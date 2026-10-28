Le numérique ne remplace pas le papier : il révèle d’autres lecteurs

Le papier d’un côté, le numérique de l’autre : l’organisation des maisons entretient parfois une frontière que les lecteurs franchissent sans y penser. Un même texte peut être acheté, emprunté, lu sur écran puis écouté. La stratégie ne consiste plus à désigner un format gagnant, mais à comprendre le rôle de chacun.
Le 28/10/2026 à 15:00 par Nicolas Gary
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
28/10/2026 à 15:00
0
Commentaires
0
Partages
Les données françaises décrivent déjà ce mélange. Selon le baromètre 2026 du SNE, de la Sofia et de la SGDL, 47 millions de personnes âgées de 6 ans et plus ont lu ou écouté au moins un livre en 2025. Quatorze millions ont pratiqué le numérique et dix millions l’audio dématérialisé. Surtout, 11 % des lecteurs ont utilisé les trois supports dans l’année. Ces groupes se recoupent : additionner les audiences comme trois marchés étanches conduirait donc à compter plusieurs fois les mêmes personnes.
La complémentarité se joue d’abord dans l’usage. Le papier se prête au cadeau, à la collection et à une lecture sans appareil ; l’ebook apporte l’immédiateté, la portabilité et l’ajustement de l’affichage ; l’audio accompagne les transports, les tâches quotidiennes ou certains besoins d’accessibilité.
Comme le montrait notre enquête consacrée au livre numérique accessible, les formats adaptatifs permettent notamment de modifier la taille des caractères, d’ajuster les couleurs ou de recourir à la synthèse vocale. Le numérique offre ainsi des fonctions recherchées, pas seulement une copie moins chère.
Une stratégie commune commence au calendrier. L’annonce d’une adaptation, un salon, une rencontre ou une récompense doivent actualiser les éditions disponibles en même temps : couverture, description, prix, extraits et liens. Sur un stand, un QR code peut conduire vers la version numérique ou audio ; dans le papier, une adresse courte peut présenter les autres formats. Ces passerelles exigent un suivi : rien n’abîme plus vite la promesse qu’un lien mort ou une édition introuvable.
Les ventes fournissent ensuite des indices éditoriaux. Un titre faible en papier mais solide en ebook peut signaler un public de genre, un prix mieux placé ou un territoire où la distribution physique est limitée. Une écoute dynamique peut révéler l’effet d’une interprétation, d’une durée adaptée ou d’un usage en mobilité. Ces constats ne dictent pas automatiquement la prochaine acquisition. Ils posent de meilleures questions : quels attributs partagent les titres performants, sur quelle période, dans quels canaux et après quelle action ?
Pour éviter les mirages, l’analyse doit comparer ce qui est comparable. Une nouveauté soutenue par une campagne ne peut servir de référence brute à un ouvrage de fonds. Un pic promotionnel doit être séparé du niveau habituel. Les revenus d’un abonnement ne se lisent pas comme une vente à l’unité. Les données peuvent aussi être incomplètes ou arriver avec retard : elles éclairent une décision, elles ne racontent jamais seules toute l’histoire.
Le meilleur tableau de bord relie donc les formats au niveau de l’œuvre : ventes nettes, emprunts ou écoutes disponibles, territoires, prix, opérations et événements. Il permet de repérer une circulation plutôt que de déclarer un vainqueur. Le papier peut créer la visibilité dont bénéficie l’ebook ; l’audio peut faire découvrir un auteur dont le lecteur achètera ensuite le poche.
Le catalogue devient alors un ensemble de portes d’entrée coordonnées. L’enjeu n’est pas de pousser chaque texte partout, mais de rencontrer le lecteur là où il lit déjà — sur une page, un écran ou dans une paire d’écouteurs — puis de comprendre ce que son choix révèle.
En partenariat avec De Marque, ActuaLitté proposera prochainement un podcast qui partira à la recherche des signaux cachés dans les meilleures ventes et les écarts entre formats, avec le recul d’un distributeur sur plusieurs catalogues. Laissez votre adresse électronique pour être averti de la mise en ligne et recevoir les informations du webinaire.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Plus d'un jeune Français sur deux lit des webtoons, au moins occasionnellement. Une étude publiée le 5 octobre 2026 par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) confirme la popularité de ces bandes dessinées numériques, particulièrement chez les moins de 35 ans. Mais pour Kim Thouvenin, présidente de Protoon, première association professionnelle française du secteur, l'enquête passe à côté d'une question essentielle : comment se porte la création française ?
09/10/2026, 17:57
Tapas fermera définitivement le 31 mars 2027. La plateforme américaine de webcomics et de romans en ligne, rachetée par Kakao Entertainment en 2021, a officialisé l’arrêt de son activité le 1er octobre. Depuis cette date, les utilisateurs ne peuvent plus acquérir de nouveaux « Ink », la monnaie virtuelle du site. Et les lecteurs ne conserveront pas leur bibliothèque après la disparition du service : les épisodes déjà débloqués deviendront eux aussi inaccessibles, sans possibilité de transfert vers KakaoPage ou Kakao Webtoon.
02/10/2026, 14:55
La filiale française de la multinationale américaine s'est finalement décidée à respecter la loi : elle annonce en effet renoncer à la gratuité des frais de port du livre et à l'application d'une remise de 5 % sur le prix fixé par l'éditeur, quand les ouvrages sont retirés dans ses casiers automatisés (lockers). Elle avait engagé un bras de fer avec les autorités françaises sur ces sujets.
18/09/2026, 13:31
L’autoédition n’est plus le supplément turbulent du livre numérique russe. Selon LitRes, elle représente désormais 61 % du segment textuel, contre 53 % en 2024. Son marché a dépassé 2,7 milliards de roubles au premier trimestre 2026, en hausse de 13 % sur un an. Et 10 des 20 écrivains les plus vendus, toujours sur LitRes, appartiennent désormais à la catégorie des « digital-auteurs ».
18/08/2026, 11:31
Kobo retrouve les magasins américains. Best Buy commercialise depuis août une sélection de liseuses et d’accessoires du groupe canadien, propriété du japonais Rakuten, deux ans après la fin d’un partenariat peu concluant avec Walmart. Le retour tombe à point nommé : Michael Tamblyn, directeur général de Kobo, affirme que les ventes de la marque aux États-Unis ont doublé en 2025, puis de nouveau en 2026. Sans publier les volumes correspondants, certes. Mais dans le royaume du Kindle, la concurrence reprend quelques couleurs.
17/08/2026, 16:37
Amazon a définitivement éteint l’application Comixology le 4 décembre 2023, après avoir progressivement absorbé le service dans Kindle. Près de trois ans plus tard, le marché américain des comics numériques n’a toujours pas retrouvé de guichet unique. Mais il recommence à bouger : Neon Ichiban transforme le fichier en objet de collection, Sweet Shop parie sur la simplicité, tandis que les grands éditeurs décrivent surtout le numérique comme un outil de recrutement et d’internationalisation.
14/08/2026, 07:32
La plateforme Emaqi lance une offre premium de manga numérique par abonnement, à 6,99 dollars par mois. Présentée avant Anime Expo, elle débute avec environ 100 séries issues notamment de Kodansha USA, Shonengahosha et Akita, tandis que Viz Media doit rejoindre rapidement le service.
03/07/2026, 16:35
En 2025, Rakuten Kobo a refusé 45 % des titres autoédités envoyés à Kobo Writing Life pour être mis en vente. Michael Tamblyn, directeur général de l’entreprise, attribue plus de huit refus sur dix à des ouvrages qu’il juge générés de manière manifeste par intelligence artificielle et de très faible qualité. Une donnée qui éclaire la pression des contenus produits à la chaîne sur l’autoédition numérique.
24/06/2026, 11:19
La comédienne danoise Maria Garde a licencié sa voix à Storytel et Mofibo pour un service de changement de narrateur par IA. Présenté à Munich devant l’IG Hörbuch, le dossier documente un accord d’un an, 50 livres déjà enregistrés et un usage de 10 à 15 % sur certains titres très écoutés. Avec une question cruciale pour le format : qui contrôle, rémunère et signale la réplique d’une voix humaine dans les catalogues ?
16/05/2026, 10:12
La plateforme Thotario, portée par la société COMVERSE, a ouvert un test grand public autour de la revente d’ebooks. Le dispositif, encore expérimental, repose pour l’heure sur des livres libres de droit, un portefeuille fictif et des mécanismes communautaires. Derrière l’annonce, une question demeure centrale : la propriété des biens culturels numériques trouve-t-elle enfin un modèle viable ?
14/05/2026, 09:14
Trente ans après la création de l’Internet Archive par Brewster Kahle, une fondation suisse rejoint l’écosystème international de l’organisation. Installée à Saint-Gall, elle concentre ses premiers chantiers sur les archives menacées et la conservation des modèles d’intelligence artificielle, avec l’Université de Saint-Gall et une conférence de l’UNESCO annoncée à Paris en novembre 2026. L’enjeu touche directement bibliothèques et chercheurs.
09/05/2026, 10:19
Babelio instaure Babelio Jeunesse, un espace à l'intérieur de sa plateforme consacrée aux livres jeunesse et jeune adulte. Le site propose des repères d’âge alimentés par les lecteurs, ainsi qu’un nouveau moteur de découverte par âge, genre, thème ou type de livre. Le projet a été lancé avec le soutien du Centre national du livre.
30/04/2026, 12:05
Anthropic poursuit l’élargissement de Claude au-delà des usages professionnels. L’entreprise a annoncé une série de nouveaux connecteurs pour des applications du quotidien, parmi lesquelles Audible ou Spotify.
28/04/2026, 14:47
Téléphone portable, prêt numérique, cours de langues et chèques-livres : le Brésil active des leviers très concrets pour élargir l’accès aux textes. Avec MEC Livros, le ministère de l’Éducation met 8000 titres à disposition du public ; à Bahia, la biennale renforce fortement son programme scolaire. Deux décisions distinctes, mais une même logique d’accès, de circulation et d’achat.
09/04/2026, 13:04
Dans le cadre du projet européen Thinkpub, centré sur la formation des professionnels du livre à l'ère numérique, l'EDRLab, laboratoire européen de la lecture numérique, et le PILEn, plateforme associative compétente sur ces sujets en Belgique francophone, se rapprochent. Les deux entités ont mis en commune leurs ressources organisationnelles pour des actions lors de la Foire du Livre de Bruxelles et au Musée de la BD.
08/04/2026, 15:25
Deux acteurs du secteur numérique du livre annoncent un rapprochement destiné à faciliter à la fois la vente directe aux lecteurs et la distribution internationale. L’entreprise québécoise De Marque et la société britannique Supadu mettent en place une solution commune qui combine leurs technologies respectives, avec l’objectif de centraliser plusieurs fonctions aujourd’hui dispersées dans la chaîne du livre numérique.
04/03/2026, 13:09
À mesure que l’intelligence artificielle s’impose comme levier stratégique, la compétition ne se joue plus seulement sur les algorithmes. Elle se déplace vers l’accès à l’énergie, aux infrastructures et aux gisements de données. L’Europe peut-elle bâtir une souveraineté numérique sans sécuriser ces ressources critiques, alors que quelques géants contrôlent déjà les capacités de calcul et le cloud ?
03/03/2026, 17:53
Anna’s Archive relance la machine, et cette fois la cible s’appelle Spotify. Le 8 février 2026, des liens de téléchargement apparaissent sans annonce officielle dans le fichier torrents.json du site, sous forme de dizaines de nouveaux torrents. TorrentFreak en recense 47, auxquels s’ajoute un torrent de métadonnées : environ 2,8 millions de fichiers audio pour près de 6 téraoctets.
27/02/2026, 15:47
Spotify met aussi en avant une dynamique déjà observée sur ses marchés anglophones : +36 % d’auditeurs de livres audio sur un an, +37 % d’heures d’écoute, et un public majoritairement âgé de 18 à 34 ans (52 % de l’audience livres audio revendiquée). L’entreprise indique que des éditeurs comme Bloomsbury, HarperCollins et Lagardère attribuent à la plateforme une croissance à deux chiffres de leurs ventes audio.
18/02/2026, 16:37
En 2025, les bibliothèques connectées à Libby et Sora ont franchi un seuil qui ressemble à une bascule : plus de 820,5 millions de prêts numériques dans le monde, selon OverDrive. La hausse atteint 10,9 % sur un an, portée par un usage devenu réflexe — ebook, audio, magazines, comics — au même geste : emprunter, immédiatement, depuis un téléphone.
14/02/2026, 11:04
Six mois après son lancement, Fiole a déjà opéré des choix structurants. Portée par les retours de sa communauté, l’application a renoncé à la publicité et repensé en profondeur son expérience de lecture. Un pari encore fragile économiquement, mais assumé, pour tenter de concilier numérique et écosystème du livre sans les opposer.
08/01/2026, 10:27
Dès l’origine, le projet autour de la liseuse Solaris est clair : faire de la liseuse un prolongement naturel de la librairie indépendante. Pas un cheval de Troie, pas une solution concurrente. Robin Schulz le répète : « Notre cœur de métier, notre engagement profond, c’est la librairie. »
07/01/2026, 11:30
Parfois moquée pour ses couvertures pastel et ses intrigues codifiées - tout en étant, paradoxalement, une vraie « école » où nombre de traductrices ont fait leurs armes - Harlequin, maison culte de la romance populaire, se retrouve au cœur d’une contestation inédite. Accusée par des traducteurs de basculer massivement vers la traduction automatique, l’entreprise fait face à une fronde qui dénonce un « plan social invisible » et, plus largement, ce qui est perçu comme la première étape d’une remise en cause profonde - et possiblement durable - du métier. HarperCollins France, groupe auquel appartient Harlequin, défend sa décision.
17/12/2025, 18:15
C’est une première en Occitanie, assure ALIDO : les librairies indépendantes de la région sont désormais accessibles en un seul clic sur smartphone grâce à une nouvelle application pensée pour simplifier la recherche, la réservation et la commande de livres en librairie. Cet outil est disponible sur iOS et Android.
11/12/2025, 12:05
La jeune société iséroise Thotario ambitionne de transformer la circulation des biens culturels numériques. Dans un écosystème où l’achat d’un ebook ou d’un jeu PC ne confère souvent qu’un droit d’usage strictement personnel, la plateforme propose une alternative : permettre la revente légale d’œuvres numériques tout en assurant, à chaque transaction, une rémunération pour les créateurs.
08/12/2025, 16:14
La multinationale chinoise Shein, basée à Singapour, déploie une offre de livres d'occasion sur sa plateforme américaine, en partenariat avec la société locale Alibris. Environ 100.000 références sont annoncées, dont des manuels scolaires, particulièrement onéreux de l'autre côté de l'Atlantique.
17/11/2025, 09:52
Installée dans la maison natale d'Albert Londres, à Vichy, la résidence de professionnalisation homonyme se déroule du 24 au 28 novembre, avec une dotation de 4000 €. Suite à un appel à candidatures, la première résidente est Jeanne Seignol, journaliste de la chaine YouTube « Jeannot se livre ».
19/09/2025, 13:01
Disney et Webtoon Entertainment ont annoncé un accord pour créer une nouvelle plateforme de bandes dessinées numériques réunissant, pour la première fois, plus de 35.000 titres issus de Marvel, Star Wars, Disney, Pixar et 20th Century Studios. D’après le communiqué de presse, ce service inédit proposera des décennies d’histoires sous un seul abonnement et sera construit et opéré par Webtoon.
18/09/2025, 15:06
Le retentissant procès intenté par des groupes d'édition américains à Internet Archive en cachait un autre, cette fois porté par des majors musicaux. Ces derniers reprochaient la diffusion sur la plateforme de titres numérisés à partir de 78 tours, sans autorisation des ayants droit. La procédure s'est conclue sur un accord à l'amiable, dont les conditions n'ont pas été précisées.
17/09/2025, 10:37
Rakuten Kobo annonce l’arrivée d’une nouvelle déclinaison de sa liseuse couleur : la Kobo Clara Colour en blanc. Offrant toutes les fonctionnalités de la version noire, ce modèle entend, là-encore, associer confort de lecture, respect de l’environnement et design sobre. Cette liseuse légère s’adresse à ceux qui souhaitent découvrir la lecture numérique, remplacer un ancien modèle ou anticiper leurs achats pour les fêtes.
09/09/2025, 17:44
Dans un monde où la maîtrise des langues étrangères est devenue essentielle, Google Traduction a récemment franchi un nouveau cap en intégrant des fonctionnalités d’apprentissage linguistique alimentées par l’intelligence artificielle. Cette évolution marque une volonté claire de la part de Google de concurrencer des applications spécialisées telles que Duolingo.
27/08/2025, 15:00
C’est une lettre au papier officiel du Sénat américain, datée du 24 juillet 2025. Le sénateur de Californie Alex Padilla y annonce au Government Publishing Office qu’il désigne l’Internet Archive comme Federal Depository Library. Autrement dit, l’organisation basée à San Francisco rejoint le cercle des 1 100 bibliothèques américaines chargées de conserver et rendre accessibles les documents du gouvernement fédéral.
23/08/2025, 09:43
Dans un paysage numérique dominé par le format vidéo, Webtoon Entertainment amorce une révolution douce et inspirée. Dès le 18 août 2025, la plateforme lance Video Episodes — des épisodes vidéo courts adaptés de ses webcomics originaux en anglais, à découvrir d’un simple geste de doigt ou d’un clic.
22/08/2025, 17:06
Fondée en 1996, la plateforme Internet Archive, d'origine américaine, se présente comme une « bibliothèque d'Internet » dédiée à la conservation en ligne d'archives de toute sorte. Il s'y glisse parfois des œuvres sous droit, provoquant l'opposition des ayants droit et, rarement, des ordonnances de blocage. En Belgique, un des satellites d'Internet Archive, Open Library, était dans l'œil de la justice...
18/08/2025, 11:55
Certaines polémiques éclatent comme une gifle : rapides, bruyantes, et laissant une marque rouge bien visible. Celle qui entoure Luc Julia, présenté depuis des années comme “co-créateur de Siri” et actuel directeur scientifique de Renault, coche toutes les cases : une audition officielle, une vidéo au vitriol, des réactions outrées… et une page Wikipédia qui devient champ de bataille numérique.
16/08/2025, 07:00
Quinze ans après sa création, la marque Delitoon s’efface pour renaître sous un nom bien connu des amateurs de webtoons : Lezhin France. Dès le 1ᵉʳ août 2025, les plateformes Delitoon, Delitoon X et Le Bontoon seront fusionnées sous cette bannière unique. Une étape marquante dans l’histoire du webtoon francophone.
02/08/2025, 14:05
Autres articles de la rubrique Numérique
À compter de janvier 2027, le groupe Madrigall soumettra les manuscrits de ses maisons à la question « IA ou IA pas », via un logiciel de détection. Révélée par France Inter, la décision suit la rupture entre Thélyson Orélien et son éditeur canadien. De quoi interroger les usages.
24/10/2026, 09:29
Aux États-Unis, 85 % des acheteurs de livres souhaitent être informés lorsqu'une intelligence artificielle a participé à la rédaction d'un ouvrage. Derrière ce chiffre, une enquête menée auprès de 5025 personnes révèle des positions plus contrastées sur ce que les auteurs peuvent déléguer aux machines. Des résultats qui prennent une résonance particulière en France, au lendemain des révélations concernant le roman de Thélyson Orélien.
23/10/2026, 15:05
Qui, chez Meta, a autorisé le téléchargement de millions de livres et d'articles scientifiques issus de bibliothèques pirates ? Dans une ordonnance rendue le 19 octobre 2026, un juge fédéral américain impose à l'entreprise d'identifier les personnes ayant approuvé ces opérations, notamment sur LibGen et Anna's Archive. La mesure concerne aussi les décisions relatives à l'éventuel partage des fichiers avec d'autres internautes, au cœur des accusations de violation du droit d'auteur.
22/10/2026, 15:55
Mettre un ebook en vente n’est pas un plan de commercialisation. Passée la nouveauté, la fiche produit s’enfonce dans le catalogue tandis que l’équipe prépare la rentrée suivante. Le numérique offre pourtant des opérations rapides et mesurables, à condition de savoir quel titre activer, pour quel public et dans quel but.
21/10/2026, 12:11
L'Institut national d'études démographiques (INED) a subi une cyberattaque qui paralyse toutes ses infrastructures informatiques. L’incident a été détecté le samedi 17 octobre 2026 par le service des systèmes d’information de l’établissement. Éditeur d'ouvrages scientifiques depuis 1945, date de sa création, son catalogue est riche de plus de 350 titres.
20/10/2026, 16:58
Le livre audio poursuit sa progression, porté par des habitudes d’écoute désormais solidement installées. Les podcasts ont contribué à familiariser le public avec les contenus parlés accessibles à la demande. Mais cette évolution dépasse largement les pratiques culturelles : elle oblige les éditeurs à repenser leur distribution, la circulation des données et leurs relations avec les plateformes numériques.
20/10/2026, 12:41
Rakuten Kobo étend son abonnement Kobo Plus aux livres audio en France, cinq ans après son lancement. Annoncée le 16 octobre 2026, cette évolution permet d'associer ebooks et écoute pour 14,99 € par mois, contre 9,99 € pour la seule lecture numérique. Le distributeur revendique plus de deux millions d'ebooks et 500 000 titres audio, sans préciser la proportion disponible en français.
16/10/2026, 10:38
Près de six Français sur dix déclarent avoir déjà utilisé une intelligence artificielle pour rédiger un texte à leur place. Selon une enquête réalisée en avril 2026 auprès de 1501 personnes, cette pratique concerne 83 % des 18-24 ans et touche aussi bien les candidatures professionnelles que les échanges personnels. Mais entre une aide ponctuelle et une véritable délégation de l'écriture, les usages restent difficiles à distinguer.
14/10/2026, 17:47
Parce qu’il n’a ni papier, ni transport, ni retour, l’ebook devrait coûter moins cher. L’idée paraît simple ; le calcul l’est beaucoup moins. Fabrication, distribution, droits, marketing et valeur éditoriale demeurent. Surtout, un écart uniforme avec le broché ignore le genre, l’ancienneté, le territoire et l’objectif commercial.
14/10/2026, 14:45
Un titre existe, son fichier est correct et sa couverture convaincante. Pourtant, les ventes ne décollent pas. Avant d’accuser l’algorithme, il faut examiner ce qu’il reçoit : catégorie trop large, résumé maigre, prix ancien, droits mal déclarés ou ISBN partagé entre plusieurs formats. La fiche produit est souvent la première scène de l’enquête.
12/10/2026, 15:04
Le groupe japonais Nippan a confirmé des ventes de livres à Anthropic entre décembre 2024 et décembre 2025. Sa filiale chargée de l’exportation affirme avoir ignoré que ces achats étaient destinés à l’intelligence artificielle. Cette réponse, adressée aux éditeurs de l’archipel, apporte un nouvel éclairage au projet Panama, l’opération de numérisation massive menée par l’entreprise américaine.
12/10/2026, 12:53
Une enquête européenne menée auprès de 1785 traducteurs littéraires révèle que 37 % ont songé à changer de profession, tandis que près de 30 % déclarent subir les conséquences économiques de l'intelligence artificielle. Moins de commandes, rémunérations dégradées, multiplication des propositions de correction de textes produits par des machines : à la Foire de Francfort, ces résultats ont relancé les discussions sur les garanties que les éditeurs et les organismes de soutien peuvent apporter aux professionnels.
12/10/2026, 11:45
À Francfort, l’industrie allemande du livre veut savoir précisément quelles œuvres ont servi à entraîner les intelligences artificielles. Soutenu par 120 éditeurs lors de son lancement, le « Frankfurt Appeal » interpelle la Commission et le Parlement européens ainsi que le gouvernement allemand. Au programme : transparence œuvre par œuvre, marché de licences et moyens renforcés pour faire respecter le droit d’auteur.
12/10/2026, 10:25
Audible ne veut plus seulement faire écouter. La filiale d’Amazon teste, aux États-Unis et au Royaume-Uni, trois fonctions destinées à prolonger l’expérience d’un livre audio : suivre les personnages, faire apparaître des éléments visuels et, bientôt, converser avec une figure du récit grâce à l’intelligence artificielle générative. Le premier terrain d’essai est Dracula, dans une nouvelle adaptation maison publiée le 1er octobre.
07/10/2026, 16:14
Le secteur de l’édition évolue sous l’effet de nouvelles exigences réglementaires, de la transformation numérique et de la recherche constante d’efficacité opérationnelle. Pour les éditeurs, ces évolutions représentent autant d’opportunités de renforcer leur organisation et de préparer l’avenir.
02/10/2026, 10:46
Une fois livré au distributeur, l’ebook disparaît volontiers de la liste des tâches. Pourtant, une coquille peut être corrigée, une navigation réparée, un prix littéraire ajouté et une édition rendue plus accessible. Le fichier numérique ressemble moins à un produit figé qu’à un actif éditorial dont il faut organiser l’entretien.
01/10/2026, 10:51
Après quinze ans chez Audible France, Myriam Gilles rejoint Hachette Livre. À compter du 1er octobre 2026, elle prendra la direction des productions audio du groupe, sous la responsabilité de Laure Saget, directrice générale d’Audiolib. Sa mission : développer la production de livres audio, aussi bien pour Audiolib que pour les maisons d’Hachette Livre et les éditeurs tiers distribués.
30/09/2026, 16:41
De Marque et ElevenLabs annoncent un partenariat permettant aux éditeurs utilisant Cantook Édition de sélectionner des titres de leur catalogue afin de les rendre disponibles en audio sur l’application ElevenReader. Le dispositif concerne notamment les contenus en français, en espagnol et en portugais, ainsi que dans de nombreuses autres langues.
29/09/2026, 14:18
Passer tout un fonds au numérique paraît logique : une conversion, une mise en vente, et le catalogue travaillerait enfin sans limite de stock. Dans les faits, chaque titre réclame des droits clairs, un fichier adapté, des métadonnées solides et un minimum d’animation. La première décision n’est donc pas « combien ? », mais « lesquels ? ».
29/09/2026, 13:01
La Chine ne découvre évidemment pas la vente de livres en ligne en 2026, mais décide en revanche de renforcer son encadrement là où le commerce s’est déplacé : plateformes, vidéos courtes et livestream. Soumis à consultation jusqu’au 30 septembre, le projet de révision du Règlement sur la gestion du marché des publications précise les obligations des intermédiaires, resserre le contrôle des vendeurs et vise le piratage comme certaines pratiques tarifaires. Nppa
29/09/2026, 11:30
La prestigieuse bibliothèque d’Oxford ne se contente pas de numériser ses fonds avec OpenAI. Des documents internes obtenus par le Guardian montrent que les fichiers produits ont également alimenté les données d’entraînement de l’entreprise américaine
29/09/2026, 11:00
Des ouvrages piratés pour entraîner des intelligences artificielles : le soupçon pesait depuis longtemps sur OpenAI. Des pièces judiciaires désormais publiques apportent cependant un éclairage nouveau. En interne, plusieurs salariés s’interrogeaient ouvertement sur LibGen, sur la manière d’en présenter la provenance et sur ce qu’aurait coûté l’acquisition licite de grandes quantités de livres.
24/09/2026, 12:32
Le Syndicat national de l'édition (SNE) et l'Alliance de la presse d'information générale annoncent, dans un communiqué commun, l'assignation des opérateurs Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR devant le tribunal judiciaire de Paris. L'objectif ? Obtenir le blocage de la plateforme Bookys, qui propose des ouvrages, des journaux et des revues en accès libre, sans autorisation des ayants droit.
21/09/2026, 11:22
Le livre produit avec l’intelligence artificielle n’a pas besoin de devenir un phénomène de librairie pour déplacer le marché. Il lui suffit d’arriver nombreux. Un mois après une étude portant sur 14.419 ebooks de fiction de genre vendus principalement sur Amazon, ses auteurs précisent auprès de Fortune ce qu’ils voient désormais derrière les chiffres : davantage de titres se disputent des recettes qui progressent beaucoup moins vite. Amazon, de son côté, assure renforcer ses dispositifs de contrôle.
20/09/2026, 11:00
En renonçant à la gratuité des frais de port et à la remise de 5 % pour les livres retirés dans ses casiers automatisés, Amazon met fin à un conflit qui aura duré près de deux ans. L’affaire laisse pourtant derrière elle une question embarrassante : pourquoi l’État a-t-il disposé de si peu de leviers pour faire rapidement respecter son interprétation de la législation sur le prix du livre ?
20/09/2026, 09:00
Calibre savait déjà classer, convertir, corriger et lire des ebooks. Depuis le 18 septembre 2026, le logiciel libre s’est découvert une activité plus turbulente : improviser des histoires. La version 9.15 accueille « Create your own adventure », un jeu d’écriture interactif dans lequel l’utilisateur construit un univers et choisit ses actions, tandis qu’un modèle d’intelligence artificielle fait progresser le récit. Ah oui ?
19/09/2026, 12:30
Un dossier « Documents » qui déborde de fichiers PDF sans nom clair, des scans qui traînent depuis des mois, des factures mélangées avec des contrats professionnels ou personnels : cela arrive à tout le monde tôt ou tard. Le jour où il faut retrouver un document précis pour l'envoyer à un notaire, un employeur ou une administration, on se rend compte que ce petit désordre accumulé finit par faire perdre du temps.
15/09/2026, 17:05
Préparer un texte, vérifier une prononciation, contrôler l’enregistrement, traduire ou générer une voix : l’intelligence artificielle est déjà entrée dans la fabrication du livre audio. Une vaste étude montre toutefois un secteur beaucoup moins automatisé qu’on pourrait l’imaginer. Les économies sont réelles mais limitées, les questions de droits deviennent centrales et la voix humaine conserve une forte valeur éditoriale.
14/09/2026, 17:59
Transférer un ebook format EPUB de son téléphone sur un Kindle, sans recourir à Send to Kindle : la solution s'appelle KindShare. L'outil transfère localement des documents vers une liseuse Amazon depuis Quick Share. Le projet open source fonctionne, mais au prix d’un sérieux bricolage : Kindle jailbreaké, KOReader, accès SSH et compilation au programme.
14/09/2026, 17:38
À force de demander comment faire lire les jeunes, l’édition risquerait-elle de regarder trop loin devant elle ? Un rapport publié en juillet par la Global Coalition on Aging avec Rakuten Kobo remet les plus de 55 ans au centre du tableau. Chez le libraire numérique, ils représentent plus de 60 % de la clientèle et l’âge moyen du client se situe entre 60 et 65 ans dans la plupart des marchés.
12/09/2026, 09:30
JPMorgan Chase, HSBC, BNP Paribas, Deutsche Bank, UBS ou Industrial and Commercial Bank of China : leurs noms reviennent dans l’actualité économique, mais ce qu’elles font réellement demeure souvent moins évident.
04/09/2026, 11:32
Le smartphone avait déjà englouti l’appareil photo, le baladeur et une bonne part de nos lectures quotidiennes. PocketBook tente le mouvement inverse : reprendre son gabarit, mais laisser les sollicitations derrière. Présenté le 4 septembre à l’IFA de Berlin, le PocketBook Q est une liseuse de 5,84 pouces pensée pour tenir dans une poche et se manier d’une seule main. Le fabricant annonce une commercialisation au quatrième trimestre ; son site allemand affiche un prix public conseillé de 199 €.
03/09/2026, 17:23
Peut-on prêter, transmettre ou revendre un ebook sans écarter son auteur de la transaction ? Thotario, plateforme française qui expérimente un marché secondaire du livre numérique, lance une enquête auprès des lecteurs. Habitudes d’achat, frustrations, prix, prêt, seconde main : une vingtaine de questions doivent surtout permettre à l’entreprise de confronter son modèle aux pratiques et aux attentes.
25/08/2026, 12:16
Le pirate aussi a découvert les charmes du zéro stock. Le 20 juillet, à Delhi, une opération policière préparée avec Penguin Random House India, Simon & Schuster India, Hay House et des enquêteurs a visé deux adresses, à South Ganesh Nagar et Pandav Nagar.
21/08/2026, 12:04
Combien de temps sépare un frémissement sur BookTok, une progression dans un classement étranger et son repérage par un éditeur à l’autre bout du monde ? Développé au Brésil par Bruno Mendes, associé de PublishNews, Publitik veut réduire cet intervalle et rassemble presse professionnelle, palmarès de ventes, réseaux sociaux et autres données sectorielles : 37 sources dans 19 pays et 11 langues. Et une présentation officielle signée... PublishNews.
21/08/2026, 11:00
Top ArticlesQui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? Rebecca Yarros met les bons sentiments en tête des ventes de livres “Shakespeare était une femme noire” : quatre siècles et demi d’histoire littéraire à Washington Thélyson Orélien : la Fnac réexaminera la situation, Grasset ridiculisé
Commenter cet article