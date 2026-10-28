Trois contre toi : La romance historique féministe

Un bal au palais sous des centaines de tulipes, un match de cricket en plein mois de juin, un voyage en calèche sous l’orage, des lettres échangées en secret depuis l’enfance, un faux couple qui joue la comédie à merveille et un frère qu’il faut sauver avant qu’il ne soit trop tard... voilà la recette pour une romance historique réussie !

Trois contre toi nous entraîne dans la Social Season londonienne de 1815, aux côtés de Grace Beaumont, une lady têtue, joueuse de cricket et enquêtrice.

Elle n’a qu’un objectif : sauver son frère de la guillotine. Pour cela, elle passe un pacte avec la reine – sa première fille contre la liberté de William. Mais entre une reine manipulatrice, un faux amant qui cache trop de secrets, et un garçon qu’elle croyait avoir perdu pour toujours, rien ne se passe comme prévu. La Social Season de 1815 à Londres sera peut-être la dernière pour Grace et pour les femmes au pouvoir…

« Là où les femmes gouvernent, le chaos recule. »

Dans ce roman, on trouve :

- une société où les rôles sont inversés, et où personne n’est vraiment libre ;

- des amitiés qui guérissent, des rivalités qui font mal et des familles qui se déchirent ;

- une romance qui navigue entre le passé et l’avenir ;

- une intrigue de cour, avec ses secrets, ses trahisons et ses silences ;

- plusieurs points de vue, des extraits de journal et de lettres pour s’attacher à chaque personnage.

Étudiante en lettres en français-histoire, je me suis toujours passionnée pour le passé et les mystères qu’il nous réserve, pour ces « et si » qui auraient pu refaire le monde.

Ce livre est alors né d’une idée : imaginer une histoire parallèle qui aurait bouleversé le cours de l’Histoire, pour mieux interroger notre monde. Est-ce normal de vivre dans une telle société ? J’espère qu’il vous fera rire, trembler et réfléchir, autant qu’il m’a fait vivre en l’écrivant.

Trois contre toi mêle romance, intrigue de cour et critique d’une société où le pouvoir change de mains sans cesser d’écraser. C’est un roman sur le passage difficile à l’âge adulte et sur les croyances que l’on porte sur l’amour durant la jeunesse, porteur d’espoir pour un avenir plus radieux.

Grâce à cette campagne, ce n’est pas un simple livre qui prendra vie, mais un rêve d’enfance qui se concrétise. Les prestataires avec lesquelles j’ai travaillé sont uniquement des femmes et aucune intelligence artificielle générative n’a été utilisée au cours de ce projet.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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