Prix unique, IA, livre d’occasion : Thibaut Cartier prend la tête des usages commerciaux du SNE

Directeur général de Média Diffusion depuis 2023, Thibaut Cartier prend la tête de l'une des commissions du SNE consacrées aux relations commerciales entre éditeurs, diffuseurs et libraires. Il succède à Éric Leblanc, directeur commercial et marketing des éditions Glénat, qui occupait cette fonction depuis février 2022.

Avant de rejoindre Média Diffusion, Thibaut Cartier a notamment exercé les fonctions de directeur commercial des éditions Ouest-France, de DILISCO et des éditions Odile Jacob. Il a ensuite intégré Média Diffusion comme directeur commercial, avant d'en devenir directeur général adjoint, puis directeur général.

Un nouveau dialogue avec les libraires

Thibaut Cartier rend aujourd'hui hommage à son prédécesseur et annonce les priorités de son mandat : « Je salue le travail et l’engagement d’Éric Leblanc au cours de son mandat à la présidence de la commission des Usages commerciaux. Comme lui, j’aurai à cœur de représenter et défendre au mieux les intérêts de notre profession, faire perdurer et renforcer le dialogue avec les représentants de la librairie et notamment avec le SLF. »

Le nouveau président annonce ainsi l'ouverture d'un cycle de concertation avec le Syndicat de la librairie française (SLF), autour de plusieurs dossiers : « Le développement de la lecture, les problématiques liées au prix unique du livre, le livre d’occasion, l’intelligence artificielle ou encore les formations liées à nos métiers. »

La commission Usages commerciaux du SNE réunit les diffuseurs et les directeurs commerciaux de l'édition. Elle travaille notamment avec la commission commerciale du SLF sur les pratiques qui régissent les relations entre les maisons d'édition et les points de vente, ainsi que sur l'évolution des comportements d'achat.

Le respect de la loi du 10 août 1981 sur le prix unique du livre, y compris sur les plateformes de vente en ligne, constitue l'un de ses principaux domaines d'intervention.

Prix unique et livre d'occasion

Plusieurs des sujets annoncés ont déjà donné lieu à des échanges entre éditeurs et libraires. En avril 2026, le SNE et le SLF ont notamment signé une charte interprofessionnelle destinée à mieux encadrer l'utilisation des codes-prix sur les ouvrages. Ce texte comporte dix engagements visant à simplifier les pratiques tarifaires et à limiter les contraintes imposées aux librairies.

Le marché du livre d'occasion constitue un autre chantier sensible: le SNE défend depuis plusieurs années la mise en place d'une rémunération des auteurs et des éditeurs sur certaines ventes de seconde main, notamment celles réalisées par les grandes plateformes. Comme le rapportait ActuaLitté, cette perspective suscite des oppositions parmi les acteurs du réemploi et du commerce en ligne.

Les discussions entre le SNE et le SLF ne sont pas exemptes de divergences. En juin dernier, les deux organisations avaient notamment exprimé des positions différentes sur l'idée d'une taxe prélevée sur les revenus des grands acteurs de l'édition et de la vente de livres, proposée par les représentants des libraires pour financer le soutien à la filière.

Crédits photo : Thibaut Cartier (© Rita scaglia)

Par Hocine Bouhadjera

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