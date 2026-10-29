Orgueil et préjugés : une nouvelle adaptation, diffusée par Netflix

Emma Corrin, Jack Lowden, Olivia Colman, Rufus Sewell ou encore Freya Mavor sont au casting d'Orgueil et préjugés, version Netflix, adapté et scénarisé par Dolly Alderton. En France, les éditions Fayard/Mazarine avaient publié, en 2019, son livre Tout ce que je sais sur l'amour, traduit par Valéry Lameignère.

Sa réécriture du chef-d’œuvre de Jane Austen s'annonce assez fidèle, au moins concernant la période historique et le cadre dans lequel se déroule l'action.

Orgueil et préjugés a été maintes fois porté à l'écran, notamment par Robert Z. Leonard, avec Greer Garson et Laurence Olivier, en 1940 ; par Joe Wright, avec Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Donald Sutherland, en 2005 ; ou encore en série, par Sue Birtwistle et Simon Langton, avec Colin Firth et Jennifer Ehle, en 1995 (liste loin d'être exhaustive...).

Par Antoine Oury

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