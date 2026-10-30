Des lauriers qui sentent le faisandé” : Schiffter étrille Enthoven et le Renaudot

Deux écrivains, deux controverses, deux décisions opposées. Ce mercredi 28 octobre, le jury du prix Renaudot dévoilait sa troisième sélection. Thélyson Orélien, auteur de C'était ça ou mourir (Grasset), disparaissait de la catégorie roman, sur fond de rupture de sa collaboration avec son éditeur québécois, Le Boréal, qui avait détecté des traces associées à l’IA sans pouvoir déterminer leur rôle exact dans l’écriture du livre.

« Une manière de célébrer les affinités littéraires »

Jean-Paul Enthoven, lui, conservait sa place parmi les quatre finalistes de l'essai avec son Dictionnaire amoureux du bonheur (Plon), malgré les accusations d'emprunts littéraires formulées par Frédéric Schiffter.

ActuaLitté avait, dans une enquête détaillée, mis en évidence de nombreuses similitudes textuelles entre l'ouvrage de Jean-Paul Enthoven et deux livres de Frédéric Schiffter, Le Charme des penseurs tristes (Flammarion, 2013) et son Dictionnaire chic de philosophie (Écriture, 2014). Ce dernier dénonce aujourd’hui des emprunts insuffisamment attribués et, face au maintien de l’essayiste dans la dernière sélection, interpelle directement le jury dans une lettre ouverte empreinte d’une ironie amère.

Dans son courrier adressé aux membres du Renaudot, Frédéric Schiffter commence par rapprocher les situations des deux écrivains : « Voilà une manière de célébrer les affinités littéraires entre deux auteurs qui n'hésitent pas, au risque de sacrifier l'un et l'autre leur originalité, à montrer leur admiration possessive pour les œuvres d'autres écrivains. » Et de pointer : « Vous avez conservé Le Dictionnaire amoureux du bonheur de Jean-Paul Enthoven bien qu'il ait admis avoir “pillé”, selon ses termes, deux de mes livres. »

La conclusion est à l'avenant : « La proximité textuelle, longtemps jugée frauduleuse, semble désormais constituer un critère de la qualité d'un livre. Je salue ce choix d'abandonner un scrupule inutilement honorable. »

« Je caressais quand même l'idée... »

Le maintien de Jean-Paul Enthoven n'a pas surpris totalement Frédéric Schiffter, mais il nourrit sa déception. Interrogé par ActuaLitté sur sa réaction à la dernière sélection, il répond : « Jean-Paul Enthoven doit être soutenu au sein de ce jury par des alliés de son éditeur. Mais il est vrai que je caressais quand même l'idée que certains jurés, ayant en main les emprunts qu'il a faits à deux de mes ouvrages, ne lui permettraient pas de poursuivre sans encombre sa croisière avec son petit butin. »

Les ressemblances dépassent parfois de simples références communes. À propos de Nietzsche, les deux auteurs suivent une progression narrative très proche, depuis ses séjours à Nice jusqu'à sa fin de vie, en passant par Lou Andreas-Salomé et Wagner. Le portrait d'Hérault de Séchelles présente lui aussi une succession comparable de formules, d'images et de références. Quant à Aristippe de Cyrène, certaines expressions réapparaissent jusque dans leur formulation, notamment celle d'« apatride spirituel ».

Le dossier relevait également des rapprochements dans les développements consacrés au bonheur, à la mélancolie, au rire ou au marquis de Sade. Il ne s'agissait pas systématiquement de reproductions intégrales, mais de similitudes portant tantôt sur les mots, tantôt sur les enchaînements d'idées et les conclusions. Jean-Paul Enthoven cite toutefois explicitement Frédéric Schiffter à deux reprises dans son ouvrage.

Beigbeder, un président déjà alerté

Frédéric Beigbeder, qui préside le jury du prix Renaudot à l’occasion de son centenaire, connaît personnellement Frédéric Schiffter : il avait préfacé son Dictionnaire chic de philosophie. Les deux hommes ont également relancé ensemble, en 2025, le prix Paul-Jean Toulet, à Guéthary.

Sollicité par ActuaLitté lors de notre première enquête, Frédéric Beigbeder avait confirmé connaître les rapprochements relevés. Il assurait vouloir en tenir compte, tout en rappelant qu'il ne disposait que d'une seule voix au sein du jury.

Depuis l'annonce des finalistes, Frédéric Schiffter a-t-il échangé avec lui ? « Non. C'est normal. Les délibérations du jury doivent demeurer secrètes. » Contacté de nouveau après le maintien de Jean-Paul Enthoven parmi les finalistes, le président du Renaudot n'a pas donné suite à nos sollicitations avant la publication de cet article.

Le philosophe a choisi une autre méthode : « Je préfère l'option de la lettre ouverte diffusée sur les réseaux sociaux ou sur certains sites qui m'accueillent. Je suis ainsi le conseil du jeune Marx qui recommandait de “rendre la honte plus honteuse encore en la livrant à la publicité”. »

Des guillemets promis, des mots désormais refusés

La controverse avait commencé bien avant les sélections littéraires : le 25 avril 2025, sous une publication de Frédéric Schiffter sur Instagram, Jean-Paul Enthoven annonçait travailler sur un sujet voisin et employait, sur le ton de la plaisanterie, le verbe « piller » à propos de ses penseurs tristes.

Après la publication du Dictionnaire amoureux du bonheur, en août 2026, Frédéric Schiffter avait retrouvé cette expression à la lumière des passages qu'il jugeait empruntés.

Le 24 septembre, Jean-Paul Enthoven lui avait adressé un message privé dans lequel il reconnaissait l'avoir peut-être insuffisamment cité et annonçait une nouvelle impression de son ouvrage, avec des guillemets ajoutés aux endroits nécessaires.

À l'époque, ActuaLitté avait sollicité Jean-Paul Enthoven et les éditions Plon pour savoir quels passages seraient corrigés, selon quelles modalités et à quelle échéance. Ni l'auteur ni son éditeur n'avaient répondu à ces questions avant la publication de notre enquête.

Interrogé à nouveau, Frédéric Schiffter affirme désormais avoir formulé une demande plus radicale : « J'ai transmis à l'intéressé et à son éditeur les passages courts et longs empruntés et je leur ai signifié que je ne voulais pas que mes mots et mon nom apparaissent dans leur produit. J'en surveillerai la réédition pour voir s'ils ont eu l'honnêteté de le faire. » Aucune modification effective du livre, ni calendrier confirmé de réimpression ou de réédition, n'a été établi à ce stade.

Nous avons de nouveau sollicité Jean-Paul Enthoven et les éditions Plon, notamment pour connaître leur réponse à cette demande et obtenir des précisions sur les modifications annoncées. Ni l'écrivain ni son éditeur n'ont répondu à nos nouvelles questions avant publication.

« Je me fais l'effet de vivre un épisode balzacien »

Frédéric Schiffter voit désormais dans cette affaire le signe d'une certaine indulgence du monde littéraire envers les écrivains les mieux installés. « Jean-Paul Enthoven m'avait averti qu'il me pillerait. Il ne plaisantait pas. Le milieu littéraire le dédouane. J'ai toujours pensé, comme Oscar Wilde, que la vie imitait la littérature. Maintenant, j'en suis convaincu. Je me fais l'effet de vivre un épisode balzacien des Illusions perdues. »

Jean-Paul Enthoven reste en tout cas candidat au Renaudot Essai, face à Christophe Ono-dit-Biot, Olivier Rolin et Joy Sorman. Le prix sera attribué le mardi 3 novembre, chez Drouant, à Paris, à l'occasion du centenaire de la récompense.

Et si le Dictionnaire amoureux du bonheur était finalement couronné ? Frédéric Schiffter a déjà sa formule : « Je n'aimerais pas être coiffé de lauriers qui sentent le faisandé. »

Crédits photo : Mark Angelo Harrison (CC BY-NC-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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