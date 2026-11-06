Vivre et écrire à l'étranger, comment obtenir un visa doré en 9 étapes ?

Ce parcours en neuf étapes explique concrètement comment obtenir un golden visa en 2026, à partir des programmes encore actifs, et détaille conditions, coûts et délais réels à anticiper avant tout investissement immobilier ou financier.

Golden visa, de quoi parle-t-on exactement pour un auteur ou un professionnel du livre expatrié ?

Un golden visa désigne un permis de résidence accordé en échange d'un investissement défini par la loi du pays d'accueil, souvent immobilier, financier ou entrepreneurial.

Résidence par investissement et titre de séjour, la distinction à connaître

La résidence par investissement donne un droit de séjour, pas la nationalité. Le titre de séjour obtenu encadre la durée, les conditions de présence et le renouvellement du statut.

Étape 1, définir son projet de vie et choisir le bon pays d'accueil

Avant toute démarche, il convient de clarifier le projet : écrire dans un lieu calme, se rapprocher d'un marché éditorial européen, ou sécuriser un accès à l'espace Schengen pour la famille.

Ce choix oriente directement vers les bons pays éligibles et conditionne les étapes de la demande à suivre ensuite, selon la fiscalité, la langue et le mode de vie recherché.

Étape 2, comparer les golden visas encore actifs en 2026

Plusieurs programmes d'investissement restent ouverts en 2026, mais leurs règles ont évolué, parfois fortement, et certaines options largement citées en ligne ne sont plus valables.

Portugal, Grèce, Malte, Hongrie, Italie, montants et avantages fiscaux côte à côte

- Portugal : l'immobilier n'est plus éligible pour les nouvelles demandes. Les voies actuelles vont de 250 000 € pour la culture à 500 000 € pour certains investissements, avec présence minimale de 7 jours la première année.

- Grèce golden visa : seuil immobilier de 250 000 € à 800 000 € selon zone et bien, permis de 5 ans renouvelable sans obligation de présence.

- Malte golden visa : via le Malta Permanent Residence Programme, combinant logement, contribution gouvernementale et don, pour une résidence permanente.

- Hongrie : relancé avec un investissement de 250 000 € dans un fonds immobilier agréé, permis de 10 ans renouvelable.

- Italie : visa d'investisseur de 250 000 € en start-up innovante à 2 millions d'euros en obligations d'État, permis initial de 2 ans.

Aucun de ces programmes n'accorde automatiquement un statut fiscal avantageux : la résidence fiscale dépend de règles distinctes, propres à chaque pays.

Étape 3, vérifier les conditions d'éligibilité et les justificatifs de ressources

Chaque programme d'immigration impose ses propres conditions d'éligibilité : âge, casier judiciaire vierge, assurance santé et preuve légale de l'origine des fonds.

Les justificatifs de ressources doivent retracer précisément l'origine du capital investi, qu'il provienne de droits d'auteur, de cession d'entreprise ou d'épargne accumulée. Pour sécuriser cette étape avant de déposer une demande de visa, il est recommandé de consulter Global Residence Index, dont l'expertise couvre ces critères de sélection propres à chaque programme encore actif en 2026.

Étape 4, choisir un avocat en immigration ou un conseiller spécialisé

Un golden visa ne se dépose pas seul. La procédure de candidature mêle droit de l'immigration, droit fiscal et parfois droit des sociétés, selon le véhicule d'investissement choisi.

Un avocat en immigration local reste nécessaire pour l'instruction administrative. Mais un conseiller spécialisé en résidence par investissement apporte une vision transversale : comparaison des pays éligibles, anticipation des coûts, coordination des traductions et certifications.

Pourquoi s'entourer d'experts comme Global Residence Index dès le départ

Pour un auteur ou un éditeur qui envisage de s'expatrier sans connaître les rouages de chaque programme d'immigration, cette double compétence évite des erreurs coûteuses, notamment sur les justificatifs de ressources ou le choix du fonds d'investissement.

Avant d'engager un investissement immobilier ou financier à l'étranger pour obtenir un golden visa, mieux vaut consulter Global Residence Index, dont l'équipe travaille directement avec les autorités compétentes dans chaque pays encore actif en 2026.

Étape 5, anticiper les coûts annexes au-delà du montant minimum affiché

Le montant minimum communiqué par chaque programme ne reflète jamais le coût réel. Il s'agit du seuil d'investissement, pas du budget global à prévoir pour obtenir la nationalité ou un simple titre de séjour.

Frais d'avocats, de notaires et de due diligence, ce que les brochures ne disent pas

S'ajoutent systématiquement :

- Frais de dossier, émission de carte, traductions certifiées et apostilles

- Certificats pénaux, assurance santé obligatoire et honoraires d'avocat ou de notaire

- Due diligence approfondie, exigée pour tout capital investi d'origine entrepreneuriale

Au Portugal, les renouvellements et taxes transitent désormais par le portail numérique d'AIMA, actif depuis février 2026, dont le montant varie selon l'acte. En Grèce, le renouvellement du permis de résidence inclut une taxe électronique de 2 000 € et une taxe de 16 € pour l'émission du titre.

Étape 6, constituer le dossier d'immigration et les pièces du capital investi

Le dossier d'immigration rassemble l'état civil, le casier judiciaire, l'assurance santé et la preuve légale de l'origine des fonds investis.

Chaque pièce doit être traduite, légalisée ou apostillée selon les exigences locales. Un document manquant ou mal certifié reste la première cause de retard dans l'instruction du dossier.

Pour le capital investi, qu'il s'agisse de fonds réglementés, d'un bien immobilier ou d'une participation en entreprise, la traçabilité bancaire complète est exigée sur plusieurs années, pas seulement sur le dernier virement.

Étape 7, le rendez-vous consulaire et l'instruction du dossier, les délais réels vécus par les demandeurs

Le délai de traitement officiel diffère souvent du vécu réel des demandeurs. Un visa d'investisseur annoncé en quelques mois peut s'étendre bien au-delà selon la charge administrative du pays choisi.

Ce que disent les retours d'expérience au-delà des fourchettes officielles

Le Portugal illustre ce décalage : la gestion des dossiers ARI a connu d'importants retards, ce qui a motivé le transfert des renouvellements vers un portail numérique dédié en 2026.

Mieux vaut anticiper des délais plus longs que ceux affichés, surtout lorsque le dossier dépend d'un fonds d'investissement ou d'une société nouvellement créée. La patience administrative fait partie intégrante du parcours vers la résidence permanente.

Étape 8, les pièges fiscaux et la double imposition pour un résident français, belge ou suisse

Un golden visa ne modifie pas automatiquement la résidence fiscale d'un auteur, d'un illustrateur ou d'un éditeur basé en France, en Belgique ou en Suisse. C'est une confusion fréquente et coûteuse.

Au Portugal comme en Grèce, obtenir un permis de résidence ne déclenche pas d'office l'imposition sur les revenus mondiaux. Tout dépend de la présence effective et du centre des intérêts vitaux.

Résidence fiscale, naturalisation et ce qu'implique un changement de statut

Un écrivain qui continue de percevoir des droits d'auteur versés par un éditeur français reste souvent imposable en France, même titulaire d'un titre de séjour portugais.

La résidence fiscale se détermine par les faits, pas par la carte en poche. Logement principal, durée de séjour, famille et activité professionnelle comptent davantage que le programme d'investissement choisi.

La naturalisation, elle, change la donne différemment. Obtenir la nationalité d'un pays membre de l'Union européenne ouvre des droits civiques, mais n'efface pas les conventions fiscales bilatérales déjà en vigueur. Un conseil fiscal transfrontalier reste indispensable avant toute décision.

Étape 9, renouvellement du visa, regroupement familial et perspectives d'évolution réglementaire 2026-2027

Le renouvellement du visa suit un calendrier strict. Au Portugal, l'investissement doit être maintenu au moins cinq ans, avec une présence minimale croissante chaque année suivante.

Le regroupement familial reste l'un des attraits majeurs de la résidence par investissement pour les familles d'auteurs ou d'enseignants souhaitant installer leurs enfants dans l'espace Schengen.

Ce qui pourrait changer dans les prochains mois pour les programmes encore actifs

La Hongrie a relancé son programme avec un permis annoncé sur dix ans, prolongeable d'autant. D'autres pays pourraient resserrer leurs critères de sélection d'ici 2027, à mesure que la pression politique européenne s'accentue.

Ces programmes de citoyenneté ou de résidence par investissement se montrent toutefois résilients ailleurs dans le monde : au Vanuatu, les revenus tirés du programme de citoyenneté par investissement sont restés élevés malgré la perte de l'accès sans visa à l'espace Schengen, selon une analyse publiée par IMIDaily.com, un signe que la demande pour ces statuts reste forte malgré les restrictions.

Les règles évoluent vite, et ce qui est vrai aujourd'hui pour un pays éligible peut changer avant la fin de la procédure de candidature.

Questions fréquentes des lecteurs francophones sur le golden visa

Un golden visa mène-t-il toujours à la nationalité

Non. Un golden visa donne un permis de résidence, parfois permanente, mais la naturalisation suit des règles distinctes, propres à chaque pays, souvent liées à une durée de résidence effective.

Pour un auteur, éditeur ou professionnel du livre envisageant l'expatriation, chaque étape mérite un accompagnement rigoureux. Les programmes changent, les seuils aussi. Un conseil spécialisé reste la meilleure protection contre les erreurs de parcours.

Par Victor De Sepausy

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