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Pour 69 % des Français, un texte écrit par IA “n’est pas de la vraie littérature

Un livre écrit avec une intelligence artificielle mérite-t-il encore d'être considéré comme de la littérature ? Pour une majorité des Français interrogés, la réponse est non. Selon une enquête Ipsos bva – CESI école d'ingénieurs publiée ce 28 octobre, 92 % souhaitent que tout recours à l'IA dans la rédaction d'un ouvrage soit signalé sur sa couverture. Des résultats dévoilés à quelques jours du prix Goncourt, alors que l'affaire Thélyson Orélien a précipité les interrogations des éditeurs et des jurys littéraires.

Le 28/10/2026 à 11:31 par Nicolas Gary

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Publié le :

28/10/2026 à 11:31

Nicolas Gary

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ActuaLitté

Le lecteur veut savoir qui a écrit son livre. Et, manifestement, il tient à ce que la réponse ne laisse aucune place à l’ambiguïté. Selon une enquête Ipsos bva — CESI école d’ingénieurs, 92 % des personnes interrogées estiment que l’utilisation partielle ou totale de l’intelligence artificielle dans la rédaction d’un ouvrage devrait obligatoirement être mentionnée sur sa couverture.

Le résultat dépasse la seule demande d’information. Pour 69 % des répondants, un texte produit avec cette technologie «n’est pas de la vraie littérature», contre 22 % qui contestent cette affirmation. Une défiance qui concerne également la valeur accordée au travail de création : seuls 25 % jugent qu’une production assistée par IA pourrait rivaliser avec un ouvrage rédigé sans son concours, tandis que 64 % rejettent cette équivalence.

L’étude, réalisée du 9 au 12 octobre auprès de 1 000 personnes âgées de 18 à 75 ans, intervient dans un contexte particulièrement agité. L’affaire Thélyson Orélien, qui secoue la rentrée littéraire depuis septembre, était déjà connue de 62 % des sondés, dont 44 % déclaraient voir très bien de quoi il s’agissait.

Ces résultats ont toutefois été recueillis avant les conclusions de l’expertise annoncées le 21 octobre par les éditions du Boréal. Ils donnent donc une photographie de l’opinion en pleine controverse, sans permettre d’en mesurer précisément l’influence.

Thélyson Orélien, le roman qui a ouvert la crise

Récompensé par le Prix du Roman Fnac le 21 septembre, C’était ça ou mourir, premier roman de Thélyson Orélien publié chez Grasset le 19 août, s’est rapidement retrouvé au centre d’accusations de plagiat et de soupçons concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Le 25 septembre, l’Académie Goncourt retirait le roman de sa sélection. Le Femina l’écartait également par la suite, tandis que le Renaudot choisissait de le conserver. Les divergences entre jurys témoignaient déjà de la difficulté à apprécier une affaire mêlant emprunts littéraires et recours supposé aux outils génératifs.

La polémique a pris une autre dimension le 21 octobre. Après avoir commandé une expertise extérieure portant notamment sur les versions de travail du manuscrit, les éditions québécoises du Boréal ont annoncé mettre fin à leur collaboration avec l’écrivain.

L’examen a révélé, selon la maison, des traces associées à l’intelligence artificielle dans les métadonnées de certains documents. Si l’éditeur considère que l’intervention de cette technologie est établie, les éléments rendus publics ne permettent pas d’en déterminer précisément l’ampleur. Thélyson Orélien, de son côté, conteste avoir confié la rédaction de son roman à une IA.

Pour le Boréal, la rupture du lien de confiance justifiait néanmoins l’arrêt de leur collaboration. L’éditeur a également renoncé à la réimpression du livre et à la publication d’un deuxième titre. Le dossier éclaire un autre résultat du sondage : 46 % des répondants considèrent qu’un ouvrage simplement soupçonné d’avoir été écrit avec l’IA devrait être retiré des sélections des prix littéraires.

Une position qui soulève une difficulté : à partir de quels éléments un jury peut-il écarter un roman, et comment éviter qu’une suspicion insuffisamment étayée ne devienne une condamnation publique ?

La littérature, à condition que l’humain reste l’auteur

La méfiance exprimée dans l’enquête n’est pourtant pas absolue. Une majorité de répondants, 55 %, reconnaît qu’un livre peut relever de la littérature si «l’humain reste l’auteur principal». La distinction mérite d’être soulignée. Elle sépare l’utilisation d’un outil au cours du processus créatif de la délégation de l’écriture elle-même. Solliciter une traduction, vérifier une information ou corriger une formulation n’implique pas nécessairement le même travail que demander à un logiciel de produire plusieurs chapitres.

La question se complique lorsqu’il faut établir la frontière entre ces pratiques. D’autant que la transparence, si largement réclamée, ne suffit pas à convaincre les lecteurs de la valeur littéraire d’une production.

Seuls 40 % des sondés adhèrent à l’idée qu’un ouvrage créé avec une IA puisse être considéré comme de la littérature à condition que cet usage soit déclaré. Près de la moitié, 49 %, exprime son désaccord. Quant à envisager ces textes comme «une nouvelle forme de littérature à part entière», seuls 32 % des participants s’y montrent favorables.

L’étude propose également une situation révélatrice : découvrir qu’un roman particulièrement apprécié a été entièrement écrit par une intelligence artificielle. Dans cette hypothèse, 62 % des personnes interrogées se sentiraient déçues ou trompées, tandis que 27 % assurent que cela ne changerait rien à leur jugement.

Le texte ne serait donc pas toujours apprécié indépendamment de son origine. Pour une partie du public, la relation à l’écrivain, à son expérience et à sa manière de raconter demeure indissociable du plaisir de lecture.

Une mention sur la couverture, mais comment?

Parmi les mesures proposées, 66 % des répondants privilégient l’inscription obligatoire «écrit avec IA» sur les ouvrages concernés, devant une charte des éditeurs ou le développement de dispositifs indépendants de détection.

Encore faudrait-il définir ce que recouvrirait cette indication. Une correction automatisée, une recherche documentaire ou la génération de plusieurs centaines de pages ne constituent pas des interventions équivalentes. Or l’enquête rassemble sous une même formulation les usages partiels et totaux de la technologie.

Cette difficulté se pose déjà aux professionnels. Comme le relevait ActuaLitté à propos des livres générés par IA commercialisés sur Apple Books, la plateforme distingue les contenus substantiellement produits par des outils génératifs des usages limités à la recherche, à la correction ou à la préparation d’un texte.

La mesure souhaitée par les lecteurs supposerait donc de déterminer un seuil, mais aussi des modalités de contrôle. Sur quels éléments un éditeur pourrait-il s’appuyer pour certifier l’origine d’un manuscrit ?

Le groupe Madrigall entend précisément renforcer sa vigilance. Selon les informations rapportées par ActuaLitté le 24 octobre, Gallimard et plusieurs maisons du groupe soumettront les manuscrits à un logiciel de détection, à partir de janvier 2027.

Le dispositif doit notamment concerner Flammarion, Denoël, P.O.L et Minuit. Les modalités de traitement des résultats restent à préciser. Car ces logiciels ne livrent pas de certitudes. Ils établissent des estimations statistiques à partir des caractéristiques d’un texte, sans pouvoir en reconstituer avec exactitude les conditions de rédaction.

L’exemple de Je, de Lilia Hassaine, publié chez Gallimard, illustre ces limites. Soumis par ActuaLitté au détecteur Pangram, le roman a obtenu un score de 21 % de contenu supposément généré par IA. L’autrice a ensuite transmis un résultat de 10 %, issu selon elle d’analyses réalisées par Gallimard et par ses soins. Aucun de ces pourcentages ne démontre qu’une partie du livre aurait été produite artificiellement.

La prudence s’impose donc, particulièrement lorsque de telles évaluations risquent de compromettre une publication ou de porter atteinte à la réputation d’un écrivain.

Les professionnels réclament eux aussi davantage de transparence

L’écriture des romans n’est d’ailleurs qu’une partie du problème. L’intelligence artificielle intervient désormais à différentes étapes de la fabrication des livres, de l’illustration à la traduction, parfois sans que le lecteur en soit informé.

Les traducteurs littéraires ont engagé depuis plusieurs années une réflexion sur ces pratiques. Dès mars 2023, l’Association des traducteurs littéraires de France (ATLF) et ATLAS réclamaient davantage de transparence concernant les systèmes automatisés employés par les maisons d’édition.

Les deux organisations s’appuyaient notamment sur une enquête de l’ATLF montrant que, dans 92 % des commandes de postédition étudiées, l’éditeur n’avait pas précisé l’outil utilisé pour produire la traduction initiale.

L’enjeu dépasse l’information du public : il concerne les conditions de travail, la rémunération et la reconnaissance des professionnels lorsque leur activité risque d’être réduite à la révision d’un texte produit par une machine.

Autre terrain de mobilisation, l’exploitation des œuvres protégées pour entraîner les modèles. En mai 2026, 81 organisations des secteurs culturels, de la création et de la presse demandaient aux députés d’examiner une proposition de loi adoptée au Sénat, visant à faciliter la défense des titulaires de droits face aux fournisseurs d’intelligence artificielle.

Ces organisations défendent notamment l’autorisation préalable, la transparence des utilisations et une rémunération négociée.

Une défiance qui dépasse la France

Les résultats français rejoignent ceux d’une enquête américaine récemment relayée par ActuaLitté. Aux États-Unis, 85 % des 5 025 acheteurs de livres interrogés souhaitaient être informés lorsqu’une intelligence artificielle avait participé à la rédaction d’un ouvrage.

Les méthodologies et les populations étudiées étant différentes, les proportions ne peuvent être directement comparées. Elles traduisent néanmoins une préoccupation qui dépasse le marché français.

Les précédents éditoriaux ne manquent pas. En mars 2026, Hachette Book Group avait renoncé à publier aux États-Unis Shy Girl, de Mia Ballard, et interrompu sa commercialisation au Royaume-Uni, après des soupçons portant sur l’utilisation de l’IA dans ce roman d’horreur. L’autrice contestait en avoir elle-même fait usage pour l’écrire, évoquant l’intervention d’une personne chargée de travailler sur une précédente version.

En France, l’affaire Thélyson Orélien a désormais donné à cette question une visibilité nouvelle. Les jurys littéraires ont été contraints de se positionner, les éditeurs commencent à renforcer leurs contrôles et le sondage Ipsos bva révèle une attente particulièrement forte de la part du public.

La mention sur la couverture ne réglerait pas tout. Elle supposerait de distinguer les interventions techniques du véritable travail de création et de mettre en place des vérifications suffisamment fiables pour ne pas pénaliser les auteurs.

Mais à quelques jours de l’attribution du prix Goncourt, le constat s’impose : si la machine peut participer à l’écriture, les lecteurs interrogés veulent savoir jusqu’où elle est intervenue. Reste aux professionnels à déterminer comment leur apporter cette information sans transformer chaque manuscrit en objet de suspicion.

Étude Ipsos bva – CESI école d’ingénieurs réalisée via l’omnibus Ipsos.Digital du 9 au 12 octobre 2026, auprès d’un échantillon de 1000 Français âgés de 18 à 75 ans, représentatif selon la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région).

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Faire naître un premier roman autrement : c’est le pari d’Isalis Brouet avec La Vengeance des Mimosas. À la croisée du drame familial, de la romance et du récit de résilience, ce projet littéraire explore ce que les souvenirs, les secrets et les liens familiaux laissent en nous. Pour donner vie à son livre et construire cette aventure avec ses futurs lecteurs, l’autrice a choisi le financement participatif. Sa campagne Ulule accompagne ainsi un premier roman indépendant, mais surtout une histoire qui cherche à toucher à l’intime et à laisser une empreinte. Projet porté par Isalis Brouet.

28/10/2026, 09:26

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Antoine Spire, voix de France Culture et ancien président du PEN Club français, est mort

Le journaliste, éditeur et essayiste Antoine Spire est mort le lundi 26 octobre 2026, à l'âge de 80 ans. Ancien président du PEN Club français, de 2020 à 2023, il avait consacré une grande partie de sa vie à la défense de la liberté d'expression, à la transmission des savoirs et au débat intellectuel. Le monde des lettres perd également une voix familière de France Culture, où il avait travaillé pendant plus de 20 ans.

27/10/2026, 17:45

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Le Ragnarök comme vous ne l’avez jamais lu

Pour la première fois, vivez la mythologie scandinave comme si vous y étiez ! Les sagas du Prélude au Ragnarök et des Chroniques du Ragnarök vous ouvrent les portes de cet univers de légende.
Au programme de notre campagne Ulule : récits mythologiques, beaux-livres, collectors et brochés illustrés, statuettes, tableaux, t-shirts et bien d’autres goodies exclusifs ! Projet porté par les Éditions Cavaliers Seuls.

27/10/2026, 16:47

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Il y a 60 ans, l'eau dévastait cette bibliothèque : elle rouvre les portes de ses espaces

En novembre 1966, la crue de l'Arno submergeait une partie de Florence et endommageait plus d'un million de documents conservés à la Bibliothèque nationale centrale. Soixante ans plus tard, l'établissement ouvre exceptionnellement, les 3 et 4 novembre, les espaces les plus durement touchés. Deux soirées pour revenir sur la catastrophe, mais aussi sur les opérations qui se poursuivent afin de rendre accessibles des milliers d'ouvrages sauvés des eaux.

27/10/2026, 16:26

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Découvrez Psithurisme, un premier roman en avant-première

Quand j’étais toute petite, j’ai promis à ma mère qu’un jour, on me lirait. J’écris depuis toujours pour mes proches, mes enfants, mes neveux et nièces, ma famille, mes amis ou pour moi. Cette année, j’ai souhaité me lancer dans une toute nouvelle aventure formidable et passionnante : être lue par vous ! Projet porté E.C. Desvignes.

27/10/2026, 15:09

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IA : les auteurs américains dénoncent une menace sur le droit d’auteur en Australie

L'Authors Guild, organisation américaine de défense des écrivains, rejoint la mobilisation internationale contre un possible assouplissement du droit d'auteur australien au profit des entreprises d'intelligence artificielle. Elle redoute que celles-ci puissent entraîner leurs modèles sur des livres protégés sans autorisation préalable. Canberra assure pourtant avoir écarté une exception générale. Entre les engagements officiels et les pistes encore discutées, auteurs et éditeurs exigent des garanties.

27/10/2026, 12:36

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La salle d’attente de la vie : le livre de développement personnel destiné aux jeunes diplômés

La salle d’attente de la vie est un livre de développement personnel destiné aux jeunes diplômés, demandeurs d’emploi et personnes en transition ou en réinsertion professionnelle. Il parle du chômage autrement, en s’intéressant moins aux CV et aux candidatures qu’à ce qu’on ressent vraiment : perte de confiance, isolement, culpabilité, doutes et sentiment de ne plus avancer. Le livre mêle témoignage, humour, réflexions, jeux et exercices pour aider chacun à mieux vivre cette période. Projet porté par Marie Boquillon. 

27/10/2026, 11:46

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Poing final : le mangaka Tetsuya Chiba est décédé à l'âge de 87 ans

Le mangaka japonais Tetsuya Chiba, né en 1939, est décédé le 22 octobre dernier, à l'âge de 87 ans, indiquent les éditions Glénat, qui publient en France Ashita no Joe, série cosignée avec le scénariste Asao Takamori. Outre cette œuvre très bien accueillie, qui se déroule dans l'univers de la boxe, Tetsuya Chiba est aussi l'auteur d'autres mangas sportifs.

27/10/2026, 11:20

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Rouge nuit jour : Un recueil illustré sur la perte

Rouge nuit jour est un recueil de poésie illustré qui parle sans le nommer d'un arrêt de grossesse, et questionne de façon plus générale l'existence des choses que l'on ne nomme pas. Au fil des pages, les poèmes se suspendent à une attente. L'attente se fait voyage immobile, naturellement incertain, nécessairement confiant. Projet porté par Coline Hezard, poétesse et graphiste à Lille. 

26/10/2026, 17:33

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Il vend sept cartes Pokémon et ouvre sa librairie de fantasy

Sept cartes Pokémon achetées pendant son enfance, puis revendues plus de vingt ans après : c'est ainsi que Johannes Feifel a contribué à financer sa librairie. Depuis le 1er octobre 2026, ce professionnel du livre accueille les lecteurs à Ratisbonne, en Allemagne, dans une boutique consacrée principalement à la fantasy et à la romantasy. Avec ses murs vert jade, ses lustres et ses rayonnages noirs, Der Bücherdrache entend faire entrer les visiteurs dans l'univers de leurs lectures.

26/10/2026, 17:18

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L'ancienne présidente de l'ABF Normandie, Claire Tailliart, est morte à 58 ans

La bibliothécaire Claire Tailliart est décédée le 20 septembre 2026, à l'âge de 58 ans, des suites d'une longue maladie, nous apprend l'Association des bibliothécaires de France (ABF). Ancienne présidente de son groupe régional normand, de 2015 à 2021, elle avait notamment exercé au sein des bibliothèques universitaires du Havre.

26/10/2026, 16:29

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Redressement de Gibert : un nouveau délai pour la période d'observation

Exclusif - Ce 26 octobre avait lieu, au Tribunal des Activités économiques de Paris, une audience consacrée au redressement judiciaire du groupe Gibert, qui portait plus précisément sur la période d'observation. Un nouveau rendez-vous a été fixé au 7 décembre prochain, en raison d'éléments d'analyse, fournis par la direction, jugés peu fiables par les administrateurs...

26/10/2026, 16:27

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René Belletto, prix Femina 1986 et figure du roman noir, est mort

L'écrivain français René Belletto est mort ce dimanche, à l'âge de 81 ans, partagent les éditions P.O.L. Auteur de romans noirs et fantastiques, il avait notamment remporté le prix Femina et le prix du Livre Inter en 1986 pour L'Enfer. Une œuvre traversée par l'angoisse, l'humour et la musique.

26/10/2026, 16:06

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En Suisse, Orell Füssli Thalia rachète une papeterie fondée en 1882

À Winterthour, la papeterie Schoch restera à la même adresse, sous la même enseigne. Mais, après quatre générations dans la famille fondatrice, elle passe dans le giron d'Orell Füssli Thalia. Le groupe de librairies suisse a annoncé son acquisition le 23 octobre, ajoutant à son réseau un commerce installé depuis 1882 dans la vieille ville. Les dix salariés doivent conserver leur emploi, tandis que Karin Schoch, l'actuelle propriétaire, accompagnera la reprise jusqu'en février 2027.

26/10/2026, 15:00

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Soutenir l'ouverture de La Cabane à Livres à Meudon-la-Forêt

Une future librairie, baptisée La Cabane à Livres, a pour ambition de construire une identité forte en insufflant une véritable âme au lieu. Elle souhaite proposer un fonctionnement moderne, une offre diversifiée, des services complémentaires innovants et une communication digitale renforcée, afin de développer pleinement son attractivité et d’assurer sa pérennité économique. Projet porté par Aurélie

Fiani. 

 

26/10/2026, 14:22

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Un pirate, un lion et vingt-cinq poussins : dans l'Hérault, des livres qui s'écoutent

Babouche à oreille, maison d'édition indépendante installée à Saint-Clément-de-Rivière, dans l'Hérault, fabrique des livres qui s'écoutent : un QR code dans le livre, des musiques composées pour chaque histoire, des voix d'artistes, et ni écran, ni application, ni abonnement. Ses trois nouveautés d'automne sont en précommande sur Ulule jusqu'au 5 novembre : un roman de pirates dont chaque chapitre se termine par une vraie recette, le retour d'un album très demandé sur l'art du partage, et un calendrier de l'Avent sonore pour les tout-petits, où chaque fenêtre cache une comptine plutôt qu'un chocolat. Projet porté par la maison d'édition Babouche à oreille. 

26/10/2026, 14:22

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L'argent des auteurs peut-il financer des services d'intérêt collectif ?

Exclusif — Interrogée sur les possibilités accordées par la législation européenne en matière de répartition et d'utilisation des droits collectés par les organismes de gestion collective, la Cour de Justice de l'Union européenne a rendu son analyse le 22 octobre dernier. Si une partie des sommes peut financer des services sociaux, culturels et éducatifs à destination des titulaires de droits uniquement, les « irrépartissables », pour leur part, peuvent être fléchés vers des actions aux publics plus larges.

26/10/2026, 11:26

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Au ministère de la Culture, Noémie Guez sur le départ

Rue de Valois, le cabinet de la ministre de la Culture verra partir Noémie Guez, conseillère création artistique et industries créatives, à compter du 1er novembre prochain.

26/10/2026, 10:13

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Au Canada, trente années de poésie dans les bus menacées

À Vancouver, la poésie pourrait bientôt quitter les transports en commun. Depuis 1996, le programme Poetry in Transit permet aux voyageurs de découvrir des textes d’auteurs de Colombie-Britannique pendant leurs déplacements. Mais le retrait annoncé du financement de TransLink menace cette initiative culturelle, qui célèbre précisément son trentième anniversaire. Écrivains et éditeurs se mobilisent pour empêcher sa disparition, désormais envisagée à l’issue de la saison 2026-2027.

26/10/2026, 09:00

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Le fantôme de la bibliothèque scientifique... a désormais une identité

Depuis les années 1960, une bibliothèque scientifique de Kansas City serait le théâtre de phénomènes étranges. Lumières qui s’éteignent, coups inexpliqués, messages sur des tableaux noirs : la Linda Hall Library raconte l’histoire d’un supposé fantôme français, mort dans les Alpes au XVIIe siècle. Son nom, André Dettonville, renvoie curieusement à Blaise Pascal. De quoi nourrir une légende que l’établissement a choisi de remettre à l’honneur à l’approche d’Halloween.

26/10/2026, 08:30

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Une charte pour encadrer l’IA ? Les écrivains crient au scandale

Une semaine après avoir lancé une charte internationale destinée à encadrer l’intelligence artificielle dans les industries créatives, la Society of Authors fait marche arrière. L’organisation britannique, qui défend les intérêts des écrivains, illustrateurs et traducteurs, a annoncé son retrait le 21 octobre, après les critiques de ses adhérents. Un revers pour un dispositif censé protéger les créateurs face aux usages de l’IA générative.

26/10/2026, 08:00

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Géorgie : un manuel scolaire unique, les éditeurs dénoncent une menace

D'ici septembre 2028, les écoles géorgiennes doivent adopter un manuel commun pour chaque matière et niveau d'enseignement. Une réforme déjà votée par le Parlement, qui confie au ministère de l'Éducation la production des ouvrages. L'Union internationale des éditeurs appelle les autorités à revenir sur cette décision, dénonçant une menace pour la liberté de publier, la diversité pédagogique et l'avenir de l'édition scolaire.

25/10/2026, 15:07

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Floride : les élus scolaires devront répondre des livres retirés des bibliothèques

Aux États-Unis, les membres d'un conseil scolaire de Floride ne pourront pas invoquer leur fonction pour échapper aux questions sur les livres écartés de leurs bibliothèques. Dans un arrêt rendu le 19 octobre, une cour fédérale d'appel estime que ces suppressions relèvent de décisions administratives, et non législatives. Une victoire procédurale pour PEN America, Penguin Random House et plusieurs écrivains, engagés depuis 2023 contre des restrictions d'accès à la lecture.

25/10/2026, 14:34

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Égalité femmes-hommes : l'ONU appelle l'industrie du livre à réagir

Plus de femmes aux postes de direction, des conditions de travail équitables et une meilleure visibilité des autrices : ONU Femmes et l'Association internationale des éditeurs (IPA) ont lancé un engagement mondial pour faire progresser l'égalité dans le secteur du livre. Présentée à la Foire de Francfort, l'initiative réunit déjà 17 organisations. Reste à savoir comment les intentions se traduiront dans les pratiques des maisons signataires.

24/10/2026, 15:44

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Margaret Atwood, Lee Child et Ian McEwan mettent un personnage aux enchères

Donner son nom à un personnage du prochain roman de Margaret Atwood, Zadie Smith ou Ian McEwan : l'occasion ne se présente pas tous les jours. Ces trois écrivains participent à une vente caritative organisée par l'association britannique Freedom from Torture, au profit des survivants de la torture. Les enchères débuteront le 28 octobre, avant un festival littéraire prévu le 11 novembre à Londres. Une formule que certains auteurs connaissent déjà très bien.

24/10/2026, 15:29

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En Bulgarie, des manuscrits vieux de mille ans exposés pendant trois heures

Trois heures pour contempler des pages vieilles de plus de mille ans. Le 9 octobre, la Bibliothèque nationale Saints-Cyrille-et-Méthode, à Sofia, a exceptionnellement présenté plusieurs pièces du Xe siècle, dont un évangéliaire arménien daté de 966. Une ouverture au public réduite au strict minimum : ces parchemins supportent difficilement les variations de température et d'humidité.

 

24/10/2026, 15:16

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“Shakespeare était une femme noire” : quatre siècles et demi d’histoire littéraire à Washington

En 1985, Maya Angelou assurait que William Shakespeare était « une femme noire ». Une formule qui trouve aujourd’hui un écho à la Folger Shakespeare Library, à Washington. Depuis le 16 octobre, manuscrits, éditions anciennes et archives théâtrales racontent comment des générations de femmes noires ont lu, joué et réinventé son œuvre.

24/10/2026, 09:34

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J.K. Rowling accuse "l’activisme transgenre d’être élitiste"

Dans un nouvel essai publié le 21 octobre 2026, J.K. Rowling présente l'activisme transgenre comme un mouvement « élitiste », imposé aux classes populaires par les institutions. L'autrice de Harry Potter promet également de poursuivre le financement de procédures judiciaires. Mais plusieurs de ses accusations reposent sur des généralisations peu étayées...

23/10/2026, 18:00

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Deux anciens patrons d’Amazon décideront quels livres méritent d’exister

Et si, avant de publier un roman, il fallait d’abord démontrer qu’il trouvera des lecteurs ? Deux anciens dirigeants d’Amazon, Jeff Belle et Nicholas Denissen, lancent Macguffin Co., un studio qui entend éprouver le potentiel commercial d’histoires encore en développement. Un premier accord avec Andrews McMeel Universal donne corps à cette formule, où le livre s’inscrit dans un ensemble plus vaste, destiné aussi aux écrans et aux jeux.

23/10/2026, 16:43

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Censure, inclusion et budgets s'ajoutent au Dictionnaire militant des bibliothécaires

En 2018, la Fédération SUD Collectivités Territoriales (SUD CT) avait publié un Dictionnaire militant pour les bibliothécaires, devenu, quelques années plus tard, le Dictionnaire militant pour les bibliothécaires et la défense de la lecture publique. Quelques termes et définitions viennent s'y ajouter, et, pour certains, rendent compte d'une ambiance un peu morose... 

23/10/2026, 16:29

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De Tintin à Astérix : Numa Sadoul explore les "Familles en cases" de la bande dessinée

De Tintin à Astérix, de Spirou à Philémon, les héros de BD ont un air de famille. Dans Familles en cases, Numa Sadoul explore les liens entre six grandes séries : compagnons fidèles, savants, adversaires et refuges familiers composent des univers qui nous habitent encore. Adapté de son mémoire de maîtrise de 1971, ce livre révèle les premières recherches du futur interlocuteur d’Hergé et de Franquin. Les éditions LettMotif lui donnent aujourd’hui une nouvelle vie grâce à une campagne participative sur Ulule. Une invitation à redécouvrir nos familles de papier. Projet porté par Numa Sadoul et les éditions LettMotif.

23/10/2026, 13:29

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PLF 2027 : taxer les profits et la mise au pilon pour soutenir la filière du livre

Exclusif - À l'Assemblée nationale, l'examen du projet de loi de finances 2027 bat son plein. Le gouvernement, qui présente un budget une nouvelle fois austéritaire, met en avant l'indispensable rigueur et la baisse du déficit, tout en se montrant très timoré sur la perspective de nouvelles recettes. Dans le domaine du livre, des amendements déposés par Sarah Legrain (La France insoumise, Paris) proposent de taxer le chiffre d'affaires des groupes éditoriaux et des plateformes, mais aussi les ouvrages pilonnés, afin de soutenir les librairies et éditeurs indépendants.

23/10/2026, 13:06

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Mort de Ryû Murakami : la France se révolte, l’écrivain de la colère s’éteint

L'écrivain japonais Ryû Murakami, auteur de Bleu presque transparent et des Bébés de la consigne automatique, est mort le 17 octobre dernier, à 74 ans. Sexe, drogue, violence, révolte : pendant cinquante ans, ses romans ont raconté la colère d'une jeunesse qui ne trouvait plus sa place dans la société. Une disparition qui trouve un écho particulier dans le climat de contestation que traverse aujourd’hui la France.

23/10/2026, 11:59

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Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? Rebecca Yarros met les bons sentiments en tête des ventes de livres “Shakespeare était une femme noire” : quatre siècles et demi d’histoire littéraire à Washington Thélyson Orélien : la Fnac réexaminera la situation, Grasset ridiculisé
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