En Occitanie, les librairies rurales vendent des livres, mais peinent à en vivre

L’Occitanie compte 103 librairies rurales, sur 278 établissements recensés dans la région, soit 37 % de son réseau. Elles représentent également près de 13 % des 817 commerces de ce type identifiés en France métropolitaine. Pourtant, derrière cette implantation relativement importante, les équilibres économiques restent précaires.

C’est ce que révèle l’étude « Librairies et ruralités — Focus Occitanie », commandée par l’Agence Unique, Occitanie Culture à David Demartis, du cabinet DSG conseil. Publiée le 22 octobre, elle prolonge l’enquête nationale de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture sur les librairies rurales, parue en juin 2026.

Le travail repose sur 52 questionnaires exploitables, 50 liasses fiscales et six entretiens qualitatifs, recueillis auprès des professionnels entre juillet et novembre 2025. Un échantillon important, sans pour autant couvrir l’intégralité des établissements recensés.

Des ventes soutenues, une clientèle dispersée

Premier paradoxe : le chiffre d’affaires rapporté à la population de la zone de chalandise atteint 12,40 € en Occitanie, contre 9,80 € dans l’échantillon national. Pourtant, les recettes annuelles moyennes s’établissent à 302.000 €, contre 350.000 € à l’échelle française. Une contradiction qui se résume alors : « La question n’est donc pas la demande, mais sa structuration spatiale. »

Les bassins de clientèle comptent en moyenne 24.500 habitants, contre 35.000 au niveau national. Et pour 71 % des répondants occitans, la zone de chalandise s’étend de 20 à 40 kilomètres, contre 55 % ailleurs.

À cette dispersion s’ajoute le tourisme : 81 % des librairies rurales étudiées se situent dans une zone touristique, contre 66 % dans l’enquête nationale. Une activité indispensable, mais inégale tout au long de l’année.

« Ce qui est frappant, c’est que l’on assiste à une à une dynamique à deux vitesses. D’un côté, cette population locale qui se paupérise en partie et de l’autre une forte clientèle d’été, qui est une clientèle de touristes, une clientèle d’occasionnels ou qui revient », témoigne un professionnel interrogé. Un autre pointe la difficulté : « Ici, l’économie tourne à 100 % avec le tourisme. Donc, comment vivre à l’année ? Comment avoir une économie équilibrée viable sur toute une année ? »

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La saison estivale devient parfois une seconde période de fêtes commerciales. « Le mois d’août est le 2e mois de l’année. Nous, on fait des Noëls l’été ! », raconte un libraire. Un autre précise qu’août représente environ 18 % de son chiffre d’affaires annuel, contre 22 % en décembre.

Des stocks qui immobilisent la trésorerie

Cette irrégularité se retrouve dans les comptes. La rentabilité moyenne des librairies rurales occitanes atteint 1,46 %, contre 2,30 % dans l’échantillon national. Les charges de transport représentent 3,3 % du chiffre d’affaires, contre 2,8 % ailleurs.

Le renouvellement des ouvrages constitue une autre difficulté : la rotation moyenne des stocks s’établit à 2,37, contre 2,57 au national. Les livres restent donc plus longtemps immobilisés avant leur vente.

Or, 34 % des établissements régionaux examinés présentent une trésorerie négative, contre 28 % dans l’étude nationale. Leur niveau global de trésorerie correspond à seulement 22 jours d’achats, contre 46 jours pour leurs homologues françaises. Pour les auteurs, le constat est clair : « Les librairies rurales d’Occitanie sont donc globalement plus vulnérables économiquement. »

Les approvisionnements compliquent encore leur fonctionnement. Si 61 % des répondants se disent globalement satisfaits du transport, les délais habituels atteignent quatre à sept jours pour 92 % d’entre eux. Un quart déclare ne jamais recevoir de représentants commerciaux.

Mutualiser les livraisons serait une piste, mais sa réalisation demeure complexe. « Pendant un temps, on a envisagé de mutualiser la livraison des ouvrages avec d’autres librairies et puis face à la lourdeur de l’organisation, de sa mise en place… on a abandonné le projet », rapporte un libraire.

Une présence culturelle qui dépasse les ventes

Pour autant, les établissements étudiés ne se limitent pas à leur fonction commerciale. Rencontres, interventions scolaires, collaborations avec les médiathèques et associations locales contribuent à leur implantation. « On a constaté dans nos actions avec les lycées, comme Jeunes en Librairie, qu’il y avait des jeunes qui n’étaient jamais rentrés dans une petite librairie indépendante », relève un professionnel.

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Les animations peuvent aussi trouver leur public au-delà des communes d’implantation. « On a fait nos rencontres dans les villages extérieurs et à chaque fois, on avait 80 personnes. Donc, il y a une vraie demande », témoigne un autre. Mais cette activité a un prix : le coût moyen d’une animation atteint 220 € en Occitanie, contre 151 € au niveau national.

L’étude insiste sur cette dimension territoriale et considère la librairie comme « un acteur du territoire, voire un quasi-équipement public informel ». Les situations restent néanmoins très différentes selon les communes. Certaines bénéficient d’une clientèle fidèle, d’autres souffrent du vieillissement de la population, de la disparition des commerces voisins ou d’une dépendance presque exclusive aux visiteurs.

Des aides à repenser plutôt qu’à multiplier

Face à ces fragilités, les auteurs ne réclament pas simplement davantage de subventions. Ils proposent de modifier les modalités d’intervention publique. « L’enjeu principal n’est pas tant l’augmentation des aides que leur transformation : passer d’un modèle généraliste à une logique territorialisée, intégrée et ciblée sur les déterminants réels de l’activité. »

Parmi les pistes avancées figurent une compensation des surcoûts de transport, des livraisons mutualisées, des avances remboursables ou garanties publiques pour financer les stocks, ainsi qu’un accompagnement spécifique des librairies touristiques pendant la basse saison.

Le rapport préconise également de mieux articuler les politiques culturelles et touristiques et de renforcer l’information sur les aides existantes.

Ces propositions ne constituent pas des mesures adoptées. Elles visent, selon l’étude, trois difficultés prioritaires : la logistique, la trésorerie et l’accompagnement des structures, pour des commerces dont l’utilité culturelle ne suffit pas toujours à garantir la pérennité économique.

L'étude est disponible en consultation et ou téléchargement ci-dessous, la synthèse se retrouvera sur le site Occitanielivre.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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