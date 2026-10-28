HarperCollins ferme un entrepôt et regroupe ses livres dans l'Indiana

L’entrepôt de Buffalo vit ses dernières années. HarperCollins aconfirmé sa fermeture à Publishers Weekly, le 20 octobre, dans le cadre d’une réorganisation de sa distribution aux États-Unis. L’ensemble des titres nord-américains du groupe doit désormais passer par Brownsburg, où se construit une installation appelée à prendre le relais.

Le calendrier est déjà fixé dans ses grandes lignes : les premiers ouvrages rejoindront l’Indiana pendant l’été 2027, plusieurs mois avant l’arrêt annoncé des activités de Buffalo, début 2028. L’éditeur n’a toutefois pas précisé les modalités de ce transfert, ni la date à laquelle le nouveau bâtiment fonctionnera à pleine capacité.

Avec 1,6 million de pieds carrés, soit environ 149.000 m², la plateforme de Brownsburg représente un investissement important dans l’appareil logistique de HarperCollins. Le groupe lui attribue une capacité théorique supérieure à 300 millions de livres expédiés chaque année, vers plus de 100 pays.

Un chiffre qui donne la mesure des ambitions affichées, sans préjuger des volumes effectivement traités à l’ouverture.

Un projet engagé eb 2025

La construction du centre avait été officialisée le 22 août 2025. HarperCollins annonçait alors une mise en service en 2028 et présentait le site comme un moyen de moderniser ses opérations de stockage, de préparation et d’expédition des commandes.

L’entreprise insistait sur plusieurs objectifs : gagner en rapidité, améliorer la précision des livraisons, réduire les déchets et disposer d’une meilleure visibilité sur les mouvements de marchandises. Pour y parvenir, elle prévoit de recourir à des dispositifs automatisés, en s’appuyant notamment sur l’expérience acquise dans son entrepôt de Robroyston, près de Glasgow, en Écosse.

Le projet répond également à la croissance du catalogue et des activités commerciales du groupe. Selon HarperCollins, ses revenus avaient presque doublé en quinze ans au moment de l’annonce, sous l’effet de son développement propre et d’acquisitions successives, parmi lesquelles Thomas Nelson, Harlequin et HMH Media.

Brian Murray, président-directeur général du groupe, expliquait alors que le moment était venu d’étendre les infrastructures nord-américaines. Il présentait Brownsburg comme un investissement au service des auteurs, des clients et du développement futur de l’entreprise.

Le chantier a officiellement été lancé en novembre 2025, en présence du gouverneur de l’Indiana, Mike Braun. Il s’inscrit dans un projet dont la portée dépasse le remplacement d’un bâtiment par un autre : HarperCollins prévoit aussi de développer les prestations logistiques proposées à des entreprises tierces.

Plus de 400 emplois annoncés, mais combien à Buffalo ?

L’installation de Brownsburg doit créer plus de 400 postes permanents dans la logistique. Durant la construction, 375 emplois supplémentaires étaient également annoncés. Ces estimations, communiquées en août 2025, concernent exclusivement le nouveau site.

La situation est nettement moins documentée à Buffalo. Dans sa déclaration du 20 octobre, HarperCollins n’a indiqué ni le nombre de salariés touchés par la fermeture ni les éventuelles possibilités de reclassement. Les mesures d’accompagnement, si elles sont prévues, n’ont pas davantage été détaillées.

Impossible, dans ces conditions, de dresser un bilan des emplois créés et supprimés à l’échelle de cette réorganisation. Les recrutements promis dans l’Indiana ne permettent pas de mesurer les conséquences sociales dans l’État de New York.

La fermeture de Buffalo introduit pourtant une dimension nouvelle dans un projet jusqu’alors surtout présenté sous l’angle de l’investissement et de la modernisation.

Une nouvelle étape dans la distribution américaine

HarperCollins avait déjà profondément remanié sa chaîne d’approvisionnement en 2010. Le groupe indique avoir alors externalisé ses services de distribution et de logistique, réduisant de cinq à un le nombre d’entrepôts utilisés.

La construction de Brownsburg intervient après cette première concentration des infrastructures. Elle doit permettre d’absorber des flux plus importants, mais aussi de répondre aux besoins issus d’éventuelles acquisitions, explicitement mentionnées parmi les perspectives de développement.

Pour les libraires et les autres clients professionnels, l’enjeu se situe notamment dans les délais et la fiabilité de l’approvisionnement. L’entreprise promet des gains d’efficacité grâce à l’automatisation, sans communiquer à ce stade d’indicateurs chiffrés sur les performances attendues en matière de livraison.

La réorganisation doit également renforcer ses activités de distribution pour le compte d’autres éditeurs. Dans son annonce de 2025, Brian Murray soulignait que la capacité supplémentaire pourrait soutenir l’expansion de ces services.

Reste le passage d’une installation à l’autre. HarperCollins prévoit de commencer à acheminer des livres vers Brownsburg à l’été 2027, puis de fermer Buffalo au début de l’année suivante. Le groupe n’a pas encore indiqué comment les opérations seront réparties entre les deux sites pendant cette période de transition.

Crédits photo : HarperCollins

Par Nicolas Gary

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