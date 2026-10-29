De l’idée au plateau : un manuel pour maîtriser la présentation du scénario

Une idée de film peut tenir en quelques mots. La transmettre à un producteur, à des comédiens et à une équipe technique exige un document précis. Avec Le Manuel technique du scénariste, Marco Stuppy aborde cette étape décisive : donner à son histoire une forme lisible, où chacun puisse comprendre ce qu’il faudra voir, entendre et mettre en scène. Les éditions LettMotif accompagnent la publication de cet ouvrage par une campagne de financement participatif sur Ulule.

Réalisateur, l’auteur part d’un constat de lecteur : des projets prometteurs peuvent être desservis par une présentation confuse. Comment distinguer une voix hors champ d’une voix off ? Introduire un personnage ? Faire apparaître un message sur un téléphone ? Signaler un retour en arrière sans perdre le lecteur ? Ces questions de rédaction ont des conséquences directes sur la compréhension d’une scène et sur sa préparation.

Le livre suit les différentes composantes du scénario : en-têtes de scènes, blocs d’action, dialogues, didascalies et transitions. Il explique comment préciser un lieu et un moment, rendre une action perceptible, ménager le rythme de la lecture ou indiquer une interruption dans une conversation. La place du son, de la musique et du silence fait également l’objet de développements spécifiques.

Cette approche se prolonge dans une boîte à outils consacrée aux situations particulières : conversations téléphoniques, langues étrangères et sous-titres, montages narratifs, textes incrustés, écrans technologiques, réalités alternatives ou jeux sur le temps et l’espace. L’enjeu reste constant : permettre au lecteur de suivre l’intention de l’auteur sans devoir déchiffrer la page.

Le manuel aborde aussi la vie du scénario au cours de la production. Versions et révisions, verrouillage des pages, codes couleur, repérage des modifications : ces dispositifs permettent aux différents collaborateurs de travailler sur un document commun et d’identifier ce qui a changé. Une dimension pratique qui rappelle combien l’écriture scénaristique s’inscrit dans une création collective.

Pour étayer ses explications, Marco Stuppy s’appuie sur des extraits de scénarios, dont ses propres textes, et sur des exemples issus du cinéma et des séries. Glossaire, gabarits de page, questions fréquentes et extrait de scénario en annexe complètent l’ensemble. Les termes anglais couramment employés sont présentés pour aider le lecteur à se repérer dans le vocabulaire technique.

Destiné aux apprentis scénaristes, aux étudiants en cinéma et aux réalisateurs qui écrivent leurs projets, ce guide place la clarté au service de la création. Il propose des outils à consulter au fil de l’écriture, lorsqu’une scène soulève une difficulté concrète de présentation.

Avec cette publication, les éditions LettMotif poursuivent leur travail autour du cinéma et de l’écriture de scénario. La campagne Ulule permet de découvrir le projet et d’accompagner sa réalisation.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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