Vingt ans après la mort de Marco, quatre amis reviennent là où tout a basculé

Un lac, un été, cinq adolescents. Puis quatre. Il aura suffi d'un plongeon, de quelques secondes d'insouciance, pour que San Felice cesse d'être le paradis des vacances. Vingt ans plus tard, Valentina revient dans ce village des Dolomites qu'elle avait juré de ne jamais revoir. Et son passé la rattrape avant même qu'elle ait posé sa valise. On les ouvrira le 4 novembre.
Le 28/10/2026 à 18:01 par Nicolas Gary
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28/10/2026 à 18:01
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« Ici, on ne m’a jamais appelée Valentina. » Ici, elle est Nina. Celle d’avant. Celle qui riait avec Marco, Luca, Sofia et Giulia. Celle dont une partie n’a jamais quitté la rive.
Delphine Borelli ouvre son premier roman sur un souvenir terrible, celui de la dernière baignade. « On a quinze ans, l’âge où on confond l’adrénaline avec le bonheur. » La phrase semble légère, presque heureuse. Quelques pages suffisent à lui donner une tout autre couleur. Marco ne reviendra pas. Les autres grandiront ailleurs, chacun avec sa douleur, ses arrangements et tout ce qu’il n’a pas réussi à dire.
Si les quatre survivants se retrouvent, ce n’est pourtant pas pour commémorer leur jeunesse. Les parents du disparu leur ont laissé un héritage : la maison de leurs étés et une trattoria, avec des conditions qui obligent les anciens complices à renouer. Il faut ouvrir les portes, retrouver les habitudes, se supporter. Facile à quinze ans, moins évident lorsque deux décennies ont laissé quelques cicatrices.
Dans cette demeure, chaque objet possède une mémoire. Les meubles sont toujours là, les odeurs aussi, et les gestes reviennent sans prévenir. Nina constate que « Le temps ne s’est pas écoulé, ici, il a coagulé. » L’image résume admirablement le malaise de ces retrouvailles. Rien n’a véritablement disparu, mais plus personne ne peut habiter les lieux comme autrefois.
Borelli choisit d’alterner les points de vue et les époques. Ce qui paraissait évident sous le regard de Nina se complique lorsqu’une autre voix prend le relais. Les événements de 2005 remontent par fragments ; les certitudes se déplacent, les non-dits prennent de l’épaisseur. Le procédé entretient le suspense sans faire oublier l’essentiel : les personnages n’ont pas vécu la même histoire, même lorsqu’ils étaient ensemble.
La réussite du roman tient beaucoup à ses dialogues. On s’aime, donc on se pique. On voudrait s’embrasser, alors on s’envoie une méchanceté. Giulia propose de rebaptiser leur bande « les quatre traumatisés du lac ». C’est cruel, évidemment. C’est aussi leur façon de respirer. L’humour ne vient pas effacer le chagrin ; il lui tient compagnie, parfois avec une maladresse touchante.
Et puis il y a l’Italie. Pas celle des cartes postales, même si les montagnes, les façades colorées et les repas généreux auraient de quoi séduire. Celle des voisins qui savent tout, des cafés où l’on s’attarde, des cuisines où les souvenirs se mêlent aux parfums. Nina trouve une explication toute personnelle à son besoin de s’occuper : « quand on ne sait pas quoi faire de ses morts, on se demande s’il reste des pâtes ou s’il faut racheter du sel. » La formule est drôle et terriblement juste. Faire à manger devient une manière de prendre soin des vivants quand on ignore comment parler des absents.
Le roman emprunte parfois des chemins familiers : confidences retardées, attirances contrariées, secrets qui remontent au moment opportun. Certaines images soulignent un peu trop des émotions que les personnages expriment déjà fort bien. Mais cette mécanique sentimentale conserve son efficacité grâce à la vivacité des échanges et à la place accordée aux amitiés féminines, à leurs complicités comme à leurs blessures.
« On sourit. C’est plus simple que de pleurer. » La phrase pourrait être la devise de ce récit, qui refuse de choisir entre la tendresse et l’ironie. Sous les chamailleries, Delphine Borelli explore ce que devient une amitié lorsque ses membres ont grandi sans partager leurs vies (lire un extrait de Ici, personne ne m'appelle Valentina).
Peut-on retrouver quelqu’un sans lui demander d’être celui qu’on a connu ? Peut-on revenir chez soi lorsqu’on n’est plus tout à fait la même personne ? À San Felice, même les prénoms gardent leurs secrets. Et les étés de jeunesse ont parfois la mémoire longue.
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 04/11/2026
336 pages
City Editions
19,90 €
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En 2024, les éditions Fleuve noir avaient lancé une série littéraire, un spin off, dérivée de la fameuse série TV Le Bureau des Légendes dont l’écriture avait été confiée au journaliste-écrivain Thomas Cantaloube que l’on connaît déjà pour ses thrillers géopolitiques. Voici donc la troisième mission : Les mouettes — mission Bakou (la série était annoncée comme une trilogie : ce serait donc la dernière hélas !)
22/10/2026, 13:17
Des morts inexpliquées, une étrange poudre censée préserver la jeunesse et deux polices rivales : Jacques Forgeas replonge dans les coulisses du pouvoir royal avec La bataille des polices, troisième tome de sa saga historique Les Fantômes de Versailles.
22/10/2026, 07:30
Qui sont les grands criminels français, et que révèle leur parcours sur la société qui les a vus naître ? Avec Les visages du crime, Elina Rostan et Stéphane Simon, accompagnés du youtubeur McSkyz, proposent un dictionnaire illustré consacré à 215 criminels sur deux siècles. Un ouvrage qui croise portraits, données chiffrées et histoire judiciaire.
22/10/2026, 06:30
Certaines vies se passent à tenter de devenir invisibles. Celle de Susan Davis, née Young-suk en Corée, paraît tenir dans peu de choses : quelques plats mijotés, un intérieur impeccable, un anglais hésitant. À son enterrement, sa fille Jade regarde la bruine disparaître avant d’avoir mouillé la terre. Elle songe : « L’existence de ma mère brillait un instant, puis s’éclipsait à nouveau. » Une comparaison délicate, derrière laquelle pèse une histoire entière. Qui avait cherché à connaître cette femme, avant qu’il ne soit trop tard ?
21/10/2026, 17:22
Dans le taxi, ça sent le cuir usé, le vieux café et le petit sapin en carton pendu au rétroviseur. « On ne remarque pas l’odeur de sa propre vie. » Lisa Vasquez, soixante-deux ans, connaît pourtant chaque rue de Paris et la plupart de ses détours. Ancienne professeure d’histoire, chauffeuse par héritage familial, elle a imaginé une course pour son neveu, pas pour un client.
21/10/2026, 13:30
Moorna déteste le soleil. Et, franchement, elle aurait de quoi le tuer du regard. À la Cité Royale de Remena, la jeune femme patiente dans la chaleur, convoquée auprès d’un prince qui la traite comme un privilège de plus. Sur son pouce, un anneau pourpre rappelle le contrat qui la lie à la Cour écarlate. « Pour elle, ça revient à être marquée au fer rouge. » Pas de royaume merveilleux à découvrir : cette romantasy commence avec une servitude drapée de soie, de cuir et de bonnes manières.
20/10/2026, 17:13
Un métier quitté, un amour fini, une ville abandonnée : voilà ce qu’on appelle changer de vie. On referme une porte, on en pousse une autre. Mais qui traverse le seuil ? Didier Meïr Long ose une réponse paradoxale : « changer, ce n’est certainement pas devenir quelqu’un d’autre ». La vraie transformation serait un retour, une manière de dégager ce qui demeurait enfoui sous les rôles, les blessures et les certitudes. L’auteur éclaire cette intuition par sa propre vie.
20/10/2026, 14:48
Comment réagiriez-vous si vous pouviez remonter les siècles et vous retrouver face à vos ancêtres ?
Il existe à Londres une fête foraine dans laquelle Gilbril va vivre une expérience hors du commun : pénétrer dans un couloir du temps qui va le ramener en Jamaïque au temps de l’esclavage.
20/10/2026, 13:07
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