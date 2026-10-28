Anthropic : les premiers paiements aux auteurs attendus fin novembre

Les premiers versements du règlement Anthropic se rapprochent, mais leur calendrier vient d’être modifié. Dans un document transmis à la justice fédérale américaine le 23 octobre, les parties ont indiqué que les notifications concernant les répartitions acceptées seraient adressées aux demandeurs au plus tard le 13 novembre. Une première distribution des indemnités doit suivre pendant la semaine du 23 novembre.

L’information a été révélée par Publishers Lunch. Elle actualise une précédente échéance, qui envisageait le début des paiements au plus tard le 15 novembre, alors que le site officiel du règlement mentionnait encore cette date au 28 octobre. Le nouvel échéancier, rapporté à partir du dépôt judiciaire, n’avait donc pas été répercuté sur l’ensemble des informations mises à disposition des bénéficiaires.

Un accord à 1,5 milliard $, des milliers de bénéficiaires

La procédure trouve son origine dans le recours collectif Bartz v. Anthropic, engagé par des auteurs américains contre l’entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle. Le litige portait notamment sur l’utilisation de copies non autorisées de livres pour constituer des ressources destinées à l’entraînement de ses modèles.

Anthropic a accepté de verser 1,5 milliard de dollars pour régler les réclamations couvertes par l’accord. Celui-ci a reçu l’approbation définitive du tribunal fédéral le 20 juillet 2026, comme le confirme l’administrateur du règlement.

L’enveloppe concerne 482.460 ouvrages. Leur nombre ne correspond cependant pas à celui des personnes susceptibles d’être indemnisées : un même livre peut faire intervenir plusieurs titulaires de droits, notamment son auteur et son éditeur.

Nous avions d'ailleurs consacré un récent article aux difficultés de partage, car l’accord financier ne règle pas, à lui seul, la répartition entre les différents bénéficiaires. Pour chaque titre, il faut déterminer qui détenait les droits pertinents et quelle proportion de l’indemnité peut lui revenir. Dans certains cas, plusieurs parties se sont déclarées pour le même ouvrage, avec des pourcentages qui ne concordent pas. Et, à toutes fin utiles, rappelons que l'accord concerne des autrices et auteurs, partout dans le monde – Musso, Dicker ou encore Nothomb et Albert Camus, par exemple.

Des droits à établir avant de verser l’argent

Les désaccords peuvent concerner des contrats d’édition, des cessions de droits ou leur retour à l’auteur. Une maison peut revendiquer une part de la somme alors qu’un écrivain considère avoir récupéré les prérogatives nécessaires pour la percevoir.

Le règlement prévoit des mécanismes de répartition et de résolution de ces différends. Pour certains ouvrages non éducatifs, un partage par moitié entre auteur et éditeur constitue la règle simplifiée applicable, sous réserve des dispositions et justifications prévues par l’accord. Les livres éducatifs, pour lesquels les relations contractuelles peuvent être différentes, font l’objet de modalités particulières.

L’administrateur a commencé à transmettre les relevés de réclamations consolidées entre le 2 et le 4 septembre 2026. Ces notifications permettent aux personnes concernées d’examiner les demandes associées à leurs ouvrages et, si nécessaire, de produire des documents supplémentaires.

Initialement fixé à trente jours, le délai accordé pour présenter ces éléments a été porté à soixante jours. Cette prolongation ne ferme pas pour autant la procédure : le site officiel précise que certains différends pourront nécessiter davantage de temps.

Les sommes correspondant aux ouvrages dont les droits restent contestés ne feront pas partie de la première distribution. Elles seront conservées temporairement dans le fonds de règlement, jusqu’à ce que leur attribution puisse être déterminée.

Des modifications examinées manuellement

Le nouveau document judiciaire apporte aussi une précision pratique. Les informations modifiées sur le portail de répartition ne sont pas immédiatement actualisées à l’écran : elles doivent d’abord faire l’objet d’une vérification manuelle.

Cette particularité a conduit à autoriser l’ajout de messages explicatifs destinés aux utilisateurs. Une correction qui n’apparaît pas aussitôt dans le dossier consultable n’a donc pas nécessairement été ignorée. Pour les auteurs et éditeurs qui ont déposé une réclamation, cette étape est loin d’être secondaire. L’indemnisation dépend non seulement de la reconnaissance de leur droit, mais également de l’exactitude des données nécessaires au versement.

Le règlement prévoit enfin que les paiements seront effectués selon les modalités choisies lors du dépôt de la demande. Les bénéficiaires doivent signaler toute modification de leurs coordonnées, notamment lorsqu’ils ont opté pour un règlement par chèque. L’échéance de novembre concerne ainsi les dossiers dont la répartition est établie et pour lesquels toutes les informations requises ont été fournies. Les autres suivront des distributions ultérieures, à mesure que les contestations auront été résolues.

Crédits photo : Alexander Grey, CC 0

Par Clément Solym

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