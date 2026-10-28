La BnF archive Internet depuis 30 ans : 64 milliards de pages conservées

Sites disparus, anciens blogs, traces de grandes crises : depuis 1996, la Bibliothèque nationale de France (BnF) archive le web français pour en préserver la mémoire. Trente ans après les premières collectes, ses collections comptent 64 milliards de pages. Un patrimoine numérique que l'institution entend continuer à développer.
Le 28/10/2026 à 15:54 par Dépêche
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28/10/2026 à 15:54
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Créé en 1537 par François Ier, le dépôt légal permet à la BnF de conserver la production éditoriale française. Avec l'essor d'Internet, cette mission s'est étendue aux contenus en ligne, souvent éphémères. Dès 1996, la bibliothèque commence à constituer des archives du web, avant que la loi DADVSI de 2006 n'inscrive cette mission dans le cadre légal.
La collecte repose sur des robots, complétés par une sélection de sites réalisée par les bibliothécaires. Impossible de tout archiver : la BnF combine donc des collectes larges et des campagnes ciblées, notamment en fonction de l'actualité.
Chaque année, près de 6 millions de sites et 4 milliards de pages sont collectés. Les archives réunissent désormais 64 milliards de pages web, soit environ 2 800 téraoctets de données.
Ces collections permettent de retrouver des contenus disparus, mais aussi de documenter des événements politiques et sociaux. La BnF archive notamment le web électoral depuis 2002 et a constitué, dès janvier 2020, des collections consacrées à la pandémie de Covid-19.
Les Skyblogs font également l'objet de recherches depuis 2023, dans le cadre d'un partenariat avec l'École nationale des chartes. Les archives intéressent ainsi des chercheurs en histoire des médias, en sciences politiques, en littérature ou encore dans le domaine de la santé.
La consultation s'effectue dans les espaces de recherche de la BnF et dans des bibliothèques partenaires. Les documents peuvent être retrouvés principalement à partir d'une adresse web et d'une date, tandis que des recherches par mots-clés et des parcours thématiques permettent d'explorer une partie des collections.
La conservation du web ne suffit plus à couvrir l'ensemble de la production numérique. De nombreux documents existent désormais sous forme dématérialisée sans être publiés sur un site Internet.
Depuis 2012, la BnF adapte ses dispositifs pour prendre en charge ces contenus. La loi Darcos du 30 décembre 2021 a instauré le dépôt légal des documents numériques, dont la mise en œuvre complète est prévue pour 2027.
Pour revenir sur trois décennies d'archivage et réfléchir à l'avenir de ces collections, la BnF organise le colloque « La mémoire du futur – 30 ans des collections du dépôt légal du web (1996-2026) », le vendredi 20 novembre 2026, sur son site Richelieu, à Paris.
Crédits photo : Consultation des Archives de l’internet, 2016 © Guillaume Murat / BnF
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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La Bibliothèque nationale de France (BnF) lance une souscription publique pour acquérir le manuscrit des Enseignements et de l’Histoire du siège de Brest d’Anne de France (1461-1522). Fille du roi Louis XI, régente du royaume pendant la minorité de son frère Charles VIII, Anne de France – dite également Anne de Beaujeu – fut l’une des personnalités les plus influentes de la Renaissance.
10/09/2026, 10:30
Ils dormaient au Penn Museum depuis 1911 : cinquante fragments de peau animale portant un texte latin du IVe siècle. À partir des sept plus grands, Matthijs Wibier, spécialiste du droit romain à l’Université de Cincinnati, a reconstitué les deux faces d’une page provenant vraisemblablement d’un recueil de lois impériales jusque-là inconnu. Avec, déjà, des impôts, des routes à entretenir et des biens publics à protéger.
05/09/2026, 10:10
On connaissait les menottes, les cadenas et les évasions impossibles. Harry Houdini avait aussi une autre spécialité : les livres. À Austin, le Harry Ransom Center consacre jusqu’au 24 janvier 2027 une exposition à ses collections de magie et de théâtre, réunies au fil d’une vie pour documenter illusionnistes, techniques et histoire de la scène. Avec, au passage, quelques pièces capables de faire pâlir plus d’un bibliophile.
01/09/2026, 15:07
Une petite brosse utilisée pour les frottis cervicaux s’est trouvé une deuxième carrière dans les bibliothèques patrimoniales. Des chercheurs prélèvent avec elle, sans découper ni détériorer les feuillets, le matériel génétique conservé dans les peaux transformées en parchemin. Testée sur 91 manuscrits, la méthode ouvre une nouvelle voie pour étudier les animaux, la fabrication des livres et, à terme, la circulation des peaux.
26/08/2026, 16:18
17 fragments de manuscrits médiévaux, redécouverts après avoir été utilisés pour relier des ouvrages plus récents — remontant aux XVIe et XVIIe siècles tout de même —, apportent de précieuses informations sur la vie intellectuelle à Guernesey. Ils révèlent notamment que le français y gardait alors une place prépondérante et notamment littéraire.
24/08/2026, 14:54
D’ordinaire, il passe davantage de temps dans un coffre que sous les yeux du public. Après Busan et Shanghai, où plus de 1,7 million de visiteurs l’auraient vu selon son propriétaire, le manuscrit autographe des Grandes Espérances de Charles Dickens retrouve le petit musée anglais de Wisbech. Pour quelques semaines, il restera pourtant à la lumière.
22/08/2026, 14:03
Ils noircissent sur les bords, se déforment, se gélatinisent parfois avant de devenir cassants et translucides. Pour comprendre l’étrange détérioration de certains parchemins millénaires de Kairouan, des chercheurs tunisiens et allemands ont changé d’échelle : ils ont séquencé l’ADN des bactéries et champignons présents sur les feuillets. Avec un premier rappel salutaire : découvrir un microbe ne signifie pas qu’il est actuellement en train de dégrader le document.
22/08/2026, 14:02
Quatre caisses, 585 kilos de livres et un dossier qui, 136 plus tard, oblige désormais la France, le Sénégal et le Mali à rouvrir leurs cartes. Saisie à Ségou en 1890 par les troupes de Louis Archinard, la bibliothèque constituée par El-Hadj Omar Tall puis enrichie par son fils Ahmadou Tall est conservée pour l’essentiel à la Bibliothèque nationale de France. Dakar annonce vouloir en demander le retour. Seulement voilà : Ségou se trouve aujourd’hui au Mali, qui revendique lui aussi une partie du « trésor ».
21/08/2026, 12:18
À l’Université du Kansas, le manuscrit le plus sollicité de la Kenneth Spencer Research Library sort si souvent de sa réserve qu’il faut désormais ménager le volume. Plutôt que de réduire son usage dans les cours et les visites, l’établissement a acquis un second livre d’heures du XVe siècle, produit à Bruges. Un renfort pédagogique qui arrive avec près de six siècles de ratures, retouches et réparations.
17/08/2026, 09:30
On connaissait les couvertures. Beaucoup moins ce qu’il y avait avant elles : des panneaux peints à l’acrylique ou à l’huile, intégrés ensuite à l’objet imprimé. Heritage Auctions a dispersé le 11 août une série d’originaux conçus pour des romans, des pulps et des ouvrages de science-fiction ou de fantasy. Cinq pièces retenues par Fine Books & Collections racontent cette étape presque effacée de la fabrication du livre.
13/08/2026, 06:30
À Buenos Aires, la Feria del Libro Raro & Curioso ne se contentera pas d’exposer éditions anciennes et curiosités bibliophiliques. Les 15 et 16 août, au Centro Cultural Recoleta, cinq artisans et créateurs montreront comment naît un ouvrage fait main, du papier à la reliure. Deux jours pour rendre visible une chaîne de fabrication que le volume terminé fait généralement disparaître.
10/08/2026, 12:52
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