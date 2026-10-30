Géants, anges déchus, Déluge : les mystères de l’humanité revisités

Et si ? Et si les anciens nous avaient transmis des savoirs enfouis qui dépasseraient la simple parabole mythique ou religieuse ?

C’est le fil conducteur vertigineux de la saga d’essais-enquêtes Atlantis & Civilisations, écrite par Patrick St Jean. À travers une méthodologie rigoureuse et multidisciplinaire, l’auteur s’engage dans une odyssée mondiale, véritable chasse aux secrets codés.

Des textes sacrés de Sumer à la Chine ancienne, des fresques de la chapelle Sixtine aux légendes de Patagonie, émergent d’étonnantes résonances universelles. Tout se passe comme si l’humanité partageait la mémoire d’un passé oublié dont nous n’aurions conservé qu’une ombre diffuse.

Ce second volet plonge au cœur d’un nouveau cold case mythologique : la rébellion des anges déchus, et le long exode des survivants civilisateurs. Une odyssée spatio-temporelle multidisciplinaire et richement illustrée, conçue comme un véritable roman policier historique à découvrir dès maintenant.

Un décodage inédit des grands mythes universels

« Dans le Livre I, Déluge, la mémoire des origines, j’auscultais les témoignages convergents de centaines de peuples ayant conservé le souvenir d’une catastrophe à l’échelle réellement planétaire, véritable apocalypse. Mais une interrogation majeure m’a taraudé : quelle cause profonde avait pu déclencher ce grand reset universel ?

Car si nous prenons un peu de recul: comment l’homme, cet être si fragile, craintif et crédule, aurait à ce point outragé Dieu que celui-ci se serait persuadé qu’il n’avait plus d’autre choix qu’une réinitialisation de son œuvre, pourtant parfaite ? » dit Patrick St Jean, qui se définit comme un « passeur de savoirs enfouis », dans la veine des Philologues et Humanistes du XVe siècle.

C’est à la résolution de cette énigme fondamentale que s’attaque le Livre II, Le dernier souffle des Géants. Le plus ancien cold case de l’humanité lève le voile sur l’universalité du mythe des Anges déchus : l’histoire de ceux qui se sont rebellés contre le créateur, qui ont émancipé et perverti l’humanité, et qui en ont payé le prix fort. Le récit, jamais perdu, d’une guerre céleste, transmis par les très rares survivants, en exode toujours plus loin vers l’est, à la recherche d’un nouvel Axis Mundi.

Une édition indépendante et immersive

Pensée comme un thriller historique vivant, la série Atlantis & Civilisations associe la précision documentaire d’un essai à la fluidité narrative d’une grande investigation. Les deux tomes forment une fresque globale, mais se lisent indépendamment : chaque lecteur peut commencer par l’un ou par l’autre. Immersifs et richement illustrés, Ils forment une invitation à devenir le détective de notre propre histoire.

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Pour faire paraître ce second tome de façon indépendante et poursuivre cette saga prévue en sept épisodes, une campagne de financement participatif est actuellement ouverte sur la plateforme Ulule jusqu'au 20 octobre 2026. Les contributeurs peuvent y réserver leur exemplaire, accéder à des contreparties exclusives et participer directement à l’émergence d’un projet littéraire affranchi des dogmes conventionnels.

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Par Projet Ulule

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