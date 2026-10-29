De Virginia Woolf à Fukushima, France Culture fait vivre la littérature en direct

France Culture proposera six rendez-vous de fiction radiophonique entre le 31 octobre et le 29 novembre 2026. Au programme : comédie absurde, adaptations littéraires, correspondances d'écrivains et théâtre contemporain. La station entend également mettre en lumière les professionnels de la création sonore.
Le 29/10/2026 à 15:30 par Dépêche
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29/10/2026 à 15:30
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De Nicole Genovese à Virginia Woolf, en passant par le récit de la catastrophe de Fukushima, France Culture consacrera le mois de novembre à la fiction en direct. Six productions sont annoncées, à partir du samedi 31 octobre, entre littérature, cinéma et théâtre.
La station souhaite valoriser les métiers qui participent à leur fabrication : interprètes, bruiteurs, techniciens et équipes de réalisation. « C’est l’un des derniers endroits où ces savoir-faire s’entendent travailler », souligne Stéphane Spada, directeur de la fiction et de la création de France Culture, dans un communiqué diffusé le 29 octobre.
Le cycle débutera le samedi 31 octobre à 21 heures avec Arrête de respirer, s’il te plaît, une comédie de Nicole Genovese réalisée par Mélanie Péclat. À Paris, en 1871, un terroriste bonapartiste piège un omnibus hippomobile, menaçant de le faire exploser si sa vitesse descend sous les 30 kilomètres à l’heure. Une situation invraisemblable au cœur d’une farce historique d’une heure.
Du 2 au 6 novembre, à 20 heures, suivra Fukushima, récit d’un désastre, de Michaël Ferrier, dans une adaptation réalisée par Sophie-Aude Picon.
Publié chez Gallimard en 2012, ce livre revient sur le séisme et le tsunami du 11 mars 2011 au Japon, à l’origine de l’accident nucléaire de Fukushima. Présent dans le pays lors de la catastrophe, l’écrivain raconte son voyage dans les régions sinistrées, ses rencontres avec les habitants et les conséquences humaines et politiques du désastre. Cinq épisodes de trente minutes sont prévus.
Du 9 au 13 novembre, à 20 heures, Volodia Serre réalisera François Truffaut et Helen Scott, Correspondance 1960-1965. Ces cinq épisodes retraceront les relations entre le cinéaste et son amie américaine, notamment autour de Jules et Jim, La Peau douce et des entretiens avec Alfred Hitchcock.
Leurs échanges ont été publiés sous le titre Mon petit Truffe, ma grande Scottie. Correspondance 1960-1965, dans une édition établie par Serge Toubiana, parue chez Denoël en 2023.
Du 16 au 20 novembre, à la même heure, Juliette Heymann proposera cinq épisodes consacrés aux lettres échangées entre Virginia Woolf et Vita Sackville-West, de 1923 à 1941.
Cette correspondance, à la fois amoureuse et littéraire, éclaire leur relation et leurs préoccupations artistiques. Virginia Woolf dédia notamment son roman Orlando à Vita Sackville-West. Leurs lettres ont été réunies en français dans Correspondance 1923-1941, publié chez Stock en 2010.
Du 23 au 27 novembre, à 20 heures, place à La Diablesse dans son miroir, de l’écrivain salvadorien Horacio Castellanos Moya, dans une réalisation de Cédric Aussir.
À San Salvador, au début des années 1990, Olga María Trabanino est assassinée. Son amie Laura cherche à comprendre ce meurtre et découvre progressivement les secrets de la victime. À travers cette enquête, le romancier dépeint une bourgeoisie salvadorienne traversée par la corruption, les hypocrisies et la violence. Publié en français chez Métailié, le récit sera adapté en cinq épisodes de trente minutes, autour d’une voix unique et de neuf monologues.
Enfin, le dimanche 29 novembre à 20 heures, deux textes de la dramaturge Penda Diouf clôtureront ce cycle : J’ai accouché de mon frère et c’est mon seul enfant, suivi de Sœurs, nos forêts ont aussi des épines. D’une heure chacun, ils explorent les souvenirs d’enfance, les liens familiaux et les relations entre sœurs. L’ensemble des productions sera proposé à l’antenne, sur le site de France Culture et dans l’application Radio France.
Crédits photo
DOSSIER - La Bibliothèque nationale de France (BnF)
Par Dépêche
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Deux adaptations d'enquêtes sont en développement pour le groupe France Télévisions. Deux initiatives qui ont tenté de briser le silence autour de tabous : celui de l'emprise de l'industrie agro-alimentaire, pour Nicolas Legendre, celui qui entoure le traitement judiciaire des enfants et des mères qui dénoncent l'inceste, pour Romane Brisard.
22/09/2026, 12:26
La journaliste et romancière Vanessa Schneider croisera sa plume avec celle de la scénariste Juliette Barry pour Françoise Giroud, la revanche d’une femme libre. Ce téléfilm sera centré sur la période 1951-1961, à la fois exaltante et éprouvante pour la journaliste, cocréatrice de l'hebdomadaire L'Express.
22/09/2026, 11:51
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