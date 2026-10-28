Les lauréats du Prix des Inrockuptibles 2026 sont connus

La cérémonie s'est tenue mardi 27 octobre à l'hôtel Amour, à Paris. Pour cette septième édition, le jury était présidé par l'écrivaine Laura Vazquez, lauréate en 2025 avec Les Forces (Sous-Sol). « Nous attendons que la littérature nous bouscule, nous chahute, nous taquine, nous déplace », a déclaré Carole Boinet, directrice de la rédaction des Inrockuptibles, lors de la remise des récompenses.

Créé en 2020, le prix littéraire du magazine distingue chaque automne des romans français, étrangers et des premiers romans. Cette année, 30 ouvrages avaient été retenus dans la première sélection. Le jury avait ensuite resserré la liste à 13 finalistes, répartis entre quatre romans ou récits français, quatre romans étrangers et cinq premiers romans.

L'écrivain franco-palestinien Karim Kattan, né à Jérusalem en 1989, a grandi à Bethléem et vit aujourd'hui à Paris. Docteur en littérature comparée, il écrit en français et en anglais. Son premier roman, Le Palais des deux collines (Elyzad, 2021), avait obtenu le prix des Cinq continents de la Francophonie. Son précédent livre, L'Éden à l'aube (Elyzad, 2024), avait notamment été récompensé par les prix Valéry-Larbaud et Hors Concours.

Avec Septentrionale, Karim Kattan entraîne le lecteur dans un territoire ravagé par la guerre, dont les frontières semblent disparaître. Joseph fait du stop à la frontière sud. Maryam accepte de le prendre en voiture et, le temps d'une nuit, tous deux roulent vers le nord, à travers des villages en ruines et des paysages traversés de phénomènes étranges.

Après treize années sans nouveau roman depuis Esprit d'hiver (2013), l'écrivaine Laura Kasischke revient avec un récit dont elle a travaillé l'écriture pendant plus d'une décennie. L'histoire se déroule le 16 juillet 1969, alors que les États-Unis ont les yeux tournés vers le lancement d'Apollo 11. À Mission Hills, dans le Michigan, Richie Manning, cinq ans, se noie dans une piscine de quartier pourtant surveillée.

La mort de l'enfant bouleverse toute une communauté. Qui aurait pu empêcher le drame ? La maître-nageuse, les parents, les adultes présents ? En multipliant les points de vue, Laura Kasischke examine les responsabilités de chacun, mais aussi les fractures sociales, les secrets et la culpabilité qui se cachent derrière les apparences tranquilles de la banlieue américaine.

Laura Kasischke change le bleu de l’été au cauchemar dans Baignade surveillée

Le prix du premier roman français distingue Daria Marx pour Tuer le vieux, publié le 19 août chez Flammarion.

Connue pour son engagement féministe et sa lutte contre la grossophobie, Daria Marx est notamment cofondatrice du collectif Gras Politique. Elle avait déjà publié plusieurs essais, dont Dix questions sur la grossophobie (Libertalia, 2024), mais signe ici sa première œuvre de fiction.

Nourri d'éléments autobiographiques, Tuer le vieux met en scène une femme qui s'apprête à porter plainte contre son grand-père, auteur des violences sexuelles qu'elle a subies pendant son enfance. Lorsque son rendez-vous au commissariat est annulé, elle prend une autre décision : rejoindre le Pays basque, où vit son agresseur, avec l'intention de le tuer.

Au fil de ce voyage, les souvenirs affluent. La narratrice revient sur les violences, le silence familial et les conséquences durables de l'inceste sur sa vie d'adulte. Dans une écriture directe, portée par la colère, le roman explore ce que signifie reprendre possession de son histoire lorsque la parole de la victime n'a pas été entendue.

Les Inrockuptibles distinguent par ailleurs la bande dessinée en juin. Lors de l'édition 2025, Laura Vazquez avait remporté le prix du roman français pour Les Forces, Séphora Pondi celui du premier roman pour Avale (Grasset), tandis que Sigrid Nunez et Sheena Patel s'étaient partagé le prix du roman étranger, respectivement pour Les Vulnérables (Stock, traduction de Mathilde Bach) et Je suis fan (Gallimard, traduction de Marie Darrieussecq).

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DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Hocine Bouhadjera

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