuxième édition.

Pour rappel, la première édition du Prix Gouincourt avait récompensé quatre autrices en 2025 : Fatima Daas pour Jouer le jeu (L'Olivier), Wendy Delorme pour Le Parlement de l'eau (Cambourakis), Nelly Slim pour Entre ici et avant il y a la mer (Hystériques & AssociéEs) et Sabrina Calvo pour Mais cette vie-là demande toujours plus de lumière (Éditions du commun).

Les résultats des deux catégories seront proclamés le mardi 10 novembre 2026, à la Bellevilloise, à Paris, lors d'une soirée annoncée à partir de 19h. L'événement est gratuit, sur inscription préalable.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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A ton éveil, fends la cosse

Becky Chambers trad. Marie Surgers

Paru le 15/10/2026

528 pages

L'Atalante Editions

23,50 €

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Apprends-moi tout ce que tu sais

Hanna Bervoets trad. Noëlle Michel

Paru le 05/03/2026

624 pages

Le Bruit du monde

25,00 €

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En attendant Marky Moon

Natalie Adler trad. Caroline Bouet

Paru le 27/08/2026

336 pages

Editions Phébus

23,50 €

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Je suis une idiote de t'aimer

Camila Sosa Villada trad. Laura Alcoba

Paru le 09/01/2026

208 pages

Editions Métailié

21,00 €

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Nos femmes sous la mer

Julia Armfield trad. Laetitia Devaux, Laure Jouanneau-Lopez

Paru le 22/01/2026

272 pages

Delcourt

22,00 €

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Toute une vie à chercher

Kae Tempest trad. Madeleine Nasalik

Paru le 21/08/2026

400 pages

Editions de l'Olivier

23,00 €

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Trans Amazone

McKenzie Wark trad. Antoine Chainas, Olga Rozenblum

Paru le 12/02/2026

224 pages

Plon

21,00 €

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