Après 10 ans d'existence, la revue TétrasLire en difficulté

TétrasLire, « le magazine qui donne des ailes à la lecture », ne veut pas se résoudre au chant du cygne, après plusieurs mois de difficultés économiques et d'impressions bloquées. La revue avance une campagne de soutien afin de convaincre plus d'abonnés et ainsi relancer la production pour la fin d'année.
Le 29/10/2026 à 11:43 par Antoine Oury
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29/10/2026 à 11:43
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Depuis plus de 10 ans désormais, la revue TétrasLire propose, chaque mois, la découverte de grands auteurs de la littérature française et mondiale, par leurs écrits. « La revue est vraiment à mi-chemin entre la littérature plaisir et la littérature “d’instruction”, puisque chaque numéro présente un auteur de façon plaisante et ludique, pour des enfants d'un niveau scolaire de fin primaire et de début de collège », nous explique Marie Pélissier, cofondatrice du titre et rédactrice.
George Sand, Arthur Conan Doyle, René Bazin, Madame d'Aulnoy, Selma Lagerlöf, Ovide, Alexandre Dumas ou encore Homère ont ainsi figuré en couverture, chaque numéro proposant également une immersion graphique dans l'univers des auteurs, grâce à des illustrations originales et inédites.
« L'angle illustré et des textes faciles d'accès, souvent des œuvres de jeunesse ou des écrits méconnus, permettent d'aborder plus facilement des auteurs patrimoniaux qui peuvent être intimidants », poursuit Marie Pélissier. L'objectif affiché du titre est la création « d'un premier lien de familiarité avec des auteurs, avant l'étude de textes dans un cadre scolaire ».
Alors que le niveau des pratiques de lecture, chez les jeunes et les moins jeunes, préoccupe, TétrasLire entend répondre à un enjeu : instaurer une habitude et susciter le désir de lire. « Créer un lien affectif avec les auteurs et les textes, des souvenirs de lecture partagée en famille, tout cela participe ensuite à la réussite de l'étude dans le cadre scolaire », assure la cofondatrice du titre. « Sans cette étape, on prend le risque de dégoûter de la littérature. »
L'approche illustrée fait l'objet d'un soin particulier, puisqu'elle fait intervenir des artistes différents à chaque numéro, choisi en raison des liens entre leur univers graphique et celui des auteurs : « Certains travaillent en numérique, d'autres en traditionnel, d'autres encore sont plutôt orientés vers la peinture... » Une quinzaine d'images est intégrée dans chaque numéro, ce qui affûte aussi le regard des jeunes lecteurs.
Publié à un rythme mensuel, TétrasLire est aujourd'hui le fruit d'un trio réunissant Sophie Durand, graphiste chargée de la mise en page et de la création graphique, Emmanuel Pélissier, directeur artistique qui assure le choix des illustrations, et Marie Pélissier, qui choisit les textes, constitue les dossiers et rédige, depuis le début d'année, le feuilleton Les Folionautes, illustré par Yannick Hatton.
Depuis le mois de mars 2026, ce rythme de parution est perturbé par une suspension des impressions, faute de trésorerie. Cette dernière « est en érosion depuis deux ans, et les abonnements ne nous permettent plus de compenser les hausses des charges, du prix du papier, des coûts d'impression ou même les frais d'expédition », analyse Marie Pélissier.
Vierge de toute publicité, la revue se finance exclusivement sur les abonnements, partagés entre des abonnements d'institutions, comme des établissements scolaires ou des médiathèques (150 à 200, soit 10 % des abonnements au total), le reste relevant d'abonnements de particuliers.
À LIRE - Un plaidoyer pour le livre et la lecture, “mère de toutes les batailles”
TétrasLire propose plusieurs formules, annuelle, mensuelle ou découverte, le temps de quelques numéros, mais n'est distribuée ni en kiosques ni en librairie. « Les libraires ont du mal à nous positionner dans leurs commerces, puisque nous sommes un peu entre le livre et le magazine », regrette la cofondatrice, « et nous n'avons pas les reins assez solides pour encaisser les coûts d'une distribution en kiosques ».
En 2024, TétrasLire avait bénéficié de l'aide bisannuelle aux revues du Centre national du livre, qui n'avait toutefois pas été reconduite en raison de perturbations des parutions au cours de la deuxième année de son attribution.
Afin de rétablir un niveau de trésorerie satisfaisant, TétrasLire espère écouler ses archives d'anciens numéros, avec quatre packs de soutien mis en ligne. « Cela se justifie d'autant plus que la revue a un lien ténu avec l'actualité : elle peut se lire et se relire au gré des programmes scolaires ou des envies », avance Marie Pélissier.
L'objectif est de reprendre les impressions d'ici la fin de l'année, puis de « repenser notre communication, afin d'attirer de nouveaux abonnés ». Pour la suite, le trio explore des pistes pour « s'adosser à un groupe plus important, peut-être en ouvrant le capital » de la structure éditrice, Alba Verba.
Photographie : Les deux derniers numéros en date de TétrasLire, 107 (février 2026) et 108 (mars 2026)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Le New York Times vient de dévoiler son classement des 100 meilleures séries télévisées du XXIe siècle. Breaking Bad prend la première place, devant The Wire et Mad Men, mais pour les lecteurs, un autre classement se dessine derrière celui-ci : au moins treize des séries retenues sont directement issues d’un roman, d’un cycle littéraire ou d’un ouvrage de non-fiction. La mieux placée est...
25/09/2026, 18:18
Le premier rendez-vous d'une nouvelle émission de LCP, Conversation française [auparavant nommée La République des Lettres, NdR], sera disponible dès ce vendredi 25 septembre sur YouTube. Le candidat à la présidentielle Édouard Philippe (Horizons) y dialoguera avec l'écrivain Olivier Norek. Des diffusions sur la TNT sont prévues la semaine prochaine.
25/09/2026, 15:01
Entre le 18 et le 24 septembre 2026, la revue du web littéraire s’appuie sur 243 contributions recensées par Bibliosurf : 201 avis, 14 podcasts et 28 vidéos. Romans de rentrée, controverses, exils, mémoire, violences et récits noirs composent une semaine où Thélyson Orélien domine très largement les discussions, devant Chuck Wendig, Philippe Jaenada, Franck Thilliez et Abdellah Taïa, au fil d’une réception critique particulièrement dense.
25/09/2026, 11:07
TV5MONDE renforce ses programmes d'incitation à la lecture avec Un pays, un livre : un tour du monde des littératures francophones contemporaines diffusé chaque jour en novembre, à l'occasion du XXe Sommet de la Francophonie.
23/09/2026, 17:39
Dès le jeudi 1er octobre, sur la plateforme france.tv, et le mardi 13 octobre, à 21h10, sur France 3, sera diffusée l'adaptation du roman Petite sale, de Louise Mey. Jean-Pierre Darroussin et Jeremy Lewin mènent la distribution de cette production LM les Films.
23/09/2026, 09:51
Deux adaptations d'enquêtes sont en développement pour le groupe France Télévisions. Deux initiatives qui ont tenté de briser le silence autour de tabous : celui de l'emprise de l'industrie agro-alimentaire, pour Nicolas Legendre, celui qui entoure le traitement judiciaire des enfants et des mères qui dénoncent l'inceste, pour Romane Brisard.
22/09/2026, 12:26
Top ArticlesQui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? Rebecca Yarros met les bons sentiments en tête des ventes de livres “Shakespeare était une femme noire” : quatre siècles et demi d’histoire littéraire à Washington Thélyson Orélien : la Fnac réexaminera la situation, Grasset ridiculisé
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