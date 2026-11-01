Les Ensablés - Les monstres de Roger Grenier (1919-2017)

Comme nombre de ses contemporains, Roger Grenier a vécu les soubresauts de la Seconde Guerre mondiale qui ont bouleversé sa trajectoire de jeune étudiant en lettres. Démobilisé en 1942, il entre dans la Résistance. À la fin de la guerre, il rencontre Albert Camus qui l’engage dans son journal Combat. Il entre ensuite chez France-Soir. Cette première carrière dans le journalisme s’achève au début des années 60. Roger Grenier intègre alors les éditions Gallimard où il occupera les fonctions de conseiller, puis de directeur littéraire, sans cesser de produire romans, nouvelles et essais. Il a reçu le grand prix de littérature de l’Académie française en 1985, pour l’ensemble de son œuvre.

Dans un entretien radiophonique sur France Culture (« Du jour au lendemain » du 18/03/1992), Roger Grenier explique que sa décision d’arrêter le métier de journaliste a été motivée, d’une part, par le sentiment d’une « dégradation de la presse écrite », d’autre part, par le souci de ne pas devenir un vieux journaliste. Il évoque les tristes mises au placard de ceux dont « la façon d’écrire se démode ». Ces deux thèmes parcourent son roman « Les Monstres », publié en 1953, et l’on devine que les équipées journalistiques loufoques, contées sur un ton fantaisiste, mais qui côtoient toujours l’abject et le tragique, trouvent leur source dans le vécu de notre auteur.

Mises en exergue du roman, deux longues citations, l’une de Baudelaire, l’autre de Proust, donnent le ton. Baudelaire assimile le journal à un « tissu d’horreurs », « un dégoûtant apéritif » accompagnant « le repas de chaque matinée ». Même ambiance chez Proust qui estime, avec humour, que « tous les malheurs et les cataclysmes de l’univers (…) transmués pour notre usage personnel (...) en un régal matinal, s’associent excellemment d’une façon particulièrement excitante et tonique, à l’ingestion recommandée de quelques gorgées de café au lait. »

À l’instar d’une sonate, le roman est conçu en trois parties constituées d’une exposition intitulée « Le monstre d’Innsbruck », d’un développement marquant une pause réflexive en compagnie de « L’homme aux cent têtes » et d’une réexposition « Loin du vaste océan » qui ramène le lecteur sur les pentes enneigées autrichiennes.

CHRONIQUE — Brefs récits pour une longue histoire : des nouvelles de Roger Grenier

La première partie, au rythme rebondissant, fourmille d’anecdotes et démarre par les mémoires d’un tueur en série. Le lecteur entre dans les pensées d’un vampire de pacotille qui sévit à Innsbruck. Le style est digne d’un roman fantastique du XIXe siècle, tous les codes du genre sont convoqués. De manière habile, l’auteur embarque son lecteur dans une histoire inattendue, et l’on se laisse bien volontiers prendre au jeu du suspense, pris d’une soudaine sympathie pour ce monstre abominable qui nous livre ses pensées à la manière des grands romantiques et nous décrit méticuleusement son mode opératoire.

Mais le récit s’arrête là. Passé le premier chapitre, le lecteur fait connaissance avec « le reporter », personnage principal du roman, en pleine crise existentielle, dont le nom ne sera (fort à propos) jamais indiqué. Satisfait de terminer son papier, le reporter livre ses réflexions à un collègue : « Ça a été un rude travail. Ils ont acheté ces mémoires sans les voir. Il n’y avait rien dedans. Alors j’ai dû tout inventer. Le nom des victimes est à peu près la seule chose vraie. Le reste, du bidon. J’en profite pour mettre toutes sortes de drôleries. Cette fois, le vampire prononce la fameuse phrase de Roquelaure : “La vie est pleine d’embûches”, et le précepte du patron : “J’aime mieux une injustice qu’un désordre”. »

Le personnage de Roquelaure, accompagné de sa fameuse expression « euphémisante » sur la vie pleine d’embûches qui scandera les moments les plus redoutables du récit, est une sorte de négatif du reporter, notre héros désabusé. Ce tandem de clowns reste inséparable, car Roquelaure, le photographe, fait équipe avec le reporter. Le chef des informations, surnommé « l’Araignée », homme intelligent et cynique, obnubilé par la course aux reportages sanglants ou larmoyants qui doperont les ventes, leur donne toutes sortes de missions improbables dont ils se tirent avec plus ou moins de brio et de roublardise.

Roquelaure est un personnage attachant, excellent photographe, bon camarade, mais aussi homme vieillissant et instable. Quand il ne tient pas la vedette au bar du journal, entouré de grouillots et de secrétaires qui rient complaisamment à ses bonnes blagues, il disparaît régulièrement pour des tournées alcoolisées dont il sort à demi clochardisé, puis, il renaît de ses cendres et revient à son meilleur. L’Araignée songe parfois à s’en débarrasser, mais il l’aime bien et, dans le fond, c’est le meilleur.

Au début de ma lecture, page 32, alors qu’une conversation s’établit entre le reporter et Roquelaure, un petit incident intervient. Je réalise qu’une page entière manque au vieux livre emprunté à la bibliothèque. Je reste ainsi sur ma faim. La lecture s’interrompt alors que le reporter vient de livrer à Roquelaure ses réflexions sur un projet de reportage. Il s’agit de provoquer et de photographier la chute dans le vide d’un chat afin d’illustrer un article sur la propension nouvelle des chats à se suicider. L’idée émane du patron qui a entendu des amis évoquer le sujet lors d’un dîner.

Désireux de complaire à son supérieur (et conscient de la vacuité du sujet qu’il se gardera bien de commenter) l’Araignée a indiqué que tout l’intérêt du reportage reposera sur la photographie. Face à Roquelaure qui est pressé de se débarrasser de la corvée, le reporter déroule un verbiage grandiloquent, convoquant « la temporalité dans le domaine d’habitude purement spatial de la photographie », « le choc du temps » et « l’atome de durée », s’efforçant ainsi de mettre à distance l’acte barbare qu’on leur demande de réaliser.

Complètement dupé par le jargon prétentieux du reporter, Roquelaure s’attendrit, se sentant compris. Encouragé (et un peu honteux de la méprise), le reporter développe sa pensée : « C’est vrai, dans ce journal, on ne demande qu’une chose, à vous autres, photographes : être des mitraillettes. Si pendant un dixième de seconde, un geste ridicule échappe à une personnalité, il faut que vous l’ayez saisi. L’essence de la photographie, pourtant, ce n’est pas de réaliser des instantanés acroba — ».

La lecture s’arrête là en l’absence de page 33 et m’a permis, à la mesure de ma frustration, de réaliser à quel point le propos du reporter, sous couvert de sinistre blague, soulève la grave question de la manipulation de l’image et reste plus que jamais d’actualité. J’aurais aimé en savoir davantage sur l’essence de la photographie selon Roger Grenier.

La deuxième partie du roman, confronte le reporter à « l’Homme aux cent têtes », un bourreau (ou plutôt un assistant de l’exécuteur) qui a été relevé de ses fonctions et vient de rédiger ses mémoires. Missionné par l’Araignée, notre malheureux reporter est obligé de passer de longues heures en compagnie du bourreau afin de réécrire ses mémoires dans un style acceptable pour le lectorat du journal. Comble de malchance, Paul Guichard, le bourreau, prend goût à sa compagnie et se complaît dans ses souvenirs « J’ai tenu plus de cent têtes », se plaît-il à répéter à tout vent.

Ce n’est pas sans un frisson d’horreur que le reporter se voit obligé de lui serrer la main lors de ses fréquentes visites. Les Notes concernant M. Paul Guichard insérées dans la deuxième partie du roman viennent soudain interrompre la narration. Ces petits paragraphes décousus, censés être rédigés à la volée par le reporter, nous font entrer dans la vie quotidienne du bourreau : son enfance « dans l’intimité de l’ancien exécuteur » (un homme fin et distingué), les voyages en compartiment réservé vers les lieux des exécutions, « les beautés touristiques du pays », les « vraies parties de rigolade » au restaurant où les invitaient les gardiens-chefs, les différentes catégories de condamnés, les anecdotes sur le comportement de certains « clients » au moment décisif, la technique et le souci d’éviter tout imprévu (« Tous les gestes sont calculés »), les soins apportés à la « bécane »...

Apparaît en creux le portrait d’un homme ordinaire, soucieux de bien faire son travail et sachant profiter des petits plaisirs de la vie. Contrairement à son nouveau chef il n’est pas un « cinglé de la guillotine » et n’attend pas avec impatience de nouvelles exécutions, mais, comme tous les autres assistants, il pratique avec plaisir un second métier.

Lorsque le reporter fait lire ses notes à l’Araignée, ce dernier réagit violemment, reprochant à son collaborateur l’inhumanité de son récit, concluant : « si tu ne le transformes pas complètement, en y ajoutant de la pitié, du sentiment, ce sera impubliable ». La réponse du reporter nous fait entrer dans le cœur du roman, une soudaine gravité reléguant à l’arrière-plan les anecdotes rocambolesques de la première partie. Je ne dévoilerai pas le vibrant monologue du reporter, grand moment du roman, mais la résumerai en une seule question : les véritables Monstres, qui sont-ils ?

La troisième partie renoue avec les pitreries, mais s’achèvera de manière grinçante. Cette fois, afin de le mettre au vert et lui faire prendre un peu de repos « loin du noir océan de l’immonde cité », l’Araignée envoie notre reporter au Tyrol, en compagnie d’un photographe déplorable affublé du nom de Robert Grillet (pied de nez au Nouveau Roman naissant ?).

Il s’agit de réaliser un reportage « mondain » (people dirions-nous aujourd’hui) sur un roi et une reine en lune de miel. Nous voilà transportés dans l’univers sans pitié d’Édith Wharton où mille ruses et humiliations seront nécessaires aux « pauvres industrieux » pour pouvoir s’approcher de ces « heureux du monde », et aussi dans l’ambiance de la Montagne magique de Thomas Mann, avec ses paysages sublimes, l’ivresse des courses sur les pentes enneigées et la beauté d’une femme croisée dans un palace, une « Tyrolienne, légèrement revue par Harper’s Bazar », dans laquelle le reporter trouve « une image sans défaut de ce monde qu’il était venu chercher au milieu des montagnes et où il voulait que tout soit léger, lumineux et beau ».

Bien sûr, ce monde de rêve n’existe pas et notre reporter n’est pas dupe des artifices et fausses apparences. L’ivresse du ski elle-même s’estompe bien vite : « Le bonheur du ski est fait en grande partie d’oubli. Lorsqu’on redescend, croyant encore qu’il n’existe pas autre chose que ce prodigieux univers des hauteurs (…), on retrouve étonnées, avec la lourdeur de l’air, les plaines brunes interdites à la neige ». Rappelé à l’ordre par l’Araignée, las de ces égarements « poético-philosophiques » et de ses « états d’âme devant le spectacle des pics neigeux », notre reporter sera sommé de revenir à son sujet.

Cette parenthèse qui offre au roman quelques-unes de ses plus belles pages est un véritable hommage à la littérature. Mieux que la « rumeur du monde », la littérature n’est-elle pas le meilleur des refuges et le témoignage le plus sensible de la vie des hommes ?

Par Les ensablés

Contact : contact@actualitte.com