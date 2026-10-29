Un manuscrit mérovingien vieux de 1400 ans renferme un papyrus venu d'Égypte

Un morceau de parchemin français, un fragment de papyrus égyptien et près de quatorze siècles d'histoire réunis sur un même feuillet. La pièce acquise par l'université de l'Illinois en 2025 présente une particularité assez rare pour avoir retenu l'attention des spécialistes du haut Moyen Âge. Au dos d'un document administratif provenant de l'abbaye Saint-Martin de Tours, un texte chrétien ancien a été employé pour renforcer le support.

L'objet n'a pas été découvert ces derniers jours. Dans un post du 27 octobre 2026, le programme d'études médiévales de l'établissement américain annonce la mise en ligne d'une conférence donnée le 17 avril par Warren Brown, professeur au California Institute of Technology et spécialiste de l'Europe médiévale.

Son intervention éclaire la provenance de cette acquisition, désormais conservée à la Rare Book and Manuscript Library, ainsi que son importance pour l'histoire des archives monastiques.

Un registre de gestion datant des Mérovingiens

Le feuillet appartenait à un manuscrit de travail confectionné et conservé au VIIe siècle à l'abbaye Saint-Martin de Tours. Il ne s'agissait donc pas d'un livre liturgique, mais d'un document destiné aux activités administratives de cette communauté religieuse.

L'ensemble original a depuis été dispersé. D'après les précisions apportées par Warren Brown, ses autres éléments sont conservés, à une exception près, à la Bibliothèque nationale de France, à Paris.

Cette répartition entre plusieurs collections complique la reconstitution du document. Elle n'empêche pas d'en mesurer l'intérêt : sa seule existence atteste que certains établissements religieux produisaient des écrits de gestion bien avant les grands registres domaniaux de l'époque carolingienne.

Les polyptyques, dont les premiers exemplaires conservés remontent au début du IXe siècle, constituent des sources essentielles pour connaître l'organisation des domaines et leurs ressources. Le manuscrit de Tours montre que des pratiques comparables de conservation administrative existaient au moins deux siècles plus tôt.

L'université américaine insiste sur cette portée historique. L'acquisition remet en question des conceptions anciennes concernant la tenue des archives et la gestion des biens dans l'Europe du haut Moyen Âge. Elle ne démontre pas que ces usages étaient répandus partout, mais fournit un témoignage matériel de leur ancienneté.

Comment ce papyrus égyptien est-il arrivé à Tours ?

Le verso du parchemin soulève une autre série de questions. Pour consolider le feuillet, un utilisateur a fixé un morceau de papyrus provenant d'Égypte, daté du VIe ou du VIIe siècle. Celui-ci porte une partie d'un poème chrétien consacré à la vie de saint Joseph.

L'université le décrit comme un texte en « Coptic Greek », formulation qui renvoie à son contexte linguistique égyptien, sans permettre de déterminer avec certitude, à partir de cette seule présentation, la répartition exacte des langues dans le fragment.

Sa présence en Touraine témoigne en tout cas de la circulation et du réemploi de matériaux écrits provenant de régions éloignées. Mais les circonstances précises de ce déplacement demeurent inconnues.

Le papyrus a-t-il été apporté à l'abbaye comme document religieux, avant de perdre son usage initial ? A-t-il été récupéré ailleurs pour servir de matériau de renfort ? Les informations actuellement communiquées ne permettent pas de trancher.

La date de son assemblage avec le parchemin reste tout aussi incertaine. Warren Brown souligne que ni le moment de cette intervention, ni les raisons exactes de l'arrivée du texte égyptien à Saint-Martin de Tours n'ont encore été établis.

Un document longtemps resté à l'écart des recherches

L'intérêt de l'acquisition tient aussi à l'histoire scientifique de la pièce. Selon l'université de l'Illinois, le feuillet et l'ensemble auquel il appartenait n'avaient pas fait l'objet d'une étude approfondie depuis le XVIIIe siècle.

Son entrée dans une collection universitaire américaine offre donc l'occasion d'un nouvel examen, en relation avec les parties du manuscrit conservées en France.

L'analyse doit notamment permettre de mieux comprendre la fonction du registre, les pratiques d'écriture de l'établissement tourangeau et les différentes étapes de transformation du feuillet.

La conférence de Warren Brown, désormais accessible en ligne par l'intermédiaire de l'université, présente ces premiers enjeux historiques. Quant au papyrus égyptien, son itinéraire et les circonstances de son réemploi restent deux questions explicitement laissées ouvertes par les chercheurs.

Crédits photo : University of Illinois

Par Clément Solym

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