Et si le secret d’un bon roman d’horreur était avant tout l’amitié ?

Mon roman Grand-Guignol est pour moi à propos de beaucoup de choses : l’histoire de l’horreur et un pan de l’histoire de la culture littéraire française, bien sûr, mais aussi, par exemple, le trauma de la guerre et la précarité d’une paix mal conclue. Mais un thème vraiment central, à mon avis, c’est la camaraderie professionnelle de personnes qui travaillent ensemble à donner vie à leur passion partagée, en l’occurrence artistique.

Les passages où les membres de la troupe s’amusent ensemble à mettre en œuvre leur spectacle, et ceux qui montrent les liens de solidarité très forte que ce travail-passion commun a forgé entre eux, sont pour moi aussi importants dans l’identité du roman que les passages conçus pour tendre les nerfs des lecteurs, les effrayer ou les choquer.

Ces expériences de la camaraderie professionnelle et/ou de l’amitié bâtie sur une passion partagée et éventuellement un travail commun dans le cadre de cette passion sont à mon sens des éléments réellement cruciaux et positifs dans une vie. C’est pourquoi leur rendre hommage dans un roman sur cette troupe de théâtre unie indéfectiblement dans la vocation de faire peur et d’amuser, et de s’amuser par la même occasion, était important pour moi en me lançant dans l’écriture de Grand-Guignol.

Parmi les influences qui ont pu me donner envie d’écrire là-dessus, il y a probablement un tas de films qui mettent en scène des gens qui font des films — beaucoup de films d’horreur utilisent ce postulat, même si l’ambiance sur ces tournages fictifs n’est pas forcément à la camaraderie et à la joie. Le film le plus marquant et le plus vivifiant, en la matière, et donc le plus susceptible de m’avoir orienté vers l’écriture d’un roman là-dessus, c’est sans doute le biopic Ed Wood de Tim Burton.

Mais il y a aussi les expériences personnelles. Pour un passionné de littérature, de cinéma, de musique, de bande dessinée, le partage de sa passion est le b-a ba des relations et interactions, et la collaboration n’est pas forcément toujours chose courante, mais est toujours un événement marquant, enrichissant, stimulant, important.

Que ce soit les simples échanges avec ceux qui partagent mes passions, le fait de se faire lire mutuellement nos productions et de se proposer quelques commentaires et recommandations pour améliorer nos écrits, que ce soit les fois où j’ai eu le plaisir de jouer dans trois courts métrages réalisés par un ami qui voulait à l’époque devenir cinéaste, que ce soit le roman que j’ai écrit en tandem avec ce même pote, rédigeant chacun un chapitre en alternance, chacun du point de vue d’un personnage attitré, nous demandant innocemment, à l’époque, si d’autres avaient déjà eu l’idée d’écrire un roman comme ça (et j’ai bien vu depuis, évidemment, qu’Et les hippopotames ont bouilli vifs dans leurs piscines de Jack Kerouac et William Burroughs nous avait damé le pion d’un grand nombre d’années).

Il y a eu aussi de rares micro-projets théâtraux, dans le cadre de la fac, du temps où j’étais juste étudiant, et puis les séances de jeux de rôles, que je n’ai jamais réussi à considérer comme des parties de jeux de société, comme certains de mes amis : je les voyais plutôt comme une création de fiction collective avec un groupe de copains — donc peut-être l’expérience la plus proche, dans ma propre existence, de ce que vivent ensemble les membres de la troupe dans Grand-Guignol — même si nous n’avions pas d’autre public que nous-mêmes, et même si je n’ai personnellement jamais participé à un « grandeur nature », donc les seuls accessoires avec lesquels nous créions un récit ensemble étaient nos voix, des feuilles de papier, des crayons, des gommes et des dés, donc ça restait tout de même plus romanesque que théâtral malgré nos improvisations et interprétations de dialogues entre les personnages.

En dehors de l’art aussi, dans mon travail quotidien d’enseignant, les relations que je noue avec mes collègues et le travail commun et amical pour accomplir un but partagé est un des aspects les plus stimulants de mon activité. Au passage, un autre élément de ma vie professionnelle enseignante s’est glissé dans le roman : je ne sais pas si vous remarquerez, mais à peu près tout le monde, dans Grand-Guignol, est constamment épuisé d’avoir trop peu dormi à cause de son travail.

Crédits photo © Cyril camus

Par Auteur invité

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