36 ans après sa disparition, Jeux & Stratégie tente un retour inattendu

Publiée de 1980 à 1990, Jeux & Stratégie a fait émerger en France une véritable réflexion sur le jeu. Animée par une rédaction de scientifiques et de passionnés, la revue abordait tout le spectre ludique avec la même curiosité et la même exigence. Plus de quarante ans après sa création, le titre revient avec cet héritage de respect du jeu et de vulgarisation, sous la forme d’une revue nouvelle qui ne cherche pas à reproduire le magazine des années 1980.

Pourquoi les probabilités de deux dés à six faces ne racontent-elles pas la même chose qu’un dé à douze ? Comment la pensée stratégique a-t-elle évolué d’Alexandre le Grand à Diplomacy ? Joue-t-on vraiment pour « s’amuser » ? Jeux & Stratégie publie des enquêtes, des analyses, des récits et des entretiens, selon plusieurs axes : social, scientifique, culturel et historique.

Elle couvre toutes les pratiques, jeux de société, jeux de rôle, jeux vidéo, wargames ou jeux de cartes, sans exiger d’être spécialiste. Et parce qu’on ne parle pas du jeu sans jouer, le numéro contient des jeux inédits d’auteurs contemporains : énigmes, labyrinthes, Labyroles, et un dungeon crawler qui se joue avec les pages de la revue elle-même, pliées, rabattues, semées d’indices.

Le premier numéro comptera 116 pages sans publicité, au format 163 × 240 mm, et sera imprimé en France. Il réunit une équipe de journalistes, d’auteurs de jeux et d’illustrateurs. Les contenus sont entièrement humains. Le numéro n’existera qu’en version papier, conçu comme un objet à jouer, à conserver et à collectionner.

Pas d’abonnement pour l’instant : ce premier numéro est conçu comme un pilote. Les articles, les illustrations et les jeux ne seront commandés, et la revue ne sera fabriquée, qu’en cas de réussite.

Pour porter Jeux & Stratégie, Émilien Guillon, directeur artistique dans la presse écrite depuis plus de vingt ans, a créé Les mille liens, une maison d’édition indépendante dédiée à la revue. Depuis le début de l’année, site, un questionnaire qui a recueilli plus de 1500 réponses et une douzaine de newsletters ont permis de mesurer l’attente des lecteurs et de l’entretenir.

Cette revue sera avant tout l’œuvre de journalistes, d’auteurs de jeux, de chercheurs et d’illustrateurs, qui apportent leurs connaissances, leurs expériences et leurs regards. C’est leur diversité qui doit empêcher Jeux & Stratégie de devenir la revue d’une seule façon de jouer.

Le projet de La revue dépend entièrement de ses lecteurs. La campagne Ulule fonctionne en tout ou rien jusqu’au 12 novembre : 24 € l’exemplaire, livraison offerte en France. La livraison est prévue en avril 2027. Sans les 4 000 préventes, il n’y aura pas de n°1.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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