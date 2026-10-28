La BnF archive Internet depuis 30 ans : 64 milliards de pages conservées

Créé en 1537 par François Ier, le dépôt légal permet à la BnF de conserver la production éditoriale française. Avec l'essor d'Internet, cette mission s'est étendue aux contenus en ligne, souvent éphémères. Dès 1996, la bibliothèque commence à constituer des archives du web, avant que la loi DADVSI de 2006 n'inscrive cette mission dans le cadre légal.

La collecte repose sur des robots, complétés par une sélection de sites réalisée par les bibliothécaires. Impossible de tout archiver : la BnF combine donc des collectes larges et des campagnes ciblées, notamment en fonction de l'actualité.

Chaque année, près de 6 millions de sites et 4 milliards de pages sont collectés. Les archives réunissent désormais 64 milliards de pages web, soit environ 2 800 téraoctets de données.

Des archives pour comprendre notre époque

Ces collections permettent de retrouver des contenus disparus, mais aussi de documenter des événements politiques et sociaux. La BnF archive notamment le web électoral depuis 2002 et a constitué, dès janvier 2020, des collections consacrées à la pandémie de Covid-19.

Les Skyblogs font également l'objet de recherches depuis 2023, dans le cadre d'un partenariat avec l'École nationale des chartes. Les archives intéressent ainsi des chercheurs en histoire des médias, en sciences politiques, en littérature ou encore dans le domaine de la santé.

La consultation s'effectue dans les espaces de recherche de la BnF et dans des bibliothèques partenaires. Les documents peuvent être retrouvés principalement à partir d'une adresse web et d'une date, tandis que des recherches par mots-clés et des parcours thématiques permettent d'explorer une partie des collections.

Le dépôt légal numérique en préparation

La conservation du web ne suffit plus à couvrir l'ensemble de la production numérique. De nombreux documents existent désormais sous forme dématérialisée sans être publiés sur un site Internet.

Depuis 2012, la BnF adapte ses dispositifs pour prendre en charge ces contenus. La loi Darcos du 30 décembre 2021 a instauré le dépôt légal des documents numériques, dont la mise en œuvre complète est prévue pour 2027.

Pour revenir sur trois décennies d'archivage et réfléchir à l'avenir de ces collections, la BnF organise le colloque « La mémoire du futur – 30 ans des collections du dépôt légal du web (1996-2026) », le vendredi 20 novembre 2026, sur son site Richelieu, à Paris.

Crédits photo : Consultation des Archives de l’internet, 2016 © Guillaume Murat / BnF

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com