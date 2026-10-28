Dany Laferrière reçoit le Prix Athanase-David 2026

Après avoir travaillé comme journaliste à Port-au-Prince, Dany Laferrière arrive à Montréal en 1976, à l’âge de 23 ans. Il exerce plusieurs métiers, notamment en usine, avant de publier son premier roman, Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer, en novembre 1985. Le livre rencontre rapidement un large public et marque le début de son parcours littéraire.

Depuis, l’auteur a publié une quarantaine de titres, entre romans autobiographiques, essais et livres jeunesse. Son œuvre, traduite en 20 langues, lui vaut notamment le Prix Médicis en 2009 pour L’Énigme du retour. Il évoque également le séisme qui frappe Port-au-Prince le 12 janvier 2010 dans Tout bouge autour de moi, paru la même année.

Le Québec occupe une place centrale dans ses écrits. Dans Tout ce qu’on ne te dira pas, Mongo, publié en 2015, l’écrivain présente ainsi son livre comme une « longue lettre d’amour de 300 pages au Québec ».

Son travail ne se limite pas au roman. Avec L’Art presque perdu de ne rien faire (2011), il mêle réflexions et humour, tandis que Journal d’un écrivain en pyjama (2013) s’intéresse à la lecture et à l’écriture. En 2018, il explore une autre forme narrative avec Autoportrait de Paris avec Chat, son premier roman dessiné, une démarche poursuivie notamment avec L’Obsession du rouge, paru en 2025.

« Redonner au temps et à l’art de bien faire sa pleine valeur »

Élu à l’Académie française en 2013, Dany Laferrière y siège depuis 2015. Il est le premier Québécois à rejoindre cette institution. Son parcours lui a également valu des doctorats honoris causa et une reconnaissance dans plusieurs ouvrages de référence, dont les dictionnaires Larousse et Le Petit Robert.

Pour l’écrivain, le Prix Athanase-David revêt une signification particulière. Il y voit une reconnaissance qui s’inscrit dans la durée, à rebours d’une époque dominée par l’immédiateté.

« Je reçois ce prix 40 ans après la sortie de mon premier livre qu’on vient tout juste de rééditer, et cela malgré son titre. C’est ça, l’esprit Athanase-David : redonner au temps et à l’art de bien faire sa pleine valeur », déclare-t-il.

L’identité, la mémoire et les liens familiaux traversent son œuvre. Dans L’Odeur du café (1991), l’auteur évoque notamment les figures de son enfance haïtienne, parmi lesquelles sa mère, ses tantes et Vava, devenue une métaphore de l’amour. Ces souvenirs nourrissent une écriture qui brouille volontiers les frontières entre fiction et autobiographie.

Dany Laferrière se définit comme un « lecteur qui écrit ». Sa relation à la littérature passe notamment par les livres de Jorge Luis Borges, avec lequel il entretient, selon ses propres mots, une conversation depuis plus de 50 ans.

Son parcours a également inspiré l’exposition « Cœur nomade », présentée à New York et à Paris. À Montréal, le nom de la future Bibliothèque Cœur-Nomade fait lui aussi référence à son œuvre.

Récompensé pour sa contribution à la littérature québécoise, Dany Laferrière entend poursuivre son chemin d’écrivain. Pour évoquer la suite, il emploie une image sombre, mais qui témoigne de son engagement dans l’écriture : « Avec le temps, mon sang s’est changé en encre. De plus en plus, je m’enfonce dans ce tunnel obscur et, au lieu de chercher la petite lueur qui pourrait m’offrir la sortie, je m’avance vers cette obscurité encore plus compacte. »

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Crédits photo : (Dany Laferrière) Prix Athanase-David 2026

Par Lina Tinel-Sebie

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