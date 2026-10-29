Et si le sexe était à l’origine du langage ? Petite préhistoire du rapport sexuel

Une jouissance de courte durée

Il était une fois des cartons, que j’ai enfin vidés, et une bibliothèque, que j’ai montée pour y ranger leurs livres... C’est au moment de faire le vide que, cette semaine, deux livres d’érès sont arrivés : une jouissance de courte durée. L’un d’eux, Petite préhistoire du rapport sexuel (coll. « Figures de la psychanalyse »), de Gisèle Chaboudez, psychiatre, psychanalyste et rédactrice en chef de Figures de la psychanalyse, fait justement de cette brièveté toute une histoire, et même toute une préhistoire.

Avant Babylone, l’écriture et la Bible, il y avait deux jouissances qui ne se rejoignaient pas. Ainsi pourrait commencer son conte, et c’est elle qui nous y invite, puisqu’elle écrit qu’on peut reconstituer l’histoire de notre espèce « comme un conte, sur le mode “il était une fois” » (p. 191). Un conte, donc, mais de ceux qu’on raconte avec Lacan dans une main et la pelle du fouilleur dans l’autre, et dont il faut savoir, à chaque page, ce qui relève des fouilles et ce qui relève du conte.

Il était une fois une phrase.

Le 19 janvier 1972, dans son séminaire … ou pire, Lacan lance : « La détumescence chez le mâle a engendré cet appel de type spécial qu’est le langage articulé. » Que la jouissance sexuelle soit centrée sur l’organe mâle lui paraît, sans ménagement, « particulièrement grotesque », et le maître ajoute : « Vous voyez si c’est mince » (p. 51). L’auteure tient l’énoncé pour « tout à fait isolé » dans l’œuvre, tout en montrant qu’il y « chemine continûment » jusqu’à la fin (p. 50). Elle l’exhume, et décide de « prendre au mot » ce que Jacques a dit « comme en passant » (p. 217), en précisant que cette thèse est élaborée comme une fiction, « et non une thèse de l’origine comme telle » (p. 50).

Il était une fois un objet : un os.

Le premier chapitre, « Disparition des signes visibles de l’œstrus et de l’os pénien », nous apprend que la plupart des mammifères disposent d’une « aide osseuse » (p. 35), et que le morse en porte une « de presque un mètre » (p. 39). L’être humain, lui, en est dépourvu. Gisèle Chaboudez situe sa disparition il y a quelque deux millions d’années (p. 38), tout en reconnaissant qu’elle « n’est pas très bien située » (p. 34). Dans la lecture qu’elle en propose, l’homme, privé de cet os, s’en remet à un système vasculaire dont la détumescence « tend à soustraire la jouissance de l’homme en son seuil et à suspendre celle de la femme avant son seuil » (p. 185).

Une chercheuse assure que l’os pénien n’est pas « une façon simple de passer un bon après-midi », propos qui, selon l’auteure, élude la jouissance « comme une bonne blague » (p. 35-36), tandis que la presse s’en amuse sur un « ton de plaisanterie » (p. 39). Gisèle Chaboudez, elle, prend le bon après-midi au sérieux. Reprenant à Lacan la notion, elle écrit que « le rapport sexuel normal comporte une soustraction de jouissance par l’arrêt du rapport aussitôt après l’orgasme pénien » (p. 48), une coupure qui « se produit de façon régulière et normale au cœur de l’accouplement sexuel des humains », la jouissance s’entendant ici comme « un au-delà du plaisir » (p. 27).

Il était une fois une voix.

C’est le cœur du livre, son deuxième chapitre, « D’une cause sexuelle parmi les origines du langage », et le petit mot « parmi » compte : la cause sexuelle s’ajoute aux autres, « loin d’y objecter » (p. 9), et se donne pour une « fiction logique » (p. 68). Dans la reconstitution spéculative qu’elle propose, Gisèle Chaboudez imagine que les femmes, face à cette coupure qui suspend leur jouissance, auraient lancé un appel vers 150 000 ans avant notre ère (p. 53).

Cet appel aurait pris la forme de ce que Lacan appelle lalangue, « la langue dans son état d’origine, équivoque », qu’approchent « la lallation, le babil premier », et dont il supposait qu’elle avait été le fait des femmes (p. 56). Les hommes y auraient répondu, c’est « la syntaxe sexuelle venue des hommes », par une grammaire de propriétaires : l’homme est « ce qui a », la femme « ce qu’il a » (p. 47). Pour l’auteure, ce rapport hiérarchique n’a rien de sexuel : il « tenait lieu de rapport entre les sexes » (p. 217), et en masquait l’absence.

Car le « rapport sexuel », au sens où l’entend Lacan, ne désigne pas l’acte, que le livre appelle aussi ainsi, mais la conjonction des deux jouissances, et c’est elle qui fait défaut (p. 9).

Il était une fois une loi.

Selon l’auteure, elle s’accentuerait avec la sédentarisation, vers -12 000 (p. 58), et s’inscrirait avec l’écriture (p. 64), ce que retrace le chapitre « Du langage à l’écrit ». Elle culminerait dans « L’os de la Genèse » : le Dieu unique y retire un os à Adam, et l’auteure, après Lacan, lit dans ce geste la soustraction elle-même, attribuée à Dieu et compensée par la femme (p. 218, 221), « une seule chair » (p. 140).

En Chine et en Inde, des sagesses anciennes ont tenté, selon elle, de repousser la limite plutôt que de s’y soumettre (p. 218), chacune à sa manière. Dans « Le dire du tao ancien », un traité chinois promet la guérison de toutes les maladies à qui accomplit « plusieurs dizaines de coïts en un seul jour et une seule nuit sans laisser échapper son essence » (p. 141). Dans « Des tantras antiques », l’énergie, la shakti, est féminine, une puissance que l’homme ne perd qu’en émettant sa semence (p. 156). On mesure ce que la limite a coûté d’ingéniosité.

Il était une fois une castration.

Dans l’« Éclairage en psychanalyse » du deuxième chapitre, le psychanalyste trouve son affaire. La castration, que Freud liait à la crainte de perdre l’organe ou au constat de son absence, « ne s’origine pas », écrit-elle, « d’un risque de coupure ou d’un manque d’organe », mais d’une soustraction de jouissance « à l’œuvre pour les deux sexes » (p. 58) : ce qui est en cause n’est ni l’anatomie, ni la comparaison du pénis et du clitoris que Freud croyait décisive (p. 60), mais « la physiologie de la jouissance » (p. 59).

Reconnue comme « l’ordinaire biologique de l’espèce » (p. 204), elle pourrait devenir « possible » à supporter au lieu d’impossible. Le phallus, qui n’est pas l’organe mais son symbole, celui d’« un instrument de copulation qui ne céderait pas à la détumescence » (p. 85), cesserait alors d’être nécessaire pour devenir contingent (p. 192), comme l’avancent les « Réflexions sur un fantasme fait loi ». Le clinicien ajoutera que lalangue ne s’est pas tue au Paléolithique : on l’entend encore en séance, dans l’équivoque et le lapsus. L’auteure lui ouvre d’ailleurs la porte, puisque l’appel pourrait, selon elle, se renouveler « à chaque étape » de l’évolution des langues (p. 56).

Il était une fois une question.

Le livre est exigeant, sa langue dense, et ses données préhistoriques suggèrent plus qu’elles ne prouvent ; l’auteure, qui présente elle-même sa thèse comme une spéculation (p. 9-10), confie d’ailleurs son texte au lecteur « tel une bouteille à la mer » (p. 204). Reste la question, qui se retourne comme un gant : parlons-nous à cause du défaut du rapport sexuel, ou ce défaut vient-il de ce que nous parlons ? « Les deux sont vrais », répond-elle (p. 221-222).

Avant Babylone, il y avait deux jouissances qui ne se rejoignaient pas ; entre deux corps, l’écart demeure, et, comme tout conteur, nous n’avons jamais cessé de parler dans l’intervalle. Le livre a trouvé sa place sur l’étagère neuve, qui déborde déjà : une jouissance de courte durée, disais-je, mais qui se répète.

Par Salim Rzin

Contact : salimrzin@gmail.com