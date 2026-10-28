Cem Akaş, grande figure de l'édition turque, est mort à 58 ans

C'est la maison Can Yayınları qui a annoncé sa disparition. Elle rend hommage à son directeur éditorial, mais aussi à un « précieux collègue et ami », écrivain, éditeur et traducteur. Selon les médias turcs, Cem Akaş suivait depuis cinq ans un traitement contre le cancer. La cause médicale précise de son décès n'a toutefois pas été officiellement détaillée.

Les hommages se sont multipliés dans le monde du livre turc, notamment chez İthaki Yayınları, importante maison d’édition spécialisée dans la science-fiction et le fantastique, et İletişim Yayınları, connue pour son catalogue de littérature et de sciences humaines. L’Union des éditeurs de Turquie, organisation professionnelle fondée en 1985, qui représente les éditeurs et défend la liberté de publier, a également exprimé ses condoléances.

De la chimie aux grandes maisons d'édition turques

De son nom complet Mehmet Cem Akaş, il était né le 10 mars 1968 à Mannheim, en Allemagne. Sa famille s'installe en Turquie en 1974. Après des études au Robert College d'Istanbul, il obtient un diplôme d'ingénieur chimiste à l'université du Bosphore, avant de se tourner vers les sciences politiques, étudiées notamment à Columbia, à New York. Il soutient ensuite, en 2004, un doctorat consacré à l'histoire politique turque.

Son parcours littéraire commence pourtant bien avant la fin de ses études. En 1987, la revue Gergedan publie sa première nouvelle, Gerçeğin Öte Yanında (De l'autre côté de la vérité). Trois ans plus tard paraît son premier recueil, Noktanın Kesişimleri Antolojisi (1990).

À partir de 1991, il rejoint Yapı Kredi Yayınları, l'une des grandes maisons d'édition du pays. Il y exerce successivement des fonctions de correcteur, traducteur, éditeur et responsable éditorial. Entre 1996 et 1999, il dirige notamment trois revues importantes : Cogito, Kitap-lık et Sanat Dünyamız, consacrées à la philosophie, à la littérature et aux arts.

Il participe également, avec l'écrivain, poète et éditeur turc Enis Batur, à l'émission littéraire Okudukça (Au fil des lectures), diffusée sur TRT 2, chaîne culturelle de la télévision publique turque, et enseigne l'écriture créative à l'université Sabancı, établissement privé d'Istanbul.

Après avoir fondé le groupe de services éditoriaux G Yayın Grubu en 2005, il prend aussi des responsabilités au sein des éditions de l'université Koç, autre établissement privé d'Istanbul, dont la maison d'édition publie notamment des ouvrages universitaires et des travaux de recherche.

En mars 2018, il succède à Sırma Köksal à la direction éditoriale de Can Yayınları, maison fondée en 1981 par l'écrivain et éditeur Erdal Öz, devenue l'un des acteurs majeurs de l'édition littéraire turque. Son catalogue réunit des auteurs turcs et de grandes figures de la littérature internationale, parmi lesquelles Albert Camus, Jean-Paul Sartre ou Gabriel García Márquez. Cem Akaş y restera jusqu'à sa mort.

Un écrivain qui aimait dérégler les règles du roman

Éditeur reconnu, Cem Akaş était aussi un auteur difficile à enfermer dans un genre. Ses romans et nouvelles mêlent fantastique, satire, réflexion politique et expérimentations formelles. Son roman 7 (1992) contribue à le faire connaître. Suivent notamment Gizli Hava Müzesi (Le Musée secret de l'air, 1995), puis Olgunluk Çağı Üçlemesi (Trilogie de l'âge mûr), cycle romanesque dans lequel il imagine des transformations radicales de l'organisation politique, sociale et culturelle.

Avec Tekerleksiz Bisikletler (Bicyclettes sans roues, 2012), il pratique la soustraction : retrancher des éléments d'une phrase ou d'un récit pour obliger le lecteur à combler lui-même les vides.

Dans Y (2018), il imagine un monde où les hommes ont disparu et où les femmes vivent seules depuis cent cinquante ans, jusqu'à l'apparition d'un garçon nommé Constantine. Une manière d'interroger les rapports de pouvoir, les normes de genre et la fabrication de l'altérité.

Son roman Zamanın En Kısa Hali (La forme la plus brève du temps, 2020) s'attaque, lui, aux mécanismes de la mémoire. Construit autour de 299 souvenirs, parfois répétés avec de légères modifications, il montre combien le passé change à mesure qu'on le raconte.

Dans un entretien accordé à Litera Edebiyat, en mars 2023, il résumait sa conception de la littérature : « Les structures et les récits que je construis ne prennent sens que si le lecteur participe, se montre curieux et cherche à les déchiffrer. » Avant d'ajouter : « La grande majorité des lecteurs préfère des textes simples, qui ne demandent aucun effort et ne recèlent aucun mystère. »

Cette recherche se retrouve jusque dans Ofelya (Ophélie, Kafka Kitap, 2023), réécriture d'Hamlet, la tragédie de Shakespeare, qui donne enfin à Ophélie sa propre histoire. Cem Akaş y mobilise notamment des principes de géométrie fractale, fondés sur la répétition de structures à différentes échelles, pour renouveler la construction narrative.

Des liens avec la littérature française et l'Oulipo

Si son œuvre romanesque demeure peu connue du public français, Cem Akaş entretenait des liens intellectuels avec la tradition littéraire de l'expérimentation et de l'écriture à contraintes. Ses jeux sur les formes, les omissions et la participation du lecteur ont notamment été rapprochés de ceux de l'Oulipo, le laboratoire littéraire fondé en 1960 par Raymond Queneau et François Le Lionnais. Le site culturel turc İzmir Art le cite parmi les écrivains proches de cette tradition, aux côtés d'Enis Batur et de Ferit Edgü.

Un lien plus direct passe par la traduction : en 2000, Cem Akaş traduit en turc Plaisirs singuliers, de l'écrivain américain Harry Mathews, paru en français chez P.O.L en 1983. Installé de longue date en France, Harry Mathews était membre de l'Oulipo et proche de Georges Perec, avec lequel il entretenait une importante collaboration littéraire.

Cem Akaş a aussi traduit en turc un ouvrage consacré au peintre français Paul Cézanne, Cézanne, 1839-1906, publié chez Yapı Kredi Yayınları en 2009.

Son activité de traducteur était cependant largement tournée vers les littératures anglophones. Il avait contribué à faire connaître en Turquie des œuvres de Susan Sontag, John Irving, J. D. Salinger, Alberto Manguel, John Stuart Mill ou encore Kurt Vonnegut. Plus de 30 traductions figurent à son actif.

Un dernier roman récompensé quelques semaines avant sa mort

En décembre 2025, Cem Akaş publiait chez Can Yayınları Sözcüklerin Anlamı (Le sens des mots), un roman consacré à Demir et Duru, deux amoureux réunis dans un monde bouleversé par les crises, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. À travers cette histoire sentimentale, il poursuivait ses interrogations sur le langage, la circulation des informations et la possibilité de préserver un espace intime dans une société saturée de discours.

Le 6 octobre 2026, son dernier roman reçoit le prix Yusuf Atılgan, décerné pour la deuxième fois par la municipalité de Manisa. La récompense rend hommage à Yusuf Atılgan (1921-1989), figure majeure de la littérature turque, notamment connu pour L'Homme désœuvré et L'Hôtel de la mère patrie.

Trop souffrant pour assister à la cérémonie du 9 octobre, Cem Akaş fait lire un message de remerciement. Il rappelle avoir édité et étudié l'œuvre de Yusuf Atılgan, avant de s'amuser de recevoir, grâce à lui, son tout premier prix littéraire.

La mort de Cem Akaş intervient dans des circonstances familiales particulièrement douloureuses : le 19 octobre, son fils Can Akaş, âgé de 19 ans, était décédé brutalement d'une défaillance cardiaque, selon les informations communiquées par sa famille. Il devait prochainement rejoindre Milan pour y suivre une formation en design.

En Turquie, la liberté de publier toujours sous pression

Cem Akaş connaissait par ailleurs lui-même les restrictions imposées aux livres en Turquie. Le 27 juin 2025, son roman Zamanın En Kısa Hali, publié 5 ans auparavant, était déclaré « nuisible aux mineurs » par une commission du ministère turc de la Famille et des Services sociaux. Les autorités estimaient que certains passages risquaient de porter atteinte au développement des moins de 18 ans, sans préciser lesquels.

L'ouvrage ne peut être vendu aux mineurs, doit être proposé sous emballage opaque et ne peut plus être exposé librement. Dans son rapport sur la liberté de publier en 2025, l'Union des éditeurs de Turquie dénonce notamment le caractère imprécis des critères employés. Elle souligne que de telles décisions poussent certains distributeurs à retirer complètement les livres concernés de leurs rayons.

L'organisation s'inquiète plus largement d'une évolution de la censure : les interdictions officielles deviennent moins nombreuses, mais les pressions économiques, les obstacles à la distribution et l'autocensure gagnent du terrain. En 2025, l'écrivain kurde Mehmet Dicle et sa maison d'édition ZİZ ont ainsi fait l'objet d'une enquête pour une supposée propagande terroriste contenue dans son roman Berfa Sor.

L’étau se resserre

La situation reste également préoccupante pour les professionnels de l'édition engagés dans la vie publique : le 25 août dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a de nouveau ordonné la libération de l'éditeur et mécène Osman Kavala, condamné à la prison à perpétuité en 2022. La juridiction européenne considère que sa condamnation doit être tenue pour nulle et non avenue au regard de la Convention.

La liberté de lire est également concernée : après le blocage de la plateforme littéraire Wattpad en 2024, la Turquie a été condamnée en septembre 2025 par la justice européenne pour avoir restreint l'accès de détenus à certaines publications. ActuaLitté revenait notamment sur le cas d'un exemplaire de Don Quichotte, refusé dans une prison parce qu'il était rédigé en espagnol.

À LIRE - Géorgie : un manuel scolaire unique, les éditeurs dénoncent une menace

Cette pression sur le monde du livre s'inscrit dans un climat de répression plus large. La police turque a pris le contrôle de Halk TV, principale chaîne d'opposition, interpellé onze salariés et placé le média sous administration judiciaire. Deux semaines auparavant, le portail d'information indépendant T24 avait été contraint de fermer. Selon le syndicat des journalistes de Turquie, 17 journalistes étaient alors emprisonnés.

Crédits photo : Cem Akaş (Can Yayınları)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com