Attentat de Trappes : “Le racisme à l’état brut

Quelques mots de contexte. Le vendredi 23 octobre 2026, un homme de 39 ans a ouvert le feu à plusieurs reprises à Trappes et à La Verrière, dans les Yvelines. Circulant en voiture et armé d'un pistolet-mitrailleur, il a tiré sur plusieurs personnes avant d'être interpellé à Coignières par des policiers de la brigade anticriminalité. L'attaque a coûté la vie à Pengo Bossio Wangi, 26 ans, et fait sept blessés, selon le bilan rapporté le 29 octobre. Parmi les victimes figurent une fillette de 12 ans et deux agents de nettoyage pris pour cible dans le quartier du Bois de l'Étang, à La Verrière.

Le Parquet national antiterroriste (PNAT) a ouvert une enquête notamment pour assassinat et tentatives d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, avec la circonstance aggravante raciste. Lors d'une conférence de presse, le 26 octobre, le procureur Olivier Christen a précisé que le suspect ne contestait pas la matérialité des faits, mais niait leur caractère raciste. Les enquêteurs ont notamment recensé huit scènes de crime et au moins 128 tirs sur un parcours de douze kilomètres. À l'issue de sa garde à vue, le principal suspect a été présenté à la justice dans la nuit du 28 au 29 octobre, en vue de sa mise en examen par un juge d'instruction antiterroriste.

L'attaque a suscité plusieurs mobilisations en hommage aux victimes et contre le racisme. Le mercredi 28 octobre, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à La Verrière, tandis qu'un nouveau rendez-vous est prévu à Trappes le vendredi 30 octobre, à 18 heures, place des Merisiers.

« Depuis nos locaux sur Saint-Quentin-en-Yvelines, nous ne pouvions pas nous taire à propos de Trappes et La Verrière », nous écrit Alain Serres. Les éditions Rue du monde ont annoncé leur participation à cette mobilisation. L'éditeur nous adresse un message qui rappelle les liens anciens de la maison avec les deux communes, leurs écoles et leurs bibliothèques, où ses auteurs et illustrateurs sont régulièrement intervenus. Et d'exprimer sa colère, sans retenue, appelant à placer la fraternité au cœur de la réponse collective.

Le texte est à découvrir ci-dessous en intégralité.

Trappes, La Verrière, Rue du Monde

Notre maison d’édition est basée dans l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, tout comme les villes de Trappes et La Verrière. Alors bien sûr, nous avons été particulièrement marqués par l’attentat raciste qui s’est déroulé dans ces communes. Ces deux villes ont, depuis des décennies, beaucoup agi pour l’enfance et la culture, et des auteurs ou illustrateurs de Rue du monde y sont souvent intervenus au travers d’animations ou d’expositions.

Je me souviens des classes multicolores de l’école du Bois de l’Étang de La Verrière où, vendredi dernier, deux agents de nettoyage ont été gravement blessés. Ou bien des totems portraits-multicolores de Laurent Corvaisier exposés à la bibliothèque Anatole France de Trappes… Nous ne pouvons pas nous taire.

Nos voisins, nos amis, les enfants de Trappes et La Verrière, ont subi la violence meurtrière raciste. Avec eux, nous sommes infiniment tristes et très en colère.

Infiniment tristes parce que tomber sous des balles pour la couleur de ta peau, la belle et fière couleur de l’ADN que t’ont offert tes parents est définitivement inacceptable. Tomber si bas dans une république qui a éclairé le monde en faisant naître les belles et fières couleurs de sa devise, est une blessure collective.

Nous sommes aussi très en colère parce que le responsable n’est ni la schizophrénie ni l’air du temps, c’est le racisme à l’état brut. Cette bête immonde rampe dans les égouts de notre pays et quand elle sort sa tête, trop de voix publiques sont complaisantes parce qu’elles s’en nourrissent. Certains organisent son déploiement, l’excitent, misent sur elle. Le racisme est un délit qui entraîne d’autres délits jusqu’à l’aveuglement puis le crime.

Alors vendredi 30 octobre, nous serons à Trappes, à 18 heures, place des Merisiers. Ensemble, avec nos mots différents, nos enfants, nos élèves, nos livres, nos engagements individuels ou professionnels, plaçons sans faillir la fraternité et l’humain au-dessus de tout.

Alain Serres, Rue du monde, le 26 octobre 2026

Ndlr : l’éditeur nous apprend également qu’il adressera aux écoles de Trappes et de La Verrière le recueil de poèmes contre le racisme, La cour couleurs de Jean-Marie Henry (Auteur), Zaü (Illustrations) et Albert Jacquard (Préface). Et pour les plus jeunes, un ouvrage qui célèbre la diversité, La grande fête des arbres de Pernilla Lissmyr (trad. Trädfesten et Alain Serres). Un extrait des deux ouvrages est proposé en fin d'article.

« Ne perdons pas espoir », nous glisse Alain Serres.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Auteur invité

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