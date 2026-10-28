Mortelle Adèle débarque tous les samedis matins sur Gulli

« Poussez-vous les moches ! » La réplique est bien connue des lecteurs de Mortelle Adèle. Bientôt, la petite héroïne retrouvera ses fans sur Gulli, dans une série animée annoncée au format de 78 épisodes de 7 minutes. L’occasion de donner une nouvelle vie à l’univers imaginé par Antoine Dole, alias Mr Tan, et illustré par Diane Le Feyer.

Adèle n’a rien d’une enfant modèle. Impertinente, pleine d’imagination et peu disposée à suivre les règles… à l’école comme à la maison, elle transforme les situations les plus ordinaires en expériences inattendues. La protagoniste préfère assumer sa différence, quitte à bousculer son entourage.

Le Club des Bizarres prend vie à l’écran

Dans ses aventures, Adèle peut compter sur Magnus, son fantôme de compagnie, ainsi que sur les membres du Club des Bizarres. Avec eux, elle revendique le droit de ne pas rentrer dans le moule et s’oppose aux Pink Malibu, menées par Jade et Miranda. Geoffroy, son admirateur, pas très secret, fait également partie des personnages qui gravitent autour de la jeune fille.

La série animée reprend les codes de la bande dessinée, dont elle adapte les tomes 1 à 16 ainsi que le premier roman, publié en 2020 chez Bayard Jeunesse. La comédienne Dorothée Pousséo, voix française de Margot Robbie, de Vanellope von Schweetz dans Les Mondes de Ralph et de nombreux personnages d’animation emblématiques, prête son timbre au personnage principal.

L’adaptation s’appuie aussi sur le travail des artistes à l’origine de la saga. Antoine Dole a imaginé Mortelle Adèle à l’âge de 14 ans, tandis que Diane Le Feyer dessine les personnages depuis 2014. Avant elle, Miss Prickly avait créé leur identité graphique et illustré les sept premiers tomes.

30 millions d’albums vendus

Publiée chez Bayard Éditions pour les tomes 1 à 19, puis chez Mr Tan & Co à partir du tome 20, la bande dessinée aurait franchi le cap des 30 millions d’albums vendus. Traduite dans plus d’une quinzaine de pays, l’œuvre a rassemblé plusieurs générations de lecteurs autour de son univers et son humour décalé.

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« Le second degré est un formidable moyen de dédramatiser le monde, et dans une époque anxiogène et effrayante pour beaucoup d’enfants, il est essentiel de leur montrer que l’humour et l’imaginaire sont des espaces où ils peuvent se réfugier pour réinventer le réel et repenser l’avenir », souligne Antoine Dole. « Notre ambition est de continuer à donner la cour de récréation la plus vaste à cette petite fille de papier, pour que son imagination et sa créativité continue d’inspirer les lecteurs du monde entier. »

Crédits photo : © Mr Tan et Diane Le Feyer d’après l’œuvre créée par Mr Tan et Miss Prickly

Par Lina Tinel-Sebie

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