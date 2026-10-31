Faire sa lessive, jouer du piano ou profiter d’un sauna : ces bibliothèques étonnantes

Venir emprunter un roman et repartir avec son linge propre ? À Blackpool, dans le nord-ouest de l’Angleterre, l’idée n’a rien d’une plaisanterie. La Langdale Library and Laundry Room associe depuis 2022 une bibliothèque publique à une laverie communautaire. Les machines à laver y côtoient les collections, les ordinateurs et les espaces de rencontre.

Cette réalisation figure parmi les exemples présentés le 23 octobre par Designing Libraries, site spécialisé dans la conception et l’aménagement des établissements de lecture publique. La publication accompagne une intervention d’Ayub Khan, membre de son équipe dirigeante, sur BBC Radio Berkshire, consacrée à l’évolution des bâtiments et des services.

À Blackpool, la bibliothèque fait aussi tourner les machines

Baptisé Wash Your Words, le projet de Blackpool est né d’un constat formulé par les habitants du quartier de Mereside : les installations permettant de laver facilement leur linge manquaient à proximité.

L’organisme artistique LeftCoast, alors engagé dans des activités locales, a exploré la possibilité de créer une laverie collective servant également de lieu de rencontre. Une première expérimentation a été menée durant l’été 2019, avant que le projet ne prenne une forme permanente.

La municipalité de Blackpool a inauguré le nouvel équipement le 4 octobre 2022. Réalisé avec Blackpool Coastal Housing et LeftCoast, grâce notamment à un financement du National Lottery Community Fund, il occupe un ancien local inoccupé.

La bibliothèque a remplacé celle de Mereside. Outre les ouvrages disponibles au prêt, les visiteurs y trouvent des postes informatiques connectés à Internet et un espace destiné aux manifestations et aux activités associatives.

La laverie repose sur un fonctionnement particulier. Selon les informations de LeftCoast, l’adhésion au Laundry Room Club et l’utilisation des machines pour le linge familial sont gratuites. Les participants doivent suivre une séance d’initiation et s’engagent à prendre soin des installations. Le nombre de places dans ce dispositif pilote est limité.

L’aménagement a également suscité l’intérêt des professionnels de l’architecture : le projet figurait parmi les réalisations présélectionnées pour le prix MacEwen du RIBA Journal, consacré aux constructions et aux transformations présentant une utilité sociale.

À Barking, un sauna qui n’a rien de nouveau

À l’est de Londres, le Barking Learning Centre avait pris une direction comparable bien avant Blackpool. Le bâtiment rassemble une bibliothèque, des salles de formation et différents services destinés à la population. Il a notamment accueilli un espace de bien-être doté d’un sauna.

Ce cas n’est d’ailleurs pas inconnu des lecteurs d’ActuaLitté. Dès juin 2017, le site présentait les activités du centre, à travers les explications de Zoinul Abidin, alors directeur du réseau local des bibliothèques. L’établissement associait notamment le prêt de livres à un café, des services d’accompagnement social et un laboratoire consacré aux technologies numériques.

Un compte rendu du ministère britannique chargé de la Culture, publié en juin 2018, détaillait le fonctionnement du Bath Haus spa. Installé dans une ancienne salle de cours sans fenêtres, celui-ci disposait de deux salles de soins et d’un sauna. Des séances de yoga et des activités autour de l’alimentation y étaient également proposées.

L’initiative s’inscrivait dans des projets de développement local liés aux Jeux olympiques de Londres de 2012. Le document officiel indiquait que ce service rencontrait alors suffisamment de succès pour poursuivre son activité.

Le panorama de Designing Libraries continue de citer Barking parmi les réalisations remarquables. Les sources consultées ne permettent cependant pas d’établir si le sauna est encore accessible au public en octobre 2026.

Des histoires immersives à Nottingham, un piano à Rochdale

Ailleurs, l’originalité des équipements concerne plus directement la médiation culturelle. Ouverte en novembre 2023, la nouvelle bibliothèque centrale de Nottingham possède une salle immersive destinée notamment aux enfants. Projections, animations et éléments interactifs y accompagnent les récits et les activités pédagogiques.

L’établissement propose des visites scolaires thématiques de 90 minutes, associant histoires, jeux et questionnaires. Pour 2026, le programme officiel mentionne notamment l’Égypte ancienne, l’espace et Gruffalo, le célèbre personnage de littérature jeunesse imaginé par Julia Donaldson et illustré par Axel Scheffler.

Ces séances sont facturées 30 livres sterling par classe et nécessitent une réservation. La salle accueille également des contenus consacrés à différentes périodes historiques, de la Grèce antique aux deux guerres mondiales.

À Rochdale, la bibliothèque centrale a fait le choix de la musique. Son portail de services présente un piano numérique équipé d’un ordinateur intégré, permettant de jouer, de s’initier à l’instrument ou de participer à des activités musicales. Les usagers peuvent s’y installer librement ou réserver un créneau. Designing Libraries relaie notamment une démonstration de l’actrice britannique Julie Hesmondhalgh.

D’une ville à l’autre, les dispositifs ne répondent pas aux mêmes attentes. À Blackpool, la laverie est née d’une demande exprimée dans le quartier. À Nottingham, les équipements numériques accompagnent les activités éducatives et la découverte des livres. À Rochdale, le piano met un instrument à disposition des habitants.

Des réalisations de dates et de dimensions différentes, réunies par Designing Libraries pour illustrer l’évolution des services proposés dans les établissements de lecture publique britanniques.

Crédits photo : blackpool

Par Cécile Mazin

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