Sanseverino raconte sa vie : du swing, des galères et beaucoup de liberté

Le titre de cette autobiographie n’a donc rien d’une coquetterie. L’artisan connaît ses outils, se plante de temps en temps et n’a aucune envie de passer pour un monument.

Son enfance ? Un sacré numéro. Le père installe des équipements industriels aux quatre coins du monde, la famille suit. Bulgarie, Nouvelle-Zélande, retours en France : pour la géographie, tout va bien ; pour les cahiers, c’est une autre affaire. « Je n’arrive pas à suivre les programmes scolaires et, pour masquer mes lacunes, je fais le clown. » Voilà une vocation née d’un bulletin catastrophique. L’école lui échappe, mais il découvre autre chose : la débrouille, l’observation, le plaisir de faire rire. Autant de qualités qu’aucun professeur n’avait songé à noter.

Le récit avance à sa manière, un souvenir poussant le suivant, une anecdote en appelant trois autres. Christian Eudeline, journaliste et complice de longue date, recueille cette parole sans lui passer un costume trop étroit. Sanseverino parle comme il joue : ça accélère, ça bifurque, parfois ça déraille. Dans l’atelier familial, il précise avoir grandi « dans le milieu du cuir et non dans celui du queer ». Le calembour surgit comme une fausse note volontaire. On reconnaît cette gouaille qui donne aux chansons leur saveur et rend la lecture particulièrement vivante.

Le théâtre de rue, les expériences collectives, les Voleurs de Poules, puis les premiers disques en solo dessinent un parcours bien moins rectiligne que ne le laisserait croire une discographie. Avant d’être reconnu, il faut essayer, se faire entendre, convaincre, recommencer. Et lorsque le succès arrive, les problèmes changent de catégorie sans nécessairement disparaître.

C’est ici que l’autobiographie devient particulièrement intéressante. Sanseverino ne se contente pas de collectionner les souvenirs de scène. Il raconte la fabrication des morceaux, les relations avec les maisons de disques, les musiciens qu’on choisit, les tournées dont on calcule le coût. La décision de poursuivre seul naît aussi d’une lassitude : « je prends la plupart des décisions, même avec l’accord des autres ». Derrière le joyeux désordre des concerts apparaît un homme qui sait précisément ce qu’il veut entendre.

Reste cette faculté merveilleuse à dégonfler toute posture. Après un déjeuner copieusement arrosé, une séance d’enregistrement prend un tour inattendu : « Je me déshabille complètement, mais les autres sont dans une autre pièce et se sont déjà rhabillés. » Le morceau enregistré dans cette tenue ? « Cette version-là, on ne la garde pas, elle n’est vraiment pas bonne. » On imagine la scène. Pas sûr que le producteur ait apprécié l’expérience, mais elle mérite sa place dans les mémoires.

L’accumulation des noms, des formations et des références musicales pourra parfois étourdir le lecteur peu familier de son univers. Elle dit pourtant quelque chose d’essentiel : cette existence s’est construite avec les autres, dans des aventures souvent fragiles. Le swing, le blues, le rock et François Béranger ne forment pas une vitrine de goûts, mais une matière toujours remise sur l’établi.

Sous les plaisanteries, il y a la conscience aiguë d’exercer un métier précaire. « Je me vis toujours un peu en sursis. » Cette confidence change la tonalité de l’ensemble. La reconnaissance ne garantit rien, pas même le prochain album. Alors Sanseverino continue, avec son humour de travers, ses convictions et cette envie de jouer qui résiste à tout.

Une autobiographie sans révérence, aussi réjouissante que révélatrice des coulisses de la chanson. Et surtout une belle leçon de liberté : tant qu’on peut changer d’accord, rien n’oblige à jouer toujours le même air.

Par Victor De Sepausy

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