Les quatre finalistes du Prix Jean Giono 2026 révélés

Réuni chez Drouant, à Paris, le jury présidé par Paule Constant, membre de l'Académie Goncourt, a procédé à un dernier écrémage. Après 16 ouvrages retenus début septembre, puis huit romans sélectionnés le 7 octobre, seuls quatre titres peuvent encore prétendre à la distinction.

Les quatre finalistes du Prix Jean Giono 2026 :

Ananda Devi, Chronique d'un royaume perdu (Grasset) :

Pierre Ducrozet, Eden (Actes Sud)

Jean-Yves Jouannais, Une forêt (Albin Michel)

Anne Percin, Eugénie sous les bombes (Buchet-Chastel) :

Quatre écrivains quittent donc la compétition : Claudie Gallay avec La Promesse des chiens (Le Cercle ouvert), Olivier Grondeau avec Joseph dans la nuit (L'Iconoclaste), Camille Pascal avec Le Bal des foudroyés (Robert Laffont) et Olivier Truc avec Base Toundra (Métailié).

Créé en 1990, le Prix Jean Giono distingue chaque année un ouvrage écrit en français accordant une large place à l'imagination. Il entend ainsi récompenser le meilleur « raconteur d'histoires », dans l'esprit de l'œuvre de l'auteur du Hussard sur le toit. Le prix est doté de 10.000 € et parrainé par la Fondation Jan Michalski.

Autour de Paule Constant, le jury réunit Metin Arditi, Tahar Ben Jelloun, également membre de l'Académie Goncourt, David Foenkinos, Franz-Olivier Giesbert, Sylvie Giono, Robert Kopp, Emmanuelle Lambert, Vera Michalski, Étienne de Montéty et Marianne Payot.

En 2025, le Prix Jean Giono avait été attribué à l'écrivain belge Antoine Wauters pour Haute-Folie (Gallimard), dès le premier tour du scrutin. Son successeur sera connu le mardi 10 novembre.

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Par Hocine Bouhadjera

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