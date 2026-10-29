En Occitanie, les librairies rurales vendent des livres, mais peinent à en vivre

En Occitanie, plus d’un tiers des librairies sont implantées en zone rurale. Leur présence contribue à la vie culturelle locale, mais leur situation économique apparaît plus fragile qu’ailleurs en France. Une étude publiée ce 22 octobre révèle des chiffres d’affaires inférieurs à la moyenne nationale, des stocks plus difficiles à financer et une forte dépendance au tourisme. Avec, pour les professionnels, une question : comment maintenir une activité à l’année lorsque les clients sont dispersés et les ventes très saisonnières ?
Le 29/10/2026 à 11:40 par Nicolas Gary
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29/10/2026 à 11:40
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L’Occitanie compte 103 librairies rurales, sur 278 établissements recensés dans la région, soit 37 % de son réseau. Elles représentent également près de 13 % des 817 commerces de ce type identifiés en France métropolitaine. Pourtant, derrière cette implantation relativement importante, les équilibres économiques restent précaires.
C’est ce que révèle l’étude « Librairies et ruralités — Focus Occitanie », commandée par l’Agence Unique, Occitanie Culture à David Demartis, du cabinet DSG conseil. Publiée le 22 octobre, elle prolonge l’enquête nationale de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture sur les librairies rurales, parue en juin 2026.
Le travail repose sur 52 questionnaires exploitables, 50 liasses fiscales et six entretiens qualitatifs, recueillis auprès des professionnels entre juillet et novembre 2025. Un échantillon important, sans pour autant couvrir l’intégralité des établissements recensés.
Premier paradoxe : le chiffre d’affaires rapporté à la population de la zone de chalandise atteint 12,40 € en Occitanie, contre 9,80 € dans l’échantillon national. Pourtant, les recettes annuelles moyennes s’établissent à 302.000 €, contre 350.000 € à l’échelle française. Une contradiction qui se résume alors : « La question n’est donc pas la demande, mais sa structuration spatiale. »
Les bassins de clientèle comptent en moyenne 24.500 habitants, contre 35.000 au niveau national. Et pour 71 % des répondants occitans, la zone de chalandise s’étend de 20 à 40 kilomètres, contre 55 % ailleurs.
À cette dispersion s’ajoute le tourisme : 81 % des librairies rurales étudiées se situent dans une zone touristique, contre 66 % dans l’enquête nationale. Une activité indispensable, mais inégale tout au long de l’année.
« Ce qui est frappant, c’est que l’on assiste à une à une dynamique à deux vitesses. D’un côté, cette population locale qui se paupérise en partie et de l’autre une forte clientèle d’été, qui est une clientèle de touristes, une clientèle d’occasionnels ou qui revient », témoigne un professionnel interrogé. Un autre pointe la difficulté : « Ici, l’économie tourne à 100 % avec le tourisme. Donc, comment vivre à l’année ? Comment avoir une économie équilibrée viable sur toute une année ? »
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La saison estivale devient parfois une seconde période de fêtes commerciales. « Le mois d’août est le 2e mois de l’année. Nous, on fait des Noëls l’été ! », raconte un libraire. Un autre précise qu’août représente environ 18 % de son chiffre d’affaires annuel, contre 22 % en décembre.
Cette irrégularité se retrouve dans les comptes. La rentabilité moyenne des librairies rurales occitanes atteint 1,46 %, contre 2,30 % dans l’échantillon national. Les charges de transport représentent 3,3 % du chiffre d’affaires, contre 2,8 % ailleurs.
Le renouvellement des ouvrages constitue une autre difficulté : la rotation moyenne des stocks s’établit à 2,37, contre 2,57 au national. Les livres restent donc plus longtemps immobilisés avant leur vente.
Or, 34 % des établissements régionaux examinés présentent une trésorerie négative, contre 28 % dans l’étude nationale. Leur niveau global de trésorerie correspond à seulement 22 jours d’achats, contre 46 jours pour leurs homologues françaises. Pour les auteurs, le constat est clair : « Les librairies rurales d’Occitanie sont donc globalement plus vulnérables économiquement. »
Les approvisionnements compliquent encore leur fonctionnement. Si 61 % des répondants se disent globalement satisfaits du transport, les délais habituels atteignent quatre à sept jours pour 92 % d’entre eux. Un quart déclare ne jamais recevoir de représentants commerciaux.
Mutualiser les livraisons serait une piste, mais sa réalisation demeure complexe. « Pendant un temps, on a envisagé de mutualiser la livraison des ouvrages avec d’autres librairies et puis face à la lourdeur de l’organisation, de sa mise en place… on a abandonné le projet », rapporte un libraire.
Pour autant, les établissements étudiés ne se limitent pas à leur fonction commerciale. Rencontres, interventions scolaires, collaborations avec les médiathèques et associations locales contribuent à leur implantation. « On a constaté dans nos actions avec les lycées, comme Jeunes en Librairie, qu’il y avait des jeunes qui n’étaient jamais rentrés dans une petite librairie indépendante », relève un professionnel.
ENTRETIEN - Livre et lecture : “Pour 2027, trop de voyants sont au rouge” (Geoffroy Pelletier, Sofia)
Les animations peuvent aussi trouver leur public au-delà des communes d’implantation. « On a fait nos rencontres dans les villages extérieurs et à chaque fois, on avait 80 personnes. Donc, il y a une vraie demande », témoigne un autre. Mais cette activité a un prix : le coût moyen d’une animation atteint 220 € en Occitanie, contre 151 € au niveau national.
L’étude insiste sur cette dimension territoriale et considère la librairie comme « un acteur du territoire, voire un quasi-équipement public informel ». Les situations restent néanmoins très différentes selon les communes. Certaines bénéficient d’une clientèle fidèle, d’autres souffrent du vieillissement de la population, de la disparition des commerces voisins ou d’une dépendance presque exclusive aux visiteurs.
Face à ces fragilités, les auteurs ne réclament pas simplement davantage de subventions. Ils proposent de modifier les modalités d’intervention publique. « L’enjeu principal n’est pas tant l’augmentation des aides que leur transformation : passer d’un modèle généraliste à une logique territorialisée, intégrée et ciblée sur les déterminants réels de l’activité. »
Parmi les pistes avancées figurent une compensation des surcoûts de transport, des livraisons mutualisées, des avances remboursables ou garanties publiques pour financer les stocks, ainsi qu’un accompagnement spécifique des librairies touristiques pendant la basse saison.
Le rapport préconise également de mieux articuler les politiques culturelles et touristiques et de renforcer l’information sur les aides existantes.
Ces propositions ne constituent pas des mesures adoptées. Elles visent, selon l’étude, trois difficultés prioritaires : la logistique, la trésorerie et l’accompagnement des structures, pour des commerces dont l’utilité culturelle ne suffit pas toujours à garantir la pérennité économique.
L'étude est disponible en consultation et ou téléchargement ci-dessous, la synthèse se retrouvera sur le site Occitanielivre.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Rouge nuit jour est un recueil de poésie illustré qui parle sans le nommer d'un arrêt de grossesse, et questionne de façon plus générale l'existence des choses que l'on ne nomme pas. Au fil des pages, les poèmes se suspendent à une attente. L'attente se fait voyage immobile, naturellement incertain, nécessairement confiant. Projet porté par Coline Hezard, poétesse et graphiste à Lille.
26/10/2026, 17:33
Sept cartes Pokémon achetées pendant son enfance, puis revendues plus de vingt ans après : c'est ainsi que Johannes Feifel a contribué à financer sa librairie. Depuis le 1er octobre 2026, ce professionnel du livre accueille les lecteurs à Ratisbonne, en Allemagne, dans une boutique consacrée principalement à la fantasy et à la romantasy. Avec ses murs vert jade, ses lustres et ses rayonnages noirs, Der Bücherdrache entend faire entrer les visiteurs dans l'univers de leurs lectures.
26/10/2026, 17:18
La bibliothécaire Claire Tailliart est décédée le 20 septembre 2026, à l'âge de 58 ans, des suites d'une longue maladie, nous apprend l'Association des bibliothécaires de France (ABF). Ancienne présidente de son groupe régional normand, de 2015 à 2021, elle avait notamment exercé au sein des bibliothèques universitaires du Havre.
26/10/2026, 16:29
Exclusif - Ce 26 octobre avait lieu, au Tribunal des Activités économiques de Paris, une audience consacrée au redressement judiciaire du groupe Gibert, qui portait plus précisément sur la période d'observation. Un nouveau rendez-vous a été fixé au 7 décembre prochain, en raison d'éléments d'analyse, fournis par la direction, jugés peu fiables par les administrateurs...
26/10/2026, 16:27
L'écrivain français René Belletto est mort ce dimanche, à l'âge de 81 ans, partagent les éditions P.O.L. Auteur de romans noirs et fantastiques, il avait notamment remporté le prix Femina et le prix du Livre Inter en 1986 pour L'Enfer. Une œuvre traversée par l'angoisse, l'humour et la musique.
26/10/2026, 16:06
À Winterthour, la papeterie Schoch restera à la même adresse, sous la même enseigne. Mais, après quatre générations dans la famille fondatrice, elle passe dans le giron d'Orell Füssli Thalia. Le groupe de librairies suisse a annoncé son acquisition le 23 octobre, ajoutant à son réseau un commerce installé depuis 1882 dans la vieille ville. Les dix salariés doivent conserver leur emploi, tandis que Karin Schoch, l'actuelle propriétaire, accompagnera la reprise jusqu'en février 2027.
26/10/2026, 15:00
Une future librairie, baptisée La Cabane à Livres, a pour ambition de construire une identité forte en insufflant une véritable âme au lieu. Elle souhaite proposer un fonctionnement moderne, une offre diversifiée, des services complémentaires innovants et une communication digitale renforcée, afin de développer pleinement son attractivité et d’assurer sa pérennité économique. Projet porté par Aurélie
Fiani.
26/10/2026, 14:22
Babouche à oreille, maison d'édition indépendante installée à Saint-Clément-de-Rivière, dans l'Hérault, fabrique des livres qui s'écoutent : un QR code dans le livre, des musiques composées pour chaque histoire, des voix d'artistes, et ni écran, ni application, ni abonnement. Ses trois nouveautés d'automne sont en précommande sur Ulule jusqu'au 5 novembre : un roman de pirates dont chaque chapitre se termine par une vraie recette, le retour d'un album très demandé sur l'art du partage, et un calendrier de l'Avent sonore pour les tout-petits, où chaque fenêtre cache une comptine plutôt qu'un chocolat. Projet porté par la maison d'édition Babouche à oreille.
26/10/2026, 14:22
Exclusif — Interrogée sur les possibilités accordées par la législation européenne en matière de répartition et d'utilisation des droits collectés par les organismes de gestion collective, la Cour de Justice de l'Union européenne a rendu son analyse le 22 octobre dernier. Si une partie des sommes peut financer des services sociaux, culturels et éducatifs à destination des titulaires de droits uniquement, les « irrépartissables », pour leur part, peuvent être fléchés vers des actions aux publics plus larges.
26/10/2026, 11:26
Depuis les années 1960, une bibliothèque scientifique de Kansas City serait le théâtre de phénomènes étranges. Lumières qui s’éteignent, coups inexpliqués, messages sur des tableaux noirs : la Linda Hall Library raconte l’histoire d’un supposé fantôme français, mort dans les Alpes au XVIIe siècle. Son nom, André Dettonville, renvoie curieusement à Blaise Pascal. De quoi nourrir une légende que l’établissement a choisi de remettre à l’honneur à l’approche d’Halloween.
26/10/2026, 08:30
Une semaine après avoir lancé une charte internationale destinée à encadrer l’intelligence artificielle dans les industries créatives, la Society of Authors fait marche arrière. L’organisation britannique, qui défend les intérêts des écrivains, illustrateurs et traducteurs, a annoncé son retrait le 21 octobre, après les critiques de ses adhérents. Un revers pour un dispositif censé protéger les créateurs face aux usages de l’IA générative.
26/10/2026, 08:00
D'ici septembre 2028, les écoles géorgiennes doivent adopter un manuel commun pour chaque matière et niveau d'enseignement. Une réforme déjà votée par le Parlement, qui confie au ministère de l'Éducation la production des ouvrages. L'Union internationale des éditeurs appelle les autorités à revenir sur cette décision, dénonçant une menace pour la liberté de publier, la diversité pédagogique et l'avenir de l'édition scolaire.
25/10/2026, 15:07
Plus de femmes aux postes de direction, des conditions de travail équitables et une meilleure visibilité des autrices : ONU Femmes et l'Association internationale des éditeurs (IPA) ont lancé un engagement mondial pour faire progresser l'égalité dans le secteur du livre. Présentée à la Foire de Francfort, l'initiative réunit déjà 17 organisations. Reste à savoir comment les intentions se traduiront dans les pratiques des maisons signataires.
24/10/2026, 15:44
Donner son nom à un personnage du prochain roman de Margaret Atwood, Zadie Smith ou Ian McEwan : l'occasion ne se présente pas tous les jours. Ces trois écrivains participent à une vente caritative organisée par l'association britannique Freedom from Torture, au profit des survivants de la torture. Les enchères débuteront le 28 octobre, avant un festival littéraire prévu le 11 novembre à Londres. Une formule que certains auteurs connaissent déjà très bien.
24/10/2026, 15:29
Trois heures pour contempler des pages vieilles de plus de mille ans. Le 9 octobre, la Bibliothèque nationale Saints-Cyrille-et-Méthode, à Sofia, a exceptionnellement présenté plusieurs pièces du Xe siècle, dont un évangéliaire arménien daté de 966. Une ouverture au public réduite au strict minimum : ces parchemins supportent difficilement les variations de température et d'humidité.
24/10/2026, 15:16
En 1985, Maya Angelou assurait que William Shakespeare était « une femme noire ». Une formule qui trouve aujourd’hui un écho à la Folger Shakespeare Library, à Washington. Depuis le 16 octobre, manuscrits, éditions anciennes et archives théâtrales racontent comment des générations de femmes noires ont lu, joué et réinventé son œuvre.
24/10/2026, 09:34
Dans un nouvel essai publié le 21 octobre 2026, J.K. Rowling présente l'activisme transgenre comme un mouvement « élitiste », imposé aux classes populaires par les institutions. L'autrice de Harry Potter promet également de poursuivre le financement de procédures judiciaires. Mais plusieurs de ses accusations reposent sur des généralisations peu étayées...
23/10/2026, 18:00
Top ArticlesQui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? Rebecca Yarros met les bons sentiments en tête des ventes de livres “Shakespeare était une femme noire” : quatre siècles et demi d’histoire littéraire à Washington Thélyson Orélien : la Fnac réexaminera la situation, Grasset ridiculisé
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