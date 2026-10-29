De l’idée au plateau : un manuel pour maîtriser la présentation du scénario

Une bonne histoire doit aussi savoir se faire lire. Avec Le Manuel technique du scénariste, Marco Stuppy propose une boîte à outils pour transformer ses idées en un document clair, précis et exploitable par une équipe de tournage. Présentation des scènes, dialogues, flashbacks, SMS à l’écran, sons et révisions : chaque difficulté trouve des repères concrets, illustrés par des extraits de scénarios. Porté par les éditions LettMotif sur Ulule, ce guide s’adresse aux auteurs, étudiants et réalisateurs qui souhaitent maîtriser les codes de l’écriture pour l’écran.
Le 29/10/2026 à 13:30 par Projet Ulule
0 Réactions | 1 Partages
Publié le :
29/10/2026 à 13:30
0
Commentaires
1
Partages
Une idée de film peut tenir en quelques mots. La transmettre à un producteur, à des comédiens et à une équipe technique exige un document précis. Avec Le Manuel technique du scénariste, Marco Stuppy aborde cette étape décisive : donner à son histoire une forme lisible, où chacun puisse comprendre ce qu’il faudra voir, entendre et mettre en scène. Les éditions LettMotif accompagnent la publication de cet ouvrage par une campagne de financement participatif sur Ulule.
Réalisateur, l’auteur part d’un constat de lecteur : des projets prometteurs peuvent être desservis par une présentation confuse. Comment distinguer une voix hors champ d’une voix off ? Introduire un personnage ? Faire apparaître un message sur un téléphone ? Signaler un retour en arrière sans perdre le lecteur ? Ces questions de rédaction ont des conséquences directes sur la compréhension d’une scène et sur sa préparation.
Le livre suit les différentes composantes du scénario : en-têtes de scènes, blocs d’action, dialogues, didascalies et transitions. Il explique comment préciser un lieu et un moment, rendre une action perceptible, ménager le rythme de la lecture ou indiquer une interruption dans une conversation. La place du son, de la musique et du silence fait également l’objet de développements spécifiques.
Cette approche se prolonge dans une boîte à outils consacrée aux situations particulières : conversations téléphoniques, langues étrangères et sous-titres, montages narratifs, textes incrustés, écrans technologiques, réalités alternatives ou jeux sur le temps et l’espace. L’enjeu reste constant : permettre au lecteur de suivre l’intention de l’auteur sans devoir déchiffrer la page.
Le manuel aborde aussi la vie du scénario au cours de la production. Versions et révisions, verrouillage des pages, codes couleur, repérage des modifications : ces dispositifs permettent aux différents collaborateurs de travailler sur un document commun et d’identifier ce qui a changé. Une dimension pratique qui rappelle combien l’écriture scénaristique s’inscrit dans une création collective.
Pour étayer ses explications, Marco Stuppy s’appuie sur des extraits de scénarios, dont ses propres textes, et sur des exemples issus du cinéma et des séries. Glossaire, gabarits de page, questions fréquentes et extrait de scénario en annexe complètent l’ensemble. Les termes anglais couramment employés sont présentés pour aider le lecteur à se repérer dans le vocabulaire technique.
Destiné aux apprentis scénaristes, aux étudiants en cinéma et aux réalisateurs qui écrivent leurs projets, ce guide place la clarté au service de la création. Il propose des outils à consulter au fil de l’écriture, lorsqu’une scène soulève une difficulté concrète de présentation.
Avec cette publication, les éditions LettMotif poursuivent leur travail autour du cinéma et de l’écriture de scénario. La campagne Ulule permet de découvrir le projet et d’accompagner sa réalisation.
Retrouvez cette campagne sur Ulule.
DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule
Par Projet Ulule
Contact :
Plus d'articles sur le même thème
Ancienne officière de l’armée de l’Air, Cécile Mahon remet le Nautilus à flot avec aux commandes une sorcière claustrophobe, et des fae pour équipage. Elle finance sur Ulule une édition collector imprimée en France de La Forêt n’oublie pas, deuxième tome de sa trilogie Capitaine Watson. Après les ruines de la bibliothèque d'Alexandrie, cap sur Singapour, où l’autrice est allée en repérage avant l’écriture.
29/10/2026, 09:30
Jeux & Stratégie a marqué toute une génération. Le projet est aujourd’hui de la faire renaître en revue papier indépendante : une revue qui traite le jeu comme un objet culturel à part entière, au même titre que le cinéma, la littérature ou la bande dessinée. Qui part de lui pour parler de sciences, d’histoire, de culture et de société. Ni notes ni guide d’achat : des enquêtes, des analyses, des entretiens et des jeux inédits, pensés pour être joués, conservés et relus. Projet porté par la maison d’édition indépendante Les mille liens.
28/10/2026, 17:30
Après avoir cofondé le Festival du livre indépendant et politique (FLIP), Iris Delhoum & Elsa Pradier, éditrices, créent leur propre maison d’édition indépendante et engagée : les éditions Vents contraires. Cette maison s’appuie sur trois collections réunissant sciences sociales, critique politique et littérature, pour proposer un catalogue cohérent fondé sur des principes politiques solides. Projet porté Elsa Pradier et Iris Delhoum.
28/10/2026, 16:09
Et si l’une des dix-sept enfants d’Anne, reine de Grande-Bretagne, avait survécu, loin de la cour ? Et si cette fille cachée décidait de réclamer la couronne qui lui revient de droit ? Un demi-siècle plus tard, les femmes gouvernent l’Angleterre et les hommes se taisent. Mais le retour à la cour d’un mystérieux jeune homme pourrait bien bousculer tous les plans établis… Trois contre toi mêle romance, intrigue de cour et critique d’une société où le pouvoir change de mains sans cesser d’écraser. Roman young adult, dès 15 ans. Projet porté par Elisa Skye.
28/10/2026, 15:35
Faire naître un premier roman autrement : c’est le pari d’Isalis Brouet avec La Vengeance des Mimosas. À la croisée du drame familial, de la romance et du récit de résilience, ce projet littéraire explore ce que les souvenirs, les secrets et les liens familiaux laissent en nous. Pour donner vie à son livre et construire cette aventure avec ses futurs lecteurs, l’autrice a choisi le financement participatif. Sa campagne Ulule accompagne ainsi un premier roman indépendant, mais surtout une histoire qui cherche à toucher à l’intime et à laisser une empreinte. Projet porté par Isalis Brouet.
28/10/2026, 09:26
Pour la première fois, vivez la mythologie scandinave comme si vous y étiez ! Les sagas du Prélude au Ragnarök et des Chroniques du Ragnarök vous ouvrent les portes de cet univers de légende.
Au programme de notre campagne Ulule : récits mythologiques, beaux-livres, collectors et brochés illustrés, statuettes, tableaux, t-shirts et bien d’autres goodies exclusifs ! Projet porté par les Éditions Cavaliers Seuls.
27/10/2026, 16:47
Quand j’étais toute petite, j’ai promis à ma mère qu’un jour, on me lirait. J’écris depuis toujours pour mes proches, mes enfants, mes neveux et nièces, ma famille, mes amis ou pour moi. Cette année, j’ai souhaité me lancer dans une toute nouvelle aventure formidable et passionnante : être lue par vous ! Projet porté E.C. Desvignes.
27/10/2026, 15:09
La salle d’attente de la vie est un livre de développement personnel destiné aux jeunes diplômés, demandeurs d’emploi et personnes en transition ou en réinsertion professionnelle. Il parle du chômage autrement, en s’intéressant moins aux CV et aux candidatures qu’à ce qu’on ressent vraiment : perte de confiance, isolement, culpabilité, doutes et sentiment de ne plus avancer. Le livre mêle témoignage, humour, réflexions, jeux et exercices pour aider chacun à mieux vivre cette période. Projet porté par Marie Boquillon.
27/10/2026, 11:46
Rouge nuit jour est un recueil de poésie illustré qui parle sans le nommer d'un arrêt de grossesse, et questionne de façon plus générale l'existence des choses que l'on ne nomme pas. Au fil des pages, les poèmes se suspendent à une attente. L'attente se fait voyage immobile, naturellement incertain, nécessairement confiant. Projet porté par Coline Hezard, poétesse et graphiste à Lille.
26/10/2026, 17:33
Une future librairie, baptisée La Cabane à Livres, a pour ambition de construire une identité forte en insufflant une véritable âme au lieu. Elle souhaite proposer un fonctionnement moderne, une offre diversifiée, des services complémentaires innovants et une communication digitale renforcée, afin de développer pleinement son attractivité et d’assurer sa pérennité économique. Projet porté par Aurélie
Fiani.
26/10/2026, 14:22
Babouche à oreille, maison d'édition indépendante installée à Saint-Clément-de-Rivière, dans l'Hérault, fabrique des livres qui s'écoutent : un QR code dans le livre, des musiques composées pour chaque histoire, des voix d'artistes, et ni écran, ni application, ni abonnement. Ses trois nouveautés d'automne sont en précommande sur Ulule jusqu'au 5 novembre : un roman de pirates dont chaque chapitre se termine par une vraie recette, le retour d'un album très demandé sur l'art du partage, et un calendrier de l'Avent sonore pour les tout-petits, où chaque fenêtre cache une comptine plutôt qu'un chocolat. Projet porté par la maison d'édition Babouche à oreille.
26/10/2026, 14:22
Et si, avant de publier un roman, il fallait d’abord démontrer qu’il trouvera des lecteurs ? Deux anciens dirigeants d’Amazon, Jeff Belle et Nicholas Denissen, lancent Macguffin Co., un studio qui entend éprouver le potentiel commercial d’histoires encore en développement. Un premier accord avec Andrews McMeel Universal donne corps à cette formule, où le livre s’inscrit dans un ensemble plus vaste, destiné aussi aux écrans et aux jeux.
23/10/2026, 16:43
De Tintin à Astérix, de Spirou à Philémon, les héros de BD ont un air de famille. Dans Familles en cases, Numa Sadoul explore les liens entre six grandes séries : compagnons fidèles, savants, adversaires et refuges familiers composent des univers qui nous habitent encore. Adapté de son mémoire de maîtrise de 1971, ce livre révèle les premières recherches du futur interlocuteur d’Hergé et de Franquin. Les éditions LettMotif lui donnent aujourd’hui une nouvelle vie grâce à une campagne participative sur Ulule. Une invitation à redécouvrir nos familles de papier. Projet porté par Numa Sadoul et les éditions LettMotif.
23/10/2026, 13:29
Fort de plusieurs centaines de milliers de vues cumulées sur internet, d'une communauté soudée et d'une première campagne de financement réussie en 2024, Rock 'n' Roll Jungle, manga français indépendant, fait son retour avec un second tome plus mature et abouti, sans pour autant perdre ce qui faisait déjà sa singularité, son humour, son sens du détail et ses dialogues ciselés. Projet porté par Maxime Nicolas et Lucy Bernard.
23/10/2026, 09:30
Le 3 juillet 1940, quelques jours après l’armistice, la Royal Navy ouvre le feu sur la flotte française mouillée à Mers el-Kébir, en Algérie. En quelques minutes, le cuirassé Bretagne explose et sombre. Près de 1300 marins français perdent la vie au cours de cette journée qui marque durablement les relations franco-britanniques. Avec La Bataille de Mers el-Kébir, le scénariste Aubry Palouzier et le dessinateur Lucas Di Nallo ont choisi la bande dessinée pour raconter cet épisode complexe et encore méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Projet porté par Aubry Palouzier et Lucas Di Nallo.
22/10/2026, 13:05
Avec SLAVA IV, quatrième tome et conclusion du premier cycle de la série, Lukasz W. poursuit son exploration personnelle du folklore slave. Entre dark fantasy, fantastique et mythologie, le récit de Mirko et Slava fait surgir dans un monde rural des créatures issues de traditions anciennes, sans les réduire à un simple bestiaire. Ce nouveau volume confronte ses personnages à une créature ancestrale qui se nourrit des âmes humaines, tout en questionnant la notion de destin et la place de chacun dans un ordre du monde qui le dépasse. Projet porté par Łukasz W.
22/10/2026, 06:30
CONQUISTA est un roman historique d’aventure qui entraîne le lecteur au cœur du XVIe siècle, sur les traces de Francisco de Peralta, jeune hidalgo aragonais qui quitte l’Espagne en 1535 avec l’espoir de trouver dans le Nouveau Monde richesse, gloire et une vie à la hauteur de ses ambitions. De Séville à Panamá, de Lima au désert d’Atacama jusqu’à la fondation de Santiago du Chili, son voyage se transforme peu à peu en une quête profondément humaine. Nourri de faits, de lieux et de personnages historiques, CONQUISTA explore une époque où se mêlent aventure, violence, fraternité, ambition et foi. Projet porté par Franck Pertegas.
21/10/2026, 17:37
Altered Blood est une BD de science-fiction dystopique qui suit Kryo, une Altérée mi-humaine, mi-alienne, dans un monde où la Terre a disparu. Alors qu’elle choisit de protéger les siens, Kryo se lance dans une quête qui pourrait enfin révéler ses origines. Mais découvrir d’où elle vient pourrait bien bouleverser tout ce qu’elle croyait savoir sur elle-même… et sur le monde qui l’entoure. Projet porté par Romane, connue également sous le pseudonyme Holicdraw.
21/10/2026, 13:30
Après une campagne financée avec succès en 2022 pour mon premier one-shot Pilgrim, je présente mon deuxième manga, Heathen(s), dont l'histoire se déroule dans le même univers avec les mêmes personnages… qui ont un peu grandi ! On suit le parcours de Xenos, un petit garçon très doué pour la magie, ce qui va le confronter à des choix qui pourraient tout faire basculer. Heathen(s) se situe dans un univers de fiction inspiré par la Grèce antique et sa sortie est prévue pour décembre 2026. Il s'agit du deuxième préquel de ma série Aerials, prévue pour 2027. Projet porté par Shindo.
21/10/2026, 10:43
Le propriétaire d’Editis bientôt aux commandes de la Fnac ? Ce mardi 20 octobre, la Commission européenne a autorisé l’offre publique d’achat de Daniel Křetínský sur Fnac Darty, dont il détient déjà 28,5 % du capital. Si l’opération aboutit, le milliardaire tchèque contrôlera à la fois l’un des principaux groupes d’édition français et l’un des premiers vendeurs de livres du pays. La clôture de l’OPA est attendue début novembre.
20/10/2026, 16:36
À l’occasion de sa prochaine exposition, « Philippe Druillet × Enki Bilal, Des Dieux et des Hommes », le Fonds Enki Bilal, avec les Éditions Barbier, lance aujourd’hui sur Ulule la prévente du catalogue qui accompagnera l'événement. Présentée au Fonds Enki Bilal à Paris du 3 décembre 2026 au 9 mai 2027, « Des Dieux et des Hommes » réunit deux figures majeures de la bande dessinée et propose un dialogue entre leurs œuvres, leurs procédés et leurs imaginaires. Projet porté par les Éditions Barbier.
20/10/2026, 16:10
Après l'annonce de la maladie de ma fille Lila, moi, Stéphanie Lechat, j'ai choisi d’écrire pour raconter notre histoire et préserver sa mémoire. Mon livre Lila, mon amour – Le pouvoir des maux fait aujourd’hui l’objet d’une campagne de prévente sur Ulule. Lancée avec un objectif de 100 exemplaires, elle compte désormais 377 préventes à trois jours de sa clôture, le 5 octobre. Une aventure éditoriale née d’un drame intime et portée aujourd’hui par une véritable mobilisation collective. Projet porté par Stéphanie Lechat.
20/10/2026, 09:40
Tout le monde rêve, même si l’on ne s’en souvient pas. Pourtant, peu de personnes cherchent à comprendre la portée exacte de leurs rêves. Acacia Hawthorne, elle, a dû réfléchir à cette question très jeune puisque ses rêves sont prémonitoires et que cette faculté a modelé sa vie de façon très claire. Dès qu’elle a pu aider sa tante, elle a emménagé dans l’Entre-Monde, un monde au cœur de tous les mondes où règne le Temps et sa magie. Prête à prendre le relais, Acacia a commencé une petite vie tranquille entre plantes, thé et guidance d’âme égarée. Projet porté par Estelle Aster.
19/10/2026, 17:45
À partir du 1er novembre 2026, les libraires du Relay de la gare de Lyon, à Paris, perdront la possibilité de commander librement leurs ouvrages. Selon une enquête de Mediapart, Lagardère a décidé de supprimer leur accès à la plateforme de commandes, jusque-là utilisée pour compléter la sélection imposée par le siège. Un cinquième de l'espace consacré aux livres doit également être remplacé par des jouets Lego. Une réorganisation annoncée moins de trois mois après l'adoption d'une charte de pluralité éditoriale par l'enseigne.
19/10/2026, 16:32
Et si les étoiles étaient nées d’un papa qui voulait rassurer ses deux filles ? C’est l’histoire que raconte Stella et Luna, le premier album jeunesse de William Guérin, actuellement porté par une campagne de financement participatif sur Ulule. Destiné aux enfants à partir de 3 ans, ce conte mêle imaginaire et poésie pour raconter la naissance des étoiles et de la lune. Publié en indépendant, le projet associe financement participatif et engagement solidaire au profit de L’ENVOL, une association qui accompagne les enfants malades. Projet porté par William Guérin.
19/10/2026, 15:01
Les Éditions Evalou lancent sur Ulule un livre illustré inspiré de la chanson Les Séquoias de Pomme.
Après Respire de Mickey 3D et La Fièvre de Julien Doré, les Éditions Evalou poursuivent leur collection Paroles de cœur avec une nouvelle adaptation d'une chanson française engagée. Cette fois, c'est Les Séquoias, de Pomme, qui devient un album illustré. Projet porté par les Éditions Evalou.
19/10/2026, 11:24
Meurtres, disparitions, cafés chaleureux et premières envies de Noël : Edistat nous propose le classement des 50 meilleures ventes de poches, du 5 au 11 octobre 2026, offre un curieux mélange de frissons et de réconfort. Freida McFadden y occupe huit places, Laurie Gilmore fait entrer trois romances saisonnières et plusieurs classiques continuent de trouver preneur. Un panorama qui éclaire le festival Lire en poche 2026 qui se tenait la semaine passée à Gradignan (Gironde).
16/10/2026, 17:43
Les adaptations Netflix s’accompagnent souvent d’un surcroît de ventes pour les livres qui les ont inspirées. Une étude de NielsenIQ BookData consacrée au marché français repère un pic autour de la diffusion de plus de huit programmes sur dix examinés. Mais les succès audiovisuels de Bridgerton ou Lupin, affichent des écarts considérables. Et quelle part de ce regain peut-on réellement attribuer à l’écran ?
16/10/2026, 17:36
Depuis près de 10 ans, Carlotta Films sort des livres sur des cinéastes, acteurs, actrices, monteur, des films, des interviews. Avec maintenant, un rythme conséquent d’une dizaine de livres par an.
Vous n’êtes pas sans savoir les difficultés énormes, la crise que traversent les librairies, les éditeurs de livre, les magasins en redressement ou fermeture, des chaînes aux indépendants.
16/10/2026, 11:56
Lagardère Publishing a réalisé 836 millions d’euros de chiffre d’affaires au troisième trimestre 2026, en hausse de 0,9 % à données comparables. La croissance de Hachette Livre repose sur ses activités internationales, tandis que le marché français accuse un recul de 4 %. Sur neuf mois, la branche éditoriale de Louis Hachette Group atteint 2,179 milliards d’euros de revenus.
16/10/2026, 10:08
À Dijon, Tache Papier fait vivre depuis 2015 un Print Club associatif consacré aux arts graphiques et aux techniques d’impression artisanales. Sérigraphie, gravure, risographie, mais aussi édition : l’association accompagne des artistes et développe ses propres projets éditoriaux, de l’impression jusqu’au façonnage.
16/10/2026, 09:32
Après les hausses de juin et juillet, l’édition américaine continue de gagner du terrain en août 2026. Les éditeurs suivis par l’Association of American Publishers (AAP) déclarent 1,2 milliard $ de recettes nettes, soit +8,9 % sur un an. Les livres destinés au grand public progressent plus vite encore (+12,5 %), grâce notamment au papier. L’ebook recule, tandis que l’audio numérique poursuit sa croissance.
15/10/2026, 16:57
Une louve qui veut sa mort. Une armée prête à décimer des villages pour mettre la main sur lui. Avec Ce qu'il restera du Monde - tome 1 : La Louve et le Targhar, Cindy C. Teston ouvre une saga de fantasy sombre et immersive en autre tomes, au coeur des Terres du Vallère. Lancée le 25 septembre sur Ulule, la campagne de précommande a atteint son objectif en moins de deux heures et s'élève déjà à 241%, débloquant plusieurs enrichissements pour les différentes éditions du roman. Projet porté par Cindy C. Teston.
15/10/2026, 13:30
Le Grimoire Vagabond est un café-librairie itinérant installé dans un bus à impériale entièrement transformé. Né en Alsace, le projet veut faire voyager les livres, le café et les rencontres jusque dans les villages, marchés et événements. Plus qu’un commerce mobile, il imagine un lieu chaleureux, curieux et vivant, où l’on vient lire, échanger, découvrir et prendre le temps. Après près de deux ans de travaux, le bus est aujourd’hui en phase finale d’aménagement avant de prendre la route, avec l’ambition de rendre la culture plus mobile, plus proche et plus conviviale. Projet porté par Guillaume Talon.
15/10/2026, 09:30
La Ligue des Écrivaines Extraordinaires est un projet littéraire simple : mettre en scène, lors d'un court roman, l'affrontement entre une autrice bien réelle et un monstre issu de la littérature fantastique. Projet porté par Les éditions Askabak.
14/10/2026, 16:33
Et si la romance ne se contentait plus de faire battre les cœurs ? Auteure indépendante, Caro M. a fait de la « Romaction » sa signature : des histoires où sentiments, action et suspense s’entremêlent. Ses romans explorent des univers très différents, du romantic suspense à la dark romance, avec un même fil rouge : des intrigues atypiques, des personnages marquants et cette envie de surprendre le lecteur jusqu’à la dernière page. Projet porté par Caro M.
14/10/2026, 15:33
Autres articles de la rubrique Métiers
En Occitanie, plus d’un tiers des librairies sont implantées en zone rurale. Leur présence contribue à la vie culturelle locale, mais leur situation économique apparaît plus fragile qu’ailleurs en France. Une étude publiée ce 22 octobre révèle des chiffres d’affaires inférieurs à la moyenne nationale, des stocks plus difficiles à financer et une forte dépendance au tourisme. Avec, pour les professionnels, une question : comment maintenir une activité à l’année lorsque les clients sont dispersés et les ventes très saisonnières ?
29/10/2026, 11:40
Le marché italien de la bande dessinée retrouve le chemin de la croissance. Sur les neuf premiers mois de 2026, les ventes ont progressé de 14,9 %, atteignant 68,3 millions d’euros. Dans les circuits commerciaux étudiés, un livre imprimé acheté sur dix est désormais une BD. Présentés ce 28 octobre à Lucca Comics & Games, les chiffres de l’Association italienne des éditeurs (AIE) témoignent également du poids des acquisitions des bibliothèques publiques dans ce redressement.
28/10/2026, 16:50
HarperCollins fermera son entrepôt de Buffalo, dans l'État de New York, début 2028. Le groupe américain entend regrouper la distribution de ses titres nord-américains dans un nouveau centre logistique de près de 149.000 m², situé à Brownsburg, dans l'Indiana. Les premiers transferts de livres sont prévus dès l'été 2027. L'investissement, annoncé l'an dernier, doit notamment renforcer les capacités d'expédition de l'éditeur, qui table sur plus de 300 millions d'exemplaires par an.
28/10/2026, 16:22
En plein débat parlementaire autour du projet de loi de finances pour l'année 2027, un collectif d'une soixantaine d'organisations du livre et de la lecture a livré un plaidoyer, afin de convaincre le gouvernement d'augmenter le niveau des crédits dédiés au secteur. Une initiative qui a vocation à se prolonger en vue des prochaines échéances électorales.
28/10/2026, 16:02
Les auteurs et éditeurs concernés par le règlement de 1,5 milliard de dollars conclu avec Anthropic devraient recevoir leurs premières indemnités pendant la semaine du 23 novembre 2026. Un document judiciaire, signalé le 26 octobre, précise également que les notifications relatives au partage des sommes doivent être envoyées au plus tard le 13 novembre. Reste une difficulté majeure : tous les ayants droit ne s’accordent pas encore sur la répartition des compensations.
28/10/2026, 16:00
Après la liquidation judiciaire de Makassar, Mahô Éditions officialise son arrivée chez Média Diffusion. Depuis le 1er octobre 2026, les libraires peuvent commander l'intégralité de son catalogue auprès des représentants du nouveau diffuseur. La distribution, déjà assurée par MDS, reste inchangée. Une transition importante pour la maison spécialisée dans les mangas et les light novels, dont le programme éditorial a été perturbé ces derniers mois.
28/10/2026, 15:09
Exclusif - Député La France insoumise du Val-d'Oise, Aurélien Taché souhaite « défendre et favoriser l’emploi de la langue française, notamment dans l’espace public » par une proposition de loi déposée ce mardi 27 octobre. Son texte avance plusieurs mesures pour y parvenir, comme l'obligation d'utiliser le français dans la publicité par voie électronique ou sur la voie publique, ou le développement de l’enseignement du français à l’étranger.
28/10/2026, 12:58
L'écrivain, éditeur et traducteur turc Cem Akaş est mort ce mercredi 28 octobre 2026, à l'âge de 58 ans. Directeur éditorial de la maison Can Yayınları depuis 2018, il avait consacré plus de 30 ans aux livres, entre romans expérimentaux, traductions et responsabilités éditoriales. Sa disparition survient neuf jours après celle de son fils, âgé de seulement 19 ans.
28/10/2026, 12:44
Un livre écrit avec une intelligence artificielle mérite-t-il encore d'être considéré comme de la littérature ? Pour une majorité des Français interrogés, la réponse est non. Selon une enquête Ipsos bva – CESI école d'ingénieurs publiée ce 28 octobre, 92 % souhaitent que tout recours à l'IA dans la rédaction d'un ouvrage soit signalé sur sa couverture. Des résultats dévoilés à quelques jours du prix Goncourt, alors que l'affaire Thélyson Orélien a précipité les interrogations des éditeurs et des jurys littéraires.
28/10/2026, 11:31
Le 17 octobre dernier, en marge de manifestations contre la vie chère et pour la défense de conditions dignes d'enseignement, des dégradations et pillages de magasins ont eu lieu dans certaines villes. Un décret du gouvernement met en place, pour les commerces touchés de moins de 250 salariés, une prise en charge exceptionnelle de l’activité partielle, du 17 octobre 2026 au 31 janvier 2027.
28/10/2026, 09:45
Le journaliste, éditeur et essayiste Antoine Spire est mort le lundi 26 octobre 2026, à l'âge de 80 ans. Ancien président du PEN Club français, de 2020 à 2023, il avait consacré une grande partie de sa vie à la défense de la liberté d'expression, à la transmission des savoirs et au débat intellectuel. Le monde des lettres perd également une voix familière de France Culture, où il avait travaillé pendant plus de 20 ans.
27/10/2026, 17:45
En novembre 1966, la crue de l'Arno submergeait une partie de Florence et endommageait plus d'un million de documents conservés à la Bibliothèque nationale centrale. Soixante ans plus tard, l'établissement ouvre exceptionnellement, les 3 et 4 novembre, les espaces les plus durement touchés. Deux soirées pour revenir sur la catastrophe, mais aussi sur les opérations qui se poursuivent afin de rendre accessibles des milliers d'ouvrages sauvés des eaux.
27/10/2026, 16:26
L'Authors Guild, organisation américaine de défense des écrivains, rejoint la mobilisation internationale contre un possible assouplissement du droit d'auteur australien au profit des entreprises d'intelligence artificielle. Elle redoute que celles-ci puissent entraîner leurs modèles sur des livres protégés sans autorisation préalable. Canberra assure pourtant avoir écarté une exception générale. Entre les engagements officiels et les pistes encore discutées, auteurs et éditeurs exigent des garanties.
27/10/2026, 12:36
Le mangaka japonais Tetsuya Chiba, né en 1939, est décédé le 22 octobre dernier, à l'âge de 87 ans, indiquent les éditions Glénat, qui publient en France Ashita no Joe, série cosignée avec le scénariste Asao Takamori. Outre cette œuvre très bien accueillie, qui se déroule dans l'univers de la boxe, Tetsuya Chiba est aussi l'auteur d'autres mangas sportifs.
27/10/2026, 11:20
Sept cartes Pokémon achetées pendant son enfance, puis revendues plus de vingt ans après : c'est ainsi que Johannes Feifel a contribué à financer sa librairie. Depuis le 1er octobre 2026, ce professionnel du livre accueille les lecteurs à Ratisbonne, en Allemagne, dans une boutique consacrée principalement à la fantasy et à la romantasy. Avec ses murs vert jade, ses lustres et ses rayonnages noirs, Der Bücherdrache entend faire entrer les visiteurs dans l'univers de leurs lectures.
26/10/2026, 17:18
La bibliothécaire Claire Tailliart est décédée le 20 septembre 2026, à l'âge de 58 ans, des suites d'une longue maladie, nous apprend l'Association des bibliothécaires de France (ABF). Ancienne présidente de son groupe régional normand, de 2015 à 2021, elle avait notamment exercé au sein des bibliothèques universitaires du Havre.
26/10/2026, 16:29
Exclusif - Ce 26 octobre avait lieu, au Tribunal des Activités économiques de Paris, une audience consacrée au redressement judiciaire du groupe Gibert, qui portait plus précisément sur la période d'observation. Un nouveau rendez-vous a été fixé au 7 décembre prochain, en raison d'éléments d'analyse, fournis par la direction, jugés peu fiables par les administrateurs...
26/10/2026, 16:27
L'écrivain français René Belletto est mort ce dimanche, à l'âge de 81 ans, partagent les éditions P.O.L. Auteur de romans noirs et fantastiques, il avait notamment remporté le prix Femina et le prix du Livre Inter en 1986 pour L'Enfer. Une œuvre traversée par l'angoisse, l'humour et la musique.
26/10/2026, 16:06
À Winterthour, la papeterie Schoch restera à la même adresse, sous la même enseigne. Mais, après quatre générations dans la famille fondatrice, elle passe dans le giron d'Orell Füssli Thalia. Le groupe de librairies suisse a annoncé son acquisition le 23 octobre, ajoutant à son réseau un commerce installé depuis 1882 dans la vieille ville. Les dix salariés doivent conserver leur emploi, tandis que Karin Schoch, l'actuelle propriétaire, accompagnera la reprise jusqu'en février 2027.
26/10/2026, 15:00
Exclusif — Interrogée sur les possibilités accordées par la législation européenne en matière de répartition et d'utilisation des droits collectés par les organismes de gestion collective, la Cour de Justice de l'Union européenne a rendu son analyse le 22 octobre dernier. Si une partie des sommes peut financer des services sociaux, culturels et éducatifs à destination des titulaires de droits uniquement, les « irrépartissables », pour leur part, peuvent être fléchés vers des actions aux publics plus larges.
26/10/2026, 11:26
À Vancouver, la poésie pourrait bientôt quitter les transports en commun. Depuis 1996, le programme Poetry in Transit permet aux voyageurs de découvrir des textes d’auteurs de Colombie-Britannique pendant leurs déplacements. Mais le retrait annoncé du financement de TransLink menace cette initiative culturelle, qui célèbre précisément son trentième anniversaire. Écrivains et éditeurs se mobilisent pour empêcher sa disparition, désormais envisagée à l’issue de la saison 2026-2027.
26/10/2026, 09:00
Depuis les années 1960, une bibliothèque scientifique de Kansas City serait le théâtre de phénomènes étranges. Lumières qui s’éteignent, coups inexpliqués, messages sur des tableaux noirs : la Linda Hall Library raconte l’histoire d’un supposé fantôme français, mort dans les Alpes au XVIIe siècle. Son nom, André Dettonville, renvoie curieusement à Blaise Pascal. De quoi nourrir une légende que l’établissement a choisi de remettre à l’honneur à l’approche d’Halloween.
26/10/2026, 08:30
Une semaine après avoir lancé une charte internationale destinée à encadrer l’intelligence artificielle dans les industries créatives, la Society of Authors fait marche arrière. L’organisation britannique, qui défend les intérêts des écrivains, illustrateurs et traducteurs, a annoncé son retrait le 21 octobre, après les critiques de ses adhérents. Un revers pour un dispositif censé protéger les créateurs face aux usages de l’IA générative.
26/10/2026, 08:00
D'ici septembre 2028, les écoles géorgiennes doivent adopter un manuel commun pour chaque matière et niveau d'enseignement. Une réforme déjà votée par le Parlement, qui confie au ministère de l'Éducation la production des ouvrages. L'Union internationale des éditeurs appelle les autorités à revenir sur cette décision, dénonçant une menace pour la liberté de publier, la diversité pédagogique et l'avenir de l'édition scolaire.
25/10/2026, 15:07
Aux États-Unis, les membres d'un conseil scolaire de Floride ne pourront pas invoquer leur fonction pour échapper aux questions sur les livres écartés de leurs bibliothèques. Dans un arrêt rendu le 19 octobre, une cour fédérale d'appel estime que ces suppressions relèvent de décisions administratives, et non législatives. Une victoire procédurale pour PEN America, Penguin Random House et plusieurs écrivains, engagés depuis 2023 contre des restrictions d'accès à la lecture.
25/10/2026, 14:34
Plus de femmes aux postes de direction, des conditions de travail équitables et une meilleure visibilité des autrices : ONU Femmes et l'Association internationale des éditeurs (IPA) ont lancé un engagement mondial pour faire progresser l'égalité dans le secteur du livre. Présentée à la Foire de Francfort, l'initiative réunit déjà 17 organisations. Reste à savoir comment les intentions se traduiront dans les pratiques des maisons signataires.
24/10/2026, 15:44
Donner son nom à un personnage du prochain roman de Margaret Atwood, Zadie Smith ou Ian McEwan : l'occasion ne se présente pas tous les jours. Ces trois écrivains participent à une vente caritative organisée par l'association britannique Freedom from Torture, au profit des survivants de la torture. Les enchères débuteront le 28 octobre, avant un festival littéraire prévu le 11 novembre à Londres. Une formule que certains auteurs connaissent déjà très bien.
24/10/2026, 15:29
Trois heures pour contempler des pages vieilles de plus de mille ans. Le 9 octobre, la Bibliothèque nationale Saints-Cyrille-et-Méthode, à Sofia, a exceptionnellement présenté plusieurs pièces du Xe siècle, dont un évangéliaire arménien daté de 966. Une ouverture au public réduite au strict minimum : ces parchemins supportent difficilement les variations de température et d'humidité.
24/10/2026, 15:16
En 1985, Maya Angelou assurait que William Shakespeare était « une femme noire ». Une formule qui trouve aujourd’hui un écho à la Folger Shakespeare Library, à Washington. Depuis le 16 octobre, manuscrits, éditions anciennes et archives théâtrales racontent comment des générations de femmes noires ont lu, joué et réinventé son œuvre.
24/10/2026, 09:34
Dans un nouvel essai publié le 21 octobre 2026, J.K. Rowling présente l'activisme transgenre comme un mouvement « élitiste », imposé aux classes populaires par les institutions. L'autrice de Harry Potter promet également de poursuivre le financement de procédures judiciaires. Mais plusieurs de ses accusations reposent sur des généralisations peu étayées...
23/10/2026, 18:00
En 2018, la Fédération SUD Collectivités Territoriales (SUD CT) avait publié un Dictionnaire militant pour les bibliothécaires, devenu, quelques années plus tard, le Dictionnaire militant pour les bibliothécaires et la défense de la lecture publique. Quelques termes et définitions viennent s'y ajouter, et, pour certains, rendent compte d'une ambiance un peu morose...
23/10/2026, 16:29
Exclusif - À l'Assemblée nationale, l'examen du projet de loi de finances 2027 bat son plein. Le gouvernement, qui présente un budget une nouvelle fois austéritaire, met en avant l'indispensable rigueur et la baisse du déficit, tout en se montrant très timoré sur la perspective de nouvelles recettes. Dans le domaine du livre, des amendements déposés par Sarah Legrain (La France insoumise, Paris) proposent de taxer le chiffre d'affaires des groupes éditoriaux et des plateformes, mais aussi les ouvrages pilonnés, afin de soutenir les librairies et éditeurs indépendants.
23/10/2026, 13:06
L'écrivain japonais Ryû Murakami, auteur de Bleu presque transparent et des Bébés de la consigne automatique, est mort le 17 octobre dernier, à 74 ans. Sexe, drogue, violence, révolte : pendant cinquante ans, ses romans ont raconté la colère d'une jeunesse qui ne trouvait plus sa place dans la société. Une disparition qui trouve un écho particulier dans le climat de contestation que traverse aujourd’hui la France.
23/10/2026, 11:59
La Commission d'enrichissement de la langue française, chargée de faciliter l'usage du français dans tous les domaines, s'est penchée sur le domaine du nucléaire. Un champ éminemment technique, pour lequel la précision des termes et la bonne communication peuvent éviter un accident de grande ampleur...
23/10/2026, 11:39
En mars dernier, l'État avait lancé un premier appel au mécénat d'entreprise pour l'acquisition d'archives inédites de Marcel Proust, mises en vente par les héritiers de l'auteur et confiées à la maison Sotheby's. 4,96 millions € étaient visés à l'époque, le montant est désormais fixé à 5,1 millions €.
23/10/2026, 09:30
Top ArticlesQui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? Rebecca Yarros met les bons sentiments en tête des ventes de livres “Shakespeare était une femme noire” : quatre siècles et demi d’histoire littéraire à Washington Thélyson Orélien : la Fnac réexaminera la situation, Grasset ridiculisé
Commenter cet article