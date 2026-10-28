Un plaidoyer pour le livre et la lecture, “mère de toutes les batailles

L'alliance est, de mémoire de journaliste, assez inédite. Une soixantaine de structures du secteur du livre et de la lecture, des syndicats patronaux aux organisations d'auteurs, en passant par les associations professionnelles, des organismes de gestion collective ou des entités régionales, ont uni leurs voix à l'occasion d'un Plaidoyer pour le livre et la lecture.

« [L]e soutien de l’État aux métiers du livre et de la lecture a diminué de 25 % entre 2025 et 2026. Et le projet de loi de finances pour 2027 entérine cette baisse historique. Peut-on vouloir faire de la lecture une Grande Cause nationale tout en réduisant les moyens de celles et ceux qui la font vivre ? », interroge notamment ce texte, diffusé ce 27 octobre par les organisations signataires.

L'alerte sera-t-elle entendue par le gouvernement, et, en premier lieu, le ministère de la Culture ? Rien n'est moins sûr : « L'un des objectifs de ce plaidoyer est d'engager un dialogue avec la ministre », reconnait François Annycke, directeur de l'agence régionale du livre et de la lecture Hauts-de-France — membre du collectif — et coprésident de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill).

« Depuis sa nomination, nous n'avons pas obtenu d'échange direct avec elle », déplore-t-il, en précisant néanmoins que des rencontres régulières ont été organisées avec Fleur d'Harcourt, conseillère livre, lecture, langue française et langues de France de Catherine Pégard. « Nous restons assez étonnés de ne pas être pris en considération et de ne pas avoir une entrevue avec la ministre. »

Placer le livre et la lecture au centre des débats

Le projet de loi de finances 2027 présenté par le gouvernement de Sébastien Lecornu a fait naitre une mobilisation sociale massive, qui s'étend des lycéens aux retraités, en passant par les fonctionnaires, les salariés et des « Gilets jaunes » revendiqués. Si le collectif derrière le plaidoyer n'appelle à aucune mobilisation, il considère également ce PLF perfectible.

Au-delà de la ministre de la Culture, l'initiative s'adresse « à tous les sénateurs, tous les députés », nous confirme François Annycke, qui décrit une entreprise de lobbying assez traditionnelle. « Nous essayons de mobiliser l’ensemble des représentants de la République : nous avons transmis des livres tronqués comme ceux que nous présentons sur nos visuels, ainsi que des éléments de communication par courrier et par mails. »

Interrogée par nos soins sur les perspectives budgétaires laissées au Centre national du livre, la ministre de la Culture Catherine Pégard avait elle-même renvoyé toute possibilités de progrès du PLF au « débat budgétaire », lequel « peut changer les choses », rappelait-elle. À moins que le gouvernement n'use d'un article 49.3 ou d'ordonnances pour imposer son point de vue...

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Quoi qu'il en soit, la communication du plaidoyer reste un « début », assure François Annycke : « Nous avons en perspective les échéances électorales — présidentielle, législatives, régionales... Le livre et la lecture sont la mère de toutes les batailles. Ils constituent l’une des rares politiques culturelles partagées par les institutions, les politiques publiques, et le sujet doit donc être abordé à l'occasion de chaque élection. »

Coupes franches et plan social « à bas bruit »

Le 22 octobre, devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, Catherine Pégard a tenté de défendre le budget de son ministère, invitant à considérer son évolution sur les 10 dernières années. Un argument qui ne convainc pas vraiment les acteurs et actrices de la culture et du livre, sur le terrain : « Le budget global a peut-être augmenté, mais, si l'on ne prend pas en compte les grands équipements et les crédits de fonctionnement, la réalité est tout autre. Si l'on considère les moyens alloués à la démocratisation culturelle, à l'éducation artistique et culturelle ou les crédits déconcentrés, la baisse est continue sur les 3 dernières années », estime le directeur de l'agence régionale du livre et de la lecture Hauts-de-France.

« Les aides directes de l’État aux librairies, maisons d’édition, bibliothèques, festivals et structures de développement de la lecture représentent environ 17 millions d’euros, soit 0,21 % du budget du ministère de la Culture », rappelait le collectif dans son plaidoyer. S'il faut absolument réaliser des économies, pourquoi les chercher ici, s'inquiète encore l'entité...

Après plusieurs années d'austérité budgétaire, des collectivités, régions, départements ou communes, ont aussi choisi de réduire leur soutien à la lecture et au livre. « Les baisses budgétaires de l'État pourraient légitimer les collectivités qui ont fait ce choix ou en encourager d'autres à le faire, ce qui mènerait à un plan social à bas bruit », prévient François Annycke. Tous les secteurs culturels et artistiques seraient par ailleurs concernés, ajoute-t-il en se basant sur son expérience dans la région Hauts-de-France.

Si la diversité de ses membres l'empêche d'exprimer un soutien assumé à telle ou telle proposition, le collectif suit bien sûr avec intérêt les amendements déposés par des députées, à l'Assemblée nationale.

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Dorine Bregman (Socialistes et apparentés, Paris) et Laure Miller (Ensemble pour la République, Marne) avancent ainsi toutes deux la création d'une taxe sur les ventes en ligne de livres neufs ou d’occasion réalisées via des places de marchés (de 3,75 % du montant hors taxe pour la première, 2,25 % pour la seconde). Sarah Legrain (La France insoumise, Paris) suggère pour sa part d'instaurer une taxe de 1 % sur le chiffre d'affaires des maisons d'édition et plateformes de vente de livres, lorsqu'il dépasse 50 millions €, ainsi qu'un prélèvement de 10 centimes € (un montant non définitif) sur les exemplaires destinés au pilon.

La création de nouvelles recettes, donc, que le gouvernement serait vivement incité à investir dans le soutien au livre et à la lecture via, notamment, l'enveloppe allouée au Centre national du livre (CNL), considérablement réduite en deux ans. « Nous sommes en dialogue constant avec le CNL, que l’on soutient dans ses difficultés et, à ce titre, toutes les pistes sont bonnes à prendre », observe François Annycke.

Photographie : Plaidoyer pour le livre et la lecture

Par Antoine Oury

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