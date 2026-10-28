Le numérique ne remplace pas le papier : il révèle d’autres lecteurs

Les données françaises décrivent déjà ce mélange. Selon le baromètre 2026 du SNE, de la Sofia et de la SGDL, 47 millions de personnes âgées de 6 ans et plus ont lu ou écouté au moins un livre en 2025. Quatorze millions ont pratiqué le numérique et dix millions l’audio dématérialisé. Surtout, 11 % des lecteurs ont utilisé les trois supports dans l’année. Ces groupes se recoupent : additionner les audiences comme trois marchés étanches conduirait donc à compter plusieurs fois les mêmes personnes.

La complémentarité se joue d’abord dans l’usage. Le papier se prête au cadeau, à la collection et à une lecture sans appareil ; l’ebook apporte l’immédiateté, la portabilité et l’ajustement de l’affichage ; l’audio accompagne les transports, les tâches quotidiennes ou certains besoins d’accessibilité.

Comme le montrait notre enquête consacrée au livre numérique accessible, les formats adaptatifs permettent notamment de modifier la taille des caractères, d’ajuster les couleurs ou de recourir à la synthèse vocale. Le numérique offre ainsi des fonctions recherchées, pas seulement une copie moins chère.

Une stratégie commune commence au calendrier. L’annonce d’une adaptation, un salon, une rencontre ou une récompense doivent actualiser les éditions disponibles en même temps : couverture, description, prix, extraits et liens. Sur un stand, un QR code peut conduire vers la version numérique ou audio ; dans le papier, une adresse courte peut présenter les autres formats. Ces passerelles exigent un suivi : rien n’abîme plus vite la promesse qu’un lien mort ou une édition introuvable.

Les ventes fournissent ensuite des indices éditoriaux. Un titre faible en papier mais solide en ebook peut signaler un public de genre, un prix mieux placé ou un territoire où la distribution physique est limitée. Une écoute dynamique peut révéler l’effet d’une interprétation, d’une durée adaptée ou d’un usage en mobilité. Ces constats ne dictent pas automatiquement la prochaine acquisition. Ils posent de meilleures questions : quels attributs partagent les titres performants, sur quelle période, dans quels canaux et après quelle action ?

Pour éviter les mirages, l’analyse doit comparer ce qui est comparable. Une nouveauté soutenue par une campagne ne peut servir de référence brute à un ouvrage de fonds. Un pic promotionnel doit être séparé du niveau habituel. Les revenus d’un abonnement ne se lisent pas comme une vente à l’unité. Les données peuvent aussi être incomplètes ou arriver avec retard : elles éclairent une décision, elles ne racontent jamais seules toute l’histoire.

Le meilleur tableau de bord relie donc les formats au niveau de l’œuvre : ventes nettes, emprunts ou écoutes disponibles, territoires, prix, opérations et événements. Il permet de repérer une circulation plutôt que de déclarer un vainqueur. Le papier peut créer la visibilité dont bénéficie l’ebook ; l’audio peut faire découvrir un auteur dont le lecteur achètera ensuite le poche.

Le catalogue devient alors un ensemble de portes d’entrée coordonnées. L’enjeu n’est pas de pousser chaque texte partout, mais de rencontrer le lecteur là où il lit déjà — sur une page, un écran ou dans une paire d’écouteurs — puis de comprendre ce que son choix révèle.

En partenariat avec De Marque, ActuaLitté proposera prochainement un podcast qui partira à la recherche des signaux cachés dans les meilleures ventes et les écarts entre formats, avec le recul d’un distributeur sur plusieurs catalogues. Laissez votre adresse électronique pour être averti de la mise en ligne et recevoir les informations du webinaire.

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Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.

Par Nicolas Gary

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