Une proposition de loi pour lutter contre le globish et promouvoir le français

Exclusif - Député La France insoumise du Val-d'Oise, Aurélien Taché souhaite « défendre et favoriser l’emploi de la langue française, notamment dans l’espace public » par une proposition de loi déposée ce mardi 27 octobre. Son texte avance plusieurs mesures pour y parvenir, comme l'obligation d'utiliser le français dans la publicité par voie électronique ou sur la voie publique, ou le développement de l’enseignement du français à l’étranger.
Le 28/10/2026 à 12:58 par Antoine Oury
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28/10/2026 à 12:58
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Le 14 octobre dernier, le député Aurélien Taché publiait un essai, Le français, une langue africaine, dans lequel il déplore, notamment, l'absence de « vrai projet pour ce grand chaudron de la créolisation qu’est l’espace francophone ». Une carence dommageable pour les 400 millions de locuteurs du français, dont 65 % se trouvent sur le continent africain.
L'ouvrage a fait réagir en raison de son éditeur, la maison Fayard, filiale du groupe Hachette et propriété d'un certain Vincent Bolloré, ce qui n'avait pas ravi certains camarades du député LFI... « On a besoin de visibilité. Si on peut utiliser les moyens des médias Bolloré pour diffuser nos idées sur la décolonisation de la langue française, on prend », répondait celui-ci à StreetPress, en juillet dernier.
Le français, une langue africaine a réalisé un démarrage modeste — 26 exemplaires vendus à ce jour, d'après les données Edistat —, mais le texte prolonge une réflexion déjà entamée par le député. En juin 2025, il avait ainsi cosigné un rapport avec Amélia Lakrafi (Ensemble pour la République, Français établis hors de France), à l'issue d'une mission d'information sur l'avenir de la francophonie.
Ce rapport avançait 40 propositions pour « relancer le projet institutionnel francophone », dans un contexte de réduction des moyens. « Chaque coupe fragilise un peu plus nos écoles, nos alliances, notre rayonnement », insistait ainsi Amélia Lakrafi dans son avant-propos. Aurélien Taché, pour sa part, mettait l’accent sur « la copropriété de la langue française entre ses locuteurs », idée qu'il développe donc dans son essai chez Fayard...
« Défendre la langue suppose [...] une politique linguistique portée par l’État », rappelle le député dans son exposé des motifs : en 8 articles, sa proposition de loi entend par conséquent « mieux armer notre pays pour défendre et favoriser l’emploi de la langue française, notamment dans l’espace public ».
Le premier article étendrait l'obligation d'employer le français à la « publicité par voie électronique » — en plus de la publicité « écrite, parlée ou audiovisuelle », en modifiant la fameuse loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, généralement désignée comme la « loi Toubon ». L'article suivant imposerait une traduction ou une explicitation en français des « termes étrangers utilisés dans la formulation d’une enseigne [...] [d]ès lors qu’ils sont susceptibles de contribuer directement ou indirectement à l’information du consommateur sur la nature des biens, produits ou services proposés ».
Par ailleurs, « [t]oute annonce faite dans un moyen de transport collectif en provenance ou à destination du territoire national, et destinée à l’information des voyageurs, doit comporter une formulation complète en langue française », indiquerait la loi Toubon, en cas d'adoption de la PPL d'Aurélien Taché.
Le député souhaite aussi améliorer le suivi de l'application des dispositions de cette même loi de 1994, en engageant les administrations à participer à la rédaction du rapport annuel remis par le gouvernement sur ce sujet.
Les articles suivants se tournent plus franchement vers le système éducatif. La PPL limiterait ainsi les dérogations à l'obligation de l'usage du français pour l'enseignement, les examens, concours, thèses et mémoires, en précisant que « [l]a proportion des enseignements à dispenser en français ne peut être inférieure à la moitié du nombre total d’enseignements d’une même formation ».
Il n'est pas question, cependant, de négliger la diversité culturelle : l'article 5 de la PPL inscrirait ainsi dans le code de l'éducation le fait que « tout élève bénéficie, au cours de sa scolarité, d’un accès à une offre diversifiée de langues vivantes étrangères », ceci afin que l'anglais ne reste pas l'option privilégiée pour la première langue étrangère.
L'article suivant insiste d'ailleurs sur ce point, en précisant : « Tout élève entrant au collège dispose du droit de choisir, avec l’accord de ses représentants légaux, la langue vivante étrangère dont il souhaite débuter ou poursuivre l’apprentissage au titre de la première langue vivante. » Toutes les langues vivantes étrangères dont l’enseignement est prévu par les programmes nationaux feront partie des choix possibles, et l'établissement d'affectation de l'élève ne pourra pas y opposer de refus au simple motif qu'elle n'y est pas enseignée.
À LIRE - Langues régionales : une loi pour en faire un principe fondamental de la République
Enfin, la PPL suggère de modifier l'objet de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), en affirmant, parmi ses missions, qu'elle contribue « notamment par l'accueil d'élèves étrangers, à l’enseignement et au rayonnement de la langue et de la culture françaises ».
Si la proposition de loi ne développe pas plus avant la stratégie en matière d'enseignement du français, le député indique dans son exposé des motifs qu'il « convient de se recentrer sur la consolidation du réseau, la maîtrise des coûts pour les familles et la qualité de l’enseignement ». Le rapport qu'il avait cosigné avec Amélia Lakrafi avançait quelques mesures dans ce domaine, comme un soutien renforcé à la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) ou encore la gratuité des certifications de langue française pour les professeurs de et en français.
Photographie : Installation au sein de la Cité internationale de la langue française (illustration, Patrick, CC BY-SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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D'ici septembre 2028, les écoles géorgiennes doivent adopter un manuel commun pour chaque matière et niveau d'enseignement. Une réforme déjà votée par le Parlement, qui confie au ministère de l'Éducation la production des ouvrages. L'Union internationale des éditeurs appelle les autorités à revenir sur cette décision, dénonçant une menace pour la liberté de publier, la diversité pédagogique et l'avenir de l'édition scolaire.
25/10/2026, 15:07
Plus de femmes aux postes de direction, des conditions de travail équitables et une meilleure visibilité des autrices : ONU Femmes et l'Association internationale des éditeurs (IPA) ont lancé un engagement mondial pour faire progresser l'égalité dans le secteur du livre. Présentée à la Foire de Francfort, l'initiative réunit déjà 17 organisations. Reste à savoir comment les intentions se traduiront dans les pratiques des maisons signataires.
24/10/2026, 15:44
Donner son nom à un personnage du prochain roman de Margaret Atwood, Zadie Smith ou Ian McEwan : l'occasion ne se présente pas tous les jours. Ces trois écrivains participent à une vente caritative organisée par l'association britannique Freedom from Torture, au profit des survivants de la torture. Les enchères débuteront le 28 octobre, avant un festival littéraire prévu le 11 novembre à Londres. Une formule que certains auteurs connaissent déjà très bien.
24/10/2026, 15:29
Trois heures pour contempler des pages vieilles de plus de mille ans. Le 9 octobre, la Bibliothèque nationale Saints-Cyrille-et-Méthode, à Sofia, a exceptionnellement présenté plusieurs pièces du Xe siècle, dont un évangéliaire arménien daté de 966. Une ouverture au public réduite au strict minimum : ces parchemins supportent difficilement les variations de température et d'humidité.
24/10/2026, 15:16
En 1985, Maya Angelou assurait que William Shakespeare était « une femme noire ». Une formule qui trouve aujourd’hui un écho à la Folger Shakespeare Library, à Washington. Depuis le 16 octobre, manuscrits, éditions anciennes et archives théâtrales racontent comment des générations de femmes noires ont lu, joué et réinventé son œuvre.
24/10/2026, 09:34
Dans un nouvel essai publié le 21 octobre 2026, J.K. Rowling présente l'activisme transgenre comme un mouvement « élitiste », imposé aux classes populaires par les institutions. L'autrice de Harry Potter promet également de poursuivre le financement de procédures judiciaires. Mais plusieurs de ses accusations reposent sur des généralisations peu étayées...
23/10/2026, 18:00
Et si, avant de publier un roman, il fallait d’abord démontrer qu’il trouvera des lecteurs ? Deux anciens dirigeants d’Amazon, Jeff Belle et Nicholas Denissen, lancent Macguffin Co., un studio qui entend éprouver le potentiel commercial d’histoires encore en développement. Un premier accord avec Andrews McMeel Universal donne corps à cette formule, où le livre s’inscrit dans un ensemble plus vaste, destiné aussi aux écrans et aux jeux.
23/10/2026, 16:43
En 2018, la Fédération SUD Collectivités Territoriales (SUD CT) avait publié un Dictionnaire militant pour les bibliothécaires, devenu, quelques années plus tard, le Dictionnaire militant pour les bibliothécaires et la défense de la lecture publique. Quelques termes et définitions viennent s'y ajouter, et, pour certains, rendent compte d'une ambiance un peu morose...
23/10/2026, 16:29
De Tintin à Astérix, de Spirou à Philémon, les héros de BD ont un air de famille. Dans Familles en cases, Numa Sadoul explore les liens entre six grandes séries : compagnons fidèles, savants, adversaires et refuges familiers composent des univers qui nous habitent encore. Adapté de son mémoire de maîtrise de 1971, ce livre révèle les premières recherches du futur interlocuteur d’Hergé et de Franquin. Les éditions LettMotif lui donnent aujourd’hui une nouvelle vie grâce à une campagne participative sur Ulule. Une invitation à redécouvrir nos familles de papier. Projet porté par Numa Sadoul et les éditions LettMotif.
23/10/2026, 13:29
L'écrivain japonais Ryû Murakami, auteur de Bleu presque transparent et des Bébés de la consigne automatique, est mort le 17 octobre dernier, à 74 ans. Sexe, drogue, violence, révolte : pendant cinquante ans, ses romans ont raconté la colère d'une jeunesse qui ne trouvait plus sa place dans la société. Une disparition qui trouve un écho particulier dans le climat de contestation que traverse aujourd’hui la France.
23/10/2026, 11:59
Fort de plusieurs centaines de milliers de vues cumulées sur internet, d'une communauté soudée et d'une première campagne de financement réussie en 2024, Rock 'n' Roll Jungle, manga français indépendant, fait son retour avec un second tome plus mature et abouti, sans pour autant perdre ce qui faisait déjà sa singularité, son humour, son sens du détail et ses dialogues ciselés. Projet porté par Maxime Nicolas et Lucy Bernard.
23/10/2026, 09:30
À quelques jours de la suppression des commandes libres de livres au Relay de la gare de Lyon, prévue le 1er novembre 2026, Lagardère Travel Retail France défend sa décision. L'entreprise invoque une harmonisation de ses outils, précise que moins de 20 magasins utilisaient encore le logiciel concerné et assure que le livre conservera sa place dans l'enseigne. Plusieurs questions demeurent toutefois sur les conséquences de cette réorganisation, dans un contexte de controverses sur les choix éditoriaux du réseau.
22/10/2026, 18:11
Exclusif - Le rassemblement prévu ce jeudi 22 octobre, à midi, gare de Lyon à Paris, pour défendre l'acheminement des livres aux cheminots n'aura finalement pas lieu. Des avancées pourraient se concrétiser dans les prochains jours, mais aucune solution n'est encore annoncée.
22/10/2026, 17:45
Au cœur de l'été 2026, l'enseigne Relay, cogérée par Lagardère & Connexions (entreprise de SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail), avait annoncé le retrait de ses points de vente de la revue d'extrême droite La Furia. Or, au moins l'un d'entre eux continuait d'afficher le titre aux couvertures particulièrement explicites. Lagardère Travel Retail a reconnu « des manquements », mais confirme son « retrait [...] des linéaires ».
22/10/2026, 15:30
Top ArticlesQui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? Rebecca Yarros met les bons sentiments en tête des ventes de livres “Shakespeare était une femme noire” : quatre siècles et demi d’histoire littéraire à Washington Thélyson Orélien : la Fnac réexaminera la situation, Grasset ridiculisé
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