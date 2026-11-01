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Les Ensablés - Les monstres de Roger Grenier (1919-2017)

Lors de sa disparition en 2017 à l'âge respectable de 98 ans, l'ensemble de la presse française a rendu un hommage unanime à Roger Grenier. S'il reste dans les mémoires comme journaliste, homme de radio, scénariste, éditeur et « incomparable témoin de notre XXe siècle littéraire », son œuvre est un peu plus méconnue du grand public et c'est bien regrettable. Divers entretiens radiophoniques, consultables en podcast, font entendre la voix affable d'un admirable conteur. Par Isabelle Luciat

Le 01/11/2026 à 09:00 par Les ensablés

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Publié le :

01/11/2026 à 09:00

Les ensablés

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Comme nombre de ses contemporains, Roger Grenier a vécu les soubresauts de la Seconde Guerre mondiale qui ont bouleversé sa trajectoire de jeune étudiant en lettres. Démobilisé en 1942, il entre dans la Résistance. À la fin de la guerre, il rencontre Albert Camus qui l’engage dans son journal Combat. Il entre ensuite chez France-Soir. Cette première carrière dans le journalisme s’achève au début des années 60. Roger Grenier intègre alors les éditions Gallimard où il occupera les fonctions de conseiller, puis de directeur littéraire, sans cesser de produire romans, nouvelles et essais. Il a reçu le grand prix de littérature de l’Académie française en 1985, pour l’ensemble de son œuvre.

Dans un entretien radiophonique sur France Culture (« Du jour au lendemain » du 18/03/1992), Roger Grenier explique que sa décision d’arrêter le métier de journaliste a été motivée, d’une part, par le sentiment d’une «dégradation de la presse écrite», d’autre part, par le souci de ne pas devenir un vieux journaliste. Il évoque les tristes mises au placard de ceux dont « la façon d’écrire se démode ». Ces deux thèmes parcourent son roman « Les Monstres», publié en 1953, et l’on devine que les équipées journalistiques loufoques, contées sur un ton fantaisiste, mais qui côtoient toujours l’abject et le tragique, trouvent leur source dans le vécu de notre auteur.

Mises en exergue du roman, deux longues citations, l’une de Baudelaire, l’autre de Proust, donnent le ton. Baudelaire assimile le journal à un « tissu d’horreurs», « un dégoûtant apéritif» accompagnant « le repas de chaque matinée». Même ambiance chez Proust qui estime, avec humour, que « tous les malheurs et les cataclysmes de l’univers (…) transmués pour notre usage personnel (...) en un régal matinal, s’associent excellemment d’une façon particulièrement excitante et tonique, à l’ingestion recommandée de quelques gorgées de café au lait.»

À l’instar d’une sonate, le roman est conçu en trois parties constituées d’une exposition intitulée « Le monstre d’Innsbruck», d’un développement marquant une pause réflexive en compagnie de « L’homme aux cent têtes » et d’une réexposition «Loin du vaste océan » qui ramène le lecteur sur les pentes enneigées autrichiennes.

CHRONIQUE — Brefs récits pour une longue histoire : des nouvelles de Roger Grenier

La première partie, au rythme rebondissant, fourmille d’anecdotes et démarre par les mémoires d’un tueur en série. Le lecteur entre dans les pensées d’un vampire de pacotille qui sévit à Innsbruck. Le style est digne d’un roman fantastique du XIXe siècle, tous les codes du genre sont convoqués. De manière habile, l’auteur embarque son lecteur dans une histoire inattendue, et l’on se laisse bien volontiers prendre au jeu du suspense, pris d’une soudaine sympathie pour ce monstre abominable qui nous livre ses pensées à la manière des grands romantiques et nous décrit méticuleusement son mode opératoire.

Mais le récit s’arrête là. Passé le premier chapitre, le lecteur fait connaissance avec « le reporter », personnage principal du roman, en pleine crise existentielle, dont le nom ne sera (fort à propos) jamais indiqué. Satisfait de terminer son papier, le reporter livre ses réflexions à un collègue : « Ça a été un rude travail. Ils ont acheté ces mémoires sans les voir. Il n’y avait rien dedans. Alors j’ai dû tout inventer. Le nom des victimes est à peu près la seule chose vraie. Le reste, du bidon. J’en profite pour mettre toutes sortes de drôleries. Cette fois, le vampire prononce la fameuse phrase de Roquelaure : “La vie est pleine d’embûches”, et le précepte du patron : “J’aime mieux une injustice qu’un désordre”. »

Le personnage de Roquelaure, accompagné de sa fameuse expression « euphémisante » sur la vie pleine d’embûches qui scandera les moments les plus redoutables du récit, est une sorte de négatif du reporter, notre héros désabusé. Ce tandem de clowns reste inséparable, car Roquelaure, le photographe, fait équipe avec le reporter. Le chef des informations, surnommé « l’Araignée », homme intelligent et cynique, obnubilé par la course aux reportages sanglants ou larmoyants qui doperont les ventes, leur donne toutes sortes de missions improbables dont ils se tirent avec plus ou moins de brio et de roublardise.

Roquelaure est un personnage attachant, excellent photographe, bon camarade, mais aussi homme vieillissant et instable. Quand il ne tient pas la vedette au bar du journal, entouré de grouillots et de secrétaires qui rient complaisamment à ses bonnes blagues, il disparaît régulièrement pour des tournées alcoolisées dont il sort à demi clochardisé, puis, il renaît de ses cendres et revient à son meilleur. L’Araignée songe parfois à s’en débarrasser, mais il l’aime bien et, dans le fond, c’est le meilleur.

Au début de ma lecture, page 32, alors qu’une conversation s’établit entre le reporter et Roquelaure, un petit incident intervient. Je réalise qu’une page entière manque au vieux livre emprunté à la bibliothèque. Je reste ainsi sur ma faim. La lecture s’interrompt alors que le reporter vient de livrer à Roquelaure ses réflexions sur un projet de reportage. Il s’agit de provoquer et de photographier la chute dans le vide d’un chat afin d’illustrer un article sur la propension nouvelle des chats à se suicider. L’idée émane du patron qui a entendu des amis évoquer le sujet lors d’un dîner.

Désireux de complaire à son supérieur (et conscient de la vacuité du sujet qu’il se gardera bien de commenter) l’Araignée a indiqué que tout l’intérêt du reportage reposera sur la photographie. Face à Roquelaure qui est pressé de se débarrasser de la corvée, le reporter déroule un verbiage grandiloquent, convoquant « la temporalité dans le domaine d’habitude purement spatial de la photographie», « le choc du temps» et « l’atome de durée », s’efforçant ainsi de mettre à distance l’acte barbare qu’on leur demande de réaliser.

Complètement dupé par le jargon prétentieux du reporter, Roquelaure s’attendrit, se sentant compris. Encouragé (et un peu honteux de la méprise), le reporter développe sa pensée : « C’est vrai, dans ce journal, on ne demande qu’une chose, à vous autres, photographes : être des mitraillettes. Si pendant un dixième de seconde, un geste ridicule échappe à une personnalité, il faut que vous l’ayez saisi. L’essence de la photographie, pourtant, ce n’est pas de réaliser des instantanés acroba — ».

La lecture s’arrête là en l’absence de page 33 et m’a permis, à la mesure de ma frustration, de réaliser à quel point le propos du reporter, sous couvert de sinistre blague, soulève la grave question de la manipulation de l’image et reste plus que jamais d’actualité. J’aurais aimé en savoir davantage sur l’essence de la photographie selon Roger Grenier.

La deuxième partie du roman, confronte le reporter à « l’Homme aux cent têtes», un bourreau (ou plutôt un assistant de l’exécuteur) qui a été relevé de ses fonctions et vient de rédiger ses mémoires. Missionné par l’Araignée, notre malheureux reporter est obligé de passer de longues heures en compagnie du bourreau afin de réécrire ses mémoires dans un style acceptable pour le lectorat du journal. Comble de malchance, Paul Guichard, le bourreau, prend goût à sa compagnie et se complaît dans ses souvenirs « J’ai tenu plus de cent têtes», se plaît-il à répéter à tout vent.

Ce n’est pas sans un frisson d’horreur que le reporter se voit obligé de lui serrer la main lors de ses fréquentes visites. Les Notes concernant M. Paul Guichard insérées dans la deuxième partie du roman viennent soudain interrompre la narration. Ces petits paragraphes décousus, censés être rédigés à la volée par le reporter, nous font entrer dans la vie quotidienne du bourreau : son enfance « dans l’intimité de l’ancien exécuteur » (un homme fin et distingué), les voyages en compartiment réservé vers les lieux des exécutions, « les beautés touristiques du pays», les « vraies parties de rigolade» au restaurant où les invitaient les gardiens-chefs, les différentes catégories de condamnés, les anecdotes sur le comportement de certains « clients» au moment décisif, la technique et le souci d’éviter tout imprévu (« Tous les gestes sont calculés »), les soins apportés à la « bécane »...

Apparaît en creux le portrait d’un homme ordinaire, soucieux de bien faire son travail et sachant profiter des petits plaisirs de la vie. Contrairement à son nouveau chef il n’est pas un « cinglé de la guillotine » et n’attend pas avec impatience de nouvelles exécutions, mais, comme tous les autres assistants, il pratique avec plaisir un second métier.

Lorsque le reporter fait lire ses notes à l’Araignée, ce dernier réagit violemment, reprochant à son collaborateur l’inhumanité de son récit, concluant : « si tu ne le transformes pas complètement, en y ajoutant de la pitié, du sentiment, ce sera impubliable». La réponse du reporter nous fait entrer dans le cœur du roman, une soudaine gravité reléguant à l’arrière-plan les anecdotes rocambolesques de la première partie. Je ne dévoilerai pas le vibrant monologue du reporter, grand moment du roman, mais la résumerai en une seule question : les véritables Monstres, qui sont-ils ?

La troisième partie renoue avec les pitreries, mais s’achèvera de manière grinçante. Cette fois, afin de le mettre au vert et lui faire prendre un peu de repos « loin du noir océan de l’immonde cité», l’Araignée envoie notre reporter au Tyrol, en compagnie d’un photographe déplorable affublé du nom de Robert Grillet (pied de nez au Nouveau Roman naissant ?).

Il s’agit de réaliser un reportage « mondain» (people dirions-nous aujourd’hui) sur un roi et une reine en lune de miel. Nous voilà transportés dans l’univers sans pitié d’Édith Wharton où mille ruses et humiliations seront nécessaires aux « pauvres industrieux » pour pouvoir s’approcher de ces « heureux du monde», et aussi dans l’ambiance de la Montagne magique de Thomas Mann, avec ses paysages sublimes, l’ivresse des courses sur les pentes enneigées et la beauté d’une femme croisée dans un palace, une « Tyrolienne, légèrement revue par Harper’s Bazar », dans laquelle le reporter trouve « une image sans défaut de ce monde qu’il était venu chercher au milieu des montagnes et où il voulait que tout soit léger, lumineux et beau».

Bien sûr, ce monde de rêve n’existe pas et notre reporter n’est pas dupe des artifices et fausses apparences. L’ivresse du ski elle-même s’estompe bien vite : « Le bonheur du ski est fait en grande partie d’oubli. Lorsqu’on redescend, croyant encore qu’il n’existe pas autre chose que ce prodigieux univers des hauteurs (…), on retrouve étonnées, avec la lourdeur de l’air, les plaines brunes interdites à la neige». Rappelé à l’ordre par l’Araignée, las de ces égarements « poético-philosophiques » et de ses « états d’âme devant le spectacle des pics neigeux», notre reporter sera sommé de revenir à son sujet.

Cette parenthèse qui offre au roman quelques-unes de ses plus belles pages est un véritable hommage à la littérature. Mieux que la « rumeur du monde », la littérature n’est-elle pas le meilleur des refuges et le témoignage le plus sensible de la vie des hommes ?

Par Les ensablés
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Par Hervé Bel

09/11/2025, 09:00

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Les Ensablés - La Maternelle de Léon Frapié

Que reste-t-il de nos Goncourts ? Nombre d’heureux lauréats de ce prix littéraire tant convoité ne sont pas passés à la postérité et leurs romans sont aujourd’hui bien ignorés... Entre les oubliettes où ils churent et le Panthéon des auteurs consacrés, se maintiennent bon an mal an quelques romanciers dont la notoriété subit certes des éclipses, mais dont on redécouvre périodiquement l’intérêt. Par Marie Coat

 

26/10/2025, 09:00

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Les Ensablés - Le tout sur le tout, de Henri Calet (1904-1956)

Henri Calet (de son vrai nom Raymond Barthelmess) n'est pas un inconnu pour Les Ensablés qui l'ont abondamment célébré, notamment au travers de son roman majeur Monsieur Paul (publié en 1950). C'est que l'homme qui se devine au travers d'une œuvre largement autobiographique, est éminemment énigmatique et attachant, se caractérisant, selon les termes de son biographe Michel P. Schmitt par « un fin humour allié à la peine de vie la plus noire » . Dans l'un des articles que Les Ensablés lui ont consacrés, il est dit que « La vie de Calet fut riche en aventures dans sa première moitié, beaucoup moins dans la seconde ».

Par Isabelle Luciat.

12/10/2025, 09:00

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Les Ensables - Les modérés, d'Abel Bonnard

Le parcours d’Abel Bonnard  (1883-1968) est l’un des plus surprenants parmi les écrivains du XXe siècle. Son destin intellectuel et politique est un précipité d’ambiguïtés, de compromissions et de fulgurances. Par Nicolas Kinosky 

28/09/2025, 10:42

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Les Ensablés - La Reine battue, d'Henri Duvernois

Le propre du « petit maître » est d’être discret. Un temps, il s’impose, il plaît... Puis disparaît, écrasé sous les poids des « grands ». C’est que l’on ne peut pas retenir tout le monde. J’ai mes « petits maîtres » favoris, et l’un d’eux, vous le savez peut-être, car j’en ai déjà parlé, s’appelle Henri Duvernois. Récemment, dans un vide-grenier, perdu dans un amas de livres vendus un euro chacun, je suis tombé sur son roman « La Reine battue » publié sur papier alfa bouffant dans la belle collection de luxe Le livre de demain, où le texte s’orne de gravures. Je l’ai acheté évidemment, sachant à l’avance que je ne serais pas déçu. Par Hervé Bel.

14/09/2025, 10:00

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Les Ensablés - La Pierre angulaire, de Zoé Oldenbourg

Zoé Oldenbourg (1916-2002) fut longtemps associée aux succès d’édition de grandes fresques médiévales. Son premier livre, Argile et Cendres (1946) qui suit les péripéties d’un petit seigneur partant pour les croisades, impressionna tellement par sa précision et son ampleur qu’on y vit un potentiel Goncourt. Le couronnement arrivera finalement en 1953 avec son second roman La Pierre angulaire qui remporte le Prix Femina. Zoé Oldenbourg y expose les tableaux contrastés d’un Moyen-Âge où même les âmes les plus abjectes vivent dans l’espérance du salut éternel. Par Nicolas Acker.

31/08/2025, 09:00

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Les Ensablés - La vierge et le taureau, de Jean Meckert

Les éditions Joëlle Losfeld poursuivent avec bonheur la réédition des romans de Jean Meckert  (1910-1995). Le dernier en date, La vierge et le taureau, occupe une place à part dans l’œuvre de Meckert. D’abord parce qu’il s’agit du dernier publié sous son propre nom. S’il continue à publier par la suite, ce sera désormais sous le pseudonyme de Jean Amila, bien connu des amateurs de romans policiers. Dernier roman de Meckert donc, La vierge et le taureau est aussi entouré d’une légende noire qui fait de ce livre, une sorte d’ouvrage maudit qui a donné libre cours à de nombreuses spéculations. Par Carl Aderhold

17/08/2025, 09:00

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Les Ensablés - Le wagon à vaches (1953), de Georges Hyvernaud

Sa prose noire et acérée rappelle Raymond Guérin. Son ironie pessimiste penche du côté d’Emmanuel Bove. Le phrasé rageur est célinien. Nous sommes en 1953 lorsque Georges Hyvernaud publie son deuxième récit le Wagon à vaches. On y retrouve la veine existentialiste, sans le torse bombé de l’intellectuel engagé. Par Nicolas Acker.

27/07/2025, 09:00

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Les Ensablés - La fin de la IIIe République, de Emmanuel Berl

Paru en 1968 dans la célèbre collection de Gallimard, « Les trente journées qui ont fait la France », La fin de la IIIerépublique est republiée quelques années plus tard dans une autre collection intitulée «Témoins». Ce passage révèle bien à la fois la nature de cet ouvrage mais aussi celle de son auteur, Emmanuel Berl (1892-1976). S’il est aujourd’hui tombé dans l’oubli (tout juste certains se souviennent qu’il fut le mari de la chanteuse Mireille), il a pourtant marqué la vie intellectuelle des années 1930 par ses positions que ses biographes qualifient volontiers d’inclassables. Par Carl Aderhold

06/07/2025, 10:45

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Les Ensablés - Le roi dort, de Charles Braibant

« Nos pays ne sont pas beaux...mais il y a en eux une espèce de grandeur calme et comme un peu dédaigneuse qui est beaucoup plus captivante que la beauté ». Ainsi Charles Braibant (1889-1976), Champenois de lignée et de coeur, décrit-il sa région d’élection dans son roman Le roi dort qui, s’il rata de peu le prix Goncourt, fut couronné du Renaudot en 1933. Par Marie Coat

 

22/06/2025, 09:00

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Les Ensablés - La peau et les os de Georges Hyvernaud

Dans la fosse commune de l’oubli, Georges Hyvernaud n’a non seulement rien fait pour l’éviter - en ne publiant que deux livres de son vivant - mais y a sauté à pieds joints. La Peau et les os (1949), court mais édifiant récit de sa captivité pendant la seconde guerre mondiale, puis Le Wagon à Vaches (1953), roman implacable de l’impossible réadaptation à une vie dite normale, prouvent que l’écrivain avait pris le parti non négociable d’une vérité humaine très difficile à vendre. Par Nicolas ACKER.

08/06/2025, 19:15

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Les Ensablés - Planète sans visa, de Jean Malaquais

Né en 1908 à Varsovie, Vladimir Malacki - devenu par la suite Jean Malaquais  (1908-1998) - quitta la Pologne à l'âge de 18 ans pour venir vivre en France. Mobilisé en 1939, il fut fait prisonnier, puis parvint à s'évader. Juif et apatride, il partagea alors l'existence précaire de nombre de personnes réfugiées à Marseille dans l'espoir d'obtenir un visa. Grâce à l'aide de son ami Gide, il obtint ce précieux sésame et gagna les Etats-Unis où il vécut plusieurs années, enseignant la littérature. Malaquais n'a publié que trois romans : « Les Javanais » (prix Renaudot 1939),  « Le Gaffeur » (publié en 1953), tous deux objets de précédents articles et  « Planète sans visa », grand roman de la France sous l'occupation, publié en 1947 et qu'il remania jusqu'à ses derniers jours. Ce roman de plus de 500 pages a été réédité en 1999 après sa mort.

25/05/2025, 09:41

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Vingt ans après la mort de Marco, quatre amis reviennent là où tout a basculé

Un lac, un été, cinq adolescents. Puis quatre. Il aura suffi d'un plongeon, de quelques secondes d'insouciance, pour que San Felice cesse d'être le paradis des vacances. Vingt ans plus tard, Valentina revient dans ce village des Dolomites qu'elle avait juré de ne jamais revoir. Et son passé la rattrape avant même qu'elle ait posé sa valise. On les ouvrira le 4 novembre.

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Il y a des personnages dont on se demande comment ils ont pu tomber dans l’oubli. Gustave Fayet (1865-1925) est de ceux-là. Collectionneur de Van Gogh, Gauguin, Cézanne ou encore Odilon Redon, il fut aussi peintre, céramiste, décorateur, créateur de tapis, illustrateur de livres et, accessoirement, viticulteur et homme d’affaires. Un emploi du temps qui devait être assez chargé !

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Le vélo s’installe dans les déplacements quotidiens, les infrastructures cyclables progressent, la marche revient au cœur des politiques urbaines et les trottinettes ont imposé de nouveaux usages de la rue. Plusieurs essais permettent de lire cette transformation autrement que par les seuls chiffres : histoire, sociologie, urbanisme et récit personnel éclairent une évolution qui touche directement notre manière d’habiter les villes.

 

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Et si la France basculait dans un régime autoritaire ? Avec Coup d’État, dix auteurs réunissent leurs plumes pour imaginer un pays au bord de la rupture. Ce roman choral explore les dérives politiques et les tensions sociales à travers une fiction qui pousse les inquiétudes contemporaines jusqu’au point de bascule.

 

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