Vingt ans après la mort de Marco, quatre amis reviennent là où tout a basculé

« Ici, on ne m’a jamais appelée Valentina. » Ici, elle est Nina. Celle d’avant. Celle qui riait avec Marco, Luca, Sofia et Giulia. Celle dont une partie n’a jamais quitté la rive.

Delphine Borelli ouvre son premier roman sur un souvenir terrible, celui de la dernière baignade. « On a quinze ans, l’âge où on confond l’adrénaline avec le bonheur. » La phrase semble légère, presque heureuse. Quelques pages suffisent à lui donner une tout autre couleur. Marco ne reviendra pas. Les autres grandiront ailleurs, chacun avec sa douleur, ses arrangements et tout ce qu’il n’a pas réussi à dire.

Si les quatre survivants se retrouvent, ce n’est pourtant pas pour commémorer leur jeunesse. Les parents du disparu leur ont laissé un héritage : la maison de leurs étés et une trattoria, avec des conditions qui obligent les anciens complices à renouer. Il faut ouvrir les portes, retrouver les habitudes, se supporter. Facile à quinze ans, moins évident lorsque deux décennies ont laissé quelques cicatrices.

Dans cette demeure, chaque objet possède une mémoire. Les meubles sont toujours là, les odeurs aussi, et les gestes reviennent sans prévenir. Nina constate que « Le temps ne s’est pas écoulé, ici, il a coagulé. » L’image résume admirablement le malaise de ces retrouvailles. Rien n’a véritablement disparu, mais plus personne ne peut habiter les lieux comme autrefois.

Borelli choisit d’alterner les points de vue et les époques. Ce qui paraissait évident sous le regard de Nina se complique lorsqu’une autre voix prend le relais. Les événements de 2005 remontent par fragments ; les certitudes se déplacent, les non-dits prennent de l’épaisseur. Le procédé entretient le suspense sans faire oublier l’essentiel : les personnages n’ont pas vécu la même histoire, même lorsqu’ils étaient ensemble.

La réussite du roman tient beaucoup à ses dialogues. On s’aime, donc on se pique. On voudrait s’embrasser, alors on s’envoie une méchanceté. Giulia propose de rebaptiser leur bande « les quatre traumatisés du lac ». C’est cruel, évidemment. C’est aussi leur façon de respirer. L’humour ne vient pas effacer le chagrin ; il lui tient compagnie, parfois avec une maladresse touchante.

Et puis il y a l’Italie. Pas celle des cartes postales, même si les montagnes, les façades colorées et les repas généreux auraient de quoi séduire. Celle des voisins qui savent tout, des cafés où l’on s’attarde, des cuisines où les souvenirs se mêlent aux parfums. Nina trouve une explication toute personnelle à son besoin de s’occuper : « quand on ne sait pas quoi faire de ses morts, on se demande s’il reste des pâtes ou s’il faut racheter du sel. » La formule est drôle et terriblement juste. Faire à manger devient une manière de prendre soin des vivants quand on ignore comment parler des absents.

Le roman emprunte parfois des chemins familiers : confidences retardées, attirances contrariées, secrets qui remontent au moment opportun. Certaines images soulignent un peu trop des émotions que les personnages expriment déjà fort bien. Mais cette mécanique sentimentale conserve son efficacité grâce à la vivacité des échanges et à la place accordée aux amitiés féminines, à leurs complicités comme à leurs blessures.

« On sourit. C’est plus simple que de pleurer. » La phrase pourrait être la devise de ce récit, qui refuse de choisir entre la tendresse et l’ironie. Sous les chamailleries, Delphine Borelli explore ce que devient une amitié lorsque ses membres ont grandi sans partager leurs vies (lire un extrait de Ici, personne ne m'appelle Valentina).

Peut-on retrouver quelqu’un sans lui demander d’être celui qu’on a connu ? Peut-on revenir chez soi lorsqu’on n’est plus tout à fait la même personne ? À San Felice, même les prénoms gardent leurs secrets. Et les étés de jeunesse ont parfois la mémoire longue.

Par Nicolas Gary

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