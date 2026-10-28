Mahô Éditions rejoint Média Diffusion après la liquidation de Makassar

Les libraires sont désormais invités à se rapprocher de leur représentant Média Diffusion (Média-Participations) pour commander les ouvrages de la maison. Les ventes directes se poursuivent parallèlement sur la boutique en ligne de Mahô.

Les conséquences de la liquidation de Makassar

Ce changement intervient après les difficultés financières de Makassar, ancien diffuseur de Mahô, placé en liquidation judiciaire le 1er septembre 2026.

Dans une enquête publiée le 2 octobre, ActuaLitté révélait que des centaines de milliers d'exemplaires appartenant à plusieurs éditeurs restaient immobilisés dans un entrepôt d'Indre-et-Loire. Des désaccords persistent notamment autour des frais réclamés pour leur restitution.

Contrairement à plusieurs éditeurs touchés par la liquidation de Makassar, Mahô n'a donc pas à organiser le transfert de ses stocks. « Il n'y aura pas de coupure sur les commandes », a-t-elle bien précisé.

Les difficultés de Makassar avaient néanmoins perturbé ses mises en place en librairie, conduisant Mahô à reporter la majorité de ses nouveautés au premier trimestre 2027. Le changement de diffuseur, initialement annoncé pour janvier, est finalement effectif depuis le 1er octobre 2026.

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Fondée en 2019, Mahô Éditions publie notamment les light novels 86 : Eighty-Six, d'Asato Asato (trad. Yukio Reuter), Classroom of the Elite, de Syougo Kinugasa (trad. d'Aurélie Brun), et The Eminence in Shadow, de Daisuke Aizawa (trad. Myriam Ayachi).

La maison propose également le manga Berserk of Gluttony, adapté de l'œuvre d'Ichika Isshiki et dessiné par Daisuke Takino (trad. Yukio Reuter). Son catalogue comprend aussi des manhuas et des webtoons, notamment Superhuman Battlefield, écrit par Niccolo, illustré par Plan A et Two-zero et traduit par Manon Delabre. Ce dernier appartient à la collection ManEd, intégrée en janvier 2023.

Par Hocine Bouhadjera

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