Pour 69 % des Français, un texte écrit par IA “n’est pas de la vraie littérature

Le lecteur veut savoir qui a écrit son livre. Et, manifestement, il tient à ce que la réponse ne laisse aucune place à l’ambiguïté. Selon une enquête Ipsos bva — CESI école d’ingénieurs, 92 % des personnes interrogées estiment que l’utilisation partielle ou totale de l’intelligence artificielle dans la rédaction d’un ouvrage devrait obligatoirement être mentionnée sur sa couverture.

Le résultat dépasse la seule demande d’information. Pour 69 % des répondants, un texte produit avec cette technologie « n’est pas de la vraie littérature », contre 22 % qui contestent cette affirmation. Une défiance qui concerne également la valeur accordée au travail de création : seuls 25 % jugent qu’une production assistée par IA pourrait rivaliser avec un ouvrage rédigé sans son concours, tandis que 64 % rejettent cette équivalence.

L’étude, réalisée du 9 au 12 octobre auprès de 1 000 personnes âgées de 18 à 75 ans, intervient dans un contexte particulièrement agité. L’affaire Thélyson Orélien, qui secoue la rentrée littéraire depuis septembre, était déjà connue de 62 % des sondés, dont 44 % déclaraient voir très bien de quoi il s’agissait.

Ces résultats ont toutefois été recueillis avant les conclusions de l’expertise annoncées le 21 octobre par les éditions du Boréal. Ils donnent donc une photographie de l’opinion en pleine controverse, sans permettre d’en mesurer précisément l’influence.

Thélyson Orélien, le roman qui a ouvert la crise

Récompensé par le Prix du Roman Fnac le 21 septembre, C’était ça ou mourir, premier roman de Thélyson Orélien publié chez Grasset le 19 août, s’est rapidement retrouvé au centre d’accusations de plagiat et de soupçons concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Le 25 septembre, l’Académie Goncourt retirait le roman de sa sélection. Le Femina l’écartait également par la suite, tandis que le Renaudot choisissait de le conserver. Les divergences entre jurys témoignaient déjà de la difficulté à apprécier une affaire mêlant emprunts littéraires et recours supposé aux outils génératifs.

La polémique a pris une autre dimension le 21 octobre. Après avoir commandé une expertise extérieure portant notamment sur les versions de travail du manuscrit, les éditions québécoises du Boréal ont annoncé mettre fin à leur collaboration avec l’écrivain.

L’examen a révélé, selon la maison, des traces associées à l’intelligence artificielle dans les métadonnées de certains documents. Si l’éditeur considère que l’intervention de cette technologie est établie, les éléments rendus publics ne permettent pas d’en déterminer précisément l’ampleur. Thélyson Orélien, de son côté, conteste avoir confié la rédaction de son roman à une IA.

Pour le Boréal, la rupture du lien de confiance justifiait néanmoins l’arrêt de leur collaboration. L’éditeur a également renoncé à la réimpression du livre et à la publication d’un deuxième titre. Le dossier éclaire un autre résultat du sondage : 46 % des répondants considèrent qu’un ouvrage simplement soupçonné d’avoir été écrit avec l’IA devrait être retiré des sélections des prix littéraires.

Une position qui soulève une difficulté : à partir de quels éléments un jury peut-il écarter un roman, et comment éviter qu’une suspicion insuffisamment étayée ne devienne une condamnation publique ?

La littérature, à condition que l’humain reste l’auteur

La méfiance exprimée dans l’enquête n’est pourtant pas absolue. Une majorité de répondants, 55 %, reconnaît qu’un livre peut relever de la littérature si « l’humain reste l’auteur principal ». La distinction mérite d’être soulignée. Elle sépare l’utilisation d’un outil au cours du processus créatif de la délégation de l’écriture elle-même. Solliciter une traduction, vérifier une information ou corriger une formulation n’implique pas nécessairement le même travail que demander à un logiciel de produire plusieurs chapitres.

La question se complique lorsqu’il faut établir la frontière entre ces pratiques. D’autant que la transparence, si largement réclamée, ne suffit pas à convaincre les lecteurs de la valeur littéraire d’une production.

Seuls 40 % des sondés adhèrent à l’idée qu’un ouvrage créé avec une IA puisse être considéré comme de la littérature à condition que cet usage soit déclaré. Près de la moitié, 49 %, exprime son désaccord. Quant à envisager ces textes comme « une nouvelle forme de littérature à part entière », seuls 32 % des participants s’y montrent favorables.

L’étude propose également une situation révélatrice : découvrir qu’un roman particulièrement apprécié a été entièrement écrit par une intelligence artificielle. Dans cette hypothèse, 62 % des personnes interrogées se sentiraient déçues ou trompées, tandis que 27 % assurent que cela ne changerait rien à leur jugement.

Le texte ne serait donc pas toujours apprécié indépendamment de son origine. Pour une partie du public, la relation à l’écrivain, à son expérience et à sa manière de raconter demeure indissociable du plaisir de lecture.

Une mention sur la couverture, mais comment ?

Parmi les mesures proposées, 66 % des répondants privilégient l’inscription obligatoire « écrit avec IA » sur les ouvrages concernés, devant une charte des éditeurs ou le développement de dispositifs indépendants de détection.

Encore faudrait-il définir ce que recouvrirait cette indication. Une correction automatisée, une recherche documentaire ou la génération de plusieurs centaines de pages ne constituent pas des interventions équivalentes. Or l’enquête rassemble sous une même formulation les usages partiels et totaux de la technologie.

Cette difficulté se pose déjà aux professionnels. Comme le relevait ActuaLitté à propos des livres générés par IA commercialisés sur Apple Books, la plateforme distingue les contenus substantiellement produits par des outils génératifs des usages limités à la recherche, à la correction ou à la préparation d’un texte.

La mesure souhaitée par les lecteurs supposerait donc de déterminer un seuil, mais aussi des modalités de contrôle. Sur quels éléments un éditeur pourrait-il s’appuyer pour certifier l’origine d’un manuscrit ?

Le groupe Madrigall entend précisément renforcer sa vigilance. Selon les informations rapportées par ActuaLitté le 24 octobre, Gallimard et plusieurs maisons du groupe soumettront les manuscrits à un logiciel de détection, à partir de janvier 2027.

Le dispositif doit notamment concerner Flammarion, Denoël, P.O.L et Minuit. Les modalités de traitement des résultats restent à préciser. Car ces logiciels ne livrent pas de certitudes. Ils établissent des estimations statistiques à partir des caractéristiques d’un texte, sans pouvoir en reconstituer avec exactitude les conditions de rédaction.

L’exemple de Je, de Lilia Hassaine, publié chez Gallimard, illustre ces limites. Soumis par ActuaLitté au détecteur Pangram, le roman a obtenu un score de 21 % de contenu supposément généré par IA. L’autrice a ensuite transmis un résultat de 10 %, issu selon elle d’analyses réalisées par Gallimard et par ses soins. Aucun de ces pourcentages ne démontre qu’une partie du livre aurait été produite artificiellement.

La prudence s’impose donc, particulièrement lorsque de telles évaluations risquent de compromettre une publication ou de porter atteinte à la réputation d’un écrivain.

Les professionnels réclament eux aussi davantage de transparence

L’écriture des romans n’est d’ailleurs qu’une partie du problème. L’intelligence artificielle intervient désormais à différentes étapes de la fabrication des livres, de l’illustration à la traduction, parfois sans que le lecteur en soit informé.

Les traducteurs littéraires ont engagé depuis plusieurs années une réflexion sur ces pratiques. Dès mars 2023, l’Association des traducteurs littéraires de France (ATLF) et ATLAS réclamaient davantage de transparence concernant les systèmes automatisés employés par les maisons d’édition.

Les deux organisations s’appuyaient notamment sur une enquête de l’ATLF montrant que, dans 92 % des commandes de postédition étudiées, l’éditeur n’avait pas précisé l’outil utilisé pour produire la traduction initiale.

L’enjeu dépasse l’information du public : il concerne les conditions de travail, la rémunération et la reconnaissance des professionnels lorsque leur activité risque d’être réduite à la révision d’un texte produit par une machine.

Autre terrain de mobilisation, l’exploitation des œuvres protégées pour entraîner les modèles. En mai 2026, 81 organisations des secteurs culturels, de la création et de la presse demandaient aux députés d’examiner une proposition de loi adoptée au Sénat, visant à faciliter la défense des titulaires de droits face aux fournisseurs d’intelligence artificielle.

Ces organisations défendent notamment l’autorisation préalable, la transparence des utilisations et une rémunération négociée.

Une défiance qui dépasse la France

Les résultats français rejoignent ceux d’une enquête américaine récemment relayée par ActuaLitté. Aux États-Unis, 85 % des 5 025 acheteurs de livres interrogés souhaitaient être informés lorsqu’une intelligence artificielle avait participé à la rédaction d’un ouvrage.

Les méthodologies et les populations étudiées étant différentes, les proportions ne peuvent être directement comparées. Elles traduisent néanmoins une préoccupation qui dépasse le marché français.

Les précédents éditoriaux ne manquent pas. En mars 2026, Hachette Book Group avait renoncé à publier aux États-Unis Shy Girl, de Mia Ballard, et interrompu sa commercialisation au Royaume-Uni, après des soupçons portant sur l’utilisation de l’IA dans ce roman d’horreur. L’autrice contestait en avoir elle-même fait usage pour l’écrire, évoquant l’intervention d’une personne chargée de travailler sur une précédente version.

En France, l’affaire Thélyson Orélien a désormais donné à cette question une visibilité nouvelle. Les jurys littéraires ont été contraints de se positionner, les éditeurs commencent à renforcer leurs contrôles et le sondage Ipsos bva révèle une attente particulièrement forte de la part du public.

La mention sur la couverture ne réglerait pas tout. Elle supposerait de distinguer les interventions techniques du véritable travail de création et de mettre en place des vérifications suffisamment fiables pour ne pas pénaliser les auteurs.

Mais à quelques jours de l’attribution du prix Goncourt, le constat s’impose : si la machine peut participer à l’écriture, les lecteurs interrogés veulent savoir jusqu’où elle est intervenue. Reste aux professionnels à déterminer comment leur apporter cette information sans transformer chaque manuscrit en objet de suspicion.

Étude Ipsos bva – CESI école d’ingénieurs réalisée via l’omnibus Ipsos.Digital du 9 au 12 octobre 2026, auprès d’un échantillon de 1 000 Français âgés de 18 à 75 ans, représentatif selon la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région).

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com