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Il y a beaucoup de beauté dans cette histoire-là

Adapter Betty, le roman de Tiffany McDaniel, exigeait de trouver comment raconter la violence sans nécessairement la montrer. Dans Paroles de libraires, Stéphanie, de la librairie Expérience à Lyon, revient sur les choix de Jean-Luc Cornette et Amélie Causse, dont la bande dessinée paraît au Lombard, en collaboration avec Gallmeister. Entre douceur graphique, secrets de famille et passages laissés hors champ, elle défend une adaptation qui assume de s'éloigner de son modèle.

Le 29/10/2026 à 17:13 par Nicolas Gary

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Publié le :

29/10/2026 à 17:13

Nicolas Gary

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Sous les couleurs lumineuses d’Amélie Causse se cache une histoire qui ne fait guère de cadeaux. Racisme, violences sexuelles, secrets de famille : Betty plonge dans une enfance où la poésie côtoie les pires brutalités. Le contraste est saisissant, au point que Stéphanie, libraire chez Expérience, à Lyon, prévient systématiquement ses clients avant de leur confier l’album. La couverture pourrait laisser imaginer une lecture autrement plus légère.

C’est pourtant cette rencontre entre la douceur du dessin et la noirceur de l’histoire qui l’a séduite. Invitée du podcast Paroles de libraires, elle revient sur l’adaptation du roman de Tiffany McDaniel par Jean-Luc Cornette au scénario et Amélie Causse au dessin, publiée le 25 septembre 2026 au Lombard, en collaboration avec Gallmeister.

L’ouvrage de 176 pages figure parmi les deux premiers titres d’une collection commune aux deux maisons, également inaugurée par Le Gang de la clef à molette, d’après Edward Abbey. L’ambition dépasse la simple transposition : proposer une autre manière d’entrer dans des romans américains et de les faire découvrir à de nouveaux lecteurs.

Betty, une lecture hors norme, que Stéphanie nous présente dans cette nouvelle émission, Paroles de libraire, à découvrir ci-dessous en podcast : 

Une enfance entre poésie et violences

Inspiré de l’histoire de la mère de Tiffany McDaniel, Betty, traduit en français par François Happe chez Gallmeister, suit l’enfance de Betty Carpenter, sixième d’une fratrie de huit enfants. Son père est cherokee, sa mère blanche. Dans l’Ohio, où la famille finit par s’installer, la petite fille découvre le racisme, les humiliations et les drames qui traversent son foyer.

Son père lui transmet pourtant une autre façon de regarder le monde. À travers ses histoires, son attention à la nature et aux saisons, il lui apprend à reconnaître une forme de beauté jusque dans les choses ordinaires. Mais cette faculté d’observation devient également douloureuse : Betty comprend progressivement ce qui se joue autour d’elle, bien au-delà des apparences.

Stéphanie insiste particulièrement sur cette relation paternelle. Elle nuance l’idée d’un père qui chercherait volontairement à dissimuler les violences familiales. Selon sa lecture, l’homme n’a pas pleinement conscience des traumatismes de son épouse ni de leur gravité. Sa fille, elle, reçoit des confidences qui bouleversent son regard sur les adultes.

L’écriture devient alors un refuge. Betty couche ses pensées sur des feuilles qu’elle enferme dans des bocaux avant de les enterrer. Ces mots enfouis, à l’abri des regards, constituent aussi l’un des fils conducteurs du récit.

Pour la libraire, l’histoire dépasse ainsi les souffrances d’une famille. Elle interroge la naissance d’une vocation littéraire, la possibilité de transformer les blessures en mots et la transmission d’une mémoire. Une dimension qui résonne d’autant plus que Tiffany McDaniel a puisé dans le passé de sa propre mère pour construire son roman.

Ce que le dessin choisit de taire

Adapter une telle histoire pose une difficulté : comment représenter des violences extrêmes sans leur donner davantage de place que nécessaire ? Amélie Causse et Jean-Luc Cornette ont notamment choisi de laisser certains épisodes dans le texte, plutôt que de les traduire intégralement en images.

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Stéphanie évoque une scène au cours de laquelle la mère de Betty révèle les sévices subis pendant son enfance. Le passage demeure éprouvant, mais le choix de ne pas illustrer directement les faits lui paraît particulièrement juste. « J’ai trouvé ça très intelligent que certains passages soient juste écrits. »

La libraire a d'ailleurs pu échanger avec Amélie Causse, venue dédicacer l’album chez Expérience. Elle rapporte que cette décision répond à une préoccupation narrative : puisque Betty raconte l’histoire, montrer directement ce que sa mère a vécu aurait déplacé le point de vue du récit.

Le procédé ne cherche donc pas à atténuer les événements. Il préserve la place de la narratrice tout en évitant une représentation graphique qui n’apporterait pas nécessairement davantage à leur compréhension.

D’autres choix accompagnent cette adaptation, qui ne prétend pas reproduire le roman page après page. Stéphanie y voit précisément l’intérêt de l’exercice : sélectionner, déplacer, parfois renoncer à certaines scènes pour retrouver, avec les moyens propres à la bande dessinée, la force d’une œuvre littéraire.

Elle rapproche cette démarche de celle de Manuele Fior dans son adaptation de L’Anomalie, d’Hervé Le Tellier, publiée chez Gallimard. Le dessinateur italien a réduit le nombre de protagonistes du roman pour construire une narration plus resserrée. Deux ouvrages très différents, mais une même conviction défendue par Stéphanie : une adaptation doit pouvoir exister autrement que comme une reproduction de son modèle.

En librairie, prévenir sans décourager

Cette liberté de création intéresse d’autant plus Stéphanie qu’elle exerce dans une librairie spécialisée en bande dessinée. Les adaptations lui permettent de rencontrer des lecteurs venus d’autres horizons, parfois davantage familiers des romans que des albums. « Ce que j’aime vraiment, c’est que ça nous amène des nouveaux lecteurs en librairie. »

Elle reconnaît d’ailleurs ne pas avoir lu le roman original de Betty, malgré les nombreuses recommandations reçues. Ce qui ne l’empêche pas d’apprécier la bande dessinée comme une œuvre à part entière, sans chercher à comparer systématiquement chaque séquence avec sa version littéraire.

Son conseil varie selon les interlocuteurs. Elle s’adresse aussi bien aux lecteurs de Gallmeister qu’aux amateurs du dessin d’Amélie Causse, dont le précédent album, Bordeaux/Shanghai, scénarisé par Mark Eacersall, développait une histoire sentimentale dans l’univers viticole.

Le changement de registre est considérable. Avec Betty, la dessinatrice conserve une sensibilité graphique reconnaissable, mais l’emploie au service d’une matière autrement plus sombre.

Dans tous les cas, Stéphanie prend soin d’annoncer les passages difficiles. Il ne s’agit pas de décourager la lecture, mais de permettre à chacun de savoir vers quelle histoire il s’engage. La précision compte particulièrement pour un album dont l’apparence pourrait laisser supposer une tonalité plus douce.

Des livres qui accompagnent longtemps leurs lecteurs

L’association entre Le Lombard et Gallmeister ouvre également de nouvelles perspectives de présentation dans les rayons. Stéphanie imagine volontiers un espace réunissant les différentes adaptations de la collection, tout en rappelant que les romans du catalogue Gallmeister appartiennent à des genres très variés.

Pour Betty, elle privilégierait néanmoins un autre voisinage : celui des histoires familiales, des récits de vie et des bandes dessinées qui explorent l’intimité, parfois jusqu’à ses aspects les plus douloureux.

La libraire n’entend pas enfermer l’album dans une catégorie unique. Sa place serait plutôt auprès de ces ouvrages dont on conserve longtemps le souvenir, tant pour leur construction que pour les émotions qu’ils suscitent.

Et c’est bien dans cet esprit qu’elle le recommande : une bande dessinée exigeante, qui ne cherche ni à épargner ses personnages ni à représenter systématiquement les violences qu’ils subissent. Un livre dont la douceur graphique ne doit surtout pas être prise pour une promesse de légèreté.

Crédits photo : Stéphanie, librairie Expérience à Lyon

 
 
 
 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Betty

Tiffany McDaniel, Cornette, Amélie Causse, Jean-Luc Cornette

Paru le 25/09/2026

176 pages

Le Lombard

26,95 €

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Anne Percin : Eugénie sous les bombes, de l’archive familiale au roman

Dans Eugénie sous les bombes, Anne Percin redonne une place à une arrière-grand-mère presque effacée de la mémoire familiale. À ActuaLitté, elle raconte comment un document transmis sur plusieurs générations est devenu roman : les hésitations, la colère, les retours éditoriaux, puis cette conviction que l’invention pouvait servir la vérité d’une existence sans se faire passer pour elle. Le livre paraît le 20 août chez Buchet-Chastel. 

19/08/2026, 19:08

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“On tue moins facilement un homme qu’un monstre” : une mère, une vengeance

Dans le septième épisode de L’été dans les pages, Claire Norton revient sur Et que Dieu me pardonne, paru en 2024 chez Robert Laffont. Au cœur du roman : Élodie, une mère qui se croyait incapable de céder à la violence, jusqu’à la disparition de sa fille. L’autrice raconte comment elle a construit cette bascule, nourrie par les réactions de ses lecteurs, et pourquoi elle refuse de réduire le face-à-face à un simple duel entre victime et monstre.

10/08/2026, 12:25

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Ce que les parents transmettent : “Nous sommes nos choix. Mais pas que”

Dans Par la force des choses, Claire Norton oppose ce que chacun décide aux trajectoires imposées par le hasard, la famille ou les choix d’autrui. Pour le sixième épisode de L’été dans les pages, la romancière revient sur Lisa et Céleste, sur ce que les parents transmettent sans le dire, et sur ces silences qui, dans un récit comme dans une vie, finissent parfois par orienter le cours des événements.

03/08/2026, 10:10

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Mourir dans la dignité, c'est “avoir le droit de choisir la fin de son existence”

Le Sens de nos pas commence dans le fracas d’un accident, au plus près d’une femme qui sent la vie lui échapper. De cette scène naît une double traversée : celle d’une adolescente endeuillée et celle d’un vieil homme qui refuse qu’on décide pour lui.  Invitée de notre émission L'Été dans les pages, Claire Norton relie deux âges de l’existence par une même question : que signifie avancer, quand chacun de nos pas porte ceux qui nous ont précédés ?

28/07/2026, 12:09

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Rentrée littéraire : “Lisez, mais laissez donc les lecteurs lire, bordel !”

Pour les lectrices et les lecteurs, la rentrée littéraire commencera fin août. Mais les maisons d’édition, les calendriers sont arrêtés, les services de presse expédiés et les titres à enjeu entourés de soins attentifs. Dans les rédactions, les plis s’empilent et les lectures ont débuté depuis des semaines. Avant même que le public ne découvre les 461 romans annoncés entre août et octobre, une première hiérarchie se dessine et Monsieur Morris s’inquiète de voir les idoles de la fin de l’été, consacrées mi-juillet...

25/07/2026, 09:35

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Violences conjugales: “Nous sommes tous concernés par ce sujet“

Celle que je suis raconte le silence d’une femme que l’emprise conjugale a rendue presque invisible. Invitée de notre émission L'Été dans les pages, Claire Norton nous parle de Valentine, celle vit derrière les murs de sa peur, avec son fils comme seul point de lumière. Une rencontre, celle de Suzette, ouvrira une brèche. Mais à quel prix ? Ce roman de violence, mais surtout de reconquête : retrouver sa voix, son nom, sa place, et peut-être enfin celle que l’on est.

20/07/2026, 13:58

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“On pense sa vie terminée, mais elle ne l'est jamais”

Dans le troisième épisode de L'été dans les pages avec Claire Norton, la romancière revient sur Ces petits riens qui nous animent..., paru en 2020 chez Robert Laffont. Une infidélité fait voler en éclats l’existence d’Aude. La rencontre d’une adolescente au bord du vide rassemble ensuite trois inconnus. L’autrice raconte comment la honte, la culpabilité et le déni cédent finalement devant l'altruisme...

13/07/2026, 16:35

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Claire Norton : “La culpabilité imaginaire est plus tenace que la faute”

Premier épisode de notre série estivale, L'été dans les pages, consacrée aux romans de Claire Norton : elle revient sur En ton âme et conscience, son premier livre édité. La romancière y relie le destin d’Evan, chirurgien hanté par la disparition de sa sœur, aux rencontres qui ont nourri son écriture dans une unité de soins palliatifs. Au centre du récit : cette culpabilité qui survit au temps et ne se résout pas toujours par l’action.

06/07/2026, 11:08

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À Amiens, la BD au prisme du sexe, du désir et des corps

Le 5 juin 2026, les Rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens ont consacré leur journée d’étude à la manière dont le 9e art traite de la sexualité. Éveil, intimité, humour, sexualisation des corps : quatre tables rondes devaient réunir huit auteurs et autrices au cloître Dewailly.

02/07/2026, 16:07

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L’été dans les pages, avec Claire Norton : émotion et réparation

Claire Norton a construit, livre après livre, des romans de bascule. Un accident, une faute, une disparition, une trahison, parfois une rencontre ou un héritage familial qui contraignent ses personnages à redéfinir ce qui les tient debout.

01/07/2026, 12:18

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En vrai, “du coup”, on en parle ? 🫢

Monsieur Morris reprend du service, avec une cible à deux syllabes : « du coup ». Entre tic de langage, béquille conversationnelle et poison doux des réunions éditoriales, notre vieux ronchon dissèque un mot devenu omniprésent — et peut-être le miroir sonore d’une époque qui cherche sans cesse à relancer la phrase.

23/06/2026, 15:12

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Ces exposants qui font des Imaginales bien plus qu’un festival du livre

Aux Imaginales, il y a les auteurs, les éditeurs, les tables rondes, les files de dédicaces, les débats sur la fantasy, la science-fiction ou le fantastique. Mais sous les tentes du festival, l’imaginaire prend aussi la forme d’un bijou, d’une céramique, d’une planche de bande dessinée, d’un objet en bois découpé, d’un tarot illustré ou d’un petit catalogue indépendant. Nous sommes allés à la rencontre de quelques exposants, parfois présents depuis plusieurs années, parfois venus pour la première fois à Épinal.

31/05/2026, 09:22

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Longtemps symbole de noblesse, le lévrier est devenu un chien à sauver

Aux Imaginales, il y a les auteurs, les mondes inventés, les rencontres, les costumes, l'artisanat. Mais il y a aussi, au détour du Pôle Histoire, des silhouettes fines, nerveuses, presque sculptées pour la vitesse : les lévriers. Longtemps associés aux rois, aux nobles et aux récits médiévaux, ils sont aujourd’hui encore, en Espagne, traités comme de simples outils de chasse, abandonnés ou maltraités lorsqu’ils ne servent plus.

30/05/2026, 17:38

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Violette Nozière, “une jeune fille libre et un peu perdue aussi”

Directrice de la collection « L’Affaire qui… » à L’Aube noire, Michèle Pedinielli revient sur le nouveau livre de sa collection, Violette Nozière, icône et criminelle, de Jérôme Leroy. À travers l’affaire de 1933, elle lit moins un crime qu’un révélateur social : famille, classe, presse, morale sexuelle, surréalistes et regard masculin composent le portrait d’une jeune femme jugée avant même son procès, et d’une époque dont les journaux fabriquent déjà le verdict.

21/05/2026, 16:29

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David Le Breton : “Il n’est de monde que de corps”

Au Livre à Metz, le thème de cette édition, « Habiter le monde », ne s’est pas seulement déployé sur scène. Il s’est aussi glissé dans les marges du festival, dans les conversations, les rencontres, les moments suspendus entre deux événements. C’est là que nous avons échangé avec le sociologue David Le Breton.

13/04/2026, 09:53

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“On a vraiment laissé pourrir des êtres humains” : une tragédie oubliée qui refait surface

Michèle Pedinielli dirige une nouvelle série au sein de L’Aube noire, « L’Affaire qui… ». Le geste : confier à des plumes du noir un fait divers historique, afin de lire une époque dans ses journaux. « J’ai eu envie de demander à des auteurs de noir, dont je connais la plume, de s’emparer d’un fait divers historique, surtout pour nous parler de la société de l’époque à travers le traitement médiatique. »

13/02/2026, 17:18

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Dans les coulisses de l’édition scolaire, le métier invisible qui relie enseignants et livres

Dans l’ombre des salles de classe, les délégués pédagogiques façonnent silencieusement le lien entre enseignants, élèves et livres. À travers le parcours de Laura Gilles, c’est toute une vision exigeante et incarnée de la transmission des langues qui se dessine.

19/01/2026, 17:00

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Agnès Desarthe : “Ce livre aurait été presque impossible à écrire”

Il y a des livres qui ne naissent pas d’un projet longuement mûri, mais d’un pas de côté. Qui se ressemble, paru en janvier 2026 chez Buchet Chastel dans la collection La Résonnante, appartient à cette catégorie rare : celle des récits qui surgissent presque malgré leur autrice, comme appelés par une nécessité souterraine. Agnès Desarthe le dit d’emblée : sans le hasard d’une commande, ce texte n’aurait sans doute jamais vu le jour. Trop intime, trop chargé, trop risqué peut-être.

13/01/2026, 14:38

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“L’art est politique, il n’y a pas un artiste qui ne soit pas engagé”

À l’aéroport, sur le point d’embarquer pour le Chili, Nicole Mersey-Ortega confie ce que son roman Même le froid tremble a bouleversé dans sa vie. Entre fatigue, lutte politique et désir farouche de liberté, elle raconte comment l’écriture devient un geste pour continuer ailleurs, autrement.

09/12/2025, 15:38

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Les éditions du Faubourg : “Nous sommes des artisans dans un monde industriel”

Le dépôt-vente, ce sont ces circuits parallèles aux lieux habituels de commercialisation des livres, pour toucher d’autres publics. Sophie Caillat, fondatrice et directrice des Éditions du Faubourg, maison indépendante lancée en janvier 2020 et Kézia Lacour, nous raconte comment leur vie a changé dans la gestion de ces stocks, par nature éparpillés…

08/12/2025, 16:33

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“Une idée n’a de sens que si elle passe à l’action” : François Belley, l'anti-brouhaha

François Belley arrive avec une énergie presque contagieuse, celle de quelqu’un qui vit ses idées autant qu’il les écrit. Présenté comme un « producteur d’idées », il s’amuse de cette formule autant qu'il la revendique pleinement. Ou l'inverse ? 

04/12/2025, 17:07

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“J’avais 17 ans…” : comment un choc d'adolescente a donné naissance à Moheeb sur le parking

Au Palais de la Porte Dorée, Clara Lodewick sourit encore de l’effervescence provoquée par Moheeb sur le parking, la bande dessinée qui lui vaut le prix Porte Dorée 2025. L’album, pensé comme un huis clos à ciel ouvert, suit un jeune réfugié afghan, échoué dans une attente interminable. Une histoire qui, comme elle le raconte, « remonte à mes 17 ans, quand je passais mes journées auprès d’un collectif d’Afghans sans papiers ».

01/12/2025, 12:00

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Li-Chin Lin : “Vivre en France m’a apporté plein de ressources”

Dans le silence minéral de la Bibliothèque Abbé-Grégoire à Blois, l’autrice taïwanaise s’installe avec douceur, presque à pas feutrés. Elle a rejoint le festival BD Boum qui a mis Taiwan à l’honneur cette année. Un entretien à pas feutrés…

24/11/2025, 11:46

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Close Call Comics : le label français qui bouscule le comics indépendant

Quand il se présente, Maxime Garbarini esquisse un sourire timide, presque incrédule face au chemin parcouru. Il se décrit d’abord simplement comme « dessinateur et auteur de comics dans mon temps libre ». Et pourtant, quinze ans après la naissance de Close Call Comics, ce label indépendant devenu, presque malgré lui, une petite pépinière internationale, force est de constater que son univers est désormais solidement bâti, réfléchi, exigeant — à son image.

22/11/2025, 16:01

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Quand l’Irlande rencontre la France : l’incroyable parcours du chef Joseph Doverman

Dans la voix chaleureuse de Joseph Doverman, quelque chose accroche immédiatement : un mélange d’enthousiasme juvénile et de profondeur tranquille, comme si chaque souvenir culinaire avait laissé une empreinte vivante. L’auteur d’Irlande – Les meilleures recettes d’un pays chaleureux et authentique raconte son parcours comme on déroule un fil de laine, sans effets ni artifices, mais avec cette sincérité têtue qui le caractérise.

 

16/11/2025, 13:08

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Pourquoi ce livre jeunesse donnera tant envie aux enfants de cuisiner

Lors du Festival du Livre Gourmand de Périgueux, Claire Bergé-Lefranc et Benoist Husson ont offert un moment suspendu, à mi-chemin entre confidence culinaire et coulisses de création. L’un est fondateur de KidSono — une société spécialisée dans l’audio jeunesse — l’autre cheffe et fondatrice du traiteur Chicken Bacon Lettuce. Ensemble, ils racontent cette aventure singulière : Madeleine de cheffes, un podcast devenu livre jeunesse publié chez Gallimard Jeunesse.

16/11/2025, 10:10

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“Les gras intimes, les gras d’enfance, les gras d’amour”, un plaidoyer anti-culpabilité

À Périgueux, la rencontre avec Marion Chatelain a pris des allures de conversation joyeuse autour d’un sujet qu’elle porte avec panache : le gras. Son ouvrage Le gras c’est la vie (Flammarion - photos de Rina Nurra), défend une vision chaleureuse, presque philosophique de cette matière tant aimée que souvent mal comprise. Dès les premières minutes, l’autrice rappelle que « le gras rassemble », comme une évidence qui se vérifie autant dans une cuisine familiale que dans une salle de banquet.

15/11/2025, 18:33

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“Chacun garde en soi des moments d’enfance liés à la gourmandise”

À l’approche du Festival du Livre Gourmand 2025, la ville de Périgueux s’apprête à se transformer, une fois encore, en un vaste théâtre dédié à la littérature culinaire et à l’art de vivre. Pour le maire Émeric Lavitola, l’événement incarne bien plus qu’une célébration des plaisirs de la table : c’est une respiration collective, un moment d’unité. 

12/11/2025, 15:22

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“Le corps de la femme a toujours été un espace de guerre” : Nicole Ortega

Dans Même le froid tremble, Nicole Mersey Ortega explore la fatigue des corps qui ploient sans jamais rompre, ces corps façonnés par le travail, la honte et le désir. Son écriture, charnelle et politique, redonne souffle et dignité à ceux que la société rend invisibles. À travers la voix de l’autrice, la littérature devient à la fois cicatrice et résistance : un cri discret mais inaltérable.

08/11/2025, 09:46

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