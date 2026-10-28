Prix Renaudot 2026 : Thélyson Orélien écarté, Patrice Jean de retour, Enthoven maintenu

Réuni à l'hôtel de Massa, siège de la Société des gens de lettres, le jury présidé cette année par Frédéric Beigbeder a procédé à ses derniers arbitrages. Après une première sélection de 17 romans et neuf essais en septembre, puis une deuxième liste de neuf romans et six essais le 7 octobre, dix ouvrages peuvent encore prétendre aux deux récompenses.

Les six romans finalistes du Prix Renaudot 2026 :

François-Henri Désérable, Le Palais (Gallimard)

David Djaïz, La Méthode (Stock)

Patrice Jean, Stay Free (Le Cherche Midi)

Osvalde Lewat, Un corps indocile (Philippe Rey)

Anne Percin, Eugénie sous les bombes (Buchet-Chastel)

Marie Petitcuénot, Heures sauvages (Héloïse d'Ormesson)

Les quatre essais finalistes du Prix Renaudot 2026 :

Jean-Paul Enthoven, Dictionnaire amoureux du bonheur (Plon)

Christophe Ono-dit-Biot, L'Odyssée de l'Odyssée (Grasset)

Olivier Rolin, La Guerre éternelle (Gallimard)

Joy Sorman, La Vie brute (Flammarion)

Jean-Paul Enthoven reste en lice

Quatre romanciers présents dans la deuxième sélection disparaissent : Boris Bergmann, Jean-Marie Blas de Roblès, Hemley Boum et Thélyson Orélien. À l'inverse, Patrice Jean réapparaît avec Stay Free, alors que son roman avait été écarté de la liste du 7 octobre.

La présence de Jean-Paul Enthoven parmi les quatre finalistes du Renaudot Essai mérite également d'être relevée. Dans une enquête publiée le 11 octobre, ActuaLitté avait mis en évidence plusieurs ressemblances troublantes entre des passages de son Dictionnaire amoureux du bonheur et des textes antérieurs du philosophe Frédéric Schiffter, qui dénonce des « piratages » littéraires.

Interrogé à ce sujet, Frédéric Beigbeder, président du jury, avait assuré : « Oui je suis au courant et oui je vais en tenir compte. Mais je ne dispose que d'une seule voix ! » Malgré cette controverse, l'ouvrage poursuit donc sa course vers le prix.

La disparition de Thélyson Orélien constitue l'autre fait marquant de cette dernière sélection. Son roman C'était ça ou mourir (Grasset) avait été maintenu par les jurés du Renaudot le 7 octobre, malgré son retrait du Prix Goncourt le 25 septembre, sur fond d'accusations de plagiat et de soupçons de recours à l'intelligence artificielle.

Depuis, les éditions québécoises du Boréal ont annoncé, le 21 octobre, mettre fin à leur collaboration avec l'écrivain, après une expertise des fichiers de travail du manuscrit. L'éditeur a fait état de traces associées à l'IA, tout en reconnaissant ne pas pouvoir déterminer dans quelle mesure ces outils avaient contribué au roman. L'auteur conteste avoir confié l'écriture de son livre à une intelligence artificielle.

Le centenaire du Renaudot, célébré le 3 novembre

Fondé en 1926 par des journalistes qui attendaient la proclamation du Goncourt, le Prix Renaudot célèbre cette année ses cent ans d'existence. Les deux récompenses seront attribuées le mardi 3 novembre, au restaurant Drouant, à Paris. Le Renaudot du livre de poche sera également proclamé ce jour-là.

En 2025, Adélaïde de Clermont-Tonnerre avait remporté le Renaudot du roman pour Je voulais vivre (Grasset), tandis qu'Alfred de Montesquiou avait été distingué dans la catégorie essai pour Le Crépuscule des hommes (Robert Laffont).

Outre son président Frédéric Beigbeder, le jury réunit Mohammed Aïssaoui, Dominique Bona, Patrick Besson, Georges-Olivier Châteaureynaud, secrétaire général, Franz-Olivier Giesbert, Cécile Guilbert, Stéphanie Janicot, Jean-Marie Gustave Le Clézio et Jean-Noël Pancrazi.

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Par Hocine Bouhadjera

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