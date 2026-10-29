Pierre Niney reprend en main l'adaptation de Ces jours qui disparaissent

Parue en 2017 chez Glénat, la bande dessinée Ces jours qui disparaissent avait fait connaitre à un plus large public Timothé Le Boucher. Après le succès critique et public, un projet d'adaptation se profilait, porté par Arena Films, qui confiait alors la réalisation à Jonathan Barré (La Folle Histoire de Max et Léon).

Cette première tentative n'a toutefois pas abouti, mais une autre se présente, sous la houlette de Ninety Films et Pathé Films. Cette première structure n'est autre que la société de production de Pierre Niney, lequel devrait assumer le rôle principal du long-métrage, un certain Adrien. Dans la BD de Timothé Le Boucher, le personnage se prénommait Lubin.

Une course poursuite contre le temps perdu... Que feriez-vous si d'un coup vous vous aperceviez que vous ne vivez plus qu'un jour sur deux ? C'est ce qui arrive à Lubin Maréchal, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui, sans qu'il n'en ait le moindre souvenir, se réveille chaque matin alors qu'un jour entier vient de s'écouler. Il découvre alors que pendant ces absences, une autre personnalité prend possession de son corps. Un autre lui-même avec un caractère bien différent du sien, menant une vie qui n'a rien à voir. Pour organiser cette cohabitation corporelle et temporelle, Lubin se met en tête de communiquer avec son « autre », par caméra interposée. Mais petit à petit, l'alter ego prend le dessus et possède le corps de Lubin de plus en plus longtemps, ce dernier s'évaporant progressivement dans le temps... Qui sait combien de jours il lui reste à vivre avant de disparaître totalement ? – Le résumé de l'éditeur pour Ces jours qui disparaissent

Derrière la caméra, le réalisateur Simon Moutaïrou, qui a récemment présenté son premier long-métrage, Ni chaînes ni maîtres (2024). Également scénariste, il a déjà travaillé avec Niney à l'occasion de Boîte noire (Yann Gozlan, 2021) et Goliath (Frédéric Tellier, 2022).

Le long-métrage ajoute actuellement des acteurs et actrices enfants et adolescents à son casting, pour incarner Adrien dans sa jeunesse, ainsi que d'autres personnages. Les détails sont disponibles à cette adresse, pour un tournage prévu entre décembre 2026 et le premier trimestre 2027. Pour l'instant, aucune date de sortie n'est arrêtée.

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Une autre bande dessinée de Timothé Le Boucher, Le Patient (Glénat, 2019), a été adaptée en téléfilm par Christophe Charrier, en 2022, sur un scénario d'Élodie Namer et Christophe Charrier, avec Txomin Vergez, Clotilde Hesme, Rebecca Williams ou encore Audrey Dana au sein de sa distribution.

Photographie : Pierre Niney arrivant à l'avant-première du Comte de Monte-Cristo au Grand Rex, le 20 juin 2024 (ManoSolo13241324, CC0 1.0)

Par Antoine Oury

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