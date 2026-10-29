La littérature queer venue d’ailleurs : sept livres à la conquête du Gouincourt

Le premier Prix Gouincourt étranger approche de son dénouement : après une sélection initiale de 14 ouvrages, sept titres restent en compétition. Consacrée à la littérature lesbienne et queer internationale, cette nouvelle distinction sera attribuée le 10 novembre à la Bellevilloise, à Paris, en même temps que le Prix Gouincourt francophone.
Le 29/10/2026 à 18:13 par Hocine Bouhadjera
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29/10/2026 à 18:13
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Réuni le mercredi 28 octobre, le jury du Prix Gouincourt étranger a établi sa deuxième et dernière sélection. Sept ouvrages traduits en français ont été retenus, parmi les quatorze titres qui figuraient précédemment en compétition.
Comme ActuaLitté le rapportait le 15 octobre, cette nouvelle récompense entend mettre en lumière la diversité de la littérature lesbienne et queer étrangère, tout en valorisant les traducteurs et les maisons d'édition qui permettent à ces œuvres de rencontrer le public francophone.
Les sept finalistes du Prix Gouincourt étranger 2026 :
À ton éveil, fends la cosse, Becky Chambers, traduit par Marie Surgers (L’Atalante)
Apprends-moi tout ce que tu sais, Hanna Bervoets, traduit par Noëlle Michel (Le Bruit du monde)
En attendant Marky Moon, Natalie Adler, traduit par Caroline Bouet (Phébus)
Je suis une idiote de t’aimer, Camila Sosa Villada, traduit par Laura Alcoba (Métailié)
Nos femmes sous la mer, Julia Armfield, traduit par Laetitia Devaux et Laure Jouanneau-Lopez (La Croisée)
Toute une vie à chercher, Kae Tempest, traduit par Madeleine Nasalik (L’Olivier)
Trans Amazone, McKenzie Wark, traduit par Antoine Chainas et Olga Rozenblum (Plon)
Parmi les finalistes figure notamment Kae Tempest, dont le roman Toute une vie à chercher avait rejoint la compétition après la première annonce. Sept livres quittent donc la compétition, parmi lesquels Rubyfruit Jungle de Rita Mae Brown (Héloïse d'Ormesson), Girls, Visions and Everything de Sarah Schulman (Héloïse d'Ormesson), Magical Girl de Park Seolyeon (Aux Forges de Vulcain) et Clown ! de Kristen Arnett (Mercure de France).
Le jury de cette première édition étrangère réunit Nour Bekkar, Lénaïg Cariou, Mélie Chen, Camille Kouchner, Mélissa Laveaux et Soazic Courbet, libraire à L'Affranchie, à Lille. Des personnalités issues de l'écriture, de la traduction, de l'édition et de la création artistique, chargées de départager les sept ouvrages.
Créé en 2025 par Lauriane Nicol et Alex Lachkar, le Prix Gouincourt poursuit son développement avec cette nouvelle catégorie internationale. La distinction bénéficie du soutien financier du fonds de dotation Lesbiennes d'intérêt général (LIG) et de Tinder.
Du côté francophone, 10 ouvrages restent en lice depuis la sélection du 22 octobre. Le jury, qui compte notamment Virginie Despentes, Anna Mouglalis et Joëlle Sambi, devra lui aussi désigner les lauréats de cette deuxième édition.
Pour rappel, la première édition du Prix Gouincourt avait récompensé quatre autrices en 2025 : Fatima Daas pour Jouer le jeu (L'Olivier), Wendy Delorme pour Le Parlement de l'eau (Cambourakis), Nelly Slim pour Entre ici et avant il y a la mer (Hystériques & AssociéEs) et Sabrina Calvo pour Mais cette vie-là demande toujours plus de lumière (Éditions du commun).
Les résultats des deux catégories seront proclamés le mardi 10 novembre 2026, à la Bellevilloise, à Paris, lors d'une soirée annoncée à partir de 19h. L'événement est gratuit, sur inscription préalable.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 15/10/2026
528 pages
L'Atalante Editions
23,50 €
Paru le 05/03/2026
624 pages
Le Bruit du monde
25,00 €
Paru le 27/08/2026
336 pages
Editions Phébus
23,50 €
Paru le 09/01/2026
208 pages
Editions Métailié
21,00 €
Paru le 22/01/2026
272 pages
Delcourt
22,00 €
Paru le 21/08/2026
400 pages
Editions de l'Olivier
23,00 €
Paru le 12/02/2026
224 pages
Plon
21,00 €
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