Le SoBD lance son marché international des droits BD, sur fond de restrictions budgétaires

Ce Marché international des droits BD se tiendra le vendredi 4 décembre, de 15h à 19h, à la Halle des Blancs Manteaux, dans le 4e arrondissement de Paris. Cette rencontre réunira des détenteurs de droits de bande dessinée venus du Canada, de Catalogne, du Chili, du Danemark et de Grèce. Des organismes étrangers d'aide à la traduction et à l'édition seront également représentés.

Le SoBD cherche la recette

Au fil des éditions, le SoBD a tissé un réseau de relations avec des artistes, des éditeurs et des institutions du monde entier. Confronté depuis plusieurs années à la diminution des soutiens culturels, le salon cherche à valoriser son « savoir-faire » pour développer ses ressources propres. La rencontre avec Ivanka Hahnenberger, désormais chargée de l'organisation du marché, a permis de concrétiser cette ambition.

Si les rendez-vous sont entièrement gratuits pour les éditeurs et acheteurs de droits français, les participants étrangers, détenteurs de droits et institutions, doivent en revanche s'acquitter de frais de participation.

Selon Renaud Chavanne, organisateur du SoBD, le salon subit depuis « trois ou quatre ans » les effets de la diminution des soutiens financiers. Aux contraintes pesant sur les subventions publiques s'ajoute la baisse des moyens disponibles pour l'action culturelle des organismes de gestion collective, qui contribuent notamment au financement des manifestations littéraires. « On est tous à la recherche de solutions pour développer nos ressources propres », résume-t-il.

Geoffroy Pelletier, directeur de la Sofia, rappelait auprès d'ActuaLitté, par exemple, que l'organisme avait consacré 4,2 millions € à 347 projets culturels en 2025, contre 6 millions € pour 409 projets en 2022. Soit une baisse de 30 % des montants distribués, qui concernent aussi bien les festivals et salons que d'autres actions culturelles.

Le budget annuel du SoBD se situe, selon son organisateur, entre 100.000 et 150.000 €, l'édition 2025 ayant plutôt été financée dans le bas de cette fourchette. « On réduit la voilure », explique Renaud Chavanne, évoquant également l'incertitude qui entoure chaque demande de subvention.

En 2023, le salon avait consacré plus de 46.500 € à la rémunération des auteurs et artistes ainsi qu'à leurs frais de déplacement et d'hébergement, soit environ 40 % de son budget, hors contributions en nature, comme le rapportait ActuaLitté en 2024. Un effort aujourd'hui fragilisé par la diminution des soutiens financiers.

Selon le baromètre 2025 du ministère de la Culture, 39 % des festivals interrogés, toutes disciplines confondues, signalaient une baisse des aides départementales et 36 % un recul des soutiens régionaux. Dans le même temps, la hausse des dépenses de déplacement, d'hébergement et de logistique continue de peser sur les organisateurs.

Cinq territoires pour découvrir de nouveaux catalogues

Le principe de ce Marché international des droits BD : permettre aux éditeurs français de rencontrer directement des professionnels étrangers pour découvrir leurs publications et envisager leur traduction ou leur commercialisation en France.

« Notre objectif, ce n'est pas de proposer aux éditeurs français de déboucher à l'étranger », précise Renaud Chavanne. La situation géographique du salon, au cœur de Paris et à proximité de nombreux éditeurs, doit permettre de multiplier les rencontres sans imposer de longs déplacements aux acheteurs français.

Le Canada sera notamment représenté par Conundrum Press, maison indépendante fondée en 1996 et spécialisée dans le roman graphique. Du côté chilien, Nauta Colecciones présentera un catalogue tourné vers la valorisation du patrimoine graphique national et l'histoire de la bande dessinée chilienne.

Au Danemark, le dispositif Danish Comics – Foreign Rights, porté par l'association professionnelle Danske Tegneserieskabere, permettra de découvrir des œuvres proposées à la vente de droits internationaux. La Grèce sera également représentée par un intermédiaire spécialisé dans les droits de bande dessinée. La liste complète des participants reste en cours de constitution.

Au-delà de la présentation des catalogues, les participants pourront se renseigner sur les dispositifs de soutien proposés par les différents territoires.

Parmi les organismes présents figure notamment l'Institut Ramon Llull, chargé de promouvoir la langue et la culture catalanes à l'international. Il propose, entre autres, des aides à la traduction d'œuvres écrites en catalan ou en aranais, y compris des romans graphiques.

Du côté chilien, invité d'honneur du SoBD en 2025, ProChile, l'agence publique chargée de la promotion des exportations du pays, a par exemple lancé un appel aux entreprises éditoriales spécialisées dans la narration graphique. La mission prévoit un espace de présentation et de vente d'ouvrages, ainsi que des rendez-vous commerciaux avec des éditeurs français et européens.

Dans le secteur de la bande dessinée, les échanges internationaux occupent une place importante : selon les dernières données du Syndicat national de l'édition (SNE), la bande dessinée représentait 30,1 % des titres français cédés à l'étranger en 2024, soit 3689 cessions, devant la littérature jeunesse. Ces chiffres concernent les ventes de droits des éditeurs français vers l'étranger. Le marché organisé par le SoBD s'inscrit dans le mouvement inverse : faciliter l'acquisition, par des maisons françaises, de bandes dessinées initialement publiées dans d'autres pays.

Le Danemark à l'honneur pour cette édition

Créé en 2011, le salon consacre chaque année une partie de sa programmation à la bande dessinée d'un pays étranger. Après le Chili en 2025, le Luxembourg en 2024 et l'Espagne en 2023, c'est le Danemark qui sera mis à l'honneur cette année.

Une délégation de 27 artistes et professionnels danois est attendue à Paris. Expositions, rencontres, tables rondes et librairie spécialisée permettront au public français de découvrir une production encore relativement peu diffusée dans l'Hexagone. Le salon accueillera également près de 70 exposants et environ 150 auteurs et artistes. Fabcaro et Nelly Feuerhahn figurent parmi les invités d'honneur de cette 16e édition.

L'ouverture internationale du SoBD se traduit aussi par une attention particulière au travail des traducteurs. En avril dernier, ActuaLitté annonçait l'arrivée en France du Prix Sophie Castille, distinction internationale récompensant la traduction d'une bande dessinée étrangère. Le SoBD accueillera sa remise le samedi 5 décembre, aux côtés des Prix SoBD Neuvième art et Catherine Schoemann, consacré à la réédition patrimoniale.

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Les éditeurs et acheteurs de droits français intéressés doivent contacter Ivanka Hahnenberger, chargée de l'organisation des rencontres, à l'adresse i.hahnenberger@sobd.fr. Des créneaux de 30 minutes leur seront proposés pour échanger avec les représentants étrangers de leur choix. Il sera possible de se présenter sans réservation, sans garantie d'obtenir un entretien, les professionnels pouvant déjà être mobilisés.

Aucun objectif chiffré de participation n'a encore été arrêté. « Notre ambition, c'est d'arriver à réitérer cette initiative », conclut Renaud Chavanne.

Crédits photo : SoBD 2025 (© Susy Lagrange)

Par Hocine Bouhadjera

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