Affaire Houris : en Algérie, la justice repousse son verdict

Le 27 octobre dernier, le tribunal correctionnel de Fellaoucene, à Oran, en Algérie, a renvoyé au mardi 3 novembre suivant sa décision dans l'affaire opposant Saâda Arbane à l'écrivain Kamel Daoud et son ex-compagne, la psychiatre Aïcha Dahdouh, rapporte le quotidien algérien El Khabar.

La première accusait le couple d'alors d'avoir « dépossédé une victime du terrorisme de son histoire, de sa vie, contre son gré », malgré « les refus catégoriques de ses parents de leur vivant ». Saâda Arbane, victime d'une attaque menée par des terroristes islamistes en 1993, alors qu'elle était âgée de 6 ans, en a gardé de graves séquelles et a été suivie par Aïcha Dahdouh à partir de 2015, d’abord en thérapie de groupe avec sa mère, puis en consultations individuelles.

L'auteur avait vigoureusement contesté cette version des faits, dans une tribune publiée par Le Point, dont il est un contributeur régulier. « Cette jeune femme malheureuse clame que c'est son histoire. Si je peux comprendre sa tragédie, ma réponse est claire : c'est complètement faux », écrivait-il.

Parallèlement à la procédure ouverte en Algérie, Saâda Arbane avait porté plainte contre l'auteur en France pour atteinte à la vie privée, en février 2025, un dossier toujours en cours d'examen par la justice. Kamel Daoud a été relaxé, en septembre dernier, dans une procédure distincte de Saâda Arbane, qui l'attaquait pour diffamation.

Aïcha Dahdouh prend la parole

Le 25 octobre dernier, Aïcha Dahdouh, désormais séparée de Kamel Daoud, a fait parvenir un long texte à l'AFP, qu'elle a aussi publié sur le réseau social X. « Je parle en mon nom, comme médecin, avec humilité et responsabilité », annonce-t-elle d'emblée, après avoir replacé son intervention dans le contexte de la décision imminente de la justice algérienne.

« Le secret médical est l'un des fondements de l'éthique médicale, et je lui ai toujours été fidèle », affirme-t-elle. « Je suis innocente. Je n'ai pas divulgué le secret médical. Je n'ai pas volé de dossier. Le médecin n'est pas le propriétaire du dossier : il en est le dépositaire, pour la personne soignée, sous le sceau du secret. Si une condamnation devait être prononcée, je la contesterai. »

Elle assure toutefois ne pas avoir pu se rendre en Algérie, empêchée par « [l]e retentissement des positions de Kamel Daoud et une situation familiale déjà douloureuse ». Elle souligne par ailleurs ne pas partager « les positions de Kamel Daoud » sur « trois questions essentielles, l'Algérie, l'islam et la Palestine » et revendique que « la voix de Kamel Daoud ne doit pas effacer la [s]ienne ».

Une première condamnation en Algérie

En avril dernier, Kamel Daoud avait lui-même annoncé avoir été condamné « à trois ans de prison ferme [assortie de] cinq millions de dinars algériens d’amende, en application de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale », en Algérie. Ce verdict faisait suite à une autre plainte déposée par Saâda Arbane, pour « diffamation des victimes du terrorisme et la violation de la loi sur la réconciliation nationale », précisait son avocate, Me Benbraham, en novembre 2024.

« Le texte réprime l’évocation publique de la guerre civile. Dix ans de guerre, près de 200 000 morts selon les estimations, des milliers de terroristes amnistiés… et un seul coupable : un écrivain », avait déploré Kamel Daoud en commentant la décision de justice.

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Le roman Houris est interdit en Algérie, parce qu'il évoque la guerre civile algérienne, entre 1992 et 2002, au cours de laquelle des affrontements très violents entre l'armée et des groupes islamistes ont fait entre 60.000 et 150.000 morts, au moins, sans évoquer les disparus, les blessés et les traumatisés.

Après cet épisode, le pouvoir algérien avait réécrit l'histoire, prononcé des amnisties et imposé l'expression « tragédie nationale » plutôt que « guerre civile ». En 2017, un nouveau cap était franchi avec l'interdiction par la loi de mentionner cette période.

La Charte pour la paix et la réconciliation nationale évoquée par Kamel Daoud remonte à 2005, alors portée par le président Abdelaziz Bouteflika (1937-2021), président de 1999 à 2019, et adoptée par référendum. Le texte permettait notamment aux terroristes islamistes de bénéficier de mesures d'amnistie, tout en instaurant un récit officiel sur le sujet.

Photographie : Kamel Daoud, au Livre sur la Place 2025 (Gérald Garitan, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

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