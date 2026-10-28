Invitée à parler de liberté à Marseille, la journaliste Lina Attalah arrêtée en Égypte

Les organisateurs dénoncent un « simulacre de justice » et voient dans cette procédure une nouvelle manifestation de la répression des libertés en Égypte. La journaliste devait participer, dimanche 1er novembre, à une rencontre consacrée aux printemps arabes, 15 ans après les soulèvements populaires de 2011.

Un média menacé de fermeture

Cofondatrice et rédactrice en chef de Mada Masr, un média d'investigation égyptien créé en 2013 et publiant en arabe et en anglais, Lina Attalah a été condamnée, mardi 27 octobre, par un tribunal du Nouveau-Caire pour avoir exploité un site d'information sans licence.

La juridiction lui a infligé une amende de trois millions de livres égyptiennes, soit environ 48.000 €, et ordonné la fermeture du média ainsi que la confiscation de ses équipements. À l'issue de l'audience, la journaliste a été emmenée par les forces de sécurité, selon le récit publié par sa rédaction.

Présent au tribunal, Hossam Bahgat, directeur de l'Initiative égyptienne pour les droits de la personne (EIPR), a décrit une interpellation survenue « au milieu des cris et des protestations des avocats de la défense », rapporte l'AFP.

Les ONG dénoncent la répression

D'après le média, le tribunal a rejeté les demandes de la défense, notamment celle de disposer d'un délai supplémentaire pour examiner le dossier. Un avocat aurait ensuite été désigné par le juge malgré l'opposition de Lina Attalah et des huit conseils présents pour la représenter.

Le différend porte notamment sur l'autorisation administrative nécessaire à l'exploitation d'un site d'information en Égypte. Mada Masr, dont l'accès est bloqué dans le pays depuis 2017, affirme avoir entrepris plusieurs démarches pour obtenir cette licence depuis 2018, sans avoir reçu les réponses et notifications attendues. Selon le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), la rédaction n'aurait appris qu'en 2022 qu'une de ses demandes avait été rejetée. C’est au moins la sixième procédure judiciaire visant Lina Attalah et Mada Masr en six ans.

Human Rights Watch a demandé l'abandon des poursuites, dénonçant une nouvelle étape dans la répression des médias indépendants. Le 28 octobre, le CPJ et plus d'une centaine d'organisations ont également condamné la décision, appelant les autorités égyptiennes à laisser Mada Masr exercer librement son activité.

Amnesty International a également dénoncé un « jour sombre » pour la liberté de la presse égyptienne. Sara Qudah, directrice régionale du CPJ pour le Moyen-Orient, a averti qu'« aucun journaliste indépendant n’est en sécurité dans ce pays » si les autorités peuvent emprisonner une responsable de rédaction et ordonner la fermeture de son média.

Lina Attalah a finalement été remise en liberté après environ sept heures de détention, à la suite du paiement de l'amende. Selon le média égyptien Al Manassa, elle a appris, au cours des formalités de sa libération, l'existence d'une condamnation à un an de prison prononcée en son absence en 2024, dans une autre affaire. Ses avocats ont contesté cette décision et une audience est prévue le 11 novembre.

À Marseille, la liberté de la presse au cœur des Rencontres

Lina Attalah devait justement témoigner à Marseille des difficultés à préserver une presse indépendante face à la répression. Son arrestation au Caire, quelques jours avant son intervention, donne une résonance particulière au thème de cette 33e édition des Nouvelles Rencontres d'Averroès : « Franchir / s'affranchir ».

Organisée du 28 octobre au 1er novembre, en collaboration avec le quotidien libanais L'Orient-Le Jour, la manifestation devait accueillir la journaliste égyptienne dimanche, aux côtés de son confrère tunisien Haythem El Mekki, pour une masterclasse intitulée Printemps arabes, quinze ans après. Une rencontre consacrée aux espoirs démocratiques nés des soulèvements de 2011 et aux formes de résistance face aux régimes autoritaires, depuis annulée.

« L'arrestation de Lina Attalah rappelle avec force combien il est nécessaire de porter ce message », soulignent les organisateurs, qui assurent vouloir continuer à évoquer sa situation pendant les Rencontres.

De la littérature aux débats d'idées

La manifestation accorde aussi une place importante à la littérature, à la transmission des récits et aux échanges entre les différentes rives de la Méditerranée. Plusieurs rencontres permettent d'aborder les conflits, l'exil et les bouleversements politiques à travers les livres.

Ce mercredi 28 octobre, l'écrivain franco-libanais Sabyl Ghoussoub, auteur notamment de Beyrouth-sur-Seine (Stock), Prix Goncourt des lycéens 2022, participe au débat d'ouverture Du besoin de raconter des histoires, avec l'anthropologue Giulia Fabbiano. Une discussion sur les rapports entre littérature, enquête, mémoire et vérité.

Le jeudi 29 octobre, le dramaturge Wajdi Mouawad présente au Mucem L'ombre en soi qui écrit, une performance consacrée à l'écriture et à l'exil. Elle sera suivie d'Une éducation orientale, lecture musicale et dessinée de Charles Berberian, adaptée de son ouvrage paru chez Casterman en 2023.

Autre rendez-vous littéraire, La Bibliothèque bleue, vendredi 30 octobre à 14h30, réunira les équipes des Rencontres et de L'Orient-Le Jour autour de leurs lectures de l'année : essais, enquêtes, histoire, philosophie, récits et bandes dessinées. Une sélection destinée à mieux comprendre la Méditerranée contemporaine à travers les publications récentes.

Une programmation bouleversée jusqu'au 1er novembre

En parallèle de l'affaire Lina Attalah, les organisateurs ont dû revoir une partie de leur programmation en raison des mouvements sociaux annoncés pour samedi 31 octobre et des risques de perturbations sur la Canebière, à proximité du théâtre de l'Odéon.

Aucun événement ne se tiendra finalement le samedi 31 octobre. Plusieurs rendez-vous ont été déplacés, en concertation avec la Ville de Marseille :

La masterclasse Raphaël Pitti, un médecin dans la guerre est avancée au vendredi 30 octobre, de 19h à 20h.

La table ronde Quand la puissance s'affranchit du droit est déplacée au dimanche 1er novembre, de 11h à 13h.

La soirée En l'absence de Leïla Chahid, suivie du Rima Poésie Club, se tiendra dimanche 1er novembre, de 17h30 à 19h30.

La table ronde Aspirations contrariées, citoyennetés réinventées ? est maintenue dimanche 1er novembre à 14h30, avec Haythem El Mekki comme invité supplémentaire.

Deux rendez-vous sont annulés : le grand entretien Averroès parmi nous – L'entretien posthume, consacré aux 900 ans de la naissance du philosophe andalou, ainsi que la masterclasse Printemps arabes, quinze ans après, à laquelle devait participer Lina Attalah.

Les organisateurs indiquent que la journaliste égyptienne est désormais libre, mais ignorent encore si elle pourra quitter son pays. Sa situation sera évoquée durant le festival et son éventuelle venue à Marseille reste incertaine. Les spectateurs ayant réservé pour les rendez-vous concernés seront informés individuellement. Les billets de la soirée En l'absence de Leïla Chahid et du Rima Poésie Club restent valables pour le nouvel horaire. Un remboursement pourra être demandé en cas d'indisponibilité.

Le programme et les informations pratiques sont disponibles sur le site des Nouvelles Rencontres d'Averroès. Les horaires communiqués directement par les organisateurs doivent toutefois être privilégiés, certaines pages en ligne affichant encore la programmation initiale.

Crédits phto : Lina Attalah, lors d’une conférence consacrée à la couverture de la guerre à Gaza, au Festival international du journalisme de Pérouse, le 20 avril 2024 (Jennifer 8. Lee, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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