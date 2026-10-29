Une ancienne officière remet le Nautilus à flot, entre magie et mémoire des violences

Et si le Nautilus naviguait encore, habité par des créatures magiques et commandé par une sorcière claustrophobe ? Avec Capitaine Watson, Cécile Mahon imagine une trilogie de fantasy d’aventure maritime où l’héritage de Jules Verne rencontre les fae et les commandos contemporains. Elle lance sur Ulule le financement d’une édition collector imprimée en France de son deuxième tome, La Forêt n’oublie pas.

Dans cette fantasy d’aventure maritime, créatures magiques et commandos français affrontent une organisation qui réduit le merveilleux en esclavage. Entre humour, magie et action, le roman interroge la loyauté, l’exploitation du vivant et la mémoire des violences.

Après une première expédition dans les ruines de la bibliothèque d’Alexandrie, le sous-marin met le cap sur Singapour. Objectif : délivrer la sœur d’une membre de l’équipage. Pour mener cette mission, soldats français et créatures féeriques doivent coopérer malgré leurs méfiances réciproques. Mais derrière le sauvetage se dévoile un système qui capture les êtres magiques, transforme leurs capacités en armes et asservit jusqu’aux morts.

Quand le merveilleux devient une marchandise

La magie n’est pas seulement, ici, une promesse d’évasion. Elle est aussi une richesse que certains s’arrogent le droit d’exploiter. Créatures mises en cage, corps modifiés, esprits privés de liberté : le roman explore ce qui arrive lorsque des êtres ne sont plus considérés comme des personnes, mais comme des ressources. Face à cette violence, les personnages doivent choisir qui protéger, à quel prix et au nom de quelle loyauté.

Cette réflexion traverse aussi les relations au sein du groupe. Comment commander sans tout contrôler ? Faire confiance après une trahison ? Continuer à protéger les autres lorsque son propre corps devient étranger ? L’aventure conserve ses échanges mordants, ses alliances improbables et ses réserves de thé à la marmelade d’orange. L’humour n’efface pas la gravité : il permet aux personnages de lui résister.

Singapour, au-delà du décor

Avant d’écrire ce deuxième volume, Cécile Mahon s’est rendue à Singapour pour effectuer des repérages. Elle en a profité pour approfondir sa connaissance de l’histoire de la cité-État et de ses enjeux sociaux et politiques contemporains, notamment la place des libertés démocratiques et les conditions de vie et de travail des travailleurs immigrés.

Cette exploration nourrit un Singapour romanesque où les façades prospères côtoient des lieux de captivité dissimulés. Dans une ancienne plantation fictive, les fantômes donnent une présence aux violences accumulées au fil des générations. La forêt du titre n’est donc pas seulement un terrain d’aventure : elle conserve ce que les vivants voudraient oublier. Le surnaturel devient une manière d’interroger la mémoire et l’invisibilisation des victimes.

Un parcours singulier, un choix éditorial concret

Diplômée en littérature japonaise et en géopolitique de l’Asie, Cécile Mahon a été officière dans l’Armée de l’Air avant de se consacrer aux mots. Autrice et traductrice littéraire, elle publie de la fiction depuis 2017. Son parcours entre plusieurs pays et plusieurs métiers trouve un écho dans une série attentive aux rencontres entre cultures, aux responsabilités du commandement et aux solidarités qui se construisent dans l’épreuve.

En 2021, elle fonde Allure Éditions. Pour La Forêt n’oublie pas, le financement participatif répond à une volonté concrète : développer une alternative aux grandes plateformes d’impression à la demande, comme Amazon KDP, et financer avec les lecteurs une édition collector réalisée avec un imprimeur et des illustratrices françaises. Une façon de relier liberté créative, choix de fabrication et relation directe avec le public.

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Par Projet Ulule

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