Prix de Flore 2026 : une finale 100% féminine

Le jury du Prix de Flore a réduit de moitié sa sélection. Après une première liste de dix ouvrages dévoilée le 17 septembre, cinq autrices restent en lice pour cette récompense littéraire créée en 1994 par Carole Chrétiennot et Frédéric Beigbeder.

La dernière sélection du Prix de Flore 2026 :

Iman Ahmed, Abdallah superstar (Actes Sud)

Eva Bottega, Le ciel ici déborde (Denoël)

Lucie Rico, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? (P.O.L)

Esther Teillard, Fuck Circus (Grasset)

Ada Walter, Shanghai, cinq heures quarante (Calmann-Lévy)

Cinq écrivains quittent donc la compétition : Arthur Dreyfus avec La Punition (P.O.L), Nicolas Idier avec Hyperkarma (Stock), Patrice Jean avec Stay Free (Le Cherche Midi), Clémentine Mélois avec Choses que je croyais perdues (L'Arbalète/Gallimard) et Marie Petitcuénot avec Heures sauvages (Héloïse d'Ormesson).

Parmi les cinq finalistes, Lucie Rico poursuit une rentrée littéraire particulièrement remarquée. Son troisième roman, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?, a déjà remporté le Prix Blù Jean-Marc Roberts 2026, le 7 octobre. L'autrice figure également parmi les cinq finalistes du Prix Femina pour le roman français, dont le lauréat sera annoncé le même jour que celui du Flore.

Eva Bottega et Lucie Rico figurent également parmi les cinq auteurs en compétition pour le Prix Roman des étudiants France Culture 2026. Esther Teillard, de son côté, a remporté le Prix littéraire de la Vocation 2026 en septembre pour Fuck Circus.

Le Prix de Flore distingue chaque année une voix littéraire audacieuse et prometteuse. Il est doté de 6150 €, auxquels s'ajoute une tradition singulière : pendant un an, la lauréate pourra déguster quotidiennement un verre de pouilly-fumé au Café de Flore, servi dans un verre gravé à son nom.

Le jury réunit Frédéric Beigbeder, Jacques Braunstein, Manuel Carcassonne, Carole Chrétiennot, Michèle Fitoussi, François Reynaert, Jean-Pierre Saccani, Bertrand de Saint-Vincent, Christophe Tison, Philippe Vandel, Jean-René van der Plaetsen et Arnaud Viviant.

En 2025, Rebeka Warrior avait remporté le Prix de Flore pour Toutes les vies (Stock), son premier roman. La musicienne, également connue sous le nom de Julia Lanoë, avait obtenu sept voix lors du scrutin final.

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DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Hocine Bouhadjera

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