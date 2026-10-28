Une proposition de loi pour lutter contre le globish et promouvoir le français

Le 14 octobre dernier, le député Aurélien Taché publiait un essai, Le français, une langue africaine, dans lequel il déplore, notamment, l'absence de « vrai projet pour ce grand chaudron de la créolisation qu’est l’espace francophone ». Une carence dommageable pour les 400 millions de locuteurs du français, dont 65 % se trouvent sur le continent africain.

L'ouvrage a fait réagir en raison de son éditeur, la maison Fayard, filiale du groupe Hachette et propriété d'un certain Vincent Bolloré, ce qui n'avait pas ravi certains camarades du député LFI... « On a besoin de visibilité. Si on peut utiliser les moyens des médias Bolloré pour diffuser nos idées sur la décolonisation de la langue française, on prend », répondait celui-ci à StreetPress, en juillet dernier.

Le français, une langue africaine a réalisé un démarrage modeste — 26 exemplaires vendus à ce jour, d'après les données Edistat —, mais le texte prolonge une réflexion déjà entamée par le député. En juin 2025, il avait ainsi cosigné un rapport avec Amélia Lakrafi (Ensemble pour la République, Français établis hors de France), à l'issue d'une mission d'information sur l'avenir de la francophonie.

Ce rapport avançait 40 propositions pour « relancer le projet institutionnel francophone », dans un contexte de réduction des moyens. « Chaque coupe fragilise un peu plus nos écoles, nos alliances, notre rayonnement », insistait ainsi Amélia Lakrafi dans son avant-propos. Aurélien Taché, pour sa part, mettait l’accent sur « la copropriété de la langue française entre ses locuteurs », idée qu'il développe donc dans son essai chez Fayard...

Pour le français et la diversité linguistique

« Défendre la langue suppose [...] une politique linguistique portée par l’État », rappelle le député dans son exposé des motifs : en 8 articles, sa proposition de loi entend par conséquent « mieux armer notre pays pour défendre et favoriser l’emploi de la langue française, notamment dans l’espace public ».

Le premier article étendrait l'obligation d'employer le français à la « publicité par voie électronique » — en plus de la publicité « écrite, parlée ou audiovisuelle », en modifiant la fameuse loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, généralement désignée comme la « loi Toubon ». L'article suivant imposerait une traduction ou une explicitation en français des « termes étrangers utilisés dans la formulation d’une enseigne [...] [d]ès lors qu’ils sont susceptibles de contribuer directement ou indirectement à l’information du consommateur sur la nature des biens, produits ou services proposés ».

Par ailleurs, « [t]oute annonce faite dans un moyen de transport collectif en provenance ou à destination du territoire national, et destinée à l’information des voyageurs, doit comporter une formulation complète en langue française », indiquerait la loi Toubon, en cas d'adoption de la PPL d'Aurélien Taché.

Le député souhaite aussi améliorer le suivi de l'application des dispositions de cette même loi de 1994, en engageant les administrations à participer à la rédaction du rapport annuel remis par le gouvernement sur ce sujet.

Les articles suivants se tournent plus franchement vers le système éducatif. La PPL limiterait ainsi les dérogations à l'obligation de l'usage du français pour l'enseignement, les examens, concours, thèses et mémoires, en précisant que « [l]a proportion des enseignements à dispenser en français ne peut être inférieure à la moitié du nombre total d’enseignements d’une même formation ».

Il n'est pas question, cependant, de négliger la diversité culturelle : l'article 5 de la PPL inscrirait ainsi dans le code de l'éducation le fait que « tout élève bénéficie, au cours de sa scolarité, d’un accès à une offre diversifiée de langues vivantes étrangères », ceci afin que l'anglais ne reste pas l'option privilégiée pour la première langue étrangère.

L'article suivant insiste d'ailleurs sur ce point, en précisant : « Tout élève entrant au collège dispose du droit de choisir, avec l’accord de ses représentants légaux, la langue vivante étrangère dont il souhaite débuter ou poursuivre l’apprentissage au titre de la première langue vivante. » Toutes les langues vivantes étrangères dont l’enseignement est prévu par les programmes nationaux feront partie des choix possibles, et l'établissement d'affectation de l'élève ne pourra pas y opposer de refus au simple motif qu'elle n'y est pas enseignée.

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Enfin, la PPL suggère de modifier l'objet de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), en affirmant, parmi ses missions, qu'elle contribue « notamment par l'accueil d'élèves étrangers, à l’enseignement et au rayonnement de la langue et de la culture françaises ».

Si la proposition de loi ne développe pas plus avant la stratégie en matière d'enseignement du français, le député indique dans son exposé des motifs qu'il « convient de se recentrer sur la consolidation du réseau, la maîtrise des coûts pour les familles et la qualité de l’enseignement ». Le rapport qu'il avait cosigné avec Amélia Lakrafi avançait quelques mesures dans ce domaine, comme un soutien renforcé à la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) ou encore la gratuité des certifications de langue française pour les professeurs de et en français.

Photographie : Installation au sein de la Cité internationale de la langue française (illustration, Patrick, CC BY-SA 2.0)

Par Antoine Oury

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