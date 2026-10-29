Il y a beaucoup de beauté dans cette histoire-là

Sous les couleurs lumineuses d’Amélie Causse se cache une histoire qui ne fait guère de cadeaux. Racisme, violences sexuelles, secrets de famille : Betty plonge dans une enfance où la poésie côtoie les pires brutalités. Le contraste est saisissant, au point que Stéphanie, libraire chez Expérience, à Lyon, prévient systématiquement ses clients avant de leur confier l’album. La couverture pourrait laisser imaginer une lecture autrement plus légère.

C’est pourtant cette rencontre entre la douceur du dessin et la noirceur de l’histoire qui l’a séduite. Invitée du podcast Paroles de libraires, elle revient sur l’adaptation du roman de Tiffany McDaniel par Jean-Luc Cornette au scénario et Amélie Causse au dessin, publiée le 25 septembre 2026 au Lombard, en collaboration avec Gallmeister.

L’ouvrage de 176 pages figure parmi les deux premiers titres d’une collection commune aux deux maisons, également inaugurée par Le Gang de la clef à molette, d’après Edward Abbey. L’ambition dépasse la simple transposition : proposer une autre manière d’entrer dans des romans américains et de les faire découvrir à de nouveaux lecteurs.

Betty, une lecture hors norme, que Stéphanie nous présente dans cette nouvelle émission, Paroles de libraire, à découvrir ci-dessous en podcast :

Une enfance entre poésie et violences

Inspiré de l’histoire de la mère de Tiffany McDaniel, Betty, traduit en français par François Happe chez Gallmeister, suit l’enfance de Betty Carpenter, sixième d’une fratrie de huit enfants. Son père est cherokee, sa mère blanche. Dans l’Ohio, où la famille finit par s’installer, la petite fille découvre le racisme, les humiliations et les drames qui traversent son foyer.

Son père lui transmet pourtant une autre façon de regarder le monde. À travers ses histoires, son attention à la nature et aux saisons, il lui apprend à reconnaître une forme de beauté jusque dans les choses ordinaires. Mais cette faculté d’observation devient également douloureuse : Betty comprend progressivement ce qui se joue autour d’elle, bien au-delà des apparences.

Stéphanie insiste particulièrement sur cette relation paternelle. Elle nuance l’idée d’un père qui chercherait volontairement à dissimuler les violences familiales. Selon sa lecture, l’homme n’a pas pleinement conscience des traumatismes de son épouse ni de leur gravité. Sa fille, elle, reçoit des confidences qui bouleversent son regard sur les adultes.

L’écriture devient alors un refuge. Betty couche ses pensées sur des feuilles qu’elle enferme dans des bocaux avant de les enterrer. Ces mots enfouis, à l’abri des regards, constituent aussi l’un des fils conducteurs du récit.

Pour la libraire, l’histoire dépasse ainsi les souffrances d’une famille. Elle interroge la naissance d’une vocation littéraire, la possibilité de transformer les blessures en mots et la transmission d’une mémoire. Une dimension qui résonne d’autant plus que Tiffany McDaniel a puisé dans le passé de sa propre mère pour construire son roman.

Ce que le dessin choisit de taire

Adapter une telle histoire pose une difficulté : comment représenter des violences extrêmes sans leur donner davantage de place que nécessaire ? Amélie Causse et Jean-Luc Cornette ont notamment choisi de laisser certains épisodes dans le texte, plutôt que de les traduire intégralement en images.

Stéphanie évoque une scène au cours de laquelle la mère de Betty révèle les sévices subis pendant son enfance. Le passage demeure éprouvant, mais le choix de ne pas illustrer directement les faits lui paraît particulièrement juste. « J’ai trouvé ça très intelligent que certains passages soient juste écrits. »

La libraire a d'ailleurs pu échanger avec Amélie Causse, venue dédicacer l’album chez Expérience. Elle rapporte que cette décision répond à une préoccupation narrative : puisque Betty raconte l’histoire, montrer directement ce que sa mère a vécu aurait déplacé le point de vue du récit.

Le procédé ne cherche donc pas à atténuer les événements. Il préserve la place de la narratrice tout en évitant une représentation graphique qui n’apporterait pas nécessairement davantage à leur compréhension.

D’autres choix accompagnent cette adaptation, qui ne prétend pas reproduire le roman page après page. Stéphanie y voit précisément l’intérêt de l’exercice : sélectionner, déplacer, parfois renoncer à certaines scènes pour retrouver, avec les moyens propres à la bande dessinée, la force d’une œuvre littéraire.

Elle rapproche cette démarche de celle de Manuele Fior dans son adaptation de L’Anomalie, d’Hervé Le Tellier, publiée chez Gallimard. Le dessinateur italien a réduit le nombre de protagonistes du roman pour construire une narration plus resserrée. Deux ouvrages très différents, mais une même conviction défendue par Stéphanie : une adaptation doit pouvoir exister autrement que comme une reproduction de son modèle.

En librairie, prévenir sans décourager

Cette liberté de création intéresse d’autant plus Stéphanie qu’elle exerce dans une librairie spécialisée en bande dessinée. Les adaptations lui permettent de rencontrer des lecteurs venus d’autres horizons, parfois davantage familiers des romans que des albums. « Ce que j’aime vraiment, c’est que ça nous amène des nouveaux lecteurs en librairie. »

Elle reconnaît d’ailleurs ne pas avoir lu le roman original de Betty, malgré les nombreuses recommandations reçues. Ce qui ne l’empêche pas d’apprécier la bande dessinée comme une œuvre à part entière, sans chercher à comparer systématiquement chaque séquence avec sa version littéraire.

Son conseil varie selon les interlocuteurs. Elle s’adresse aussi bien aux lecteurs de Gallmeister qu’aux amateurs du dessin d’Amélie Causse, dont le précédent album, Bordeaux/Shanghai, scénarisé par Mark Eacersall, développait une histoire sentimentale dans l’univers viticole.

Le changement de registre est considérable. Avec Betty, la dessinatrice conserve une sensibilité graphique reconnaissable, mais l’emploie au service d’une matière autrement plus sombre.

Dans tous les cas, Stéphanie prend soin d’annoncer les passages difficiles. Il ne s’agit pas de décourager la lecture, mais de permettre à chacun de savoir vers quelle histoire il s’engage. La précision compte particulièrement pour un album dont l’apparence pourrait laisser supposer une tonalité plus douce.

Des livres qui accompagnent longtemps leurs lecteurs

L’association entre Le Lombard et Gallmeister ouvre également de nouvelles perspectives de présentation dans les rayons. Stéphanie imagine volontiers un espace réunissant les différentes adaptations de la collection, tout en rappelant que les romans du catalogue Gallmeister appartiennent à des genres très variés.

Pour Betty, elle privilégierait néanmoins un autre voisinage : celui des histoires familiales, des récits de vie et des bandes dessinées qui explorent l’intimité, parfois jusqu’à ses aspects les plus douloureux.

La libraire n’entend pas enfermer l’album dans une catégorie unique. Sa place serait plutôt auprès de ces ouvrages dont on conserve longtemps le souvenir, tant pour leur construction que pour les émotions qu’ils suscitent.

Et c’est bien dans cet esprit qu’elle le recommande : une bande dessinée exigeante, qui ne cherche ni à épargner ses personnages ni à représenter systématiquement les violences qu’ils subissent. Un livre dont la douceur graphique ne doit surtout pas être prise pour une promesse de légèreté.

Crédits photo : Stéphanie, librairie Expérience à Lyon

Par Nicolas Gary

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