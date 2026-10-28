Mortelle Adèle débarque tous les samedis matins sur Gulli

Après avoir conquis des millions de lecteurs, Mortelle Adèle s’apprête à faire ses premiers pas à l’écran. Produite par GO-N Productions avec Gulli, cette adaptation sera diffusée chaque samedi à 9h45, dès le 14 novembre.
Le 28/10/2026 à 14:57 par Lina Tinel-Sebie
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28/10/2026 à 14:57
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« Poussez-vous les moches ! » La réplique est bien connue des lecteurs de Mortelle Adèle. Bientôt, la petite héroïne retrouvera ses fans sur Gulli, dans une série animée annoncée au format de 78 épisodes de 7 minutes. L’occasion de donner une nouvelle vie à l’univers imaginé par Antoine Dole, alias Mr Tan, et illustré par Diane Le Feyer.
Adèle n’a rien d’une enfant modèle. Impertinente, pleine d’imagination et peu disposée à suivre les règles… à l’école comme à la maison, elle transforme les situations les plus ordinaires en expériences inattendues. La protagoniste préfère assumer sa différence, quitte à bousculer son entourage.
Dans ses aventures, Adèle peut compter sur Magnus, son fantôme de compagnie, ainsi que sur les membres du Club des Bizarres. Avec eux, elle revendique le droit de ne pas rentrer dans le moule et s’oppose aux Pink Malibu, menées par Jade et Miranda. Geoffroy, son admirateur, pas très secret, fait également partie des personnages qui gravitent autour de la jeune fille.
La série animée reprend les codes de la bande dessinée, dont elle adapte les tomes 1 à 16 ainsi que le premier roman, publié en 2020 chez Bayard Jeunesse. La comédienne Dorothée Pousséo, voix française de Margot Robbie, de Vanellope von Schweetz dans Les Mondes de Ralph et de nombreux personnages d’animation emblématiques, prête son timbre au personnage principal.
L’adaptation s’appuie aussi sur le travail des artistes à l’origine de la saga. Antoine Dole a imaginé Mortelle Adèle à l’âge de 14 ans, tandis que Diane Le Feyer dessine les personnages depuis 2014. Avant elle, Miss Prickly avait créé leur identité graphique et illustré les sept premiers tomes.
Publiée chez Bayard Éditions pour les tomes 1 à 19, puis chez Mr Tan & Co à partir du tome 20, la bande dessinée aurait franchi le cap des 30 millions d’albums vendus. Traduite dans plus d’une quinzaine de pays, l’œuvre a rassemblé plusieurs générations de lecteurs autour de son univers et son humour décalé.
À LIRE - Le Petit Prince : une nouvelle adaptation pour faire revivre l’œuvre de Saint-Exupéry
« Le second degré est un formidable moyen de dédramatiser le monde, et dans une époque anxiogène et effrayante pour beaucoup d’enfants, il est essentiel de leur montrer que l’humour et l’imaginaire sont des espaces où ils peuvent se réfugier pour réinventer le réel et repenser l’avenir », souligne Antoine Dole. « Notre ambition est de continuer à donner la cour de récréation la plus vaste à cette petite fille de papier, pour que son imagination et sa créativité continue d’inspirer les lecteurs du monde entier. »
Crédits photo : © Mr Tan et Diane Le Feyer d’après l’œuvre créée par Mr Tan et Miss Prickly
Par Lina Tinel-Sebie
Contact : avantparution@actualitte.com
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La journaliste et romancière Vanessa Schneider croisera sa plume avec celle de la scénariste Juliette Barry pour Françoise Giroud, la revanche d’une femme libre. Ce téléfilm sera centré sur la période 1951-1961, à la fois exaltante et éprouvante pour la journaliste, cocréatrice de l'hebdomadaire L'Express.
22/09/2026, 11:51
Qu’est-ce qui fait encore notre humanité ? À l’heure de l’intelligence artificielle et d’un monde toujours plus fracturé, d’une société toujours plus polarisée, on s’interrogera sur ce qui nous rassemble, ce qui produit encore du lien.
21/09/2026, 20:06
L'année présidentielle met les médias, y compris la télévision, en ordre de bataille pour animer et rendre compte des débats à venir. LCP créé même pour l'occasion une nouvelle émission, La République des Lettres, qui verra dialogue un candidat ou une candidate à l'Élysée face à un auteur ou une autrice. Sous l'œil de la journaliste et essayiste Anna Cabana.
21/09/2026, 15:47
Le groupe France Télévisions diffusera, au cours de sa saison 2026-2027, 14 juillet, une mini-série adaptée d'un texte de Nicolas Mathieu. Une enquête tragique et poignante s'annonce, basée sur la nouvelle La retraite du juge Wagner (Actes Sud, 2021).
21/09/2026, 14:51
Cette semaine, France Culture réserve de beaux moments mêlant radio et littérature, à ses auditeurs et auditrices. La station convie, au fil de sa grille, celles et ceux qui font la création, qu'il s'agisse de littérature, de bande dessinée ou de théâtre. Entretiens, sélections ou fictions sonores, il y en aura pour tous les goûts, avec, notamment, Cyril Pedrosa, Laura Kasischke ou encore Séphora Pondi.
21/09/2026, 11:12
Top ArticlesQui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? Rebecca Yarros met les bons sentiments en tête des ventes de livres “Shakespeare était une femme noire” : quatre siècles et demi d’histoire littéraire à Washington Thélyson Orélien : la Fnac réexaminera la situation, Grasset ridiculisé
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