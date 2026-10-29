Lempicka, Cézanne, Miró et Lichtenstein : l’art se découvre aussi en pliant

Quel bonheur toujours renouvelé de voir arriver de nouveaux titres dans cette collection ! Je ne me lasse pas de ces petits livres qui, une fois pliés, deviennent des objets à regarder et à exposer. Il y a un plaisir un peu enfantin dans ce passage du livre à l’œuvre : on crée de ses mains, on prend le temps… J’adore, et je trouve ça apaisant.

Cette fois, Tamara de Lempicka, Paul Cézanne, Joan Miró et Roy Lichtenstein sont à l’honneur. Quatre artistes, quatre univers.

Derrière l’élégance des portraits de Lempicka, ce sont aussi des femmes modernes qui s’émancipent. Cézanne cherche à modeler les formes et à leur donner une permanence, ouvrant la voie aux cubistes et aux peintres abstraits.

Chez Miró, les signes et les formes libres semblent danser, mais le rêve n’efface pas l’engagement politique et sa prise de position contre Franco. Lichtenstein, lui, s’empare des BD, de la pub, de leurs couleurs flashy et des fameuses trames Ben-Day, pour transformer des images du quotidien en icônes du pop art.

Quatre parcours, quatre façons de regarder le monde, que l’on découvre avant de plier le livre et de voir l’œuvre prendre forme sous nos doigts.

Lire, regarder, fabriquer… À quand les prochains titres ?