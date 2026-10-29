Sébastien Lapaque Grand Prix du roman de l’Académie française 2026

Publié le 7 octobre 2026 chez Actes Sud, Le Rappel des oiseaux suit le parcours de Noé, depuis son enfance dans la Bretagne des années 1970 jusqu’aux collines d’Assise, en Italie, trois décennies plus tard. Élevé dans l’affection de sa grand-mère et entouré de ses cousins, ce fils de cadres de l’agroalimentaire choisit une voie différente de celle de ses parents, en se consacrant à l’étude des phénomènes lumineux.

Mais l’absence d’Azou, son grand amour, continue de le hanter. Au fil d’un cheminement intérieur, le chant des oiseaux et la figure de François d’Assise l’accompagnent vers une forme de réconciliation entre la science, la spiritualité et le monde vivant. À travers cette trajectoire, Sébastien Lapaque propose un roman sur la perte, l’espérance et la possibilité de retrouver une joie de vivre malgré les blessures du passé.

Né en 1971 à Tübingen, en Allemagne, Sébastien Lapaque est romancier, essayiste et critique littéraire, notamment pour Le Figaro littéraire. Auteur d'une œuvre traversée par la littérature, l'histoire et les questions spirituelles, il a publié plusieurs romans et essais, parmi lesquels Ce monde est tellement beau (Actes Sud, 2021), récompensé par le prix Jean-Freustié.

En 2024, il avait remporté le prix Renaudot de l’essai pour Échec et mat au paradis (Actes Sud), une enquête littéraire consacrée à la rencontre entre Stefan Zweig et Georges Bernanos au Brésil, en 1942, quelques semaines avant le suicide de l'écrivain autrichien.

Le Grand Prix du roman 2026 n'est d'ailleurs pas sa première distinction décernée par l'Académie française. En 2000, celle-ci lui avait attribué le prix François-Mauriac pour Les Idées heureuses. En 2023, elle lui avait remis le prix Émile-Faguet pour son essai Vivre et mourir avec Georges Bernanos.

Un scrutin serré

Le romancier a obtenu huit voix au troisième tour de scrutin, contre sept à Yannick Haenel pour La Solitude des professeurs est infinie (Gallimard) et trois à Marie Petitcuénot pour Heures sauvages (Héloïse d'Ormesson).

Créé en 1914 et rattaché à la Fondation Broquette-Gonin, le Grand Prix du roman est attribué chaque année par l’Académie française. Une commission composée de douze académiciens titulaires et de suppléants établit les sélections successives, avant que l'ensemble des académiciens ne soit appelé à départager les finalistes à bulletin secret.

Sébastien Lapaque succède à Yanick Lahens, récompensée en 2025 pour Passagères de nuit (Sabine Wespieser). L'écrivaine haïtienne avait elle aussi été couronnée au troisième tour, avec 11 voix contre 10 à Pauline Dreyfus.

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Crédits photo : Sébastien Lapaque (© C. L., Actes Sud)

Par Hocine Bouhadjera

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