En Italie, un livre vendu sur dix est une BD : le marché bondit de 14,9 %

Après une année 2025 moins favorable, le neuvième art italien reprend de la vigueur. Entre janvier et septembre 2026, quelque 7,1 millions d’exemplaires ont été écoulés dans les librairies généralistes, les boutiques en ligne et les rayons livres des supermarchés. Soit 12,4 % de plus qu’un an auparavant, selon les données NielsenIQ BookData présentées par l'AIE.

Le chiffre d’affaires atteint 68,3 millions d’euros, contre 59,5 millions sur la même période de 2025. Avec une progression de 14,9 %, la BD fait nettement mieux que l’ensemble du marché du livre, en hausse de 3,2 %. Elle devance également la jeunesse (+9,1 %), la littérature étrangère (+6,9 %) et la fiction italienne (+4,9 %).

Son poids dans les achats se renforce : 10,1 % des exemplaires vendus relèvent désormais de la bande dessinée, contre 9,2 % en 2025. En valeur, sa part de marché passe de 6 % à 6,7 %.

Un rebond après le recul de 2025

La comparaison avec les années précédentes mesure l’ampleur du chemin parcouru. En 2019, avant la pandémie, les ventes représentaient 20,1 millions d’euros pour environ 2,1 millions d’exemplaires. Sept ans plus tard, les dépenses ont augmenté de 239,4 %, tandis que les volumes progressaient de 229,3 %.

Cette expansion n’a cependant pas été continue. En 2024, le secteur avait atteint 62,6 millions d’euros, avant de retomber à 59,5 millions l’année suivante. Le nombre d’exemplaires écoulés avait lui aussi diminué, de 6,5 à 6,3 millions. Un tassement que nous avions documenté en octobre 2025, alors que le marché pesait déjà près de trois fois son niveau de 2019.

Le roman graphique tire particulièrement son épingle du jeu. Ses recettes progressent de 34,8 % sur un an, et les quantités vendues de 38,4 %. Il représente désormais 23,3 % du chiffre d’affaires de la BD, contre 19,9 % en 2025.

Le manga reste néanmoins le premier contributeur au marché : 55,2 % des dépenses et surtout 73 % des exemplaires achetés. Ses ventes augmentent de 11,7 % en valeur. Les ouvrages destinés aux 6-13 ans gagnent, eux, 6,7 %, tandis que les bandes dessinées en strips reculent de 6,8 %.

Les bibliothèques font travailler les librairies

Derrière ce redressement, l’AIE insiste sur le rôle du fonds public consacré aux acquisitions des bibliothèques. Doté de 60 millions d’euros, ce dispositif avait déjà suscité environ 35 millions d’euros d’achats entre janvier et avril 2026, selon les informations présentées au Salon du livre de Turin.

Son influence se retrouve particulièrement dans les librairies indépendantes. Au premier semestre, leurs ventes de BD ont bondi de 36 % en valeur, à 4 millions d’euros, contre 2,9 millions un an plus tôt. Les quantités progressent de 31,2 %, passant de 239.000 à près de 314.000 exemplaires.

Aucune autre catégorie éditoriale n’affiche une croissance comparable dans ces établissements, dont l’activité globale augmente de 13,5 % en chiffre d’affaires. Le roman graphique y réalise une performance remarquable, avec une hausse de 64,9 %. Le manga gagne 34,6 % et les publications pour la jeunesse 18,4 %.

Pour Emanuele Di Giorgi, délégué de l’AIE pour les comics et les romans graphiques, cette évolution récompense le travail des éditeurs sur leurs catalogues. Elle confirme également, estime-t-il, que la BD n’est plus considérée comme un genre « minoritaire ».

L’association souhaite désormais que les pouvoirs publics prolongent cet effort. « Nous demandons au gouvernement de confirmer et de pérenniser le bonus bibliothèques pour les années à venir », déclare Emanuele Di Giorgi, qui espère voir ces acquisitions renforcer l’attractivité des établissements et encourager la lecture dans toutes les catégories de la population.

Moins de nouveautés, sans hausse générale des prix

La reprise commerciale intervient pourtant après une réduction de la production éditoriale. En 2025, les maisons italiennes ont publié 3.339 nouveautés de bande dessinée, contre 3.494 en 2024, soit une baisse de 4,4 %. Ce niveau demeure néanmoins supérieur de 6,1 % à celui de 2019.

Les prix moyens des exemplaires vendus connaissent, pour leur part, des évolutions contrastées. Celui du manga s’établit à 7,32 €, en hausse de 1,4 %, tandis que le roman graphique descend à 18,23 € (-2,6 %). Les titres jeunesse restent pratiquement stables, à 14,07 €.

Reste une limite importante : les statistiques présentées ne couvrent pas l’intégralité du marché italien. Les quelque 400 librairies spécialisées en bande dessinée du pays, les kiosques, certains petits commerces ou encore les ventes réalisées lors des festivals échappent au panel. Les livres numériques en sont également exclus.

L’AIE ne distingue pas non plus, dans ses résultats globaux, la part exacte des achats effectués pour les bibliothèques. Si leur contribution au rebond apparaît dans l’analyse de l’association, les données disponibles ne permettent pas de mesurer précisément ce qu’aurait été la progression des ventes sans ce soutien public.

L'étude complète est disponible en consultation et/ou téléchargement ci-dessous :

Crédits photo : Salon du livre de Turin - ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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