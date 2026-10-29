Si tu viens me chercher : récit d’un déracinement

Comme du bétail, mesurée et pesée, auscultée pour déterminer quelle sera son utilité. On la considère apte au travail domestique, malgré ses « manières grossières ». Avec elle, quelques chemises et jupons, un manteau, deux paires de bottes, une Bible... Un bien petit paquetage pour une vie entière. Il faudra onze jours et onze nuits pour traverser l’océan. Voir disparaître Liverpool, puis frôler le sol canadien.

« Fille numéro 383, ferme d’Alastair McPhail, près de Marble Mountain Saine de corps et d’esprit. Un peu maigre, je dois dire mais elle a de bonnes dents et pas trace de poux dans sa tignasse. Les maigrichonnes finissent par s’endurcir à force de travail, gagnent leur pain, baissent la tête, apprennent à serrer les dents sur le mors. »

Après un rapide séjour dans un foyer d’accueil, Eliza est envoyée dans une ferme : là-bas, elle passe ses journées entières à travailler. Elle récure, ramasse les œufs, nourrit les truies et les porcelets, s’occupe des sols et de refaire les lits… Du lever jusqu’au coucher du soleil, sans discontinuer. Surtout, elle prend soin de la femme du fermier, Suki, alitée et affaiblie par une vilaine toux.

Quand elle trouve des moments de répit, Eliza – qu’on surnomme Lizzie, ici – s’en va errer dans les champs, s’entourer de jolies fleurs et de couleurs. Les abeilles qui bourdonnent, les oiseaux qui chantent et même les nuages dans le ciel… La nature, merveilleuse, s’offre à elle et lui donne un nouveau souffle. Mais est-ce réellement suffisant ? Loin de tout ce qu'elle a toujours connu, que lui reste-t-il ?

Après La République des Mères (paru en novembre 2025), Liz Berry trouve une nouvelle place dans le catalogue des Prouesses : cette fois-ci, avec un format différent, qui allie vers de poésie, correspondances et documents administratifs fictifs. Au fil des pages, l’autrice imagine ce à quoi la vie de sa grand-tante, Eliza Showell, a bien pu ressembler. Plus précisément, son enfance – un moment qui devrait être marqué par la joie et l’émerveillement, transformé en traversée vers un nouveau monde, un monde inconnu, un monde inquiétant et parfois cruel.

Cette histoire n’est pas isolée : au contraire, elle est celle de de milliers d’enfants. Des Home Children, envoyés au Canada pour servir d’aide dans les champs, dans les fermes, dans les foyers. Séparation, isolement, maltraitance et sentiment d’abandon font partie du quotidien de ces enfants, qu’on considère à tort comme dotés d’une intelligence moindre de par leur situation.

Pour ces êtres qui n’ont pas choisi de finir à l’autre bout du monde, la vie a souvent été difficile. Liz Berry nous offre un morceau de leur histoire, grâce à une plume délicate, ciselée, poétique… et par moments enfantine, naïve, rêveuse. La traduction est ici assurée avec brio par Alice Braun et Claire Hélie.

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com